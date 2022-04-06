Кино и сериалы
DTF

HBO Max работает над двумя сериалами по «Шерлоку Холмсу» Гая Ричи. Продюсирует их Роберт Дауни-младший Статьи редакции

Оба спин-оффа расскажут о новых персонажах.

Оба сериала по «Шерлоку Холмсу» расскажут о новых персонажах, которых должны представить в третьем фильме серии. Появится ли в спин-оффах Роберт Дауни-младший в роли Холмса, пока неизвестно.

Variety сообщил, что один сериал расскажет об Ирен — дочери Холмса, которую он воспитывал вместе с доктором Ватсоном — и её жизни в Париже 1920-х. А героем второго станет Бартоломью Кинг, темнокожий наёмник из Сан-Франциско 1890-х. Однако вскоре после публикации Variety убрал эту информацию из своей заметки.

Исполнительными продюсерами сериалов выступают Роберт Дауни-младший, его жена Сьюзан и их компания Team Downey. Выпустить спин-оффы должны в онлайн-кинотеатре HBO Max.

Производство обоих сериалов находится на ранней стадии. Судьба спин-оффов, по данным Deadline, зависит от третьего фильма о Холмсе. Его должен снять Декстер Флетчер, режиссёр «Рокетмена» и «Богемской рапсодии». Фильм планировали выпустить в декабре 2021 года, но его производство пока так и не начали.

#новости #hbomax #warner_bros #сериалы

475 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
2 комментария
Суровый Мурод

Ирен Ватсон — дочери Холмса, которую он воспитывал вместе с доктором Ватсоном
 Штош.
Третий фильм в производстве с 2015 года, в 2019-м ушёл Гай Ричи. Уже никакой надежды на светлое будущее этого Шерлока, а тут ещё сериалы с трешовыми синопсисами подоспели.

Ответить
Развернуть ветку
Я @ ты @

Ну что это за современная мода такая — засирать дебильными скивелами, приквелами и спинофами хорошее кино?

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 2 комментария
Twitter
Кузькин отец
Баварский Машинист 🇩🇪🏳️‍🌈🇪🇺 @igorAusBayern
Организатор русского пробега в Берлине: ну я не знал, что там такая трагедия, не поехали бы. Мой бизнес теперь разрушен, мне звонят каждую минуту из разных стран с угрозами. Страницу моего автосервиса завалили фото с трупами….
Новости
Mikhail
Компания Intel полностью приостановила деятельность в России

До этого компания отказалась поставлять товары в страну.

Обращение на сайте Intel 
Легендарный Слава
Новости
Ganna Olenyeva
Русские братья погибли, защищая Украину

"...провели в последний путь двух военнослужащих Вооруженных сил Украины, братьев Бутусиных – 24-летнего Романа и 21-летнего Леонида, погибших в бою против российских захватчиков. Примечательно, что сами они – тоже россияне, в 2014 году их семья переехала на Прикарпатье, убегая от репрессий путинского режима. Отец ребят (на фото в центре) с тех…

Егор Москвитин

Если у меня спросят, почему я не люблю власть Путина, я буду скандировать, как робот эти слова:

рязанский сахар НТВ 2003 Ходорковский Политковская Норд-Ост Дело Михеева Борис Немцов Зимняя вишня Навальный Новичок

Интернет
1pizdyai
🤷🏼‍♂️
Новости
В Петербурге полиция пришла в книжный магазин «Листва». Задержали сотрудников, посетителей и изъяли несколько книг Статьи редакции

Магазин принадлежит издательству, поддержавшему «спецоперацию» на Украине.

Фото из соцсетей «Листвы»
Новости
Минфин США ввёл санкции против даркнет-площадки «Гидра» Статьи редакции

Они предусматривают заморозку активов и запрет на въезд в США.

Qwezy

4 утра по Киеву, я хотел написать много мыслей, но всё быстро превратилось в кашу — стёр. Но посыл там был прост, поэтому напишу только его.

Спасибо, ТЖ, что остаётесь людьми. Я обозлён на зверства на моей земле и на зигистов с «овцами» в сети. Вы сейчас единственные россияне, кто даёт повод не ненавидеть весь российский народ. Ни знакомые, ни родственники живущие в РФ этого дать не смогли.

Интернет
neimovirne
Больше статей
null