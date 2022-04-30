В соцсетях просят включить Barbie Girl в саундтрек фильма «Барби». Но этого не будет: ранее группу даже хотели засудить Статьи редакции
Производитель кукол подавал иск против Aqua и, похоже, до сих пор не слишком положительно относится к её композиции.
О том, что вышедшая в 1997 году песня датской поп-группы, судя по всему, не войдёт в саундтрек грядущей картины с Марго Робби в главной роли, заявил журналистам Variety Ульрих Мёллер-Йоргенсен, менеджер вокалистки Aqua.
В подробности он вдаваться не стал и не уточнил ситуацию, но по всей видимости, Warner Bros. не связывалась с музыкантами.
Variety обратился к WB за комментарием, но пока что студия не дала изданию ответа.
Возможно, дело в том, что компания Mattel, выпускающая куклы «Барби», не слишком положительно относится к песне Aqua. Ещё в 1997 году производитель игрушек подал в суд на лейбл MCA Records, обвинив саму компанию и авторов композиции в том, что они «нарушили авторские права и превратили куклу в сексуальный объект». Однако это ни к чему не привело, и суд прекратил дело, назвав иск необоснованным.
Желание услышать оригинальную Barbie Girl или хотя бы кавер на неё в грядущем фильме высказывали многие пользователи сети — будь то всерьёз или иронично.
Первый кадр с Робби в образе представили в рамках конференции CinemaCon 2022. Также в фильме сыграют Райан Гослинг и Уилл Феррелл, а релиз запланирован на июль 2023 года.
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Инсталляция простояла всего несколько дней.
Сцук. 1998 год. Октябрь. Рязань. Свадьба двоюродной сестры. Этот трек весь вечер.
Примерно такие ощущения?
Да! Тогда ещё и минус на дворе был. И снег выпал. Это начало октября. В Москве вообще ничего не было.
Сцук, улица, Рязань, аптека,
Бессмысленный играет трек.
Живи ещё хоть четверть века —
Всё будет так. Исхода нет.
Она же сразу отвечает "yeah“. Это как "да", только с радостным восклицанием.
Тупой Кен
открыта ачивка "доебаться до мема"
Ну мем такой, извини
кстати, по песне yeah больше на эдлиб похож, чем на утвердительный ответ
Один из величайших треков 90-х
Производитель кукол подавал иск против Aqua
Им такую шикарную рекламу сделали, а они ещё и недовольны.
Come on Barbie, let's go party!
Надеюсь, что в фильме «Барби» будет замедленная, жуткая версия Barbie Girl от Aqua
Им не хватило миллиарда трейлеров с таким заунывным стилем каверов известных песен, поющихся ноунейм-инди-певицей со странной интонацией?
какой Форсаж был бы в 90-е
"превратили куклу в сексуальный объект"
Ага, а потом сняли фильм с Марго. Но в секс символ Барби превратила Аква. Ебучие лицемеры
А в чем проблема фильма? Ты его кстати глянул уже?
Проблема в том, что Марго - вполне себе секс символ и фильмы у нее соответствующие в карьере. Понятно, что ты иронизируешь, типа, ещё никто не знает. Но посыл и так очевиден. Более очевидным было бы только взять известную порно звезду на главную роль.
Ты маньяк что ли? Тут кого бы из актрис не взяли ты бы сказал что она секс символ
Тем более из популярных она больше всех на Барби похожа
А небо - голубое. Куклу придумали в ходе обсуждения "давайте возьмём проститутку и сделаем ее куклой для маленьких девочек". Историю создания куклы Барби повторяют в каждой уважающей себя книжонке по "нестандартному мышлению в бизнесе". Правда Маттел время от времени подаёт в суд, поэтому истории обычно звучат как: "Однажды, на совещании в фирме производителе игрушек, которую мы не будем называть потому, что вы все ее знаете..."
Тдф 2.0
it's fantastic
А Марго в курсе что она уже не уровня молодkи из Волка с Уолл Стрит и достаточно милфно и пожило выглядит чтобы изображать Барби
Предлагаю правильную версию барби гёл добавить в фильм.
https://youtu.be/6AEuWkFSwGc
Я помню песни Аквы между мультиками по СТС в 2003 году. Сук, бесила, не давала две серии Скуби-Ду подряд посмотреть