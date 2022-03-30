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Брюс Уиллис завершит актёрскую карьеру — у него диагностировали расстройство речи Статьи редакции

Об этом объявили члены его семьи.

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Семья Уиллиса, включая его супругу Эмму, бывшую жену Деми Мур и детей, опубликовали обращение к поклонникам актёра в социальных сетях.

По их словам, актёр решил уйти на пенсию в связи со своим состоянием здоровья. У него диагностировали афазию — расстройство речи, которое обычно развивается после перенесённых травм головного мозга.

Всем поклонникам Брюса, которые поддерживали его, мы хотели рассказать, что у него возникли проблемы со здоровьем. Ему поставили диагноз — афазия, что сказывается на его когнитивных способностях. В связи с этим, как следует всё обдумав, Брюс решил завершить карьеру, которая значила для него так много.

Это по-настоящему трудное время для всей нашей семьи и мы очень ценим вашу любовь, сопереживание и поддержку. Мы проходим через это как одна семья и хотели рассказать обо всём и его фанатам, потому что мы знаем, как много он для вас значит — точно так же, как и вы для него.

из обращения семьи Брюса Уиллиса

За несколько недель до обращения от семьи актёра в некоторых региональных СМИ начали появляться сообщения о том, что он страдает от деменции и решил уйти на пенсию. По всей видимости, информация была верной, но лишь отчасти.

На тот момент источники и слухи, на которые ссылались пользователи сети и журналисты, утверждали, что Уиллис начал всё чаще сниматься в низкобюджетных боевиках и триллерах, чтобы накопить денег и спокойно завершить карьеру. Однако родные актёра никак это не подтверждали.

Брюс Уиллис родился в 1955-м в ФРГ, а в США его семья переехала, когда ему было два года. Свою карьеру актёр начал в восьмидесятые, работая в театре, а также в качестве массовки в кино. Его первой крупной ролью стал частный детектив Дэвид Эддисон в сериале «Детективное агентство „Лунный свет“», а позже он снялся в таких картинах, как «Крепкий орешек», «Последний бойскаут» и «Криминальное чтиво».

#новости

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24 комментария
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Оперативный Илья

Вот бы с Путиным так.

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Hfr Olod

Все так и есть. Но вот тольто карьеру он не будет завершать.

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Максим Соколовский

не завершил*

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Ночной Слава

Так у него уже почти 10 лет расстройство речи , раньше он хоть более-менее грамотно говорил

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АстонМартэн

Читать по бумажке, по крайней мере, пока не разучился, а большего и не нужно.

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Фундаментальный вентилятор

обычно развивается после перенесённых травм головного мозга
 Надо было не отказываться от каскадеров

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Технический холод

Когда-нибудь про Тома Круза такие же новости будем читать

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Фундаментальный вентилятор

И Крейга

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New

Не факт.

«Зачастую причиной травмы является прямой удар. Однако повреждения головного мозга случаются и без удара по голове. Так, при сильной тряске или внезапном торможении мягкие ткани головного мозга могут травмироваться в результате соударения с жесткими костями черепа. При этом видимые повреждения головы могут отсутствовать.»

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Адекватный бинокль

Yippee ki-yay!

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Ігор Лазарук

Деменция - штука серьёзная.

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Борат Сагдиев

Ушла эпоха

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New

И похуй (с) the chemodan

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рязанский сахар

Уже давно скатился

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Moo Zaart

Юпикаей мазафака

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Сеня

Крутой актёр

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alter-jx38

Афазия емнип как нейрофизиологический симптом может быть разной этиологии. То есть быть следствием как физических травм черепной коробки (привет трюкам без каскадеров), так результатом инсульта , болезней ЦНС и опухолей головного мозга (миллион рандомных причин).
Btw более половины случаев деменции, как утраты когнитивных способностей, приходится на б.Альцгеймера, к последней и вовсе может быть генетическая предрасположенность (там исследуется что-то около 10 генов), которая может выстрелить, а может нет.

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Заводной Рефрижератор

Ну и ладно, всё-равно последнее время снимается в полном говне

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Dan

F

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Alex Tbourder

Это объясняет почему снимался в говне последнее время. Видимо давно знал и решил выжать перед пенсией побольше деньжат.

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Эдгар Клубника

Да, именно об этом и написано в статье 🙂

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Alex Tbourder

Там написано, что были слухи, что он делает из-за болезни 🙂

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Женщина, я не танцую

Давно надо было заканчивать. После "Ярдов" ни одного нормального фильма.

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Никита Кирсанов

Королевство полной луны, Ред, Город Грехов. Только то, что сходу в голову приходит, а там еще больше

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