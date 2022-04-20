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О планах сохранить в России фильмы, сериалы, музыку компаний, которые приостановили деятельность в стране, «Ведомостям» сообщили два источника.

Власти разрабатывают законопроект, который призван расширить действие принудительной лицензии. Такой пункт уже есть в российском законодательстве, однако на данный момент он распространяется только на патенты.

В РФ хотят внести изменения в законопроект, чтобы принудительная лицензия распространялась не только на патенты, но и на другие объекты интеллектуальной собственности, включая различный контент.

За получением принудительной лицензии в суд сможет обратиться российская компания, с которой зарубежный партнёр в одностороннем порядке частично или полностью отказался от лицензионного договора по основаниям, не связанным с нарушением такого контракта.

Финансовые обязательства по контрактам российский лицензиат сможет выполнять с помощью акций. В таком случае компании разрешат выпуск привилегированных акций, номинальная стоимость которых не должна превышать 25% от уставного капитала акционерного общества. Эти акции не дают права голоса на общем собрании акционеров тем, в пользу кого их выпустили.

Помимо компаний в суд за лицензией смогут обратиться российские организации коллективного управления. Одно из крупнейших в России — Российское авторское общество, которое занимается сбором вознаграждений в интересах авторов музыкальных произведений, включая зарубежных.

Источник «Ведомостей» уточнил, что действие принудительной лицензии могут прекратить через суд по иску зарубежного правообладателя — в том случае, если обстоятельства, в результате которых предоставили лицензию, перестанут существовать.

Директор Института исследований интернета Карен Казарян отмечает, что внесение таких изменений в законопроект нарушает международные обязательства России. Речь идёт о соглашениях в рамках ТРИПС и Бернской конвенции. По его мнению, применение таких законов на практике может отрицательно сказаться на перспективах дальнейшего международного сотрудничества.

О приостановке деятельности в России объявили крупные компании, включая Disney, Warner Bros., Universal, Sony и Paramount. Они перестали выпускать свои релизы в кинотеатрах и в «цифре», однако каталог с уже выпущенными фильмами и сериалами пока доступен.

«Ведомостям» уточнили, что лицензионные контракты заключаются на год, и зарубежные компании пока не объявляли об их расторжении. Однако такое решение всё же могут принять.