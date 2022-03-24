Кино и сериалы

Голливудский бульвар, Бродвей и Уолл-стрит: карта улиц США, которые чаще всего «снимались» в кино Статьи редакции

Главные звёзды — Лос-Анджелес и Нью-Йорк, но культовые локации есть и в Сан-Франциско, Чикаго и Вегасе.

60 просмотров

Агентство недвижимости American Home Shield собрало статистику о том, какие улицы США чаще всего появлялись в голливудских фильмах. При помощи данных IMDB и сервисов геолокации компания отобрала полсотни самых популярных локаций, составив рейтинг и интерактивную карту.

С большим отрывом главными звёздами Голливуда стали Лос-Анджелес и Нью-Йорк — эти города разделили между собой 9 из 10 наиболее известных улиц в кинематографе. В лидерах Голливудский бульвар — он появлялся на экранах 133 раза. Сразу следом — бульвар Сансет и Парк-авеню с 64 и 61 «ролями» соответственно.

Самые популярные в кино улицы Лос-Анджелеса
Самые популярные в кино улицы Нью-Йорка

Все 50 улиц поместили на общую карту, где можно увидеть кадры с локаций, количество фильмов и «самую значимую роль»: например, третий «Крепкий орешек» для Бродвея или «Малхолланд Драйв» для... Малхолланд-драйва.

#карты #кино #голливуд

1
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
1 комментарий
Экспериментальный рак

Бродвей самая узнаваемая локация

Ответить
0
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 1 комментарий
Twitter
Ходорковский Михаил @mich261213
Чистосердечное признание фашистов…
202
DENIS - BY
81
Twitter
냥 #нетвойне @LILNYALIX
блять ребята вы наверное не улавливаете че будет после войны в расее когда эта куча ебланоидов вернется домой никому не нужные герои сражавшиеся ни за что и нихуя начнут искать альтернативу происходящему чтобы не сойти с ума. убийства, ограбления, опг, все дела)))
147
norm

В детстве мне нравился фильм «Эквилибриум» с Кристианом Бэйлом, но всегда было немного тревожно его пересматривать, т.к. он о мрачном антиутопическом будущем в тоталитарном государстве, где подавляют эмоции и чувства. Как-то странно пересматривать фильм сейчас и осознавать, что теперь сам живёшь в таком государстве.

84
Новости
Шойгу и Герасимов перестали принимать звонки от руководства Пентагона Статьи редакции

Оба не появлялись на публике с середины марта.

55
Новости
WP: ФБР стало использовать русскоязычную рекламу в соцсетях для вербовки сотрудников посольства РФ в США Статьи редакции

Служба надеется привлечь работников диппредставительства, недовольных военными действиями на Украине.

Скриншот объявления в фейсбуке. Изображение Washington Post
53
Вопросы
Кузькин отец
Может ли так случиться, что ЦБ РФ в какой-то момент времени не сможет больше печатать рублёвые купюры?

Вот информация за 2015 год:

Себестоимость изготовления российских купюр подорожала на треть. Подведомственный минфину гознак, печатающий деньги для страны, кроме бумаги все остальное сырье закупает за рубежом. Краска приобретается в Швейцарии, металлизированные нити — в Италии, а сцецдобавки — в Германии. О себестоимости купюр в гознаке говорить отказались, ссылаясь на гостайну. Между тем признались, что от импорта материалов для производства рублей не откажутся. В России аналогов для импортозамещения нет.

31
Новости
DTF
Умер создатель формата GIF, разработчик Стивен Уилхайт Статьи редакции

Ему было 74 года.

53
старики сибирьмедиа в твитторе
А как его посадишь? Это ж памятник. Новосибирск
190
Офтоп
Коровка спасла Россию
98
Больше статей
null