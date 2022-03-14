Тимур Бекмамбетов осудил «спецоперацию» на Украине, назвав ситуацию «грандиозным бедствием» Статьи редакции
Режиссёр работает над документальным фильмом DWW1 о цифровой стороне конфликта.
Тимур Бекмамбетов, находящийся в Израиле, дал интервью американскому интернет-журналу Deadline.
Режиссёр рассказал, что работает над документальным фильмом DWW1 о цифровой стороне военных действий на Украине. «Мы соберём доказательства и истории о том, как цифровое пространство стало незаменимым инструментом для доклада с места событий и способом распространения фейков и ложных материалов», — уточнил он.
Происходящее на Украине он назвал «грандиозным бедствием».
По мнению Бекмамбетова, европейские кинофестивали обоснованно отказались от показа российских фильмов. «Возможно, сейчас вообще не время для фестивалей. Когда на Украине льётся кровь, европейские фестивальные кроваво-красные дорожки приобретают зловещий смысл», — считает режиссёр.
Роскомнадзор требует от СМИ называть события на Украине «специальной военной операцией». Мы вынуждены придерживаться этого правила. За его нарушение уже заблокировали ряд изданий.
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Из-за советской пропаганды, а потом и тонн сольвьиного помёта из всех щелей даже умные люди постоянно путают между собой эти три явления. Поэтому я решил написать для TJ ещё одну статью — тысячи их, но бреда всё равно больше — о том, что общего и в чём разница между ними.
Любое осуждение войны без озвучивания ее главного виновника, по сути виляние жопой
Вот именно. Пытается усидеть на двух стульях.
фк просто так деньги не даст
Любое осуждение войны без озвучивания ее главного виновника
Обамы?
Лучше так, чем отмалчиваться боясь получить контракты от гебни.
И опять ни слова против Путина
На фото обычный россиянин
(((россиянин)))
роzzиянин
Причем тут Бекмамбетов?
Пожалей человека, он ещё жить хочет.
Он же вроде в Израиле.Что ему угрожает?
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%B5%D0%B2,_%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D1%85%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%BC%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
ЯО
ЯОЙ*
Новичок
а жена в Казани
Слушая подобную пиздёжь (тем более, спустя две недели), следует понимать, что её половины, а то и больше, не было бы, не заипаш Запад такие санкции, а росармия не столь сильно обосрись. Так что такие "крокодильи слёзы" ни разу не дарят надежду, что среди этих росс-илиток много адекватов.
Так вскуварекивают только те, у кого завязки на Запад. Пытаются себе поблажки выторговать.
Понимаю тебя, но лучше так чем никак. Думаю, если бы все "звезды" высказались хотя бы в таком духе, это уже поменяло бы многое в общественном мнении. Может быть постепенно начали бы говорить более открыто и прямолинейно
а я думаю как Лукьяненко сейчас рвётся.
Кстати да: как? Помнится был такой знатный ватник.
Угу, спасибо. Все хочу к нему в фейсбучек заглянуть, все брезгаю, откладываю на потом.
смотрел в начале войны — он там всерьёз считал, что встречают с флагами и цветами, каких-то путинских сми начитался
потомушо все, не не не, я внеполитки
всегда так было
прав
нож в спину не будет больше новых елок
Я наоборот ждал Ёлки Z
Zёлки
ждем ответа Никиты Михалкова
новые Vтомлённые Zолнцем?
их и не было в принципе в этом году.
А это что?
И тут спиздили.
это спецоперация по заимствованию
Это плагиат
мир, в котором мы жили, развалился за одну ночь
Нихуя, он очнулся. Ничего, что РФ шла к этому, начиная с начала двухтысячных?
мир, в котором мы жили, развалился за одну ночь
Стоял стоял и сам развалился.
Не, ну до этого Россия разваливалась медленно и неторопливо.
Даже буквы нет о том из-за кого это бедствие случилось и кто эти фейки распространяет.
Как это даже буквы нет?
Даже веселее
он как бы осуждает, но и как бы присматривается кто будет победителем. хартьфу
- Бекмамбетов, как вы относитесь к вторжению россии в Украину?
- ну елки- палки..
купите йогурт растишка
Надеюсь Тимур затронет аспект того, почему видео боевых действий мы наблюдали в реальном времени, а не через хроники, так как можно было бы легко обесточить энергетические узлы Украины в первый же день и оставить всех без света и связи. Ну знаете, как в январе в Казахстане, когда выключили инет и хуй было пойми что там происходит.
Надеюсь ты понимаешь насколько легко телефоны превращаются в кирпич?
В какой кирпич? Без интернета телефон нельзя в кирпич превратить.
Да, но зачем он тебе без Интернета нужен?
Звонить, читать, общаться в локалке, смотреть видосы, файлы, музыку слушать, фоткать?
Нерусская фамилия, всё с ним понятно
Это он из особняка Уолта Диснея сказал?
Тимур Бекмамбетов, находящийся в Израиле
Все понятно