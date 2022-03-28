Полный список победителей и самые примечательные моменты с церемонии.

{"id":574593,"type":1,"typeStr":"content","showTitle":false,"initialState":{"isActive":false},"gtm":""} {"id":574593,"gtm":null} 116 просмотров

Команда «CODA: Ребёнок глухих родителей» при получении «Оскара». Chris Pizzello, AP

В ночь на 28 марта в Лос-Анджелесе состоялась 94-я церемония вручения главной кинопремии в мире. Больше всего статуэток забрала команда, работавшая над «Дюной», а лучшим выбрали фильм «CODA: Ребёнок глухих родителей» о слышащей дочери в семье глухих.

Поскольку год назад «Оскар» показал худшие рейтинги в истории, в 2022 году премия попыталась исправить ошибки и вернуть аудиторию. После трёх лет перерыва организаторы премии вернули ведущих, хронометраж сократили до трёх часов, победителей в восьми номинациях раскрыли ещё до церемонии (фрагменты их награждения показали в сокращённом виде), а главное — впервые провели зрительское голосование за любимый фильм, сделав это в твиттере.

В России «Оскар-2022» официально не показывали ни телеканалы, ни стриминг-сервисы. В США её, как и обычно, транслировал ABC, а эфир также сделали доступным для подписчиков Hulu TV, YouTube TV и AT&T TV.

TJ приводит список победителей и рассказывает о самых примечательных моментах «Оскара-2022».

Кто победил

Победа «CODA: Ребёнок глухих родителей» — это необычное событие с нескольких ракурсов. Картина получила три статуэтки — как «лучший фильм», за адаптированный сценарий и за лучшую мужскую роль второго плана.

«Ребёнок глухих родителей» — это первый фильм-лауреат главного «Оскара», чья премьера состоялась на «Санденсе». Apple приобрела его за рекордные для фестиваля независимого кино 25 миллионов долларов.

Apple TV+, где «CODA» вышла в августе 2021 года, стал первым стриминговым сервисом, который победил в «оскаровской» номинации «лучший фильм».

Больше всего «Оскаров» получила «Дюна» — за операторскую работу, визуальные эффекты, работу художника-постановщика, саундтрек Ханса Циммера, звук и монтаж.

Джейн Кэмпион, получив награду за «Власть пса», стала третьей женщиной-лауреаткой режиссёрского «Оскара» в истории — вслед за Кэтрин Бигелоу («Повелитель бури») и Хлоей Чжао («Земля кочевников»). «Власть пса» в целом, которая лидировала с 12 номинациями, более не завоевала ни одной статуэтки.

Ариана ДеБос, получившая награду за роль в ремейке «Вестсайдской истории» Стивена Спилберга, присоединилась к Дженнифер Лоуренс — они единственные актрисы с «Оскаром», рождённые в 1990-е. ДеБос — это также первая открытая квир-актриса, получившая премию за актёрские навыки.

Если считать по студиям, то больше всего «Оскаров» получил Warner Bros, Disney (включая Searchlight и Hulu)— пять.

В списках ниже приведены все номинанты, но победители премии выделены жирным

Лучший фильм

«Власть пса»

«Белфаст»

«CODA: Ребёнок глухих родителей»

«Не смотрите наверх»

«Сядь за руль моей машины»

«Король Ричард»

«Дюна»

«Лакричная пицца»

«Аллея кошмаров»

«Вестсайдская история»

Лучший режиссёр

Кеннетт Брана («Белфаст»)

Рюсукэ Хамагути («Сядь за руль моей машины»)

Пол Томас Андерсон («Лакричная пицца»)

Джейн Кэмпион («Власть пса»)

Стивен Спилберг («Вестсайдская история»)

Лучшая мужская роль

Уилл Смит («Король Ричард»)

Хавьер Бардем («В роли Рикардо»)

Бенедикт Камбербэтч («Власть пса»)

Эндрю Гарфилд, («Тик-так, бум!»)

