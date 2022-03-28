В полиции Лос-Анджелеса заявили, что потерпевший ещё может поменять своё решение, и тогда начнут полноценное расследование.

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Как сообщает Variety, который ознакомился с полным протоколом от полицейского управления Лос-Анджелеса, комик Крис Рок не будет заявлять против актёра Уилла Смита, который дал ему пощёчину во время выступления на 94-й церемонии «Оскара».

Конфликт произошёл после того, как Рок, будучи на сцене, пошутил про жену Уилла Смита и её прическу, которую она вынуждена носить из-за синдрома алопеции, вызывающего потерю волос. После этого Смит поднялся на сцену и ударил Рока ладонью в лицо.

Затем он вернулся на своё место и в грубой форме попросил Рока не упоминать имя своей жены. Комик, в свою очередь, отреагировал шуткой.

Вскоре после этого Смит получил первый «Оскар» в карьере — за роль в драме «Король Ричард». Во время своей речи актёр извинился перед Академией и коллегами, отметив, что плачет не из-за награды, а за то, что у него есть возможность «проливать свет на всех людей».

О произошедшем отдельно упомянули и в твиттере киноакадемии, где написали, что выступают против любого вида насилия.