Портреты со змеёй и экскаватором: фотосессия Николаса Кейджа для журнала GQ Статьи редакции
По случаю релиза фильма «Невыносимая тяжесть огромного таланта» GQ взял интервью у актёра и провёл большую фотосессию с его участием. Съёмки под руководством фотографа Джейсона Носито проходили в студии, а также на природе рядом с Лас-Вегасом, где живёт Кейдж.
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Жалко, что теперь ему приходится везде быть фриком, хороший же актёр, достаточно разноплановый
Блять, Коматсу там Коматсу. Реклама нашего нацика
Такое чувство что половина фотографий сделана в Сызрани. Если бы не скзали в начале про ласвегас, то я бы решил что последняя это фотошоп.
Чел крутится как может, он снялся в куче шедевральных фильмов типа Аферы, Без лица, нормально, что его уже не особо ебёт, что челики из интернета напишут про его новый малобюджетный фильм кринж или треш.
😂
Когда у тебя ипотека в ласвегасе, то ещё не такое пойдёшь.
c'est tellement cringe...
Когда открыл в санкционной России стартап по производству грязи
Бля, и почему фотка не загружается полностью?
Потому что шутка про Коматсу моя
Это реклама тг Коматсу
На Буйнова похож
Какой-то Буйнов для богатых
Или Леонтьев... Я их постоянно путаю
мне и «Мэнди», и «Свинья» понравились
Псдц хуйня
Завтра во всех заголовках
Николас Кейдж показал всем змею
Или
Николас Кейдж любит копаться в грязи