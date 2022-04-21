Разговор с кинотеатром Zetflix — о культуре «пиратства», эффективности блокировок РКН и «смерти» проката в России Статьи редакции
«Сервисы, вроде нашего, никогда не разблокируют».
Продолжаем выяснять, как «спецоперация» на Украине, следующие за ней санкции против России и отток крупного бизнеса из страны влияет на сферы, о которых не принято говорить публично.
О будущем магазинов цифровых ключей для игр мы говорили со SteamBuy и GabeStore, обстановку в индустрии дубляжа обсуждали с «пиратской» студией Red Head Sound, а теперь пообщались с Zetflix — одним из крупнейших русскоязычных сайтов с нелегальными сериалами и кино.
Для Zetflix «пиратство» фильмов и сериалов — это просто бизнес без идеологии?
И да, и нет.
Однако, считаем, что несём пользу обычным людям. Мы даём бесплатно тот контент, который доступен по подпискам. Большая часть русскоговорящего населения не имеет возможности такие подписки оплачивать.
Откуда у вас основной трафик идёт?
Из Яндекса и Google. Некоторые «мигрируют» с других доменов (так называемые «закладочники»).
Как вообще раскручивать «пиратский» кинотеатр? Как добываете новую аудиторию?
Какие-либо виды рекламы не используем — работает сарафанное радио, когда люди делают репосты в соцсети и рассказывают о нашем сервисе.
Как повлияли на Zetflix легальные онлайн-кинотеатры? Я про расцвет «Кинопоиска HD», Okko и других.
Никак не повлияли. Любой платный сервис не конкурент бесплатному.
Особенно когда качество сервиса почти на одном уровне. Ещё у нас контента больше. Выводы делайте сами. Однако появилось больше жалоб от правообладателей.
Что думаете о платных подписках на «пиратские» кинотеатры? У ваших «конкурентов» из «Кинопаба» есть такая. Признаюсь, мне кажется диковатой плата за «пиратский» контент. Это будто против самой идеи «пиратства». Но вдруг внутри сферы мнение другое.
С одной стороны да, это глупо. С другой, легче ведь оплатить одну подписку и иметь возможность просмотра всего контента. Вообще любые фильмы и сериалы. Это лучше, чем покупать 3-5 подписок различных сервисов с ограниченным контентом. Каждый выбирает свой путь. Мы вводить подписки не собираемся.
Как вам кажется, люди охотнее начали платить за контент?
В какой-то степени да, всё больше людей покупают подписки.
То есть культура «пиратства» ослабевает?
Нет.
Это для американцев норма иметь 3-5 подписок на различные сервисы, для русскоговорящего человека — пока что нет.
А какой легальный онлайн-кинотеатр в России вы бы назвали лучшим и почему?
Думаю, «Кинопоиск». Довольно агрессивный маркетинг, хорошая база контента. Учитывая, что это сервис от Яндекса, уверен они будут топ-1 сервисом в России в ближайшее время.
Сейчас многие пользователи из-за ухода брендов, отзывов лицензий и отмены прокатов утратили веру в легальный контент. Как эти настроения сказались на посещаемости Zetflix?
Количество трафика не изменилось. Пока наблюдаем за ситуацией. Единственное, что стоит отметить, это увеличение количества пользователей с VPN. Надеюсь эта тенденция будет сохраняться, так как когда пользователь с VPN, никакие блокировки нашего сайта ему не страшны.
Ваш сайт зарабатывает только за счёт рекламы, верно?
Да.
Я слышал, что даже трекерам и «пиратским» кинотеатрам сейчас несладко, потому что рекламодатели уходят из России. Как на вас это влияет?
Количество рекламодателей сокращается, как и процент самой рекламы на тысячу посетителей. В основном остались только «серые» рекламодатели: ставки, казино и так далее. Доходы падают, но мы работаем и продолжим свою работу.
Есть какие-то баннеры, которые вы ни за что не будете вывешивать на сайте?
