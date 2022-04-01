Я ухожу на пенсию. Возможно. И я говорю об этом серьёзно. Если, конечно, ангелы не принесут мне какой-то сценарий, написанный золотыми чернилами, и люди должны будут увидеть этот фильм, то я могу продолжить свою работу, но пока что я беру перерыв. Я очень люблю свою тихую жизнь, писать картины, свою духовную жизнь. […]. У меня есть всё, что мне нужно. И я сделал достаточно.