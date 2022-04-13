Кино и сериалы
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Кинокомпания A24 решила приостановить прокат своих фильмов в России Статьи редакции

Последним на данный момент релизом студии стала картина «Всё везде и сразу».

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О том, что A24 вслед за другими компаниями решили приостановить прокат своих фильмов в России, сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

Cтудия А24 выпускала инди-фильмы, такие как «Солнцестояние», «Маяк» и «Легенда о зеленом рыцаре».

Единственным с конца февраля релизом A24 стала научно-фантастическая комедия «Всё везде и сразу». Источники «БК» сообщают, что релиз фильма в российских кинотеатрах состоялся из-за того, что «Вольга» незадолго до конца февраля успела выкупить полные права на ленту.

Как правило, независимые прокатчики платят правообладателям около 20% суммы в момент заключения договора, а оставшаяся часть выплачивается после завершения проката. Однако в случае с «Всё везде и сразу» до начала проката выплатили 100% суммы.

«Вольга» планировала выпустить и другой фильм A24 — хоррор Men Алекса Гарленда («Аннигиляция», «Из машины»). По данным «БК», права на эту картину выкупили не полностью, поэтому российский прокат не состоится. Во всём мире Men выйдет 20 мая 2022 года.

«Всё везде и сразу» стартовал в России 7 апреля. В свой первый уикэнд картина собрала 26,4 миллиона рублей — это лучший стартовый результат среди фильмов A24 в России.

Кино и сериалы
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Сюрреалистичный боевик с элементами кунг-фу, где персонажи получают суперсилы от самих себя из альтернативных реальностей, а главная героиня пытается спасти мир от бублика и заплатить налоги. Рассказываем о фильме без серьёзных спойлеров.

#новости #кино

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20 комментариев
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Эрик Картман

Та ничего, там Брат 2 в кинотеатрах ещё год будет идти, не пропадут.

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new_comment

"Служебный роман 2" покажут?

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Эрик Картман

Ага, а на третий год будут крутить "Кремль слезам не верит"

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Вероятный супер_стар

Владимир Владимирович меняет профессию

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Эрик Картман

Это уже когда Кремль сам будет плакать

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Параллельный спрей

это про Шойгу с Россияной?

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Вероятный супер_стар

Точно, там и про бендеровцев как раз есть

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Эрик Картман

Да? А что там о бандеровцах то?

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Вероятный супер_стар

вторая половина ролика

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Вероятный супер_стар

И как бонус «Вы мне ещё за Севастополь ответите»

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испанский смех

вот и выросло поколение

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Эрик Картман

Я так давно смотрел, что и не помню уже просто )

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Иван

недели 3 назад в одном из европейских регионов рф видел как один славянин-подросток говорил другу кенту-кавказцу "не брат ты мне гнида..." , и все они дружно смеялись.

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Эммануэль Макрон. Звони обниму

Кинотеатры ппц по щам получили за последнее время. Ковид, потом война и санкции

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Уникальный пёс_анон

После ковида более-менее быстро оправились, весь 2021 народ нормально топал в кино. Но сейчас вообще смерть будет для них

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Вероятный супер_стар

Кина не будет

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TJaba

А что мешает кинотеатрам крутить пиратки с торрентов?

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Параллельный спрей

https://twitter.com/M6Des4hIgQkJ1u9/status/1091091019465220097

хуня сосня @M6Des4hIgQkJ1u9
когда нибудь я решусь и в напряженный момент в кино крикну

ПРОБЛЕМЫ С ДЖОЙ КАЗИНО?????
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Параллельный спрей

Успел :)

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