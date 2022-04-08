Уиллу Смиту запретили посещать «Оскар» в ближайшие 10 лет из-за пощёчины Крису Року на церемонии Статьи редакции
Запрет будет распространяться и на все остальные мероприятия, которые проводит Академия.
- О том, что Смита сделают персоной нон-грата на своих мероприятиях, члены Киноакадемии объявили в открытом письме по итогам собрания, в котором участвовали 54 человека, входящие в руководящий совет.
- Актёру запрещается появляться на каких бы то ни было особых событиях Академии, включая церемонии вручения премии «Оскар». Это касается как физического, так и виртуального участия.
- Запрет вступает в силу немедленно, 8 апреля 2022 года, и будет действовать в течение 10 лет.
- Члены Киноакадемии принесли извинения всем зрителям и участникам 94-й церемонии вручения «Оскара» за то, что не были готовы к инциденту не и отреагировали на него немедленно
- В организации отдельно извинились перед Крисом Роком, которого ударил Смит, и поблагодарили его за то, что он «сохранил самообладание в столь неординарных условиях».В ответ на открытое письмо Уилл Смит выпустил короткое заявление: «Я принимаю решение Академии и уважаю его».
- Почти за неделю до решения Киноакадемии Уилл Смит объявил, что покидает организацию и готов к любым дисциплинарным мерам, которые решат применить к нему.
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Порвался. Жаль.
Смит или Оскар?
Смит.
И Оскар
Есть такое.
так он зашился обратно
По факту ☝️
Бля я бы конечно вдул Беляшу.
да ты бы и собаке вдул
https://www.youtube.com/watch?v=SW-Vwp3VDQc
Приступай
Было трудно, но я смог
так это эчпочмак
@kharitonovmtb За что минус-то? Билли красивая же ты чо.
Я бы мог рассказать и за внешность , ну да ладно, у всех свои вкусы. Так вот: что за куколдизм? Эта марамойка конченная расистка, топившая против белых людей… И что-то мне подсказывает, что за акком Обамы явно скрывается не черный парень
у Обамы мать белая
Десить лет!
в азкабане!
в эцих без гвоздей
До чего довёл Плюм этот фигляр ПЖ!
в данном контексте ТЖ
через восимь лет Смиту останется два года до посещения церемонии Оскар
Сильные санкции, это потому что он черный?
А могли бы задним числом легализировать побои на сцене….
да так и будет к следующему "оскару"
Ну зато теперь у него есть шанс сняться у Сарика Андранесяна.
Это чо теперь один нига не может другому ниге вмазать по щам? Это расизм в терминальной стадии!
Лучше бы за его фильмы запретили
это за какие
За все, ну может кроме первых людей в черном
Сначала думал что это провокация на уровне Эминема и Коэна
Это и есть полнейший фейк. Оскар никто не смотрел вообще. Минимум зрителей. Сделали эту сцену. Еще фейковый скандал. Эти 10 лет просто отменят в любой момент, смешно просто, обычный хайп.
Церемония Оскара закончена, нету смысла поддерживать легенду.
А вот это реально было нормально придумано
Я принимаю решение Академии и уважаю его
ебать он тип ) 🖤
Тут было популярно мнение, что из-за цвета кожи он избежит наказание
да, а белого бы отменили
За такое вроде ещё никого не отменяли
а кто его знает
Крис Рок темнее просто
Ой ну и концерт устроили. Уж тогда бы и драку реалистичную организовали, а не эту смехопощёчину
Надо было лоукик ебашить, раз уж всё равно отменят
Интересно, а Крису Року за его не уместную шутку ничего не будет?
Какие там у нас есть российские кинопремии? Вангую, что сейчас его пригласят.
Ну в принципе по делу, но чет жестко. Чел рейтинги Оскару поднял за 10 секунд, а его пинают под жопу.