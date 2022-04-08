Блогер ради своей девушки полностью перемонтировал «Наруто» в удобный для просмотра сериал — он вырезал 115 часов Статьи редакции
А 20-минутные выпуски превратил в полноценные часовые эпизоды с отдельной концовкой.
О масштабном проекте, на который ушло два с половиной месяца, рассказал блогер под ником Oceaniz. По его словам, «Наруто» — одно из его любимых аниме, и он всегда хотел пересмотреть его со своей девушкой. Однако та отказывалась, отмечая, что не собирается терпеть все 720 эпизодов.
После этого Oceaniz решил полностью перемонтировать «Наруто», чтобы убрать из аниме все лишние эпизоды-филлеры, длинные вставки и моменты с флэшбеками, которые, по словам автора, могли повторяться за весь сериал целых 20 раз.
Для своего так называемого The Ocean Cut блогер обозначил несколько правил.
- 3-6 эпизодов по 20 минут он смонтировал в эпизоды продолжительностью в час-полтора.
- Oceaniz не отказывался от всех филлерных эпизодов, посчитав, что некоторые всё же удачно развивали героев — такие выпуски он поместил в специальный раздел «тематических специальных эпизодов».
- Основной сюжет «Наруто» не претерпел изменений — кроме одного исключения в самом конце.
Oceaniz рассказал, что в первую очередь вырезал и сокращал ненужные эпизоды, которые никак не развивали основной сюжет. Среди них, например, арка под названием «Миссия Сопровождения в Стране Чая», которая охватывает целых четыре эпизода.
Oceaniz не хотел менять сюжет оригинала, однако в The Ocean Cut всё же есть одно заметное отличие — в самом конце автор добавил эпилог, оформленный в виде карточек с героями, где описывается их дальнейшая судьба.
Информацию блогер брал из «Боруто» — сиквела «Наруто», в котором главным героем выступает уже сын протагониста. «Режиссёрская версия» аниме завершается отрывком из OVA «Боруто», где показывают уже повзрослевшего Наруто в плаще хокаге.
Автор отметил, что продолжительность оригинала составляет 250 часов, в то время как The Ocean Cut длится 135 часов — пять дней и 12 часов непрерывного просмотра.
Несмотря на то, что Oceaniz вырезал целых 115 часов, он считает, что сериал только выиграл от этого.
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Ведь нормальные тёлки смотрят только Боруто
Бората
Деваха просто потрахаться хотела, а не эти ваши наруты смотреть.
Этот долбаеб еще что-то монтировать полез.
Вот людям делать-то нехуй.
сказал комментатор на тж)
Типичный дтфер инцел
Ой, прости автор
@Нейроорлов извенись
Очень жаль
Посоветуйте годных американских реднечных атмосферных сериалов навроде "Под куполом" или "Стэн против сил зла".
Эш против зловещих
Премного)
А когда он кончил монтировать, то вспомнил, что никакой девушки у него никогда и не было)
нойс
но смотреть все равно не буду
Наруто, как и любое аниме на несколько сотен серий - просто мыльная опера.
А можно было пойти, и прочитать мангу.
Шутка если что.
3-6 эпизодов по 20 минут он смонтировал в эпизоды продолжительностью в час-полтора.
Серия в среднем длится 23 минуты.
Начальная заставка 1,5 минуты.
Конечная заставка + превью следующей серии 2 минуты.
По итогу серия без этого материала длиться 19,5 минут.
При таких данных 3 серии должны длиться 58,5 минут, 6 серий 117 минут.
А если учитывать, что там еще повторов на 3 минуты в каждой серии, то итогу получается он умудрился удлинить серии, а не укоротить.
Нужна версия от 5 second movies.
The Ocean Cut длится 135 часов — пять дней и 12 часов непрерывного просмотра.
Всё равно много как-то. У наруто даже основной сюжет такой длинный?
У меня всего на МАЛе натикало дней под 90, но я длинносёнены не смотрю.
Симп
ну ахуеть, никогда такого не было
https://m.vk.com/animenaruto
разве вырезание из аниме филлеров это не давняя хуйня, которая уже готова во всевозможных вариациях?
Лел, неужели на инглише не было проектов вроде того же «Наруто без филлеров» https://vk.com/animenaruto .
Там сделали ровно то же, плюс собрали в сборник глав, как и в оригинальной манге, убрав абсолютно все, чего не было в манге
представляю сколько часов он потратил, по сколько раз все просмотрел, ну чтож, теперь сможет еще раз глянуть
молоденькие девушки все прутся с него
Блогер ради своей девушки
Да мне кажется он сделал услугу всему человечеству даже