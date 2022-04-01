«Я ухожу на пенсию. Возможно»: Джим Керри заявил о вероятном завершении карьеры Статьи редакции
«Соник 2» может стать последним фильмом актёра, если «ангелы не принесут сценарий, написанный золотыми чернилами».
О планах завершить свою карьеру Джим Керри упомянул в интервью Access Hollywood, презентуя в том числе сиквел «Соника», где он вновь сыграл Роботника.
Судя по заявлению, окончательное решение актёр все же не принял и многое будет зависеть от будущих проектов, которые ему предложат.
В рамках интервью Керри также сообщил, что будет продавать свои художественные работы в виде NFT — специальный сайт под названием Magic Hour планируют запустить в апреле.
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Это второе происшествие в области, которое на этой неделе привлекло внимание СМИ: до этого произошла серия взрывов.
1 апреля, я не верю!
Опять не тот дед.
В рамках интервью Керри также сообщил, что будет продавать свои художественные работы в виде NFT
Дядя, блин. Там ещё Sonic Adventure 1/2 надо экранизировать как минимум.
f
Джим Керри и золотые чернила. Ай хорош !
Джим прекрасен и гениален, но или он сдал, или СМИ его подставляют. Ещё чуть-чуть, и будет прям как наш Леонтьев с его прощальными гастролями — напоминать о себе по 4 раза в год…
Уходя — уходи. Оставаясь — молчи.
Я верю Джиму Керри. Возможно
Комедийный актер 1 апреля сказал, что (возможно!) завершит карьеру
Ну вы серьезно?
ебать я старый уже
Легендарный персонаж, бесконечная любовь и респект