Отказались от политической рекламы. На той же HDRezka очень много пропаганды в связи с спецоперацией на Украине. Считаем, что это не корректно — у любой медали есть две стороны.
Мы не поддерживаем то, что сейчас происходит, но люди к нам заходят расслабиться, кино посмотреть, а не разбираться — кто прав, а кто виноват. Так что обходим политику стороной и блокируем пользователей за политические лозунги в комментариях и наших соцсетях.
Также никогда не разместим мошенническую рекламу, из-за которой кто-то может пострадать материально.
Судя по всему, кинопрокат в России умирает. Кинотеатры сильно подкосил коронавирус, а отмена голливудских премьер рискует добить их окончательно. По сути они всегда были вашими конкурентами, пускай и не прямыми. Как относитесь к их «смерти»?
С одной стороны — это хорошо для пиратов, так как новинки посмотреть будет просто негде, и народ рванёт гуглить интересующие фильмы.
С другой стороны, теперь мы испытываем задержки с выходом контента на 30-45 дней. Пираты ждут, пока фильм выйдет в хорошем качестве на американском сервисе и самостоятельно его озвучивают. Предполагаю, что так и будем работать в ближайшие годы.
Какие прогнозы для самого Zetflix, как вы переживаете нынешний кризис?
Кризис переживём. В коронавирус тоже доходы падали из-за того, что большинство количество рекламодателей просто отказались работать в тот период.
Продолжим работать несмотря на постоянные блокировки. У нас есть два постоянных адреса, а также несколько зеркал.
Это не только бизнес, это большое комьюнити. И нам нравится то, что мы делаем. Появилось большое количество клонов (подражателей). Плохо подделанные сайты забирают часть пользователей, но если открыть два сайта, наш и клон, то разница будет очевидна.
Много вас в команде? Уже приходилось устраивать сокращения?
В команде 3 человека, каждый профессионал в своей сфере. Сокращений не будет, наоборот, планируем на постоянной основе нанять команду для озвучки будущих премьер.
Что думаете о слухах про разблокировку трекеров и эдакое «разрешение пиратить» в России?
Слухи останутся слухами. Сервисы, вроде нашего, никогда не разблокируют.
Такие гиганты, как «Кинопоиск», IVI, more.tv этим воспользуются. Они будут активно бороться за больший кусок пирога.
Один из способов «давления» — это блокировки РКН. Насколько они эффективны? Посещаемость Zetflix из-за них вообще страдает?
Эффективны, особенно для таких крупных проектов, как наш. Стоит создать новое зеркало, как через 5-7 дней оно в бане. Трафик падает, но нас спасает то, что есть те самые 2 постоянных адреса.
Наши люди всегда с нами!
И последний вопрос — почему Zetflix? Понятно, что отсылка на Netflix, но почему именно Z, а не Betflix, Tetflix или Metflix?
Не знаю, сидел перебирал в голове названия. Сначала был runetflix.com, но потом решил сократить название. ZETFLIX звучит круто и агрессивно. Это было ещё 2 года назад, так что отношения к той самой «Z» никакого не имеет.
Помимо Zetflix в DTF попытались взять комментарии у знаменитой HDRezka и платного «пиратского» кинотеатра «Кинопаб», но первая перестала выходить на связь, а второй отказался общаться.
«Считаю для себя совершенно невозможным веселиться и шутить на фоне огромной трагедии, не замечая происходящего».
На внеочередном заседании парламент Эстонии заслушал выступление главы делегации украинского парламента Елены Шуляк, после чего единогласно принял заявление о военных преступлениях и геноциде россии в Украине. Вместе с Эстонией геноцид украинского народа признала и Латвия.
Соцсеть вводит «рейтинг оригинальности», чтобы продвигать оригинальный контент.
ZETFLIX звучит круто и агрессивно
nope
Тут и Z, и DTF, двойной зашквар
ЗЫ почему дтф ещё не зтф?