Кино и сериалы

Из серии «Смешариков» убрали слова «войнушка» и «захватчики». Правообладатель объяснил это заботой об аудитории Статьи редакции

Слова «могут быть остро восприняты» зрителями на фоне «сегодняшней ситуации».

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Кадр из трейлера серии «Бадминтон» на официальном ютуб-канале «Смешариков»

22 марта, пользовательница твиттера с ником «похухоль» написала, что актёров озвучки попросили перезаписать реплики персонажей «Смешариков» в новой серии мультсериала. В эпизоде про бадминтон сказанное Нашей слово «захватчики» вырезали, а «войнушку» в фразе Бараша заменили на «потасовку».

К 24 марта твит удалили, но его успел сохранить Medialeaks. Согласное скриншоту, пользовательница представилась супругой режиссёра серии «Смешариков».

В пресс-службе группы компаний «Рики», правообладателя бренда «Смешарики», подтвердили «Бумаге», что реплики переозвучили.

«Смешарики» — детский проект, который всегда был и остается вне политики. Сценарий к серии был написан год назад, и тогда никто не мог предположить, что некоторые в нём слова потенциально могут быть остро восприняты. В контексте сегодняшней ситуации мы посчитали правильным убрать слова «войнушка» и «захватчики». Сейчас аудитория особенно чутко и эмоционально реагирует на эту тему, а мы с заботой и уважением относимся к нашим зрителям. Ведь «Смешариков» смотрят, чтобы погрузиться в добрый мир любимых анимационных героев, для всего остального есть другие медиа.

пресс-служба ГК «Рики»

#новости #сериалы

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11 комментариев
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Экспериментальный рак

Слова «могут быть остро восприняты» зрителями на фоне «сегодняшней ситуации»
 Сегодняшняя ситуация называется ВОЙНА

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9
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Крепкий самолет

Великая
Освободительная
Иноземная
деНацификационная
Аперация

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2
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Удачный бинокль

ВОИдА

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Обратный бинокль

а «войнушку» в фразе Бараша заменили на «потасовку».
 Великая Отечественная Потасовка 1941-1945

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6
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надо бы и в википедии поправить

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1
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Крепкий самолет

Там целый год в "дворец Путина" не могли переименовать статью про дворец хуйла.

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Крепкий самолет

Местные говнохранители противились сильно.

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Duard Kuban

Специальная военная потасовка

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4
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Щячло Попячтса

В чём они не правы?

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Греческий парфюмер

Back to USSR

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шо?

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Twitter
Ходорковский Михаил @mich261213
Чистосердечное признание фашистов…
201
Вопросы
Кузькин отец
Может ли так случиться, что ЦБ РФ в какой-то момент времени не сможет больше печатать рублёвые купюры?

Вот информация за 2015 год:

Себестоимость изготовления российских купюр подорожала на треть. Подведомственный минфину гознак, печатающий деньги для страны, кроме бумаги все остальное сырье закупает за рубежом. Краска приобретается в Швейцарии, металлизированные нити — в Италии, а сцецдобавки — в Германии. О себестоимости купюр в гознаке говорить отказались, ссылаясь на гостайну. Между тем признались, что от импорта материалов для производства рублей не откажутся. В России аналогов для импортозамещения нет.

31
Новости
WP: ФБР стало использовать русскоязычную рекламу в соцсетях для вербовки сотрудников посольства РФ в США Статьи редакции

Служба надеется привлечь работников диппредставительства, недовольных военными действиями на Украине.

Скриншот объявления в фейсбуке. Изображение Washington Post
53
старики сибирьмедиа в твитторе
А как его посадишь? Это ж памятник. Новосибирск
189
DENIS - BY
80
norm

В детстве мне нравился фильм «Эквилибриум» с Кристианом Бэйлом, но всегда было немного тревожно его пересматривать, т.к. он о мрачном антиутопическом будущем в тоталитарном государстве, где подавляют эмоции и чувства. Как-то странно пересматривать фильм сейчас и осознавать, что теперь сам живёшь в таком государстве.

85
Twitter
냥 #нетвойне @LILNYALIX
блять ребята вы наверное не улавливаете че будет после войны в расее когда эта куча ебланоидов вернется домой никому не нужные герои сражавшиеся ни за что и нихуя начнут искать альтернативу происходящему чтобы не сойти с ума. убийства, ограбления, опг, все дела)))
147
Офтоп
Коровка спасла Россию
98
Новости
Шойгу и Герасимов перестали принимать звонки от руководства Пентагона Статьи редакции

Оба не появлялись на публике с середины марта.

53
Новости
DTF
Умер создатель формата GIF, разработчик Стивен Уилхайт Статьи редакции

Ему было 74 года.

52
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