А 20-минутные выпуски превратил в полноценные часовые эпизоды с отдельной концовкой.

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О масштабном проекте, на который ушло два с половиной месяца, рассказал блогер под ником Oceaniz. По его словам, «Наруто» — одно из его любимых аниме, и он всегда хотел пересмотреть его со своей девушкой. Однако та отказывалась, отмечая, что не собирается терпеть все 720 эпизодов.

После этого Oceaniz решил полностью перемонтировать «Наруто», чтобы убрать из аниме все лишние эпизоды-филлеры, длинные вставки и моменты с флэшбеками, которые, по словам автора, могли повторяться за весь сериал целых 20 раз.

Для своего так называемого The Ocean Cut блогер обозначил несколько правил.

3-6 эпизодов по 20 минут он смонтировал в эпизоды продолжительностью в час-полтора.

Oceaniz не отказывался от всех филлерных эпизодов, посчитав, что некоторые всё же удачно развивали героев — такие выпуски он поместил в специальный раздел «тематических специальных эпизодов».

Основной сюжет «Наруто» не претерпел изменений — кроме одного исключения в самом конце.

Oceaniz рассказал, что в первую очередь вырезал и сокращал ненужные эпизоды, которые никак не развивали основной сюжет. Среди них, например, арка под названием «Миссия Сопровождения в Стране Чая», которая охватывает целых четыре эпизода.

Oceaniz не хотел менять сюжет оригинала, однако в The Ocean Cut всё же есть одно заметное отличие — в самом конце автор добавил эпилог, оформленный в виде карточек с героями, где описывается их дальнейшая судьба.

Информацию блогер брал из «Боруто» — сиквела «Наруто», в котором главным героем выступает уже сын протагониста. «Режиссёрская версия» аниме завершается отрывком из OVA «Боруто», где показывают уже повзрослевшего Наруто в плаще хокаге.

Автор отметил, что продолжительность оригинала составляет 250 часов, в то время как The Ocean Cut длится 135 часов — пять дней и 12 часов непрерывного просмотра.