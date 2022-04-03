Возобновилась работа над перезапуском «Ворона». Главную роль в нём исполнит Билл Скарсгард, игравший Пеннивайза в «Оно» Статьи редакции
Режиссёром фильма станет Руперт Сандерс, который снял киноадаптацию «Призрака в доспехах».
Скарсгард сыграет Эрика Дрейвена — в оригинальном «Вороне» это рок-музыкант, которого вместе с его невестой убивают накануне свадьбы. Однако таинственный дух Ворона возвращает Дрейвена к жизни, и восставший из мёртвых отправляется мстить своим убийцам.
Вместе с Биллом Скарсгардом («Хемлок Гроув», дилогия «Оно») в перезапуске «Ворона» сыграет британская певица FKA twigs. Какую именно роль она исполнит, неизвестно, но предполагается, что она изобразит Шелли Уэбстер — невесту Дрейвена.
Сценарий фильма написал Зак Бэйлин, номинированный в 2022 году за работу над драмой «Король Ричард». Режиссёром выступит Руперт Сандерс, который помимо «Призрака в доспехах» снял фильм «Белоснежка и охотник».
Съёмки перезапуска планируют начать в июне 2022-го, работать над «Вороном» будут в Праге и Мюнхене. Бюджет фильма оценивают в 50 миллионов долларов. Примерная дата выхода современной версии «Ворона» не называется.
Оригинальный «Ворон» — это серия комиксов Джеймса О'Барра, а первый фильм по ней снял Алекс Пройас («Тёмный город», «Знамение»). Главную роль в адаптации исполнил Брэндон Ли, сын актёра и мастера боевых искусств Брюса Ли. Брэндон из-за несчастного случая погиб во время съёмок «Ворона», и фильм доделывали с дублёром, которым стал Чад Стахелски.
«Ворон» вышел в 1994 году и стал культовым фильмом. По «Ворону» впоследствии выпустили ещё три фильма и сериал, однако они не обрели такого же успеха, как первая картина.
Перезапуск «Ворона» пытались снять с 2008 года. Режиссёрами в разное время могли стать Стивен Норрингтон («Блэйд») и Корин Харди («Из тьмы»), а на главную роль претендовали Люк Эванс и Джейсон Момоа.
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Нет ни слов ни эмоций, только одно желание, чтобы эти... это не попало назад в Россию. Я ни хочу не секунды находится радом с этими существами... Ох, сколько работы нам с вами предстоит проделать когда это всё закончится. Операция по Денацификации Рф будет долгой и сложной, но у нас все получится.
Удачи и сил нам.
20 марта, 25 день... Вчера мне позвонил друг, с которым неделю не было связи. 40 минут длилась его эмоциональная речь. Сегодня созвонились снова и я попросил рассказать мне все ещё раз. В фактах и без эмоций. 2 часа я слушал и задавал уточняющие вопросы. В какой то момент мне показалось, что я слушаю рассказы своего дедушки, жителя оккупированой…
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