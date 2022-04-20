«Ведомости»: фильмы, сериалы и музыку из «недружественных стран» хотят легализовать в РФ через принудительную лицензию Статьи редакции
О планах сохранить в России фильмы, сериалы, музыку компаний, которые приостановили деятельность в стране, «Ведомостям» сообщили два источника.
Власти разрабатывают законопроект, который призван расширить действие принудительной лицензии. Такой пункт уже есть в российском законодательстве, однако на данный момент он распространяется только на патенты.
В РФ хотят внести изменения в законопроект, чтобы принудительная лицензия распространялась не только на патенты, но и на другие объекты интеллектуальной собственности, включая различный контент.
За получением принудительной лицензии в суд сможет обратиться российская компания, с которой зарубежный партнёр в одностороннем порядке частично или полностью отказался от лицензионного договора по основаниям, не связанным с нарушением такого контракта.
Финансовые обязательства по контрактам российский лицензиат сможет выполнять с помощью акций. В таком случае компании разрешат выпуск привилегированных акций, номинальная стоимость которых не должна превышать 25% от уставного капитала акционерного общества. Эти акции не дают права голоса на общем собрании акционеров тем, в пользу кого их выпустили.
Помимо компаний в суд за лицензией смогут обратиться российские организации коллективного управления. Одно из крупнейших в России — Российское авторское общество, которое занимается сбором вознаграждений в интересах авторов музыкальных произведений, включая зарубежных.
Источник «Ведомостей» уточнил, что действие принудительной лицензии могут прекратить через суд по иску зарубежного правообладателя — в том случае, если обстоятельства, в результате которых предоставили лицензию, перестанут существовать.
Директор Института исследований интернета Карен Казарян отмечает, что внесение таких изменений в законопроект нарушает международные обязательства России. Речь идёт о соглашениях в рамках ТРИПС и Бернской конвенции. По его мнению, применение таких законов на практике может отрицательно сказаться на перспективах дальнейшего международного сотрудничества.
О приостановке деятельности в России объявили крупные компании, включая Disney, Warner Bros., Universal, Sony и Paramount. Они перестали выпускать свои релизы в кинотеатрах и в «цифре», однако каталог с уже выпущенными фильмами и сериалами пока доступен.
«Ведомостям» уточнили, что лицензионные контракты заключаются на год, и зарубежные компании пока не объявляли об их расторжении. Однако такое решение всё же могут принять.
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Привет! Я читаю Tj уже года 3 и вот решила зарегестрироваться. О себе: я живу в Сибири, у меня небольшой бизнес и до февраля этого года я точно знала чего хочу. Я верила в Прекрасную Россию будущего, ходила на митинги и любила свой регион. У меня было несколько идей для проектов, которые могли бы принести пользу моему городу. К январю этого года…
Украина — один из главных мировых экспортёров ключевых сельскохозяйственных продуктов, от пшеницы до подсолнечного масла.
Страна-террорист, страна-вор, страна-гопник — вот и вся современная Россия
Ну в данном случае страна- пират
Йохохо и бутылка Нетфликса
Я что-то не понимаю. Зачем сохранять у себя результаты культуры недружественных стран да ещё и принудительно? Это же Загнивающий Запад - враг с которым якобы напрямую идёт война на территории Украины ведь только НАТО может давать пиздюлей армии РФ. Зачем нужны их фильмы и музыка?
много ходов очка
Ага, понял! Гениально! Наверное это для того, чтобы показывать какой Запад на самом деле загнивающий. Чтобы каждый видел всю эту гейпропаганду и русофобию в их культуре и помнил, кто настоящий враг.
Надо бы вместе с принудительным сохранением ещё и ввести принудительную демонстрацию всего этого в школах, чтобы наверняка сработало.
да, ты прав - такое не помешало бы, чтобы все всё поняли
Зачем ватники с дтф играют на иностранных приставках, слушают зарубежную музыку, смотрят голливудские блокбастеры и фильмы марвел. Почему вся их жизнь окружена культурой недружественных государств? Почему эти люди конченные?
Потому, что аналогов нет)
Нужно "кушать" своё говно
но оно сухое и совсем не пахнет(
Риторика о «загнивающем западе», к счастью, осталась лишь в головах некоторых отдельных старпёров, сейчас уже все понимают, что от западной культуры никуда не деться.
Новости из «недружественных сайтов комитета» хотят легализовать на тж через принудительную эвтаназию
Реально гопота
Так, нихуя не понял
Слыш, Марвел, хуйня пиндосовская, ты чё, сука, свои фильмы не хочешь показывать у нас?
поясню: лицензий нигде не будет и никаких возможностей продаж лицензий, кругом будет всё пиратское и спизженное, но будут кошмарить за пиратство, штрафовать и сажать. это и будет называтся принудительная лицензия.
Один хер не понятно.
умом Россию не понять
За экспертизой — в комментарии ДеТиВ.
Так, нихуя не понял
своего нет, воруем чужое
D - 8===Э - T - 8===Э - F
а как же "сами все свое сделаем только лучше"? шо по импортозамещению? обосрались?
одним сариком андреасяном сыт не будешь
зачем РФ флаг СССР, когда более подходящий — 🏴☠️
Это как сейчас принудительный курс доллара. Посмотрим сколько проживет
Принудительно еще добавьте зарплат, пенсий,цены принудительно пересмотрите. А еще принудительно остановитесь сами.
А зачем это нам музыка и фильмы из недружественных стран?
там комару и компании орла и решки запретили въезд на 50 лет.
Че не пишем?
параллельный импорт, принудительные лицензии - кто только им эти названия генерит для вполне понятного русского слова "спиздим"
А можно мне пару принудительное ключей к венде и фото жопу?