Дензел Вашингтон, («Трагедия Макбета»)

Лучшая женская роль

Николь Кидман («В роли Рикардо»)

Джессика Честейн («Глаза Тэмми Фэй»)

Оливия Колман («Незнакомая дочь»)

Пенелопа Крус («Параллельные матери»)

Кристен Стюарт («Спенсер»)

Лучшая женская роль второго плана

Джесси Бакли («Незнакомая дочь»)

Ариана ДеБос («Вестсайдская история»)

Джуди Денч («Белфаст»)

Кирстен Данст («Власть пса»)

Анжаню Эллис («Король Ричард»)

Лучшая мужская роль второго плана

Дж. К. Симмонс («В роли Рикардо»)

Трой Коцур («CODA: Ребёнок глухих родителей»)

Киаран Хайндс («Белфаст»)

Джесси Племонс («Власть пса»)

Коди Смит-Макфи («Власть пса»)

Лучший фильм на иностранном языке

«Побег» (Дания)

«Рука бога» (Италия)

«Сядь за руль моей машины» (Япония)

«Лунана: Як в классной комнате» (Бутан)

«Худший человек на свете» (Норвегия)

Лучший анимационный фильм

«Энканто»

«Лука»

«Митчеллы против машин»

«Райя и последний дракон»

«Побег»

Лучший адаптированный сценарий

«Дюна»

«CODA: Ребёнок глухих родителей»

«Сядь за руль моей машины»

«Незнакомая дочь»

«Власть пса»

Лучший оригинальный сценарий

«Белфаст»

«Король Ричард»

«Лакричная пицца»

«Не смотрите наверх»

«Худший человек на свете»

Лучшая операторская работа

«Дюна» (Грег Фрейзер)

«Вестсайдская история»

«Аллея кошмаров»

«Власть пса»

«Макбет»

Лучшая работа художника-постановщика

«Дюна»

«Аллея кошмаров»

«Власть пса»

«Макбет»

«Вестсайдская история»

Лучший звук

«Дюна»

«Белфаст»

«Не время умирать»

«Вестсайдская история»

«Власть пса»

Лучшие визуальные эффекты

«Дюна»

«Главный герой»

«Шан-Чи»

«Человек-паук: Нет пути домой»

«Не время умирать»

Лучший саундтрек

«Дюна» (Ханс Циммер)

«Энканто»

«Не смотрите наверх»

«Параллельные матери»

«Власть пса»

Лучшая песня

«Be Alive» («Король Ричард»)

«Dos Oruguitas» («Энканто»)

«Down to Joy» («Белфаст»)

«No Time To Die» («Не время умирать»)

«Somehow You Do» («Четыре хороших дня»)

Билли Айлиш — «No Time To Die»

Лучший монтаж

«Не смотрите наверх»

«Дюна»

«Король Ричард»

«Тик-так, бум!»

«Власть пса»

Лучший дизайн костюмов

«Дюна»

«Круэлла»

«Сирано»

«Вестсайдская история»

«Аллея кошмаров»

Лучший грим

«Поездка в Америку 2»

«Дом Гуччи»

«Круэлла»

«Дюна»

«Глаза Тэмми Фей»

Лучший документальный фильм

Ascension

Attica

Flee

«Лето соула» (Summer of Soul)

Writing With Fire

Лучший короткометражный документальный фильм

Audible

«Отведи меня домой»

«Королева баскетбола»

«Три песни для Беназир»

«Когда мы были задирами»

Лучший короткометражный фильм

Ala Kachuu — Take and Run

The Dress

«Долгое прощание» (The Long Goodbye)

On My Mind

Please Hold

Лучший анимационный короткометражный фильм

Boxballet

Robin Robin

«Стеклоочиститель» (The Windshild Wiper)

Bestia

Affairs of the Art

Кто стал самым любимым фильмом обычных зрителей

Обычно лауреатов выбирают только академики, но перед «Оскаром-2022» впервые провели зрительское голосование. С 14 февраля по 3 марта пользователи твиттера могли голосовать за любимый фильм, вышедший в 2021 году, независимо от того, номинировали его или нет. Главный хэштег — «OscarsFanFavorite».

