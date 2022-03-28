Крис Рок отказался заявлять в полицию на Уилла Смита за удар по лицу во время церемонии «Оскара» Статьи редакции
В полиции Лос-Анджелеса заявили, что потерпевший ещё может поменять своё решение, и тогда начнут полноценное расследование.
Как сообщает Variety, который ознакомился с полным протоколом от полицейского управления Лос-Анджелеса, комик Крис Рок не будет заявлять против актёра Уилла Смита, который дал ему пощёчину во время выступления на 94-й церемонии «Оскара».
Конфликт произошёл после того, как Рок, будучи на сцене, пошутил про жену Уилла Смита и её прическу, которую она вынуждена носить из-за синдрома алопеции, вызывающего потерю волос. После этого Смит поднялся на сцену и ударил Рока ладонью в лицо.
Затем он вернулся на своё место и в грубой форме попросил Рока не упоминать имя своей жены. Комик, в свою очередь, отреагировал шуткой.
Вскоре после этого Смит получил первый «Оскар» в карьере — за роль в драме «Король Ричард». Во время своей речи актёр извинился перед Академией и коллегами, отметив, что плачет не из-за награды, а за то, что у него есть возможность «проливать свет на всех людей».
О произошедшем отдельно упомянули и в твиттере киноакадемии, где написали, что выступают против любого вида насилия.
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«Мы торгуем оставшимся товаром со склада», — рассказал сотрудник одной из компаний.
Пощечина выглядит киношно
Профессионализм
От настоящей пощечины остался бы красный след, его было бы видно на коже
oh, wait ...
Вспомнил одну шутку из хорошего сериала Клиника:
«А правда, что чёрные не краснеют, когда им стыдно?»
Да и выкрики Смита выглядят тоже очень киношно, словно ему сказали сыграть ярость для дубля. И довольно странно наблюдать такую неестественность для казалось бы топового актёра.
Профдеформация
Пощечинозамещение
Звук удара палкой по куску мяса был? Всё как положено?
А что такого-то? Парни просто танцуют буги-вуги
Пиджак Красивый, из шёлкового бархата 😀
А "удар" кошачий. Сразу понятно, за Смита даже простые экшн сцены выполняет дублёр. Не то чтобы я думаю, что нужно было вообще бить 🤔
Ну это тебе не Том Круз
Красава, уголёк не мусорнулся
Руssкий мир протекает
Операция по восстановлению мачо-образа Смита после публичного признания его рогоносцем вместе с поднятием рейтинга Оскара.
Рогоносцем, с чего бы?
да там была какая-то желтая новость, что Джада с каким-то молодым куражится. А, она сама призналась оказывается
https://ru.hellomagazine.com/zvezdy/zvezdnye-pary/44030-uill-smit-chestno-rasskazal-ob-izmenah-v-brake-s-dzhadoj-pinkettsmit.html
Была там история, погугли.
Имхо срежиссировано для рейтингов и просмотров
Ну это не удар конечно, честь жены надо отстаивать, шутить такими вещами не прилично
"ГЫГЫГЫ ТВОЯ ЖЕНА НЕКОНТРОЛИУЕМО ТЕРЯЕТ ВОЛОСЫ))))"
При этом в интернете все топят против Смита. Возможно я чего-то не понимаю в шутках над заболеваниями. И я не утверждаю, что идти бить морду на сцене прямо 100% адекватно. Но практически все говорят, что он в принципе не должен был реагировать и вообще, смешно же.
На самом деле, Смит ударил Рока не из-за того, что последний задел болезнь его жены. А за само сравнение с фильмом Солдат Джейн. Это фильм 1997 года, кто блин его помнит вообще
ты помнишь
Надо было выкатить на сцену на лоурайдере и начать шмалять по Крису Року из узи?
Детский сад
Вот ударил бы его белый актёр, то ему бы было п..ц
лучше бы белый, чем куколд
чем лучше
заслужено