Сюрреалистичный боевик с элементами кунг-фу, где персонажи получают суперсилы от самих себя из альтернативных реальностей, а главная героиня пытается спасти мир от бублика и заплатить налоги. Рассказываем о фильме без серьёзных спойлеров.

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7 апреля в российский прокат вышел новый фильм студии A24 — абсурдный фэнтези-боевик «Всё везде и сразу», в центре которого оказывается китайско-американская эмигрантка средних лет Эвелин. Женщина внезапно узнаёт, что помимо её реальности существуют ещё тысячи альтернативных миров. Она учится брать от параллельных версий себя лучшее и сражаться за спасение мира от таинственной тёмной сущности.

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«Всё везде и сразу» — работа режиссёрского дуэта Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта. Они же сняли абсурдистскую трагикомедию «Человек – швейцарский нож», где Дэниел Рэдклифф играет многофункциональный труп с метеоризмом. За выпуск фильма отвечала студия А24 («Убийство священного оленя», «Реинкарнация», «Солнцестояние» и другие успешные фильмы последних лет). Она, в отличие от крупнейших игроков кинорынка из США, не приостановила работу в России — поэтому её картины продолжают выходить в отечественных кинотеатрах.

Главная роль досталась актрисе китайского происхождения Мишель Йео, известной по фильмам «Крадущийся тигр, затаившийся дракон» и «Мемуары гейши». Джейми Ли Кёртис («Правдивая ложь», «Достать ножи») сыграла одного из самых многогранных персонажей в фильме.

Русскоязычный трейлер

Всё безумие начинается с налоговых проблем. Владелица захудалой прачечной Эвелин Вонг спасает семейный бизнес от инспекции и конфискации имущества, пока дочь-лесбиянка Джой пытается поговорить с ней о своей девушке, муж Вэймонд мямлит что-то о разводе, а сварливый престарелый отец требует принести ему завтрак. Скрежещущий саундтрек и неоновые цвета намекают, что за обычной бытовой сценой последует что-то странное.

Жизнь Эвелин переворачивается с ног на голову в самом неподходящем для этого месте — налоговой. В Вэймонда внезапно «вселяется» его же сознание из альтернативной реальности. Альфа-Вэймонд рассказывает Эвелин про существование мультивселенных и объявляет той самой Избранной, что должна спасти все параллельные миры от межпространственного антагониста Джобу Тупаки.

Основа сюжета — представление о том, что каждой выбор Эвелин порождает множество параллельных миров. Какой была бы её жизнь, если бы она не вышла замуж на Вэймонда и не переехала в США? Для противостояния Джобу Тупаки главная героиня должна использовать потенциал альтернативных версий себя. Оказывается, что в других вселенных она стала мастером кунг-фу, слепой оперной певицей, поваром-виртуозом, лесбиянкой с пальцами-сосисками и просто камнем.

Весь двухчасовой фильм — парад абсурдных образов, головокружительных идей и отсылок. Сцены боя напоминают боевики с Брюсом Ли, вот только вместо нунчаков герои используют смертоносную поясную сумку или фаллоимитаторы. Для «подключения» к параллельным сознаниям нужно сделать что-то странное: поменять ботинки местами, съесть помаду или признаться разъярённому врагу в любви.

В картине оригинально обыгрывается типичный сюжет о герое с супер-способностями, который должен сразиться со злом. Вместо Нео, быстро сообразившего, что к чему и моментально включившегося в процесс спасения мира, здесь в центре событий оказывается глуповатая, съеденная бытом эмигрантка. Она ноет, жалуется и просит наконец отстать от неё. Главная героиня — буквально худшая версия себя из всех возможных.

Мультивселенная в фильме не просто красивая форма, систематизирующая неразбериху множества жизней, а возможность рассказать притчу о губительном неприятии себя, нереализованных мечтах и неиспользованных возможностях.