Посмотрели 13 сериалов февраля и марта. Рассказываем, на что можно отвлечься, если есть желание и силы.

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Кадр из сериала «Разделение»

TJ рассказывает о новых сериалах, которые редакция посмотрела за последние два месяца. Мы не претендуем на максимально объективный обзор, а делимся впечатлениями.

Для удобства чтения каждая мини-рецензия разделена на три части: краткое описание сериала, впечатления автора и мнение о том, стоит ли вообще тратить на него время.

Можно воспользоваться оглавлением:

Разделение

Severance

Где легально смотреть в России: Apple TV+

Автор: Сергей Звезда

О чём: драма-антиутопия о том, что было бы, если бы сознание делилось на две части — и первая ходила бы на работу, а вторая занималась всем остальным.

Впечатления: Apple всё ещё позиционирует свой стриминг-сервис как «бутик» сериалов и фильмов в отличие от, например, Netflix, где есть расчёт, что из 100 единиц контента должно выстрелить хотя бы что-то. Нет, стратегия Apple не выливается в обилие громких премьер, но они все стоят внимания. «Разделение» планку не роняет.

Во-первых, волшебное попадание с актёрским составом. К примеру, главный персонаж натурально запер вторую часть сознания в офисе, чтобы пережить личную трагедию. Его играет Адам Скотт из «Парков и зон отдыха» про апофеоз бюрократии и «Большой маленькой лжи», где он постоянно работает дома. Но даже если не знать бэкграунд актёра, поверить боли его персонажа крайне просто: обратите внимание хотя бы на регулярные сцены в лифте.

Во-вторых, меня довольно легко покорить минималистичным стилем, холодной и отталкивающей атмосферой, когда всё это к месту. Кто-нибудь, кстати, помнит хоррор «Экзамен», вышедший в 2009 году?

Так вот, «Разделение» — это пока главный сериал про work-life balance, но от такой формулировки, как мне кажется, можно умереть со скуки. Представьте лучше, что набор мемов вроде «человек подскочит», «абонент не абонент» и «обкашливаем вопросики» превратили в кино.

Стоит ли смотреть: Да, если вы готовы к тому, что по итогам первого сезона (пока вышло восемь эпизодов из девяти) останется немало вопросов и придётся ждать второго, хотя он ещё не анонсирован.

В городе убийств

Murderville

Где легально смотреть в России: после ухода Netflix — мы не знаем

Автор: Сергей Звезда

О чём: Пародия на детективные сериалы. В каждом эпизоде раскрыть преступление помогает новый напарник — приглашённая знаменитость, которая не знает сценария.

Впечатления: Детектив в исполнении Уилла Арнетта, голоса Коня БоДжека, переживает развод и смерть напарника. Начальница и бывшая жена упорно посылает ему новых стажёров. Шесть серий — шесть гостей: Шэрон Стоун («Основной инстинкт») , Кумэйл Нанджиани («Кремниевая долина») , Энни Мёрфи («Шиттс Крик») , Кен Жонг («Сообщество») , Конан О’Брайен (ведущий вечернего шоу) и Маршон Линч (игрок в американский футбол) . Эпизоды строятся одинаково: детективы получают дело, узнают об уликах, разговаривают с подозреваемыми, а затем напарник пытается угадать, кто же убийца.

Если вы не фанат импровизационной комедии, то вам тут ловить нечего. Клянусь, это даже не сериал, а набор растянутых миниатюр из Saturday Night Live или, если хотите, из «Слава богу, ты пришёл». Как и в этих передачах, шутки порой не работают, а сцены могут тянуться мучительно долго.

Но, чёрт возьми, как же это иногда завораживает. Сюжет построен так, что не знающего ничего напарника постоянно подставляют под удар. Актёры остаются в образах из последних сил и часто не сдерживают смеха. В «киношных» условиях такая импровизация смотрится куда более впечатляюще, чем на ТВ.

Стоит ли смотреть: Советую за обедом или по дороге куда-то включить эпизод с Нанджиани. Даже если вас не впечатлит адаптация от Netflix, то, думаю, стоит оценить британский оригинал – «Убийство в Саксессвиле».

