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Провинциальный кубок

Тимур Бекмамбетов осудил «спецоперацию» на Украине, назвав ситуацию «грандиозным бедствием» Статьи редакции

Режиссёр работает над документальным фильмом DWW1 о цифровой стороне конфликта.

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Тимур Бекмамбетов, находящийся в Израиле, дал интервью американскому интернет-журналу Deadline.

Режиссёр рассказал, что работает над документальным фильмом DWW1 о цифровой стороне военных действий на Украине. «Мы соберём доказательства и истории о том, как цифровое пространство стало незаменимым инструментом для доклада с места событий и способом распространения фейков и ложных материалов», — уточнил он.

Происходящее на Украине он назвал «грандиозным бедствием».

Душераздирающе видеть, как мир, в котором мы жили, развалился за одну ночь.

Тимур Бекмамбетов
режиссёр

По мнению Бекмамбетова, европейские кинофестивали обоснованно отказались от показа российских фильмов. «Возможно, сейчас вообще не время для фестивалей. Когда на Украине льётся кровь, европейские фестивальные кроваво-красные дорожки приобретают зловещий смысл», — считает режиссёр.

Роскомнадзор требует от СМИ называть события на Украине «специальной военной операцией». Мы вынуждены придерживаться этого правила. За его нарушение уже заблокировали ряд изданий.

#новости #конфликтнаукраине

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58 комментариев
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Jacc

Любое осуждение войны без озвучивания ее главного виновника, по сути виляние жопой

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78
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Ольга Шестова

Вот именно. Пытается усидеть на двух стульях.

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13
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fallout.warrior

фк просто так деньги не даст

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0
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Gedevan

Любое осуждение войны без озвучивания ее главного виновника
 Обамы?

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0
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Денис Демидов

Лучше так, чем отмалчиваться боясь получить контракты от гебни.

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Попкорноед

И опять ни слова против Путина

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38
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Женщина, я не танцую
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78
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Попкорноед

На фото обычный россиянин

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12
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Нурсултан из Нур-Султана

(((россиянин)))

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МИКРОМОЛЬ

роzzиянин

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Попкорноед

Причем тут Бекмамбетов?

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3
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Мартеновская печь
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iollk

Пожалей человека, он ещё жить хочет.

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7
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Попкорноед

Он же вроде в Израиле.Что ему угрожает?

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0
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Неясный Мурод

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%B5%D0%B2,_%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D1%85%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%BC%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87

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2
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Повседневный ГОСТ

ЯО

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0
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Нурсултан из Нур-Султана

ЯОЙ*

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Перспективный чайник

Новичок

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Roma Dmitriev

а жена в Казани

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Ігор Лазарук

Слушая подобную пиздёжь (тем более, спустя две недели), следует понимать, что её половины, а то и больше, не было бы, не заипаш Запад такие санкции, а росармия не столь сильно обосрись. Так что такие "крокодильи слёзы" ни разу не дарят надежду, что среди этих росс-илиток много адекватов.

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51
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Олексій

Так вскуварекивают только те, у кого завязки на Запад. Пытаются себе поблажки выторговать.

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15
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Mister Dundie

Понимаю тебя, но лучше так чем никак. Думаю, если бы все "звезды" высказались хотя бы в таком духе, это уже поменяло бы многое в общественном мнении. Может быть постепенно начали бы говорить более открыто и прямолинейно

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6
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СОВа

а я думаю как Лукьяненко сейчас рвётся.

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6
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Виталий Бадмин

Кстати да: как? Помнится был такой знатный ватник.

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1
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Ігор Лазарук
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1
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Виталий Бадмин

Угу, спасибо. Все хочу к нему в фейсбучек заглянуть, все брезгаю, откладываю на потом.

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Повседневный ГОСТ

смотрел в начале войны — он там всерьёз считал, что встречают с флагами и цветами, каких-то путинских сми начитался

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0
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Vedmed

потомушо все, не не не, я внеполитки

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4
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Повседневный ГОСТ

всегда так было

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0
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Привлекательный чайник

прав

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Виталий Лановой

нож в спину не будет больше новых елок

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Fergut Negnelson

Я наоборот ждал Ёлки Z

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Привлекательный чайник

Zёлки

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1
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Виталий Лановой

ждем ответа Никиты Михалкова

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Dmitri Ov

новые Vтомлённые Zолнцем?

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Исключительный коктейль

их и не было в принципе в этом году.

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Виталий Лановой

А это что?

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Недоперепил

И тут спиздили.

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fallout.warrior

это спецоперация по заимствованию

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Михаил Октябрьский

Это плагиат

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Alexander the Nth

мир, в котором мы жили, развалился за одну ночь
Нихуя, он очнулся. Ничего, что РФ шла к этому, начиная с начала двухтысячных?

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Вынужденный Никита

мир, в котором мы жили, развалился за одну ночь
 Стоял стоял и сам развалился.

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Dmitry Smirnoff

Не, ну до этого Россия разваливалась медленно и неторопливо.

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1
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DyaDyaWoWa

Даже буквы нет о том из-за кого это бедствие случилось и кто эти фейки распространяет.

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8
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Gedevan

Как это даже буквы нет?

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Андрей Морозов

Даже веселее

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Современная Денежная Теория

он как бы осуждает, но и как бы присматривается кто будет победителем. хартьфу

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Daniel Shnaider

- Бекмамбетов, как вы относитесь к вторжению россии в Украину?
- ну елки- палки..

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fallout.warrior

купите йогурт растишка

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Элементарный цвет

Надеюсь Тимур затронет аспект того, почему видео боевых действий мы наблюдали в реальном времени, а не через хроники, так как можно было бы легко обесточить энергетические узлы Украины в первый же день и оставить всех без света и связи. Ну знаете, как в январе в Казахстане, когда выключили инет и хуй было пойми что там происходит.

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Daniel Shnaider

Надеюсь ты понимаешь насколько легко телефоны превращаются в кирпич?

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Элементарный цвет

В какой кирпич? Без интернета телефон нельзя в кирпич превратить.

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Daniel Shnaider

Да, но зачем он тебе без Интернета нужен?

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Элементарный цвет

Звонить, читать, общаться в локалке, смотреть видосы, файлы, музыку слушать, фоткать?

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Жидкий Орзэмэс
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Аскет

Нерусская фамилия, всё с ним понятно

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Тёма Смольянинов

Это он из особняка Уолта Диснея сказал?

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Актуальный меч

Тимур Бекмамбетов, находящийся в Израиле
 Все понятно

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