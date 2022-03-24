«Смешарики» — детский проект, который всегда был и остается вне политики. Сценарий к серии был написан год назад, и тогда никто не мог предположить, что некоторые в нём слова потенциально могут быть остро восприняты. В контексте сегодняшней ситуации мы посчитали правильным убрать слова «войнушка» и «захватчики». Сейчас аудитория особенно чутко и эмоционально реагирует на эту тему, а мы с заботой и уважением относимся к нашим зрителям. Ведь «Смешариков» смотрят, чтобы погрузиться в добрый мир любимых анимационных героев, для всего остального есть другие медиа.