Изобретая Анну

Inventing Anna

Где легально смотреть в России: после ухода Netflix — мы не знаем

Автор: Катя Устинова

О чём: История Анны Делви — загадочной богатой наследницы из Германии, которая якобы вот-вот получит доступ к своему трастовому фонду, где хранятся предназначенные ей миллионы. Она же Анна Сорокина — мошенница, обманувшаяэлиту Нью-Йорка, и попавшая под суд.

Впечатления: Возможно, вы уже слышали, как ругают этот сериал, но я собираюсь его хвалить. Кроме главной героини, в шоу есть журналистка Вивиан, которая раньше всех понимает потенциал небольшого скандала, и начинает раскапывать историю Анны, в итоге создавая её на наших глазах. Есть адвокат, который решает любыми способами скостить срок для своей клиентки. Есть подруги главной героини, её бывший приятель и бывший парень. И есть сама Анна — до последнего верящая в созданную ею личность, наследницу из Европы, у которой плохие отношения с отцом, из-за чего он часто блокирует её кредитки, оставляя без средств к существованию.

Из-за особенности повествования, сплетённого из рассказов, домыслов, флешбеков, фотографий из инстаграма и сплетен, весь сезон ты балансируешь между разными состояниями. Анна и её действия вызывают массу эмоций от сочувствия и восхищения до испанского стыда. И за всем этим очень увлекательно наблюдать. Пусть некоторые сцены затянуты, но по моему субъективному мнению, сериал в целом от этого не проигрывает.

Стоит ли смотреть: Если вы спокойно относитесь к неспешному повествованию и любите подобные истории, то несомненно стоит.

Части неё

Pieces of Her

Где легально смотреть в России: после ухода Netflix, мы не знаем

Автор: Саша Шамбилова

О чём: Сериал о дочери и матери, любящей хранить секреты. Жизнь Энди меняется после нападения в кафе, когда её мать Лора наносит удар стрелку ножом, который тот воткнул ей в руку. Став местной звездой, она начинает бояться прошлого, а Энди понимает, что ничего не знает о матери.

Впечатления: Перед просмотром сериала стоит сразу понять, что это не детектив, а создатели и не пытались выстроить хорошую детективную арку. Все действия можно предсказать благодаря флэшбекам, которые показывают зрителям довольно подробно — как воспоминания Лоры. Это помогает больше сосредоточиться на эмоциональном состоянии обеих героинь, каждой из которых можно посочувствовать.

Жизнь Энди буквально рушится, всё, что она знала, оказывается ложью. Мать не хочет раскрывать ей правду, что толкает девушку на опасное путешествие. Лора же переживает за жизнь дочери и не хочет, чтобы ошибки её прошлого навредили Энди. В течение сериала мы наблюдаем, как одна из героинь взрослеет, а другая в отчаянии пытается спасти свою семью, как они обе идут к финалу, который зритель уже предсказал.

Стоит ли смотреть: Смотреть «Части неё» стоит, если вы любите психологические драмы с намёком на детектив. Актрисы Тони Коллетт и Белла Хиткот прекрасно сыграли сложные взаимоотношения матери и дочери, их персонажи притягивают и заставляют следить за исходом. Однако любителям детективов сериал, вероятно, не понравится.

Извне

From

Где легально смотреть в России: more. tv

Автор: Анатолий Чиквин

О чём: В маленьком американском городке по ночам в окна и двери стучатся чудовища, которые съедают каждого, кто им откроет или по неосторожности окажется на улице после захода солнца. Из города не сбежать — все дороги таинственным образом зациклены и возвращают беглеца обратно.

Впечатления: Герметичный ужастик с чисто «кинговским» сюжетом. Попасть в город можно, а вот бросить его на произвол судьбы уже не выйдет, придётся разбираться с тем, что каждую ночь выходит на охоту. Чудовища в человеческом облике ходят пешком, но медлительность их обманчива, да и пули не берут. Мистические и прочие необъяснимые явления на этом не заканчиваются, что делает всё шоу структурно похожим на сериал «Под куполом» или даже немного на тот самый «Остаться в живых».

