Они вновь вернутся к ролям Уолтера Уайта и Джесси Пинкмана.

О том, что актёры появятся в заключительном сезоне сериала «Лучше звоните Солу», шоураннер Питер Гулд рассказал во время мероприятия PaleyCenter, которое прошло в Лос-Анджелесе 9 апреля. После об этом написали и в твиттере шоу.

Исполнитель главной роли в сериале Боб Оденкирк сказал, что в финале зрителей будут ждать и другие сюрпризы, но не уточнил, какие именно. Джонатан Бэнкс, сыгравший в шоу Майка Эрмантраута, одного из ключевых персонажей, пошутил о том, что 42-летний Аарон Пол вновь предстанет в образе 23-летнего Джесси. При каких обстоятельствах Уолт и Джесси появятся в сериале, неясно.

Заключительный сезон «Лучше звоните Солу» разделили на две части — по семь и шесть эпизодов соответственно. Релиз первой состоится 18 апреля, а второй — в июле 2022 года. Последние серии выйдут в августе.