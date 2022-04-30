Кино и сериалы
DTF

В соцсетях просят включить Barbie Girl в саундтрек фильма «Барби». Но этого не будет: ранее группу даже хотели засудить Статьи редакции

Производитель кукол подавал иск против Aqua и, похоже, до сих пор не слишком положительно относится к её композиции.

982 просмотров

О том, что вышедшая в 1997 году песня датской поп-группы, судя по всему, не войдёт в саундтрек грядущей картины с Марго Робби в главной роли, заявил журналистам Variety Ульрих Мёллер-Йоргенсен, менеджер вокалистки Aqua.

В подробности он вдаваться не стал и не уточнил ситуацию, но по всей видимости, Warner Bros. не связывалась с музыкантами.

Эта песня не будет использоваться в фильме.

Ульрих Мёллер-Йоргенсен
музыкальный менеджер

Variety обратился к WB за комментарием, но пока что студия не дала изданию ответа.

Возможно, дело в том, что компания Mattel, выпускающая куклы «Барби», не слишком положительно относится к песне Aqua. Ещё в 1997 году производитель игрушек подал в суд на лейбл MCA Records, обвинив саму компанию и авторов композиции в том, что они «нарушили авторские права и превратили куклу в сексуальный объект». Однако это ни к чему не привело, и суд прекратил дело, назвав иск необоснованным.

Aqua — Barbie Girl

Желание услышать оригинальную Barbie Girl или хотя бы кавер на неё в грядущем фильме высказывали многие пользователи сети — будь то всерьёз или иронично.

Blanconino @Fritobandito96
@IGN So long as Aqua’s Barbie Girl plays in the movie that’s all I need.
Если в фильме будет играть «Barbie Girl» от Aqua, то мне больше ничего и не нужно.
"Doc" Chris Mueller @BR_Doctor
The new live-action Barbie movie with Margot Robbie has to feature the "Barbie Girl" song by Aqua right? Even in an ironic way, they have to find a way to use it. It was everywhere for a couple of years.
В новом фильме о Барби с Марго Робби ведь должна быть песня Barbie Girl, верно? Пусть даже в ироничном ключе, должны же они найти какой-то способ её использовать. Пару лет эта песня была вообще повсюду.
Yann @yannhatchuel
The Barbie movie better have a slowed-down, haunting version of Aqua’s Barbie Girl
Надеюсь, что в фильме «Барби» будет замедленная, жуткая версия Barbie Girl от Aqua
ryan @cybreco
Ответ на публикацию @FilmUpdates
'Barbie Girl' is definitively the greatest diss track of all time. No other song has completely co-opted a brand, read it to filth, and made the target so upset they tried in vain to sue them for millions. Aqua did not miss
«Barbie Girl» — это определённо величайший дисс всех времен. Ни одна другая песня полностью не «присваивала» себе бренд, не втаптывала его в грязь и не делала компанию мишенью настолько, что та даже пыталась отсудить у группы миллионы

Первый кадр с Робби в образе представили в рамках конференции CinemaCon 2022. Также в фильме сыграют Райан Гослинг и Уилл Феррелл, а релиз запланирован на июль 2023 года.

Warner Bros. Pictures

#соцсети #барби

Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
23 комментария
Написать комментарий...
Sergei Timofeyev

Сцук. 1998 год. Октябрь. Рязань. Свадьба двоюродной сестры. Этот трек весь вечер.

Ответить
Развернуть ветку
Смешной корабль

Примерно такие ощущения?

Ответить
Развернуть ветку
Sergei Timofeyev

Да! Тогда ещё и минус на дворе был. И снег выпал. Это начало октября. В Москве вообще ничего не было.

Ответить
Развернуть ветку
ШАБАШ

Сцук, улица, Рязань, аптека,
Бессмысленный играет трек.
Живи ещё хоть четверть века —
Всё будет так. Исхода нет.

Ответить
Развернуть ветку
Грядущий глобус
Ответить
Развернуть ветку
Автоматический химик

Она же сразу отвечает "yeah“. Это как "да", только с радостным восклицанием.

Тупой Кен

Ответить
Развернуть ветку
Грядущий глобус

открыта ачивка "доебаться до мема"

Ответить
Развернуть ветку
Автоматический химик

Ну мем такой, извини

Ответить
Развернуть ветку
Грядущий глобус

кстати, по песне yeah больше на эдлиб похож, чем на утвердительный ответ

Ответить
Развернуть ветку
Not Me

Один из величайших треков 90-х

Ответить
Развернуть ветку
Автоматический химик

Производитель кукол подавал иск против Aqua
Им такую шикарную рекламу сделали, а они ещё и недовольны.

Come on Barbie, let's go party!

Ответить
Развернуть ветку
Добро и позитив

Надеюсь, что в фильме «Барби» будет замедленная, жуткая версия Barbie Girl от Aqua
Им не хватило миллиарда трейлеров с таким заунывным стилем каверов известных песен, поющихся ноунейм-инди-певицей со странной интонацией?

Ответить
Развернуть ветку
директор робота

какой Форсаж был бы в 90-е

Ответить
Развернуть ветку
Kloki

"превратили куклу в сексуальный объект"
Ага, а потом сняли фильм с Марго. Но в секс символ Барби превратила Аква. Ебучие лицемеры

Ответить
Развернуть ветку
Уголовный динозавр

А в чем проблема фильма? Ты его кстати глянул уже?

Ответить
Развернуть ветку
Kloki

Проблема в том, что Марго - вполне себе секс символ и фильмы у нее соответствующие в карьере. Понятно, что ты иронизируешь, типа, ещё никто не знает. Но посыл и так очевиден. Более очевидным было бы только взять известную порно звезду на главную роль.