Ситуация позволяет показать, как разные люди ведут себя в безвыходных, тяжёлых положениях. Одни напрочь отказываются верить в происходящее, полагая всё тщательной инсценировкой, другие стоически сопротивляются с мрачной решимостью. За это такие герметичные сюжеты и любишь, людская натура, обычно обманчивая и непостоянная, в них раскрывается с подкупающей ясностью и прямотой. Чтобы зритель не заскучал, периодически население городка несёт потери, причём всё обставлено с онирической точностью: кровища, кишки и мозги каждого неудачника будут размазаны по стенке. При некоторой находчивости шоу будет собирать кассу сезонов пять, не меньше.

Стоит ли смотреть: Рекомендовано любителям ужасов и конкретно Стивена Кинга.

На взводе: Битва за Uber

Super Pumped: The Battle for Uber

Где легально смотреть в России: «Амедиатека» или «Кинопоиск» c подпиской «Плюс Мульти»

Автор: Сергей Звезда

О чём: История успехов и падений такси-сервиса, который перевернул индустрию. Экранизация одноимённой книги журналиста Майка Айзека, вышедшей в 2019 году. В роли основателя Трэвиса Каланика — Джозеф Гордон-Левитт.

Впечатления: «Битва за Uber» – это как если бы «Социальная соцсеть» обручилась с «Волком с Уолл Стрит» и изменила ему с «Кремниевой долиной». Наверное, так проще всего описать этот семиэпизодный (пока вышло пять) сериал. Настолько банальные сравнения не случайны, ведь «Битва за Uber» вполне могла бы родиться после того, как упомянутые выше фильмы и сериалы скормили бы нейросети.

Но я не вижу неудач в работе авторов сериала! Они, наоборот, сделали всё возможное, чтобы пересобрать книгу. Та напоминает сборник показательных эпизодов, тогда как до Showtime дошла полноценная и грамотно выстроенная история. Использование программы Greyball для обмана властей, битва с Lyft, противоречивость Каланика, в конце концов обвинённого в домогательствах — если вы хотите сложить всё это в голове, то этот сериал отлично подойдёт.

А я за этим всем следил в реальном времени и в «Битве за Uber» не увидел ничего для себя нового. Ещё одна история про одержимого захватом мира бизнесмена, для которого люди либо помощники при достижении цели, либо враги.

Стоит ли смотреть: Наверное, проблема в том, что сумасшествие, реально происходившее вокруг Uber, мы уже сотни раз видели в полностью вымышленных фильмах и сериалах. Я бы посоветовал начать поездку, но быть готовым завершить её досрочно.

Карамора

Где легально смотреть в России: Оkko, START

Автор: Яна Ломакина

О чём: Альтернативная история событий в предреволюционной России: анархист по прозвищу Карамора теряет возлюбленную в столкновении с тайной организацией вампиров, члены которой — дворяне и даже сам император. Мстит, попутно попадая в кучу передряг.

Впечатления: Увидев в графе «режиссёр» Данилу Козловского, ожидала проходное, мало проработанное шоу. И ошиблась! Отличное фэнтези с великолепными интерьерами, разнообразными локациями, уместно приправленное кровищей, кишками и жестокостью. Работа художников по костюмам, оператора и саунд-дизайнера достойная. Сценарий тоже не подкачал, хотя иногда всё же проскакивают бессмысленные моменты. Герои истории, в основном, реальные исторические личности — есть Столыпин, князь Юсупов, Нобель и даже молодой Сталин. Актёры играют великолепно, в частности Филипп Янковский (князь Александр Руневский) и Нино Нинидзе (соратница Кобы по имени Пация). Периодически всё портит пафос Данилы Козловского в роли главного героя. С одной стороны, неуместная высокопарность фраз в стиле Marvel и «Форсажа» раздражает, а с другой, привносит чуточку комичности в сериал, без которой он, наверное, казался бы слишком серьёзным и помпезным.

Стоит ли смотреть: Если можете потерпеть пафос Козловского — точно да!

Ореол

Halo

Где легально смотреть в России: Paramount+

Автор: Анатолий Чиквин

О чём: Мегапопулярная франшиза о противостоянии человечества Ковенанту — теперь и в телеформате!

Впечатления: Очень сложно избавиться от ощущения, что смотришь кино, а не геймплейный ролик, потому что привычка хвататься за геймпад на важных сюжетных моментах уже впиталась в кровь. За последние 20 лет что только ни делали с серией «Хало» — и книги выпускали, и графические романы, и вот очередь пришла для телеадаптации.

