Всем поклонникам Брюса, которые поддерживали его, мы хотели рассказать, что у него возникли проблемы со здоровьем. Ему поставили диагноз — афазия, что сказывается на его когнитивных способностях. В связи с этим, как следует всё обдумав, Брюс решил завершить карьеру, которая значила для него так много.

Это по-настоящему трудное время для всей нашей семьи и мы очень ценим вашу любовь, сопереживание и поддержку. Мы проходим через это как одна семья и хотели рассказать обо всём и его фанатам, потому что мы знаем, как много он для вас значит — точно так же, как и вы для него.

