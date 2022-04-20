Кино и сериалы
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«Ведомости»: фильмы, сериалы и музыку из «недружественных стран» хотят легализовать в РФ через принудительную лицензию Статьи редакции

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О планах сохранить в России фильмы, сериалы, музыку компаний, которые приостановили деятельность в стране, «Ведомостям» сообщили два источника.

Власти разрабатывают законопроект, который призван расширить действие принудительной лицензии. Такой пункт уже есть в российском законодательстве, однако на данный момент он распространяется только на патенты.

В РФ хотят внести изменения в законопроект, чтобы принудительная лицензия распространялась не только на патенты, но и на другие объекты интеллектуальной собственности, включая различный контент.

За получением принудительной лицензии в суд сможет обратиться российская компания, с которой зарубежный партнёр в одностороннем порядке частично или полностью отказался от лицензионного договора по основаниям, не связанным с нарушением такого контракта.

Финансовые обязательства по контрактам российский лицензиат сможет выполнять с помощью акций. В таком случае компании разрешат выпуск привилегированных акций, номинальная стоимость которых не должна превышать 25% от уставного капитала акционерного общества. Эти акции не дают права голоса на общем собрании акционеров тем, в пользу кого их выпустили.

Помимо компаний в суд за лицензией смогут обратиться российские организации коллективного управления. Одно из крупнейших в России — Российское авторское общество, которое занимается сбором вознаграждений в интересах авторов музыкальных произведений, включая зарубежных.

Источник «Ведомостей» уточнил, что действие принудительной лицензии могут прекратить через суд по иску зарубежного правообладателя — в том случае, если обстоятельства, в результате которых предоставили лицензию, перестанут существовать.

Директор Института исследований интернета Карен Казарян отмечает, что внесение таких изменений в законопроект нарушает международные обязательства России. Речь идёт о соглашениях в рамках ТРИПС и Бернской конвенции. По его мнению, применение таких законов на практике может отрицательно сказаться на перспективах дальнейшего международного сотрудничества.

О приостановке деятельности в России объявили крупные компании, включая Disney, Warner Bros., Universal, Sony и Paramount. Они перестали выпускать свои релизы в кинотеатрах и в «цифре», однако каталог с уже выпущенными фильмами и сериалами пока доступен.

«Ведомостям» уточнили, что лицензионные контракты заключаются на год, и зарубежные компании пока не объявляли об их расторжении. Однако такое решение всё же могут принять.

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#новости #право #кино

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31 комментарий
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meow

Страна-террорист, страна-вор, страна-гопник — вот и вся современная Россия

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Юрий Иванков

Ну в данном случае страна- пират

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Натуральный бас

Йохохо и бутылка Нетфликса

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Avocato

Я что-то не понимаю. Зачем сохранять у себя результаты культуры недружественных стран да ещё и принудительно? Это же Загнивающий Запад - враг с которым якобы напрямую идёт война на территории Украины ведь только НАТО может давать пиздюлей армии РФ. Зачем нужны их фильмы и музыка?

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Фактический крюк

много ходов очка

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Avocato

Ага, понял! Гениально! Наверное это для того, чтобы показывать какой Запад на самом деле загнивающий. Чтобы каждый видел всю эту гейпропаганду и русофобию в их культуре и помнил, кто настоящий враг.

Надо бы вместе с принудительным сохранением ещё и ввести принудительную демонстрацию всего этого в школах, чтобы наверняка сработало.

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Фактический крюк

да, ты прав - такое не помешало бы, чтобы все всё поняли

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Товарищ

Зачем ватники с дтф играют на иностранных приставках, слушают зарубежную музыку, смотрят голливудские блокбастеры и фильмы марвел. Почему вся их жизнь окружена культурой недружественных государств? Почему эти люди конченные?

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Avocato

Потому, что аналогов нет)

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Товарищ

Нужно "кушать" своё говно

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А я вам сейчас покажу...

но оно сухое и совсем не пахнет(

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Тимур Валиулин

Риторика о «загнивающем западе», к счастью, осталась лишь в головах некоторых отдельных старпёров, сейчас уже все понимают, что от западной культуры никуда не деться.

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А я вам сейчас покажу...

Новости из «недружественных сайтов комитета» хотят легализовать на тж через принудительную эвтаназию

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Inspektor Pidozra

Реально гопота

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Отображаемое имя

Так, нихуя не понял

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Актуальный космос

Слыш, Марвел, хуйня пиндосовская, ты чё, сука, свои фильмы не хочешь показывать у нас?

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Подозрительный Кот

поясню: лицензий нигде не будет и никаких возможностей продаж лицензий, кругом будет всё пиратское и спизженное, но будут кошмарить за пиратство, штрафовать и сажать. это и будет называтся принудительная лицензия.

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Gedevan

Один хер не понятно.

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Подозрительный Кот

умом Россию не понять

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Универсальный динозавр

За экспертизой — в комментарии ДеТиВ.

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Петров-Васечкин.

Так, нихуя не понял
 своего нет, воруем чужое

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Коммунальный чайник

D - 8===Э - T - 8===Э - F

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Totorimoto

а как же "сами все свое сделаем только лучше"? шо по импортозамещению? обосрались?

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А я вам сейчас покажу...

одним сариком андреасяном сыт не будешь

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Озабоченный бинокль

зачем РФ флаг СССР, когда более подходящий — 🏴‍☠️

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Высер Высера

Это как сейчас принудительный курс доллара. Посмотрим сколько проживет

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Марк Цукор

Принудительно еще добавьте зарплат, пенсий,цены принудительно пересмотрите. А еще принудительно остановитесь сами.

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Ekaterina Stepnova

А зачем это нам музыка и фильмы из недружественных стран?

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Гражданин концлагеря Путлера

там комару и компании орла и решки запретили въезд на 50 лет.
Че не пишем?

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Трудный вентилятор

параллельный импорт, принудительные лицензии - кто только им эти названия генерит для вполне понятного русского слова "спиздим"

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KPOTOB

А можно мне пару принудительное ключей к венде и фото жопу?

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