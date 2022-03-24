Голливудский бульвар, Бродвей и Уолл-стрит: карта улиц США, которые чаще всего «снимались» в кино Статьи редакции
Главные звёзды — Лос-Анджелес и Нью-Йорк, но культовые локации есть и в Сан-Франциско, Чикаго и Вегасе.
Агентство недвижимости American Home Shield собрало статистику о том, какие улицы США чаще всего появлялись в голливудских фильмах. При помощи данных IMDB и сервисов геолокации компания отобрала полсотни самых популярных локаций, составив рейтинг и интерактивную карту.
С большим отрывом главными звёздами Голливуда стали Лос-Анджелес и Нью-Йорк — эти города разделили между собой 9 из 10 наиболее известных улиц в кинематографе. В лидерах Голливудский бульвар — он появлялся на экранах 133 раза. Сразу следом — бульвар Сансет и Парк-авеню с 64 и 61 «ролями» соответственно.
Все 50 улиц поместили на общую карту, где можно увидеть кадры с локаций, количество фильмов и «самую значимую роль»: например, третий «Крепкий орешек» для Бродвея или «Малхолланд Драйв» для... Малхолланд-драйва.
В детстве мне нравился фильм «Эквилибриум» с Кристианом Бэйлом, но всегда было немного тревожно его пересматривать, т.к. он о мрачном антиутопическом будущем в тоталитарном государстве, где подавляют эмоции и чувства. Как-то странно пересматривать фильм сейчас и осознавать, что теперь сам живёшь в таком государстве.
Оба не появлялись на публике с середины марта.
Служба надеется привлечь работников диппредставительства, недовольных военными действиями на Украине.
Вот информация за 2015 год:
Бродвей самая узнаваемая локация