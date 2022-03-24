Из серии «Смешариков» убрали слова «войнушка» и «захватчики». Правообладатель объяснил это заботой об аудитории Статьи редакции
Слова «могут быть остро восприняты» зрителями на фоне «сегодняшней ситуации».
22 марта, пользовательница твиттера с ником «похухоль» написала, что актёров озвучки попросили перезаписать реплики персонажей «Смешариков» в новой серии мультсериала. В эпизоде про бадминтон сказанное Нашей слово «захватчики» вырезали, а «войнушку» в фразе Бараша заменили на «потасовку».
К 24 марта твит удалили, но его успел сохранить Medialeaks. Согласное скриншоту, пользовательница представилась супругой режиссёра серии «Смешариков».
В пресс-службе группы компаний «Рики», правообладателя бренда «Смешарики», подтвердили «Бумаге», что реплики переозвучили.
Вот информация за 2015 год:
Служба надеется привлечь работников диппредставительства, недовольных военными действиями на Украине.
В детстве мне нравился фильм «Эквилибриум» с Кристианом Бэйлом, но всегда было немного тревожно его пересматривать, т.к. он о мрачном антиутопическом будущем в тоталитарном государстве, где подавляют эмоции и чувства. Как-то странно пересматривать фильм сейчас и осознавать, что теперь сам живёшь в таком государстве.
Оба не появлялись на публике с середины марта.
Слова «могут быть остро восприняты» зрителями на фоне «сегодняшней ситуации»
Сегодняшняя ситуация называется ВОЙНА
Великая
Освободительная
Иноземная
деНацификационная
Аперация
ВОИдА
а «войнушку» в фразе Бараша заменили на «потасовку».
Великая Отечественная Потасовка 1941-1945
надо бы и в википедии поправить
Там целый год в "дворец Путина" не могли переименовать статью про дворец хуйла.
Местные говнохранители противились сильно.
Специальная военная потасовка
В чём они не правы?
Back to USSR
шо?