Кино и сериалы
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Крис Рок отказался заявлять в полицию на Уилла Смита за удар по лицу во время церемонии «Оскара» Статьи редакции

В полиции Лос-Анджелеса заявили, что потерпевший ещё может поменять своё решение, и тогда начнут полноценное расследование.

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Как сообщает Variety, который ознакомился с полным протоколом от полицейского управления Лос-Анджелеса, комик Крис Рок не будет заявлять против актёра Уилла Смита, который дал ему пощёчину во время выступления на 94-й церемонии «Оскара».

Конфликт произошёл после того, как Рок, будучи на сцене, пошутил про жену Уилла Смита и её прическу, которую она вынуждена носить из-за синдрома алопеции, вызывающего потерю волос. После этого Смит поднялся на сцену и ударил Рока ладонью в лицо.

Затем он вернулся на своё место и в грубой форме попросил Рока не упоминать имя своей жены. Комик, в свою очередь, отреагировал шуткой.

Вскоре после этого Смит получил первый «Оскар» в карьере — за роль в драме «Король Ричард». Во время своей речи актёр извинился перед Академией и коллегами, отметив, что плачет не из-за награды, а за то, что у него есть возможность «проливать свет на всех людей».

О произошедшем отдельно упомянули и в твиттере киноакадемии, где написали, что выступают против любого вида насилия.

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#новости #оскар

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30 комментариев
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Alex Blake

Пощечина выглядит киношно

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Вертикальный утюг

Профессионализм

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Q..

От настоящей пощечины остался бы красный след, его было бы видно на коже
oh, wait ...

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Kira Ki

Вспомнил одну шутку из хорошего сериала Клиника:
«А правда, что чёрные не краснеют, когда им стыдно?»

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Noname

Да и выкрики Смита выглядят тоже очень киношно, словно ему сказали сыграть ярость для дубля. И довольно странно наблюдать такую неестественность для казалось бы топового актёра.

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Ялкынчик🔥

Профдеформация

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Moo Zaart

Пощечинозамещение

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Рекламный жар

Звук удара палкой по куску мяса был? Всё как положено?

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Неплохой завод

А что такого-то? Парни просто танцуют буги-вуги

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FOCACCIA

Пиджак Красивый, из шёлкового бархата 😀

А "удар" кошачий. Сразу понятно, за Смита даже простые экшн сцены выполняет дублёр. Не то чтобы я думаю, что нужно было вообще бить 🤔

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Неплохой завод

Ну это тебе не Том Круз

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Характерный ключ

Красава, уголёк не мусорнулся

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Правильный крюк

Руssкий мир протекает

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Хозяйственный ключ
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Ровный Данила

Операция по восстановлению мачо-образа Смита после публичного признания его рогоносцем вместе с поднятием рейтинга Оскара.

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Ровный Данила
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Посторонний

Рогоносцем, с чего бы?

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Ramierl

да там была какая-то желтая новость, что Джада с каким-то молодым куражится. А, она сама призналась оказывается
https://ru.hellomagazine.com/zvezdy/zvezdnye-pary/44030-uill-smit-chestno-rasskazal-ob-izmenah-v-brake-s-dzhadoj-pinkettsmit.html

Уилл Смит честно рассказал об изменах в браке с…
Уилл Смит честно рассказал об изменах в браке с Джадой Пинкетт-Смит
ru.hellomagazine.com
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Ровный Данила

Была там история, погугли.

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Roman Gromov

Имхо срежиссировано для рейтингов и просмотров

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Svetlana Gorchakova

Ну это не удар конечно, честь жены надо отстаивать, шутить такими вещами не прилично

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Ланцелот

"ГЫГЫГЫ ТВОЯ ЖЕНА НЕКОНТРОЛИУЕМО ТЕРЯЕТ ВОЛОСЫ))))"

При этом в интернете все топят против Смита. Возможно я чего-то не понимаю в шутках над заболеваниями. И я не утверждаю, что идти бить морду на сцене прямо 100% адекватно. Но практически все говорят, что он в принципе не должен был реагировать и вообще, смешно же.

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Неплохой завод

На самом деле, Смит ударил Рока не из-за того, что последний задел болезнь его жены. А за само сравнение с фильмом Солдат Джейн. Это фильм 1997 года, кто блин его помнит вообще

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Bad Mother Fucker

ты помнишь

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Неплохой завод

Надо было выкатить на сцену на лоурайдере и начать шмалять по Крису Року из узи?

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Cyril Kobets

Детский сад

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Maksud Khasanov

Вот ударил бы его белый актёр, то ему бы было п..ц

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Sulti

лучше бы белый, чем куколд

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Bad Mother Fucker

чем лучше

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Тревожный микрофон

заслужено

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