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Портреты со змеёй и экскаватором: фотосессия Николаса Кейджа для журнала GQ Статьи редакции

802 просмотров

По случаю релиза фильма «Невыносимая тяжесть огромного таланта» GQ взял интервью у актёра и провёл большую фотосессию с его участием. Съёмки под руководством фотографа Джейсона Носито проходили в студии, а также на природе рядом с Лас-Вегасом, где живёт Кейдж.

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#новости #николас_кейдж

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18 комментариев
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Даяна Цист

Жалко, что теперь ему приходится везде быть фриком, хороший же актёр, достаточно разноплановый

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Бытовой колос

Блять, Коматсу там Коматсу. Реклама нашего нацика

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Alexander
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aliftin

Такое чувство что половина фотографий сделана в Сызрани. Если бы не скзали в начале про ласвегас, то я бы решил что последняя это фотошоп.

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Основной лолипоп

Чел крутится как может, он снялся в куче шедевральных фильмов типа Аферы, Без лица, нормально, что его уже не особо ебёт, что челики из интернета напишут про его новый малобюджетный фильм кринж или треш.

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Моральный диод

😂

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aliftin

Когда у тебя ипотека в ласвегасе, то ещё не такое пойдёшь.

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Достойный месяц

c'est tellement cringe...

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Моральный диод

Когда открыл в санкционной России стартап по производству грязи

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Моральный диод

Бля, и почему фотка не загружается полностью?

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Бытовой колос

Потому что шутка про Коматсу моя

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Бытовой колос

Это реклама тг Коматсу

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Moo Zaart

На Буйнова похож

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Конь Федерации

Какой-то Буйнов для богатых

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Конь Федерации

Или Леонтьев... Я их постоянно путаю

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Андрей Лагутин

мне и «Мэнди», и «Свинья» понравились

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Ху Эмай

Псдц хуйня

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Павел Каташев

Завтра во всех заголовках
Николас Кейдж показал всем змею
 Или
Николас Кейдж любит копаться в грязи

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