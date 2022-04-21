«Сервисы, вроде нашего, никогда не разблокируют».

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Продолжаем выяснять, как «спецоперация» на Украине, следующие за ней санкции против России и отток крупного бизнеса из страны влияет на сферы, о которых не принято говорить публично.

О будущем магазинов цифровых ключей для игр мы говорили со SteamBuy и GabeStore, обстановку в индустрии дубляжа обсуждали с «пиратской» студией Red Head Sound, а теперь пообщались с Zetflix — одним из крупнейших русскоязычных сайтов с нелегальными сериалами и кино.

Для Zetflix «пиратство» фильмов и сериалов — это просто бизнес без идеологии?

И да, и нет.

Если бы мы не зарабатывали, мы бы не занимались этим.

Однако, считаем, что несём пользу обычным людям. Мы даём бесплатно тот контент, который доступен по подпискам. Большая часть русскоговорящего населения не имеет возможности такие подписки оплачивать.

Откуда у вас основной трафик идёт?

Из Яндекса и Google. Некоторые «мигрируют» с других доменов (так называемые «закладочники»).

Как вообще раскручивать «пиратский» кинотеатр? Как добываете новую аудиторию?

Какие-либо виды рекламы не используем — работает сарафанное радио, когда люди делают репосты в соцсети и рассказывают о нашем сервисе.

Как повлияли на Zetflix легальные онлайн-кинотеатры? Я про расцвет «Кинопоиска HD», Okko и других.

Никак не повлияли. Любой платный сервис не конкурент бесплатному.

Особенно когда качество сервиса почти на одном уровне. Ещё у нас контента больше. Выводы делайте сами. Однако появилось больше жалоб от правообладателей.

Что думаете о платных подписках на «пиратские» кинотеатры? У ваших «конкурентов» из «Кинопаба» есть такая. Признаюсь, мне кажется диковатой плата за «пиратский» контент. Это будто против самой идеи «пиратства». Но вдруг внутри сферы мнение другое.

С одной стороны да, это глупо. С другой, легче ведь оплатить одну подписку и иметь возможность просмотра всего контента. Вообще любые фильмы и сериалы. Это лучше, чем покупать 3-5 подписок различных сервисов с ограниченным контентом. Каждый выбирает свой путь. Мы вводить подписки не собираемся.

Как вам кажется, люди охотнее начали платить за контент?

В какой-то степени да, всё больше людей покупают подписки.

То есть культура «пиратства» ослабевает?

Нет.

Культура «пиратства» в России жива и будет жить очень долго.

Это для американцев норма иметь 3-5 подписок на различные сервисы, для русскоговорящего человека — пока что нет.

А какой легальный онлайн-кинотеатр в России вы бы назвали лучшим и почему?

Думаю, «Кинопоиск». Довольно агрессивный маркетинг, хорошая база контента. Учитывая, что это сервис от Яндекса, уверен они будут топ-1 сервисом в России в ближайшее время.

Сейчас многие пользователи из-за ухода брендов, отзывов лицензий и отмены прокатов утратили веру в легальный контент. Как эти настроения сказались на посещаемости Zetflix?

Количество трафика не изменилось. Пока наблюдаем за ситуацией. Единственное, что стоит отметить, это увеличение количества пользователей с VPN. Надеюсь эта тенденция будет сохраняться, так как когда пользователь с VPN, никакие блокировки нашего сайта ему не страшны.

Ваш сайт зарабатывает только за счёт рекламы, верно?

Да.

Я слышал, что даже трекерам и «пиратским» кинотеатрам сейчас несладко, потому что рекламодатели уходят из России. Как на вас это влияет?

Количество рекламодателей сокращается, как и процент самой рекламы на тысячу посетителей. В основном остались только «серые» рекламодатели: ставки, казино и так далее. Доходы падают, но мы работаем и продолжим свою работу.

Есть какие-то баннеры, которые вы ни за что не будете вывешивать на сайте?

Отказались от политической рекламы. На той же HDRezka очень много пропаганды в связи с спецоперацией на Украине. Считаем, что это не корректно — у любой медали есть две стороны.

Мы не поддерживаем то, что сейчас происходит, но люди к нам заходят расслабиться, кино посмотреть, а не разбираться — кто прав, а кто виноват. Так что обходим политику стороной и блокируем пользователей за политические лозунги в комментариях и наших соцсетях.

Также никогда не разместим мошенническую рекламу, из-за которой кто-то может пострадать материально.

Судя по всему, кинопрокат в России умирает. Кинотеатры сильно подкосил коронавирус, а отмена голливудских премьер рискует добить их окончательно. По сути они всегда были вашими конкурентами, пускай и не прямыми. Как относитесь к их «смерти»?

С одной стороны — это хорошо для пиратов, так как новинки посмотреть будет просто негде, и народ рванёт гуглить интересующие фильмы.

С другой стороны, теперь мы испытываем задержки с выходом контента на 30-45 дней. Пираты ждут, пока фильм выйдет в хорошем качестве на американском сервисе и самостоятельно его озвучивают. Предполагаю, что так и будем работать в ближайшие годы.

Какие прогнозы для самого Zetflix, как вы переживаете нынешний кризис?

Кризис переживём. В коронавирус тоже доходы падали из-за того, что большинство количество рекламодателей просто отказались работать в тот период.

Продолжим работать несмотря на постоянные блокировки. У нас есть два постоянных адреса, а также несколько зеркал.

Это не только бизнес, это большое комьюнити. И нам нравится то, что мы делаем. Появилось большое количество клонов (подражателей). Плохо подделанные сайты забирают часть пользователей, но если открыть два сайта, наш и клон, то разница будет очевидна.

Много вас в команде? Уже приходилось устраивать сокращения?

В команде 3 человека, каждый профессионал в своей сфере. Сокращений не будет, наоборот, планируем на постоянной основе нанять команду для озвучки будущих премьер.

Что думаете о слухах про разблокировку трекеров и эдакое «разрешение пиратить» в России?

Слухи останутся слухами. Сервисы, вроде нашего, никогда не разблокируют.

Гайки будут закручиваться, давление на пиратов усилится, ведь российский кинорынок обособился от остальных.

Такие гиганты, как «Кинопоиск», IVI, more.tv этим воспользуются. Они будут активно бороться за больший кусок пирога.

Один из способов «давления» — это блокировки РКН. Насколько они эффективны? Посещаемость Zetflix из-за них вообще страдает?

Эффективны, особенно для таких крупных проектов, как наш. Стоит создать новое зеркало, как через 5-7 дней оно в бане. Трафик падает, но нас спасает то, что есть те самые 2 постоянных адреса.

Наши люди всегда с нами!

И последний вопрос — почему Zetflix? Понятно, что отсылка на Netflix, но почему именно Z, а не Betflix, Tetflix или Metflix?

Не знаю, сидел перебирал в голове названия. Сначала был runetflix.com, но потом решил сократить название. ZETFLIX звучит круто и агрессивно. Это было ещё 2 года назад, так что отношения к той самой «Z» никакого не имеет.