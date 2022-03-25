Выход «Ампир V» отложили на неопределённый срок — фильму, в котором снялся Оксимирон, не выдали прокатное удостоверение Статьи редакции
Ранее рэпер высказался против «спецоперации» и провёл два благотворительных концерта в поддержку украинских беженцев.
- О переносе экранизации одноимённого романа Виктора Пелевина сообщила кинокомпания «Вольга», пишет «Бюллетень кинопрокатчика»;
- Картина должна была выйти 31 марта, но новой даты нет — её должны объявить отдельно;
- Источники «Бюллетеня» утверждают, что Минкульт РФ не выдал фильму прокатное удостоверение. Причины такого решения не называются.
Изначально ленту, главные роли в которой исполнили Павел Табаков, Тая Радченко и рэпер Оксимирон, должна была выпустить в РФ кинокомпания Sony Pictures. Однако студия приостановила деятельность в стране на фоне конфликта на Украине, после чего права на прокат в России и Белоруссии передали «Вольге».
В начале марта Оксимирон анонсировал серию зарубежных концертов под названием Russians Against War. С тех пор он провёл уже два выступления — в Стамбуле 15 марта и в Лондоне 24 марта. За оба выступления рэпер собрал более 50 тысяч долларов, которые пойдут на помощь украинским беженцам.
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цензура
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Что там было про культуру отмены российских деятелей? Или это другое?
Ну канешна другое))00
Конечно другое, он же в Англии, так что это ответные меры.
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Это то самое импортозамещение и поддержка отечественного кино?
Жаль, ждал эту экранизацию. Неудачная у неё судьба, фильм давно готов, но сначала была пандемия, теперь это. Только вчера удивлялся, что кино с Оксимироном будут крутить на большом экране после его концертов
Ну так Поколение тоже миллион лет выходило. Это какая-то пелевинская мистика
Кстати, пишут, что среди халдеев на церемонии будет Епифанцев в роли Татарского. Если правда, то прям огонь
И Джаред Лето в роли Морбиуса. И вообще Ампир В это приквел ко всей вселенной Марвел и Авенджерам. И кстати последняя книга трансгуманизм это по сути продолжение Ампира и Бэтмана. Так что там своя малтиюниверс может быть да
Какой же он страшный стал пиздец. Даже Земфира будучи женщиной сохранилась лучше при том что она ещё и старше
Какое жалкое ебало
На последних фото в разы лучше, видимо занялся здоровьем.
Где их можно увидеть?
В конце этой статьи одна из них
Ну так до чего угодно можно доебаться
Заметь, я ни до чего не доебывался. Я просто запостил то самое фото на которое ты ссылался
секс же
ссссукиии :(
Очень обидно...
Ампир V
Так ведь название подходит по идеологии. Можно было бы ещё изменить одну букву "АмZир V"
ой, а что случилось, ребят? По телевизору сказали все хорошо же
Земфира уже позвонила Суркову с требованием разобраться в чудовищной ошибке?