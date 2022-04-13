Кинокомпания A24 решила приостановить прокат своих фильмов в России Статьи редакции
Последним на данный момент релизом студии стала картина «Всё везде и сразу».
О том, что A24 вслед за другими компаниями решили приостановить прокат своих фильмов в России, сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».
Единственным с конца февраля релизом A24 стала научно-фантастическая комедия «Всё везде и сразу». Источники «БК» сообщают, что релиз фильма в российских кинотеатрах состоялся из-за того, что «Вольга» незадолго до конца февраля успела выкупить полные права на ленту.
Как правило, независимые прокатчики платят правообладателям около 20% суммы в момент заключения договора, а оставшаяся часть выплачивается после завершения проката. Однако в случае с «Всё везде и сразу» до начала проката выплатили 100% суммы.
«Вольга» планировала выпустить и другой фильм A24 — хоррор Men Алекса Гарленда («Аннигиляция», «Из машины»). По данным «БК», права на эту картину выкупили не полностью, поэтому российский прокат не состоится. Во всём мире Men выйдет 20 мая 2022 года.
«Всё везде и сразу» стартовал в России 7 апреля. В свой первый уикэнд картина собрала 26,4 миллиона рублей — это лучший стартовый результат среди фильмов A24 в России.
Китайская платёжная система должна была заменить Visa и Mastercard — их карты, выпущенные в России, перестали работать за границей.
За три месяца 2022 года выделили 17,4 миллиарда рублей, за тот же период прошлого года — 5,4 миллиарда.
А ещё жена главы МИД РФ Сергея Лаврова и бывший глава РЖД.
Та ничего, там Брат 2 в кинотеатрах ещё год будет идти, не пропадут.
"Служебный роман 2" покажут?
Ага, а на третий год будут крутить "Кремль слезам не верит"
Владимир Владимирович меняет профессию
Это уже когда Кремль сам будет плакать
это про Шойгу с Россияной?
Точно, там и про бендеровцев как раз есть
Да? А что там о бандеровцах то?
вторая половина ролика
И как бонус «Вы мне ещё за Севастополь ответите»
вот и выросло поколение
Я так давно смотрел, что и не помню уже просто )
недели 3 назад в одном из европейских регионов рф видел как один славянин-подросток говорил другу кенту-кавказцу "не брат ты мне гнида..." , и все они дружно смеялись.
Кинотеатры ппц по щам получили за последнее время. Ковид, потом война и санкции
После ковида более-менее быстро оправились, весь 2021 народ нормально топал в кино. Но сейчас вообще смерть будет для них
Кина не будет
А что мешает кинотеатрам крутить пиратки с торрентов?
https://twitter.com/M6Des4hIgQkJ1u9/status/1091091019465220097
ПРОБЛЕМЫ С ДЖОЙ КАЗИНО?????
Успел :)