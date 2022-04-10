Брайан Крэнстон и Аарон Пол появятся в финальном сезоне «Лучше звоните Солу» Статьи редакции
Они вновь вернутся к ролям Уолтера Уайта и Джесси Пинкмана.
О том, что актёры появятся в заключительном сезоне сериала «Лучше звоните Солу», шоураннер Питер Гулд рассказал во время мероприятия PaleyCenter, которое прошло в Лос-Анджелесе 9 апреля. После об этом написали и в твиттере шоу.
Исполнитель главной роли в сериале Боб Оденкирк сказал, что в финале зрителей будут ждать и другие сюрпризы, но не уточнил, какие именно. Джонатан Бэнкс, сыгравший в шоу Майка Эрмантраута, одного из ключевых персонажей, пошутил о том, что 42-летний Аарон Пол вновь предстанет в образе 23-летнего Джесси. При каких обстоятельствах Уолт и Джесси появятся в сериале, неясно.
Заключительный сезон «Лучше звоните Солу» разделили на две части — по семь и шесть эпизодов соответственно. Релиз первой состоится 18 апреля, а второй — в июле 2022 года. Последние серии выйдут в августе.
Надеюсь, что Джесси покажут не в флэшбеках, а в таймлайне после эль камино.
еще бы кроссовер с лукашенко про карты
Ладно
а в начале BCS вроде кричали, что их не будет в сериале.
Лучше бы историю про картель раскрыли
Шикарно. Сейчас как раз перед финальным сезоном Сола решил пересмотреть "Во все тяжкие", такая ностальгия и всё равно интерес к просмотру сохраняется, несмотря на то что концовку знаю.