Оба спин-оффа расскажут о новых персонажах.

Оба сериала по «Шерлоку Холмсу» расскажут о новых персонажах, которых должны представить в третьем фильме серии. Появится ли в спин-оффах Роберт Дауни-младший в роли Холмса, пока неизвестно.

Variety сообщил, что один сериал расскажет об Ирен — дочери Холмса, которую он воспитывал вместе с доктором Ватсоном — и её жизни в Париже 1920-х. А героем второго станет Бартоломью Кинг, темнокожий наёмник из Сан-Франциско 1890-х. Однако вскоре после публикации Variety убрал эту информацию из своей заметки.

Исполнительными продюсерами сериалов выступают Роберт Дауни-младший, его жена Сьюзан и их компания Team Downey. Выпустить спин-оффы должны в онлайн-кинотеатре HBO Max.

Производство обоих сериалов находится на ранней стадии. Судьба спин-оффов, по данным Deadline, зависит от третьего фильма о Холмсе. Его должен снять Декстер Флетчер, режиссёр «Рокетмена» и «Богемской рапсодии». Фильм планировали выпустить в декабре 2021 года, но его производство пока так и не начали.