Кино и сериалы
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Возобновилась работа над перезапуском «Ворона». Главную роль в нём исполнит Билл Скарсгард, игравший Пеннивайза в «Оно» Статьи редакции

Режиссёром фильма станет Руперт Сандерс, который снял киноадаптацию «Призрака в доспехах».

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Билл Скарсгард (слева) и Брэндон Ли в роли Ворона (справа)

Скарсгард сыграет Эрика Дрейвена — в оригинальном «Вороне» это рок-музыкант, которого вместе с его невестой убивают накануне свадьбы. Однако таинственный дух Ворона возвращает Дрейвена к жизни, и восставший из мёртвых отправляется мстить своим убийцам.

Вместе с Биллом Скарсгардом («Хемлок Гроув», дилогия «Оно») в перезапуске «Ворона» сыграет британская певица FKA twigs. Какую именно роль она исполнит, неизвестно, но предполагается, что она изобразит Шелли Уэбстер — невесту Дрейвена.

Сценарий фильма написал Зак Бэйлин, номинированный в 2022 году за работу над драмой «Король Ричард». Режиссёром выступит Руперт Сандерс, который помимо «Призрака в доспехах» снял фильм «Белоснежка и охотник».

FKA twigs, которая должна вместе с Биллом Скарсгардом сыграть в перезапуске «Ворона»

Съёмки перезапуска планируют начать в июне 2022-го, работать над «Вороном» будут в Праге и Мюнхене. Бюджет фильма оценивают в 50 миллионов долларов. Примерная дата выхода современной версии «Ворона» не называется.

Оригинальный «Ворон» — это серия комиксов Джеймса О'Барра, а первый фильм по ней снял Алекс Пройас («Тёмный город», «Знамение»). Главную роль в адаптации исполнил Брэндон Ли, сын актёра и мастера боевых искусств Брюса Ли. Брэндон из-за несчастного случая погиб во время съёмок «Ворона», и фильм доделывали с дублёром, которым стал Чад Стахелски.

«Ворон» вышел в 1994 году и стал культовым фильмом. По «Ворону» впоследствии выпустили ещё три фильма и сериал, однако они не обрели такого же успеха, как первая картина.

Перезапуск «Ворона» пытались снять с 2008 года. Режиссёрами в разное время могли стать Стивен Норрингтон («Блэйд») и Корин Харди («Из тьмы»), а на главную роль претендовали Люк Эванс и Джейсон Момоа.

#новости #кино

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4 комментария
Сферокiнь Впальтопедальний

Актер больше запомнился по Касл Року. Вроде и красавчик (не гомо). Но при этом сука стремный тип

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German B

Фильм "Злодеи" с ним хороший

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света шумовая

У американцев фраза "можем повторить" связана исключительно с киноиндустрией.

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Совместный диод

Нашли время

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Мне тогда было уже 35 или 36 лет, мы с ним долго не общались, и он говорил моей матери, что она не воспитала меня «как порядочную сербку», что я не понимаю, что значит «быть настоящим сербом». И на каждую мою попытку рассказать, что на самом деле происходит, он отвечал — нет, мол, это все неправда, тобой манипулируют. Тогда в районе 1992 или 1993 года мне нужно было поехать из Белграда в Баня-Луку. Мы ехали через города, которые сербские силы в Боснии, как они это называли, «зачистили» — то есть уничтожили там абсолютно все. Тогда отец со мной уже кое-как общался, и я уговорила его поехать со мной, переночевать в гостинице в городе и на следующий день поехать обратно. Он согласился. 
Ехать было часа четыре, отец был за рулем. И когда он своими глазами увидел масштаб разрушений, его начало трясти. А он ведь прошел [нацистский концлагерь] Маутхаузен, он во Вторую мировую был партизаном. И когда он все это увидел, он сказал: «Даже нацисты такого не творили». А я тогда была очень злая, отцу было уже за 70, а я ему говорила — мол, не отворачивайся, смотри, это все твои сербские «освободители».
Когда мы приехали в Баня-Луку, там работала всего одна гостиница. У меня была моя пресс-карта, и когда солдаты на блокпосту спросили, кто этот почтенный господин со мной, я сказала, что это мой отец, он со мной переночует в городе. И так вышло, что в ту же ночь там останавливался Радован Караджич со своей охраной — военный преступник, его потом осудят в Гааге. И эти люди так напугали моего отца, что я едва уговорила его спуститься поужинать. И на следующий день, когда он сел на автобус и поехал домой, кто-то из его попутчиков рассказал ему еще больше историй о том, что на самом деле происходит на войне. Отец не стал ничего рассказывать матери, только сказал ей, что «газеты нам врали». 
Я не психолог, но по своему опыту могу сказать, что дело не в одной пропаганде. Люди просто отказывались поверить в то, что реальность может быть настолько кошмарной.

Поговорил тут как раз на днях: https://meduza.io/feature/2022/03/31/lyudi-otkazyvalis-poverit-chto-realnost-mozhet-byt-nastolko-koshmarnoy
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