Ранее рэпер высказался против «спецоперации» и провёл два благотворительных концерта в поддержку украинских беженцев.

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Кадр из фильма

О переносе экранизации одноимённого романа Виктора Пелевина сообщила кинокомпания «Вольга», пишет «Бюллетень кинопрокатчика»;

Картина должна была выйти 31 марта, но новой даты нет — её должны объявить отдельно;



Источники «Бюллетеня» утверждают, что Минкульт РФ не выдал фильму прокатное удостоверение. Причины такого решения не называются.



Изначально ленту, главные роли в которой исполнили Павел Табаков, Тая Радченко и рэпер Оксимирон, должна была выпустить в РФ кинокомпания Sony Pictures. Однако студия приостановила деятельность в стране на фоне конфликта на Украине, после чего права на прокат в России и Белоруссии передали «Вольге».

В начале марта Оксимирон анонсировал серию зарубежных концертов под названием Russians Against War. С тех пор он провёл уже два выступления — в Стамбуле 15 марта и в Лондоне 24 марта. За оба выступления рэпер собрал более 50 тысяч долларов, которые пойдут на помощь украинским беженцам.

Музыка 8 часов Лондоне Статьи редакции Фото: Борис Гребенщиков, Земфира и Оксимирон за кулисами концерта «Russians Against War» в В самом концерте певица не участвовала.