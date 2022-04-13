Последним на данный момент релизом студии стала картина «Всё везде и сразу».

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О том, что A24 вслед за другими компаниями решили приостановить прокат своих фильмов в России, сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

Cтудия А24 выпускала инди-фильмы, такие как «Солнцестояние», «Маяк» и «Легенда о зеленом рыцаре».

Единственным с конца февраля релизом A24 стала научно-фантастическая комедия «Всё везде и сразу». Источники «БК» сообщают, что релиз фильма в российских кинотеатрах состоялся из-за того, что «Вольга» незадолго до конца февраля успела выкупить полные права на ленту.

Как правило, независимые прокатчики платят правообладателям около 20% суммы в момент заключения договора, а оставшаяся часть выплачивается после завершения проката. Однако в случае с «Всё везде и сразу» до начала проката выплатили 100% суммы.

«Вольга» планировала выпустить и другой фильм A24 — хоррор Men Алекса Гарленда («Аннигиляция», «Из машины»). По данным «БК», права на эту картину выкупили не полностью, поэтому российский прокат не состоится. Во всём мире Men выйдет 20 мая 2022 года.

«Всё везде и сразу» стартовал в России 7 апреля. В свой первый уикэнд картина собрала 26,4 миллиона рублей — это лучший стартовый результат среди фильмов A24 в России.