HBO Max работает над двумя сериалами по «Шерлоку Холмсу» Гая Ричи. Продюсирует их Роберт Дауни-младший Статьи редакции
Оба спин-оффа расскажут о новых персонажах.
Оба сериала по «Шерлоку Холмсу» расскажут о новых персонажах, которых должны представить в третьем фильме серии. Появится ли в спин-оффах Роберт Дауни-младший в роли Холмса, пока неизвестно.
Variety сообщил, что один сериал расскажет об Ирен — дочери Холмса, которую он воспитывал вместе с доктором Ватсоном — и её жизни в Париже 1920-х. А героем второго станет Бартоломью Кинг, темнокожий наёмник из Сан-Франциско 1890-х. Однако вскоре после публикации Variety убрал эту информацию из своей заметки.
Исполнительными продюсерами сериалов выступают Роберт Дауни-младший, его жена Сьюзан и их компания Team Downey. Выпустить спин-оффы должны в онлайн-кинотеатре HBO Max.
Производство обоих сериалов находится на ранней стадии. Судьба спин-оффов, по данным Deadline, зависит от третьего фильма о Холмсе. Его должен снять Декстер Флетчер, режиссёр «Рокетмена» и «Богемской рапсодии». Фильм планировали выпустить в декабре 2021 года, но его производство пока так и не начали.
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Спасибо, ТЖ, что остаётесь людьми. Я обозлён на зверства на моей земле и на зигистов с «овцами» в сети. Вы сейчас единственные россияне, кто даёт повод не ненавидеть весь российский народ. Ни знакомые, ни родственники живущие в РФ этого дать не смогли.
Ирен Ватсон — дочери Холмса, которую он воспитывал вместе с доктором Ватсоном
Штош.
Третий фильм в производстве с 2015 года, в 2019-м ушёл Гай Ричи. Уже никакой надежды на светлое будущее этого Шерлока, а тут ещё сериалы с трешовыми синопсисами подоспели.
Ну что это за современная мода такая — засирать дебильными скивелами, приквелами и спинофами хорошее кино?