Хотя авторы при подготовке шоу обещали, что уйдут от сюжета игры, пока что по вышедшим сериям всё ожидаемо: злобный Ковенант лютует, доблестные спартанцы отважно им сопротивляются. Не стали тянуть интригу и с Мастером Чифом — уже в первой серии он снимает шлем, не то, что Мандалорец. То, что его играет Пабло Шрайбер, секретом не было, интересно было, что сделают с ним гримёры. Пилотная серия поставила на Paramount+ рекорд популярности, что неудивительно — наверняка её смотрели все фанаты, выросшие на игре за целое поколение. Возможно, дальше в шоу будут яркие персонажи и необычные сюжетные ходы, а пока всё довольно стерильно.

Стоит ли смотреть: Если вы хоть раз играли в что-то из линейки «Хало», то однозначно да!

Номинация

Где легально смотреть в России: Okko

Автор: Сергей Звезда

О чём: Сёстры Татьяна и Вера — актрисы. Первая — звезда «официальных» проектов, а вторая находится в «чёрном» списке из-за политической позиции и готовится к эмиграции. Обстоятельства складываются так, что сёстрам приходится снять фильм по неиспользованному сценарию отца.

Впечатления: У меня нет никаких доказательств, но есть ощущение, что «Номинация» — это один из последних примеров сериалов из эпохи свободы перед занавесом. Ну, помните материал «Русской службы Би-би-си»? Оцените завязку: мать актрис, возглавляющая аналог «Фонда кино», попадается на коррупции и в попытке спастись просит дочерей снять фильм «для галочки».

Кстати, «Номинация» могла бы стоять в словаре напротив слова «рекурсия». Это кино о кино Надежды Михалковой с ней и её сестрой Анной о сёстрах, одна из которых снимает фильм с другой в главной роли. И это я уже не говорю о смелом самокопании Надежды, которая и в реальности, и в своём же сериале на порядок менее популярна, чем её сестра. Это как минимум сделано красиво.

Первый эпизод получился захватывающим и интригующим: тут и едкая сатира на цензуру и реалии киноиндустрии, и самостоятельные и многогранные женские персонажи не из «методичек», и смотреть как-то легко. А затем произошло что-то кошмарное и мне непонятное. «Номинация» в остальные три эпизода плавно скатилась куда-то к типичным сериалам «России 1». То ли у меня такое исковерканное восприятие (вполне может быть), то ли команде «Номинации» в итоге не дали сделать то, что она хотела, то ли есть какие-то иные объективные причины. Честно, не знаю.

Стоит ли смотреть: Дайте шанс и, если вам интересна тема, гляньте первый эпизод: он Дайте шанс и, если вам интересна тема, гляньте первый эпизод: он бесплатно доступен на ютубе. Да, я нахожу, за что хейтить «Номинацию», но она всё равно выгодно выделяется на фоне многих других русскоязычных сериалов в этом году.

Джек Ричер

Reacher

Где легально смотреть в России: После ухода Amazon Prime Video — мы не знаем.

Автор: Максим Друковский

О чём: Экранизация первой книги о бывшем полицейском, а ныне бродяге-детективе.

Впечатления: Сериал от Amazon — моё первое знакомство с суперсолдатом Ричером. Я пропустил оба фильма с Томом Крузом, а о существовании оригинальных романов, которых набралось уже почти три десятка, даже не подозревал. Но с первой серии стало понятно, что из себя представляет главный герой: микс из Шерлока Холмса и Джеймса Бонда в теле огромного и настолько брутального мужика, что даже слёзы ему приходится рисовать на постпродакшне.

Сериал выглядит соответствующе: нечастые, но жёсткие драки и перестрелки вписаны в запутанное детективное расследование, которое местами выглядит немного абсурдно. Ричер расследует дело с помощью внезапных озарений, а твисты происходят так часто, что многие из них приходится объяснять на словах. Но сезон пролетает бодро и не раздражает, а атмосфера крошечного городка и новый, нетоксичный образ классического «качка-супергероя» даже подкупает.

Стоит ли смотреть: Я бы не стал настаивать, но если хочется старого доброго экшн-триллера, а нелепыми клише вас не напугать — можно смело включать.