Ответить
Развернуть ветку
Уголовный динозавр

Ты маньяк что ли? Тут кого бы из актрис не взяли ты бы сказал что она секс символ
Тем более из популярных она больше всех на Барби похожа

Ответить
Развернуть ветку
Tata Kindred

А небо - голубое. Куклу придумали в ходе обсуждения "давайте возьмём проститутку и сделаем ее куклой для маленьких девочек". Историю создания куклы Барби повторяют в каждой уважающей себя книжонке по "нестандартному мышлению в бизнесе". Правда Маттел время от времени подаёт в суд, поэтому истории обычно звучат как: "Однажды, на совещании в фирме производителе игрушек, которую мы не будем называть потому, что вы все ее знаете..."

Ответить
Развернуть ветку
Yelena Clever

Тдф 2.0

Ответить
Развернуть ветку
Симпатичный коктейль

it's fantastic

Ответить
Развернуть ветку
Petr Friendship

А Марго в курсе что она уже не уровня молодkи из Волка с Уолл Стрит и достаточно милфно и пожило выглядит чтобы изображать Барби

Ответить
Развернуть ветку
Bobur Aykhodjaev

Предлагаю правильную версию барби гёл добавить в фильм.
https://youtu.be/6AEuWkFSwGc

Ответить
Развернуть ветку
Yggdrasil

Я помню песни Аквы между мультиками по СТС в 2003 году. Сук, бесила, не давала две серии Скуби-Ду подряд посмотреть

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 23 комментария
Офтоп
Kuks
Демонтаж инсталляции "ZaMeSTIM"
Мнения
Fedor Andreev
Дорохие Россеяне (с ТЖ). Может мы в интернете тоже начнем вести себя как украинцы, а не как депрессивные паникеры?

Посмотрите на украинский контент - он же весь пропитан победоносным позитивом, не взирая на происходящее вокруг. Они пишут не "Ракета прилетела в Киев - нам конец, люди умирают...", а "Ну и пиздаж теперь оркам в ООН!". Они подают даже такие страшные вещи под ПРОДУКТИВНЫМ для этой ситуации углом, не подрывая лишний раз народный дух, а только…

Twitter
Natalie💙💛 @natbes
Мариуполь. Три месяца назад
SergeB
В Екатеринбурге студенты массово ушли с лекции о вреде НАТО и Украины

Видео опубликовала политик Любовь Соболь.

Берлинский дневник
Берлинский дневник. Европа накануне Второй мировой войны глазами американского корреспондента. Ч 2

Берлин, 25 января (полночь) 1940

Обедал в одиночестве у Хабеля. Полбутылки красного бордо 1923 года, но, несмотря на заверения официанта, оно оказалось не больно-то хорошим для такой выдержки. Я уже собирался уходить, когда за мой столик уселся какой-то седовласый болван. Так как у него не было карточки на жиры для мясного блюда, которое он заказал, я предложил ему одну свою. Мы разговорились.

Он спросил: «Кто выиграет войну?»

«Не знаю», — ответил я.

«Почему? Само собой разумеется, Германия», — рассмеялся он. Он утверждал, что в 1914 году против Германии был весь мир, а теперь только Великобритания и Франция, а Россия — дружественная страна.

«Каждая сторона думает, что победит она, — сказал я. — Во всех войнах».

Он взглянул на меня своими старческими глазками с явным сожалением. «Германия победит, — произнес он. — Это точно. Так сказал фюрер».

Продолжая беседовать, я почувствовал, что мои замечания его раздражают. Он становился агрессивным и раздраженным. Заявил, что это Британия и Франция начали войну.

«Но вы напали на Польшу, и кое-кто полагает, что с этого началась война», — вставил я. Он аж подскочил от удивления.

«Прошу прощения», — прохрипел он и потом минут десять пересказывал мне вранье о причинах войны, названных Гитлером. (Значит, немецкий народ действительно верит Гитлеру, размышлял я.) «Документы, опубликованные нашим министерством иностранных дел, — продолжал он, — не оставляют и тени сомнения в том, что войну начали Британия и Франция, и они действительно готовили ее больше года».

«Они для меня не убедительны», — сказал я.

Он чуть не задохнулся от этих слов и, придя в себя, продолжил: «Говорю вам, что документами доказано…»

Я заметил, что мои кислые замечания привлекают внимание остальной части зала, а два типа с вытянутыми физиономиями и партийными значками, сидящие за соседним столиком, похоже, не прочь были героически вмешаться. Поэтому я встал и ушел, пожелав старому джентльмену спокойной ночи.

Уильям Ширер
Американский журналист, историк. В 1934—1940 гг. жил и работал в нацистской Германии.
Новости
Дата-центр «Яндекса» в Финляндии отключили от основного источника электропитания. Вероятно, это произошло из-за санкций Статьи редакции

Этот дата-центр используется для работы с зарубежными компаниями, а часть тепла от него необходима для нагрева воды в домах в округе.

Дата-центр «Яндекса» в Мянтсяле 
Офтоп
Сергей Крастус
Динозавры настоящего времени
Офтоп
Кузькин отец
На деньги россиян будет вооружаться не только российская армия, но и ВСУ

У российских патриотов подгорает: конфискованные в США резервы ЦБ РФ и изъятые деньги российских олигархов американцы хотят пустить в том числе на вооружение украинской армии.

Ни кто ни кого не спас

Если объявляют мобилизацию, то соответсвенно признают войну? Если признают войну, то что делают со всеми наказанными, кто называл спецоперацию войной?

Правильный ответ: до хуя умный? Штраф 100 000 руб за несанкционированное применение логики !

Новости
Надпись Zamestim из логотипов ушедших брендов убрали из центра Петербурга после попытки сломать. Четырёх людей задержали Статьи редакции

Инсталляция простояла всего несколько дней.

Больше статей
null