Победителем стала снятая для Netflix «Армия мертвецов» Зака Снайдера с Дэйвом Батистой и Эллой Пернелл в главных ролях. Фильм рассказывает об ограблении здания в Лас-Вегасе во время зомби-апокалипсиса.

В порядке убывания зрительских голосов:

1. «Армия мертвецов»

2. «Золушка»

3. «Сведения»

4. «Человек-паук: Нет пути домой»

5. «Тик-так, бум!»

Дейв Батиста в «Армии мертвецов»

Какой была красная дорожка

Самое примечательное на нынешней красной дорожке — это то, что некоторые знаменитости сделали политические заявления. Бенедикт Камбербетч пришёл со значком в цветах украинского флага, Джейсон Момоа — с сине-жёлтым платком, а Гильермо дель Торо и некоторые другие — с голубыми ленточками в поддержку украинских беженцев.

[{"title":"\u0411\u0435\u043d\u0435\u0434\u0438\u043a\u0442 \u041a\u0430\u043c\u0431\u0435\u0440\u0431\u0435\u0442\u0447 \u0438 \u0421\u043e\u0444\u0438 \u0425\u0430\u043d\u0442\u0435\u0440","image":{"type":"image","data":{"uuid":"de8365c0-a03b-5018-a320-da5fc76ec824","width":1000,"height":1500,"size":249238,"type":"webp","color":"d7cac2","hash":"","external_service":[]}}},{"title":"\u0414\u0436\u0435\u0439\u043c\u0438 \u041b\u0438 \u041a\u0451\u0440\u0442\u0438\u0441","image":{"type":"image","data":{"uuid":"297c7348-15d2-5dae-8b2f-5827a00308ea","width":1000,"height":1400,"size":637558,"type":"webp","color":"1e1b29","hash":"","external_service":[]}}},{"title":"\u042e\u043d \u0401\u0434\u0436\u043e\u043d","image":{"type":"image","data":{"uuid":"29c6d432-829b-55c5-ab0c-71ee1ba1f8c3","width":1000,"height":1400,"size":447626,"type":"webp","color":"dfd1d0","hash":"","external_service":[]}}},{"title":"\u0414\u0436\u0435\u0439\u0441\u043e\u043d \u041c\u043e\u043c\u043e\u0430","image":{"type":"image","data":{"uuid":"7ceb04a2-6a39-5ed8-8f90-cc23e9212cc8","width":1000,"height":1500,"size":154890,"type":"webp","color":"f0e8e5","hash":"","external_service":[]}}},{"title":"\u041b\u0430\u0442\u0430\u043d\u044f \u0420\u0438\u0447\u0430\u0440\u0434\u0441\u043e\u043d \u0414\u0436\u0435\u043a\u0441\u043e\u043d \u0438\u00a0<span>\u0421\u044d\u043c\u044e\u044d\u043b \u041b.\u00a0<\/span><span>\u0414\u0436\u0435\u043a\u0441\u043e\u043d<\/span>","image":{"type":"image","data":{"uuid":"218cefc6-a4a7-5a1a-b8a8-1a7a1ef0b9f7","width":1000,"height":1500,"size":321176,"type":"webp","color":"e0d9d5","hash":"","external_service":[]}}},{"title":"\u0422\u0430\u0439\u043b\u0435\u0440 \u041f\u0435\u0440\u0440\u0438","image":{"type":"image","data":{"uuid":"397eab61-6a5e-5197-8a58-c42278382ab4","width":1000,"height":1548,"size":258970,"type":"webp","color":"0e0a0a","hash":"","external_service":[]}}},{"title":"<span>\u0413\u0438\u043b\u044c\u0435\u0440\u043c\u043e<span>\u00a0<\/span><\/span><span>\u0434\u0435\u043b\u044c \u0422\u043e\u0440\u043e<\/span>","image":{"type":"image","data":{"uuid":"cd414000-5e26-56e5-ab47-3cf7d7272523","width":1158,"height":1544,"size":294210,"type":"jpg","color":"35261e","hash":"","external_service":[]}}}]

Многие, включая Зендею и Тимоти Шаламе, обошлись на красной дорожке без политических заявлений.

