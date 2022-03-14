Что такое фашизм, нацизм и национализм

Из-за советской пропаганды, а потом и тонн сольвьиного помёта из всех щелей даже умные люди постоянно путают между собой эти три явления. Поэтому я решил написать для TJ ещё одну статью — тысячи их, но бреда всё равно больше — о том, что общего и в чём разница между ними.