Кино и сериалы
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Выход «Ампир V» отложили на неопределённый срок — фильму, в котором снялся Оксимирон, не выдали прокатное удостоверение Статьи редакции

Ранее рэпер высказался против «спецоперации» и провёл два благотворительных концерта в поддержку украинских беженцев.

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Кадр из фильма
  • О переносе экранизации одноимённого романа Виктора Пелевина сообщила кинокомпания «Вольга», пишет «Бюллетень кинопрокатчика»;
  • Картина должна была выйти 31 марта, но новой даты нет — её должны объявить отдельно;
  • Источники «Бюллетеня» утверждают, что Минкульт РФ не выдал фильму прокатное удостоверение. Причины такого решения не называются.

Изначально ленту, главные роли в которой исполнили Павел Табаков, Тая Радченко и рэпер Оксимирон, должна была выпустить в РФ кинокомпания Sony Pictures. Однако студия приостановила деятельность в стране на фоне конфликта на Украине, после чего права на прокат в России и Белоруссии передали «Вольге».

В начале марта Оксимирон анонсировал серию зарубежных концертов под названием Russians Against War. С тех пор он провёл уже два выступления — в Стамбуле 15 марта и в Лондоне 24 марта. За оба выступления рэпер собрал более 50 тысяч долларов, которые пойдут на помощь украинским беженцам.

Музыка
Фото: Борис Гребенщиков, Земфира и Оксимирон за кулисами концерта «Russians Against War» в Лондоне Статьи редакции

В самом концерте певица не участвовала.

Роскомнадзор требует от СМИ называть события на Украине «специальной военной операцией». Мы вынуждены придерживаться этого правила.

#кино #оксимирон #новости

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30 комментариев
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Специфический якорь

Культура отмены?

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Миронов

Отмена культуры

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Главный лолипоп

цензура

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Поэтический мангал

Культура протеста

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Ланцелот

Что там было про культуру отмены российских деятелей? Или это другое?

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пепси

Ну канешна другое))00

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glimpse unthinkable

Конечно другое, он же в Англии, так что это ответные меры.

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зимнее безмолвие

Не сняли с проката, а высвободили от показа в кинотеатрах!☝️☝️

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Яичко вкрутую

Разрешили качать с Рутрекера

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зимнее безмолвие

Выдали прокатное удостоверение для народных онлайн-кинотеатров

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Timur

Это то самое импортозамещение и поддержка отечественного кино?

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Marat Khamadeev

Жаль, ждал эту экранизацию. Неудачная у неё судьба, фильм давно готов, но сначала была пандемия, теперь это. Только вчера удивлялся, что кино с Оксимироном будут крутить на большом экране после его концертов

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Стена Трампа

Ну так Поколение тоже миллион лет выходило. Это какая-то пелевинская мистика

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Marat Khamadeev

Кстати, пишут, что среди халдеев на церемонии будет Епифанцев в роли Татарского. Если правда, то прям огонь

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Стена Трампа

И Джаред Лето в роли Морбиуса. И вообще Ампир В это приквел ко всей вселенной Марвел и Авенджерам. И кстати последняя книга трансгуманизм это по сути продолжение Ампира и Бэтмана. Так что там своя малтиюниверс может быть да

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asdasd asd совсем не против

Какой же он страшный стал пиздец. Даже Земфира будучи женщиной сохранилась лучше при том что она ещё и старше

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МАКРОН СПАС МАКАРОНЫ
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asdasd asd совсем не против

Какое жалкое ебало

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Яичко вкрутую

На последних фото в разы лучше, видимо занялся здоровьем.

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asdasd asd совсем не против

Где их можно увидеть?

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Яичко вкрутую

В конце этой статьи одна из них

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asdasd asd совсем не против
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Яичко вкрутую

Ну так до чего угодно можно доебаться

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asdasd asd совсем не против

Заметь, я ни до чего не доебывался. Я просто запостил то самое фото на которое ты ссылался

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Максим Соколовский

секс же

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Северин

ссссукиии :(

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Алексей Егоров

Очень обидно...

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Невысокий алмаз

Ампир V
 Так ведь название подходит по идеологии. Можно было бы ещё изменить одну букву "АмZир V"

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Бандерiвець

ой, а что случилось, ребят? По телевизору сказали все хорошо же

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Будулай

Земфира уже позвонила Суркову с требованием разобраться в чудовищной ошибке?

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Malaka
Шапку мама дала
Ну вот как бы да
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