Пэм и Томми

Pam & Tommy

Где легально смотреть в России: мы не знаем

Автор: Яна Ломакина

О чём: История скандала из-за самого известного в истории слива в интернет домашнего секс-видео — с участием звезды Playboy Памелы Андерсон и барабанщика Mötley Crüe Томми Ли.

Впечатления: Забавная, цепляющая история о жизни двух знаменитостей, в которой есть место и комичным моментам, и настоящей драме. Все персонажи отлично проработаны, их мотивы и чувства понятны, героям нетрудно сопереживать. Сюжет развивается неспеша, но не буксует, всё время хочется узнать, что же дальше. Себастиан Стэн (Зимний солдат в фильмах Marvel) и Лили Джеймс (играла Золушку) неотличимы от Памелы и Томми, играют так, будто это документалка, а не постановочное шоу. Осторожно: в сериале много вульгарных сцен и неприкрытых половых органов.

Стоит ли смотреть: Да, если устали от длинных заумных шоу.

Последние дни Птолемея Грея

The Last Days of Ptolemy Grey

Где легально смотреть в России: Apple TV+

Автор: Анатолий Чиквин

О чём: Сэмюэл Л. Джексон играет 90-летнего старика, страдающего деменцией. Родственники ждут, когда он скончается, чтобы забрать жильё; единственный человек, который готов ему помочь — молодая девушка, которая вовсе не собиралась быть сиделкой.

Впечатления: Смотреть сериал фоном нельзя, так не поймёшь, о чём идёт речь. Наоборот, надо ловить каждую мелкую деталь, проникнуться, с каким вниманием показаны самые, казалось бы, простые и бытовые вещи. В первой паре серий старый Птолемей вообще почти не выходит из своей квартиры, и тем более блестяще Джексон раскрывает своего персонажа, у него для этого всего 16 квадратных метров заваленных всяким старым хламом. Тиканье часов, включение газовой конфорки, обед, состоящий всего из одной банки фасоли — целый мир для одинокого больного старика, который с трудом помнит, кто он и почти не помнит свою семью. Он даже время измеряет в этих банках фасоли. Так, например, про племянника Птолемей говорит, что тот был “три банки назад”. Это очень грустные, трогательные и пронзительные сцены, способные растрогать кого угодно.

Робин, девушка-сирота, оказалась у старого Грея вынужденно, потому что ей оказалось негде жить. Она вряд ли мечтала, учась в старших классах, ухаживать за выжившим из ума стариком. То, с какой ответственностью и серьёзностью она подходит к выпавшей на её долю задаче, подкупает. Экспериментальное лечение Птолемея даёт свои плоды, и вот уже он сам находит в себе силы помочь девушке, пока медленно, но верно истекают его последние дни.

Стоит ли смотреть: Невероятная и достойная всякого восхищения работа Джексона как актёра. Надеюсь, она будет отмечена высокой наградой.

Продолжения

Бриджертоны

Bridgerton, 2 сезон

Где легально смотреть в России: после ухода Netflix, мы не знаем

Автор: Саша Шамбилова

О чём: Второй сезон «Бриджертонов» посвящён страшему сыну семьи Энтони. Главной задачей виконта становится поиск идеальной виконтессы, а не любви, о чём он сам заявляет с первой серии.

Впечатления: Драмы во втором сезоне не меньше, чем в первом. У Энтони не получается буквально ничего из запланированного — все девушки оказываются в чём-то плохи, и поэтому он просто ждёт, пока королева самостоятельно определит лучшую дебютантку. Но это «Бриджертоны», а значит без любви не обойдётся, и герой влюбляется в сестру идеальной леди Кейт Шарму.

Сериал держит планку и хорошо отвлекает от собственной жизни, а восемь эпизодов смотрятся на одном дыхании. Это всё ещё просто сказка в декорациях Англии 19-го века, но ждать от него большего и не стоит, в своём жанре это не худшая альтернатива. Кроме этого, во втором сезоне уже известна леди Уислдаун, а её существование и действия приводят к весьма печальным последствиям.

Стоит ли смотреть: Если вам понравился первый сезон «Бриджертонов», второй вас не разочарует. Будем надеяться, что ещё одну версию истории о Золушке с принцем в роли Бенедикта мы также сможем посмотреть.