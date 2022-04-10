Кино и сериалы
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Брайан Крэнстон и Аарон Пол появятся в финальном сезоне «Лучше звоните Солу» Статьи редакции

Они вновь вернутся к ролям Уолтера Уайта и Джесси Пинкмана.

О том, что актёры появятся в заключительном сезоне сериала «Лучше звоните Солу», шоураннер Питер Гулд рассказал во время мероприятия PaleyCenter, которое прошло в Лос-Анджелесе 9 апреля. После об этом написали и в твиттере шоу.

Better Call Saul @BetterCallSaul
They're coming back. #BetterCallSaul
Они возвращаются

Исполнитель главной роли в сериале Боб Оденкирк сказал, что в финале зрителей будут ждать и другие сюрпризы, но не уточнил, какие именно. Джонатан Бэнкс, сыгравший в шоу Майка Эрмантраута, одного из ключевых персонажей, пошутил о том, что 42-летний Аарон Пол вновь предстанет в образе 23-летнего Джесси. При каких обстоятельствах Уолт и Джесси появятся в сериале, неясно.

Заключительный сезон «Лучше звоните Солу» разделили на две части — по семь и шесть эпизодов соответственно. Релиз первой состоится 18 апреля, а второй — в июле 2022 года. Последние серии выйдут в августе.

#новости #сериалы

760 просмотров
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6 комментариев
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штемп

Надеюсь, что Джесси покажут не в флэшбеках, а в таймлайне после эль камино.

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M.R.T.

еще бы кроссовер с лукашенко про карты

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Круглый Денис

Ладно

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Преподобный Илья

а в начале BCS вроде кричали, что их не будет в сериале.

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Я @ ты @

Лучше бы историю про картель раскрыли

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Alex Blake

Шикарно. Сейчас как раз перед финальным сезоном Сола решил пересмотреть "Во все тяжкие", такая ностальгия и всё равно интерес к просмотру сохраняется, несмотря на то что концовку знаю.

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Макс Карр
Риски потерять Крым у России сейчас больше, чем до 24 февраля

Я слежу за Россией и думаю, что она долго не продержится не только из-за западных санкций, но и из-за собственного, извините, маразма. Это теперь такой государственный стиль управления.

Офтоп
Кузькин отец
всё-таки, две разные цивилизации. две

Время одно и то же. Но разные географические точки на планете Земля:

1. Первая цивилизация поймала отклонение массы W-бозона от стандартной модели на целых 7 сигм. 2. Вторая стирает с лица земли Мариуполь, Бородянку, Бучу...

Саша
О серийном номере ракеты
Vae Victis
Россияне начали таскать тот факт, что на Точке-У, которая прилетела в Краматорск, был указан серийный номер Ш91579, а ВСУ до этого использовали ракеты из серии Ш915ХХ.

Я вообще не люблю тягать каждый российский бред, уж больно лживая порода, но серийные номера ракет это интерес...
Россияне начали таскать тот факт, что на Точке-У, которая прилетела в Краматорск, был указан серийный номер Ш91579, а ВСУ до этого использовали ракеты из серии Ш915ХХ.

Я вообще не люблю тягать каждый российский бред, уж больно лживая порода, но серийные номера ракет это интересная тема и мне уже написало несколько человек по поводу неё.

Могу заверить – по серийному номеру ракеты невозможно установить принадлежность к современной стране. Эти ракеты делались на Воткинском машиностроительном и оттуда поставлялись в разные уголки Союза, сохраняя сквозную нумерацию – наличие даже соседних номеров на балансе одной бригады далеко не гарантировано, надёжней на кавовой гуще погадать.

Для примера хаоса в серийных номерах прикладываю два фото: украинская 9М79-1 (СН: ВГ910840) в Снежном за 2014-ый и сирийская 9М79-1 (СН: ВГ910865) у Идлиба в 2018-ом году, которая, скорее всего, была поставлена из РФ.

Короче, не морочьте себе голову очередными диспетчерами Карлосами.
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Кузькин отец
Артемий Троицкий @aktroitsky
Пост-советские деятели заняли все первые места:
Владимир Зеленский - САМЫЙ ПОПУЛЯРНЫЙ ПОЛИТИК В МИРЕ.
Алексей Навальный - САМЫЙ ИЗВЕСТНЫЙ В МИРЕ ПОЛИТЗАКЛЮЧЁННЫЙ.
Владимир Путин - САМЫЙ НЕНАВИДИМЫЙ В МИРЕ ЧЕЛОВЕК.
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Ukrainian Life @UkrainianLife
Google начал оцифровку пострадавших украинских городов. Начали с Ирпеня. Теперь любой сможет виртуально "пройти" по улицам и увидеть последствия российской оккупации
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Олег Кавун @watermelonONK
В Москве подняли на уши МПГУ и РГГУ. Сотрудники службы безопасности разыскивают студентов, которые оставляют в метро книги Оруэлла, Хемингуэя и Ремарка. Найдены уже 23 книги, а сколько ещё пассажиры взяли почитать. Крутейшая партизанская акция! Бомбежка культурой.
Анна Монгайт
Офтоп
Кузькин отец
Красивый холод
Olga Wilson art
Вчера 14.03.22 появилась информация о гибели беременной женщины в Мариуполе после попадания ракеты в родильный дом. У нее было разорвано правое бедро, кесарево сечение не спасло ее ребенка.
28 февраля 2022 года в районе поселка Макаров российская боевая машина обстреляла бордовый Daewoo Lanos из 30-мм пушки. В машине была пожилая пара.
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DW на русском @dw_russian
"Для Европы заканчивается тема великого советского солдата. Подвиг солдата-освободителя был перечеркнут вторжением в Украину", - пишет Виктор Ерофеев https://p.dw.com/p/49XVl?maca=rus-tco-dw
Разборы
Sprut
Разведывательные бомжи россии

Там и без пруфа з опознанием местного бомжа, видно на видео, что тот разведчик хорошо ориентируется только на расположении мусорных баков в Мариуполе. Кадыровцы, хватит наводить кринж на население.

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