[{"title":"\u0417\u0435\u043d\u0434\u0435\u044f","image":{"type":"image","data":{"uuid":"99b98773-650d-5de7-bc77-8433f3cf4429","width":1000,"height":1400,"size":551962,"type":"webp","color":"cebbb4","hash":"","external_service":[]}}},{"title":"\u0422\u0438\u043c\u043e\u0442\u0438 \u0428\u0430\u043b\u0430\u043c\u0435","image":{"type":"image","data":{"uuid":"d73276ee-d887-5731-8241-6f16c599b146","width":1000,"height":1400,"size":454742,"type":"webp","color":"cec3c1","hash":"","external_service":[]}}},{"title":"<span>\u0410\u0440\u0438\u0430\u043d\u0430 \u0414\u0435\u0411\u043e\u0441<\/span>","image":{"type":"image","data":{"uuid":"a35b3ccc-33b0-5078-9351-0c4a2210fe95","width":1000,"height":1361,"size":262856,"type":"webp","color":"d9253f","hash":"","external_service":[]}}},{"title":"\u0412\u0430\u043d\u0435\u0441\u0441\u0430 \u0425\u0430\u0434\u0436\u0435\u043d\u0441","image":{"type":"image","data":{"uuid":"62c3a93a-58ed-551c-80c0-d35007b1bf38","width":1000,"height":1400,"size":355590,"type":"webp","color":"201c1f","hash":"","external_service":[]}}},{"title":"<span>\u0421\u0438\u043c\u0443<\/span><span><span>\u00a0<\/span>\u041b\u044e<\/span>","image":{"type":"image","data":{"uuid":"7e3f5474-0353-5569-a6a3-46be2c5c554d","width":1000,"height":1400,"size":478858,"type":"webp","color":"ece4e5","hash":"","external_service":[]}}},{"title":"\u0414\u0436\u0435\u0441\u0441\u0438\u043a\u0430 \u0427\u0435\u0441\u0442\u0435\u0439\u043d","image":{"type":"image","data":{"uuid":"1e1107a7-ba88-50de-bc71-8365eb762bf1","width":1000,"height":1400,"size":482394,"type":"webp","color":"d6c8cf","hash":"","external_service":[]}}},{"title":"Megan Thee Stallion","image":{"type":"image","data":{"uuid":"c7a7adec-36ab-5edd-b9f1-a778df10d00f","width":1000,"height":1400,"size":511082,"type":"webp","color":"e8e4e7","hash":"","external_service":[]}}},{"title":"\u042d\u0441\u0442\u0438 \u0425\u0430\u0439\u043c, \u0410\u043b\u0430\u043d\u0430 \u0425\u0430\u0439\u043c \u0438 \u0414\u0430\u043d\u0438\u044d\u043b\u044c \u0425\u0430\u0439\u043c (\u0441\u0451\u0441\u0442\u0440\u044b)","image":{"type":"image","data":{"uuid":"bb204c7c-e6a5-5e1e-8fb3-2987b120a79b","width":1000,"height":1400,"size":589752,"type":"webp","color":"dccecc","hash":"","external_service":[]}}},{"title":"\u041a\u0440\u0438\u0441\u0442\u0435\u043d \u0421\u0442\u044e\u0430\u0440\u0442","image":{"type":"image","data":{"uuid":"622a05cd-7e42-566e-ae38-16bc63151270","width":1000,"height":1400,"size":490826,"type":"webp","color":"e1d8da","hash":"","external_service":[]}}},{"title":"\u0420\u0430\u043c\u0438 \u041c\u0430\u043b\u0435\u043a","image":{"type":"image","data":{"uuid":"55ec7acd-473b-578c-b5d3-45a2616052c1","width":1000,"height":1400,"size":433388,"type":"webp","color":"211c21","hash":"","external_service":[]}}},{"title":"<span>\u0415\u0432\u0430 \u0412\u043e\u043d \u0411\u0430\u0445\u0440<\/span>","image":{"type":"image","data":{"uuid":"ef6e96d1-02b4-52dc-9b28-6dfc43dd46fd","width":1000,"height":1400,"size":471968,"type":"webp","color":"dbd4d1","hash":"","external_service":[]}}},{"title":"\u041b\u0438\u043b\u0438 \u0414\u0436\u0435\u0439\u043c\u0441","image":{"type":"image","data":{"uuid":"406e9cb9-e338-5ec8-aaff-6b011e0b4402","width":1000,"height":1400,"size":629966,"type":"webp","color":"e9d4d3","hash":"","external_service":[]}}},{"title":"\u0423\u044d\u0441\u043b\u0438 \u0421\u043d\u0430\u0439\u043f\u0441","image":{"type":"image","data":{"uuid":"f58d0e7d-0081-554f-949e-42e4690f049a","width":1000,"height":1400,"size":494920,"type":"webp","color":"491b29","hash":"","external_service":[]}}},{"title":"<span>\u041b\u0443\u043f\u0438\u0442\u0430 \u041d\u0438\u043e\u043d\u0433\u043e<\/span>","image":{"type":"image","data":{"uuid":"6bff4b72-fbba-56df-98e0-e31b33b3fadc","width":1000,"height":1400,"size":640294,"type":"webp","color":"c9424e","hash":"","external_service":[]}}},{"title":"\u041a\u0438\u0442 \u0423\u0440\u0431\u0430\u043d \u0438 \u041d\u0438\u043a\u043e\u043b\u044c \u041a\u0438\u0434\u043c\u0430\u043d","image":{"type":"image","data":{"uuid":"74687a49-8147-570e-83ee-15990a926546","width":1000,"height":1385,"size":244568,"type":"webp","color":"e1d9d8","hash":"","external_service":[]}}},{"title":"\u0411\u0438\u043b\u043b\u0438 \u0410\u0439\u043b\u0438\u0448","image":{"type":"image","data":{"uuid":"16f816a9-3905-5b0a-82ff-1ffabb2edbb2","width":1000,"height":1442,"size":291540,"type":"webp","color":"ede5e1","hash":"","external_service":[]}}},{"title":"\u0414\u0436\u0435\u0439\u043c\u0438 \u0414\u043e\u0440\u043d\u0430\u043d \u0438 \u042d\u043d\u0434\u0440\u044e \u0413\u0430\u0440\u0444\u0438\u043b\u0434","image":{"type":"image","data":{"uuid":"bf2445b1-9084-5cd9-875f-ecb918e24148","width":1000,"height":1500,"size":219040,"type":"webp","color":"e5dad5","hash":"","external_service":[]}}}]

