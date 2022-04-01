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«Я ухожу на пенсию. Возможно»: Джим Керри заявил о вероятном завершении карьеры Статьи редакции

«Соник 2» может стать последним фильмом актёра, если «ангелы не принесут сценарий, написанный золотыми чернилами».

О планах завершить свою карьеру Джим Керри упомянул в интервью Access Hollywood, презентуя в том числе сиквел «Соника», где он вновь сыграл Роботника.

Я ухожу на пенсию. Возможно. И я говорю об этом серьёзно. Если, конечно, ангелы не принесут мне какой-то сценарий, написанный золотыми чернилами, и люди должны будут увидеть этот фильм, то я могу продолжить свою работу, но пока что я беру перерыв. Я очень люблю свою тихую жизнь, писать картины, свою духовную жизнь. […]. У меня есть всё, что мне нужно. И я сделал достаточно.

Джим Керри
актёр

Судя по заявлению, окончательное решение актёр все же не принял и многое будет зависеть от будущих проектов, которые ему предложат.

В рамках интервью Керри также сообщил, что будет продавать свои художественные работы в виде NFT — специальный сайт под названием Magic Hour планируют запустить в апреле.

#новости #кино

1019 просмотров
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11 комментариев
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Интеллигентный хичхакер

1 апреля, я не верю!

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УюБ

Опять не тот дед.

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Сергей Кузнецов

В рамках интервью Керри также сообщил, что будет продавать свои художественные работы в виде NFT

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Trident Force

Дядя, блин. Там ещё Sonic Adventure 1/2 надо экранизировать как минимум.

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Общий магнит

f

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M.R.T.

Джим Керри и золотые чернила. Ай хорош !

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*

Джим прекрасен и гениален, но или он сдал, или СМИ его подставляют. Ещё чуть-чуть, и будет прям как наш Леонтьев с его прощальными гастролями — напоминать о себе по 4 раза в год…

Уходя — уходи. Оставаясь — молчи.

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Интеллигентный фитиль

Я верю Джиму Керри. Возможно

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Nikita Schmidt

Комедийный актер 1 апреля сказал, что (возможно!) завершит карьеру
Ну вы серьезно?

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Михаил Круг

ебать я старый уже

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Ведь-Я Это-Ты

Легендарный персонаж, бесконечная любовь и респект

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