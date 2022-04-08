Кино и сериалы
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Уиллу Смиту запретили посещать «Оскар» в ближайшие 10 лет из-за пощёчины Крису Року на церемонии Статьи редакции

Запрет будет распространяться и на все остальные мероприятия, которые проводит Академия.

Myung J. Chun/Los Angeles Times
  • О том, что Смита сделают персоной нон-грата на своих мероприятиях, члены Киноакадемии объявили в открытом письме по итогам собрания, в котором участвовали 54 человека, входящие в руководящий совет.
  • Актёру запрещается появляться на каких бы то ни было особых событиях Академии, включая церемонии вручения премии «Оскар». Это касается как физического, так и виртуального участия.
  • Запрет вступает в силу немедленно, 8 апреля 2022 года, и будет действовать в течение 10 лет.
  • Члены Киноакадемии принесли извинения всем зрителям и участникам 94-й церемонии вручения «Оскара» за то, что не были готовы к инциденту не и отреагировали на него немедленно
  • В организации отдельно извинились перед Крисом Роком, которого ударил Смит, и поблагодарили его за то, что он «сохранил самообладание в столь неординарных условиях».В ответ на открытое письмо Уилл Смит выпустил короткое заявление: «Я принимаю решение Академии и уважаю его».
  • Почти за неделю до решения Киноакадемии Уилл Смит объявил, что покидает организацию и готов к любым дисциплинарным мерам, которые решат применить к нему.
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Команда «CODA: Ребёнок глухих родителей» при получении «Оскара». Chris Pizzello, AP

#новости #оскар

1513 просмотров
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47 комментариев
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УДАЛЕННЫЙ ОЛД

Порвался. Жаль.

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Естественный единорожек88

Смит или Оскар?

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УДАЛЕННЫЙ ОЛД

Смит.

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Естественный единорожек88

И Оскар

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УДАЛЕННЫЙ ОЛД

Есть такое.

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Максим Соколовский

так он зашился обратно

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Нейроорлов

По факту ☝️

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Dan
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Обэма

Бля я бы конечно вдул Беляшу.

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Населенный кофе

да ты бы и собаке вдул

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Населенный кофе

https://www.youtube.com/watch?v=SW-Vwp3VDQc

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Стратегический бокал

Приступай

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Обэма

Было трудно, но я смог

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Максим Соколовский

так это эчпочмак

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Обэма

@kharitonovmtb За что минус-то? Билли красивая же ты чо.

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kharitonovmtb

Я бы мог рассказать и за внешность , ну да ладно, у всех свои вкусы. Так вот: что за куколдизм? Эта марамойка конченная расистка, топившая против белых людей… И что-то мне подсказывает, что за акком Обамы явно скрывается не черный парень

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Логический химик

у Обамы мать белая

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Принятый Женя

Десить лет!

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левая пятка

в азкабане!

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Редкий Натр

в эцих без гвоздей

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Я @ ты @

До чего довёл Плюм этот фигляр ПЖ!

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Логический химик

в данном контексте ТЖ

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Pablo

через восимь лет Смиту останется два года до посещения церемонии Оскар

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Барбарис

Сильные санкции, это потому что он черный?

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Inspektor Pidozra

А могли бы задним числом легализировать побои на сцене….

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Александр Полянский

да так и будет к следующему "оскару"

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Дмитрий

Ну зато теперь у него есть шанс сняться у Сарика Андранесяна.

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Pavel Malyshev

Это чо теперь один нига не может другому ниге вмазать по щам? Это расизм в терминальной стадии!

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the hard of леопард

Лучше бы за его фильмы запретили

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Bad Mother Fucker

это за какие

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the hard of леопард

За все, ну может кроме первых людей в черном

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Boris Britva

Сначала думал что это провокация на уровне Эминема и Коэна

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Jag25

Это и есть полнейший фейк. Оскар никто не смотрел вообще. Минимум зрителей. Сделали эту сцену. Еще фейковый скандал. Эти 10 лет просто отменят в любой момент, смешно просто, обычный хайп.

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Boris Britva

Церемония Оскара закончена, нету смысла поддерживать легенду.

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Daffy Duck

А вот это реально было нормально придумано

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Грубый Артем

Я принимаю решение Академии и уважаю его
 ебать он тип ) 🖤

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Естественный единорожек88
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Алексей Кузьмин

Тут было популярно мнение, что из-за цвета кожи он избежит наказание

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Логический химик

да, а белого бы отменили

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Алексей Кузьмин

За такое вроде ещё никого не отменяли

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Логический химик

а кто его знает

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Дмитрий Царь

Крис Рок темнее просто

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Petr Friendship

Ой ну и концерт устроили. Уж тогда бы и драку реалистичную организовали, а не эту смехопощёчину

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Стратегический бокал

Надо было лоукик ебашить, раз уж всё равно отменят

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Emil Alasgarov

Интересно, а Крису Року за его не уместную шутку ничего не будет?

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new_comment

Какие там у нас есть российские кинопремии? Вангую, что сейчас его пригласят.

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Yggdrasil

Ну в принципе по делу, но чет жестко. Чел рейтинги Оскару поднял за 10 секунд, а его пинают под жопу.

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