Что ещё интересного — песни, речи, трибьюты и потасовка

Церемонию открыли теннисистки-сёстры Уильямс, объявив Бейонсе. Она находилась не в театре «Долби», а на теннисном корте. Бейонсе исполнила песню «Be Alive» из саундтрека к фильму «Король Ричард» с Уиллом Смитом о взрослении Винус и Серены, а также об их отце.

Бейонсе — «Be Alive»

Режиссёр Бен Праудфут, получив Оскар за «Королеву баскетбола» («Лучший документальный короткометражный фильм»), попросил Джо Байдена «вернуть домой» баскетболистку Бриттни Грайнер — задержанную в Шереметьево и арестованную как минимум до 19 мая. Ей вменяют попытку контрабанду наркотиков из-за электронных сигарет с гашишным маслом. Статья 229.1 УК РФ предусматривает наказание от 5 до 10 лет лишения свободы.

Речь Бен Праудфута

В один из моментов церемонию прервали ради минуты молчания в поддержку Украины и беженцев из этой страны. В обращении говорится, что «миллионы украинских семей нуждаются в еде, лекарствах, воде и срочной помощи». Зрителей попросили «поддержать Украину любым доступным способом».

[{"title":"","image":{"type":"image","data":{"uuid":"538bc85e-7f78-59b7-ad53-404d7b64210f","width":3500,"height":2377,"size":1716025,"type":"jpg","color":"334fac","hash":"","external_service":[]}}},{"title":"","image":{"type":"image","data":{"uuid":"4a67de15-72be-55aa-ac81-61c5ed9a6f75","width":960,"height":540,"size":63815,"type":"jpg","color":"141413","hash":"","external_service":[]}}},{"title":"","image":{"type":"image","data":{"uuid":"4d514e38-e586-5f1a-a922-587255fcfd6d","width":1000,"height":665,"size":172817,"type":"jpg","color":"0a0e1c","hash":"","external_service":[]}}}]

Трой Коцур стал вторым слабослышащим актёром, получившим «Оскар». В фильме «CODA: Ребёнок глухих родителей» он сыграл отца слышащей дочери в семье глухих рыбаков. До этого единственной слабослышащей актрисой с «Оскаром» была Марли Мэтлин, победившая в 1987 году. Именно Мэтлин сыграла жену Коцура в «CODA». На церемонии актёр произнёс речь на языке жестов.

Необычным стал факт исполнения «Не упоминай Бруно» («We Don’t Talk About Bruno») из «Энканто». Эта композиция не представлена в номинации на «Лучшую песню», поскольку Disney выбрала для этого другую песню из мультфильма — «Dos Oruguitas». Студия, судя по всему, ошиблась: именно «Не упоминай Бруно» стала международным хитом: на ютубе у песни набралось более 350 миллионов просмотров, а в стриминг-сервисах и чартах она добиралась до первых мест. На сцене к актёрам «Энканто» присоединилась рэп-исполнительница Megan Thee Stallion.

Каст «Энканто» и Megan Thee Stallion — «Не упоминай Бруно»

Пожалуй, самый неожиданный момент — Уилл Смит вскочил с места и ударил Криса Рока в лицо после того, как комик пошутил про жену актёра Джаду Пинкетт-Смит. Во многих странах пропал звук, но в соцсетях распространился фрагмент из японской трансляции. Смит сказал Року: «Не упоминай имя моей жены своим е****м ртом». На этом фоне в тренды твиттера поднялась фраза «Что это только что случилось». Судя по всему, этот момент был незапланированным.

Уилл Смит бьёт Криса Рока. Фрагмент из трансляции

На «Оскаре» среди прочего отметили 50-летие с момента выхода в прокат «Крёстного отца»: на сцену поднялись режиссёр Фрэнсис Форд Коппола, а также Аль Пачино и Роберт Де Ниро. В конце речи режиссёр сказал «Viva la Ukraine!» («Слава Украине»).

Трибьют «Крёстному отцу»

Ещё один примечательный трибьют — в честь 28-летия с выхода «Криминального чтива». На сцену поднялись Ума Турман, Джон Траволта и Сэмюэл Л. Джексон. Первые два станцевали тот самый танец Винсента и Мии, а конверт с победителем в номинации «лучшая мужская роль» актёры достали из светящегося чемодана.

Nastri d'Argento @nastridargento John Travolta e Uma Thurman con Samuel L. Jackson rinfrescano i fasti di pulp Fiction #Oscars Фрагмент с актёрами из «Криминального чтива»

Одну из самых запоминающихся речей произнёс Уилл Смит при получении главной актёрской награды за роль отца теннисисток Винус и Серены Уильямс. Во время речи он не сдержал слёз.

Смит сказал, что настоящий Ричард Уильямс «был яростным защитником своей семьи», и отметил, что «поразился тому, что в этот момент Бог призывает его делать и кем он призывает быть в этом мире». «Я призвал в течение всей жизни любить и защищать своих людей. И чтобы делать то, что мы делаем, нужно уметь терпеть насилие. [...] Ты должен быть в состоянии терпеть людей, которые тебя не уважают. Ты должен улыбаться, притворяться, что всё в порядке», — сказал актёр.

Смит поблагодарил Дензела Вашингтона, сестёр и всю семью Уильямс, а также извинился перед киноакадемией и «всеми коллегами-номинантами», судя по всему, имея в виду Криса Рока. «Я плачу не из-за награды. Дело не в ней. Искусство имитирует жизнь. Я похож на сумасшедшего отца — прямо как говорили о Ричарде Уильямсе. Любовь заставляет тебя идти на сумасшедшие вещи», — отметил актёр.