Брюс Уиллис завершит актёрскую карьеру — у него диагностировали расстройство речи Статьи редакции
Об этом объявили члены его семьи.
Семья Уиллиса, включая его супругу Эмму, бывшую жену Деми Мур и детей, опубликовали обращение к поклонникам актёра в социальных сетях.
По их словам, актёр решил уйти на пенсию в связи со своим состоянием здоровья. У него диагностировали афазию — расстройство речи, которое обычно развивается после перенесённых травм головного мозга.
За несколько недель до обращения от семьи актёра в некоторых региональных СМИ начали появляться сообщения о том, что он страдает от деменции и решил уйти на пенсию. По всей видимости, информация была верной, но лишь отчасти.
На тот момент источники и слухи, на которые ссылались пользователи сети и журналисты, утверждали, что Уиллис начал всё чаще сниматься в низкобюджетных боевиках и триллерах, чтобы накопить денег и спокойно завершить карьеру. Однако родные актёра никак это не подтверждали.
Брюс Уиллис родился в 1955-м в ФРГ, а в США его семья переехала, когда ему было два года. Свою карьеру актёр начал в восьмидесятые, работая в театре, а также в качестве массовки в кино. Его первой крупной ролью стал частный детектив Дэвид Эддисон в сериале «Детективное агентство „Лунный свет“», а позже он снялся в таких картинах, как «Крепкий орешек», «Последний бойскаут» и «Криминальное чтиво».
Как сообщает «Интерфакс», российско-французская компания PowerJet, которая производила двигатели SaM146 для самолёта Sukhoi Superjet 100, прекратила техобслуживание и ремонт из-за санкций.
Смотрю на все это и понимаю, что после 1991 года нужна была жёсткая люстрация деятелей коммунистического режима. Стартовойтова готовила подобный законопроект в середине 90-х и возможно за это и была ликвидирована. Полный запрет бывшим функционерам коммунистического режима занимать какие либо должности в руководстве страны.
Мера распространяется на транспорт, банки, здравоохранение, военную и атомную промышленность.
Вот бы с Путиным так.
Все так и есть. Но вот тольто карьеру он не будет завершать.
не завершил*
Так у него уже почти 10 лет расстройство речи , раньше он хоть более-менее грамотно говорил
Читать по бумажке, по крайней мере, пока не разучился, а большего и не нужно.
обычно развивается после перенесённых травм головного мозга
Надо было не отказываться от каскадеров
Когда-нибудь про Тома Круза такие же новости будем читать
И Крейга
Не факт.
«Зачастую причиной травмы является прямой удар. Однако повреждения головного мозга случаются и без удара по голове. Так, при сильной тряске или внезапном торможении мягкие ткани головного мозга могут травмироваться в результате соударения с жесткими костями черепа. При этом видимые повреждения головы могут отсутствовать.»
Yippee ki-yay!
Деменция - штука серьёзная.
Ушла эпоха
И похуй (с) the chemodan
Уже давно скатился
Юпикаей мазафака
Крутой актёр
Афазия емнип как нейрофизиологический симптом может быть разной этиологии. То есть быть следствием как физических травм черепной коробки (привет трюкам без каскадеров), так результатом инсульта , болезней ЦНС и опухолей головного мозга (миллион рандомных причин).
Btw более половины случаев деменции, как утраты когнитивных способностей, приходится на б.Альцгеймера, к последней и вовсе может быть генетическая предрасположенность (там исследуется что-то около 10 генов), которая может выстрелить, а может нет.
Ну и ладно, всё-равно последнее время снимается в полном говне
F
Это объясняет почему снимался в говне последнее время. Видимо давно знал и решил выжать перед пенсией побольше деньжат.
Да, именно об этом и написано в статье 🙂
Там написано, что были слухи, что он делает из-за болезни 🙂
Давно надо было заканчивать. После "Ярдов" ни одного нормального фильма.
Королевство полной луны, Ред, Город Грехов. Только то, что сходу в голову приходит, а там еще больше