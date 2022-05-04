Редакция и пользователи разбирают 10 сериалов месяца — что стоит просмотреть, а на что лучше не тратить время.

{"id":610787,"type":1,"typeStr":"content","showTitle":false,"initialState":{"isActive":false},"gtm":""} {"id":610787,"gtm":null} 382 просмотров

Кадр из второго сезона «Эпидемии»

TJ рассказывает о новых сериалах, которые редакция посмотрела за последний месяц. Мы не претендуем на максимально объективный обзор, а делимся впечатлениями.

Для удобства каждая мини-рецензия разделена на три части: краткое описание, впечатления автора и мнение о том, стоит ли вообще тратить на сериал время.

Можно воспользоваться оглавлением:

Премьеры

«Лунный рыцарь»

Moon Knight

Где легально смотреть: Disney+, в России — никак

Автор — Максим Друковский

О чём: Супергеройский сериал от Marvel про еврея-лунатика с раздвоением личности, который по ночам борется со злом, но на утро не помнит об этом.

Впечатления: «Лунного рыцаря» называют одним из лучших комиксов Marvel последних лет. Сам я до него так и не добрался, хотя, кажется, даже приобрёл первый томик — пришлось знакомиться с персонажем через сериал. Поэтому не знаю, насколько точно перенесли на экран сюжет оригинала, но сам герой смотрится отлично — во многом благодаря стараниям Оскара Айзека, который прекрасно играет две полярные роли.

В первом эпизоде зрителю почти не показывают Рыцаря — вместо этого мы наблюдаем за бедолагой Стивеном, который пытается ужиться с припадками лунатизма, но постоянно попадает в опасные ситуации, воспринимая их как ночные кошмары. Один из таких «снов» снят настолько стильно, что в какой-то момент думаешь: «Вот бы весь сезон был таким». Но авторы всё же знакомят нас со второй личностью и возвращают привычное повествование.

Пять лет назад, когда канал FX выпустил «Легион» про мутанта-шизофреника, казалось, что Marvel не сможет позволить такой же смелый разрыв шаблона в рамках киновселенной. Но времена поменялись: больше всего «Лунный рыцарь» напоминает как раз сериал Ноа Хоули. И пусть уровни безумия здесь поскромнее, это компенсируется небанальной стилистикой, размышлениями в духе «Особого мнения» и приличным бюджетом (а ещё мемом про Фландерса).

Стоит ли смотреть: в мае вышла финальная серия, где раскрыли ещё один твист, завершили историю и вписали персонажа во франшизу. Сериал смело рекомендую, особенно всем любителям супергероики и фанатам Marvel.

«Внешние сферы»

Outer Range

Где легально смотреть: Amazon Prime Video, в России — никак

Автор —Карина Назарова, пользовательница TJ

О чем: Семья Эббот несколько поколений из Вайоминга владеют ранчо, которое в последнее время терзают жадные соседи-землевладельцы. Роял Эббот (Джош Бролин) вынужден признать, что в жизни его семейства затянулась черная полоса, но судьба подкидывает очередные вызовы: в западной части ранчо образовалась странная бездонная яма.

Впечатления: Иконографию вестерна авторы шоу разбавили мистикой. Получилась насыщенная магическим реализмом готика Среднего Запада. В основном сюжет сосредоточен на полудетективной линии расследования убийства, к которому причастна семья Эббот. Сценарист сериала Брайан Уоткинс добавляет в повествование сверхъестественные элементы, через их влияние на героев он исследует двойственность человеческой души.

Персонаж Джоша Бролина с отцовской заботой несёт на твёрдых плечах грехи и трагедии несмышленого семейства, но за пределами взгляда любящей жены (в исполнении Лили Тейлор) начинает мнить себя дьяволом.

Роял Эббот получился зловеще притягательным. Глядя на него, отпадают все возможные этические вопросы: всё с этими ковбоями понятно, косят под несчастных героев, но в мыслях — тьма. Сочувствовать и сопереживать персонажам невозможно, но чёрная дыра в центре сюжета всё равно затянет. Что всё-таки не так с этой чертовой ямой? Проект Пентагона, замысел Кроноса?

Стоит ли смотреть: Да. Несмотря на то, что сериал состоит из собирательных образов и сюжетных тропов, которые мы все уже сто раз где-то видели, он мне не кажется банальным. Жанровая синтетичность даёт создателем возможность для эксперимента. И эксперимент работает! «Внешние сферы» — маскулинная, брутальная паранормальщина, от которой захочешь — не оторвешься.

«Медленные лошади»

Slow Horses

Где легально смотреть: Apple TV+

Автор — Сергей Звезда

О чём: приключения отдела шпионов-неудачников из британской спецслужбы MI5. В главной роли — Гари Олдман. Адаптация книг Мика Херрона.

Впечатления: «Медленные лошади» (Slow Horses — это каламбур на название отдела Slough House) рискуют пройти незамеченным для российского зрителя. Всё-таки на стриминг Apple подписано несравнимо меньше людей, чем на оставшиеся аналоги, а рекламы даже уровня «Теда Лассо» или «Ребёнка глухих родителей» этому сериалу не видать. Я призываю его не пропускать.

В отдел-«отстойник» попадают те, кто провинился на основной службе. Обратно никто не возвращается, но огонёк надежды остаётся. Почему герой Олдмана там оказался, (поначалу) никто не знает, но он целыми днями пьёт, пускает при всех газы, ночует в офисе и не приветствует инициативность. Ему подчиняется, например, агент, оставивший в поезде носитель с секретными данными, и хакер без моральных границ, доставший всех коллег. Да, Джеймсом Бондом и не пахнет, впрочем, персонажи знают о его существовании и даже шутят о том, что слегка расходятся в образах.

В какой степени «Медленные лошади» построены на реальных историях, совершенно неважно. Все эти декорации нужны, чтобы как следует покопаться в персонажах — а им в сотни раз легче сопереживать, чем условному 007. Авторы смеются над канонами, но в нужный момент их соблюдают: Олдман относится к подчинённым как к родным детям, а неудачники трогательно показывают себя настоящей командой.

Стоит ли смотреть: Определённо. Смешной и интригующий сериал в шести эпизодах о том, что было бы, если бы облажавшихся шпионов не выбрасывали на улицу. Первый сезон — это первая книга Херрона (про националистов), а в следующем, не поверите, экранизируют вторую (про русских). Всего книг cемь, а восьмая выйдет в мае, так что желающие могут сильно опередить Apple TV+.

Продолжения

«Эпидемия»

2 сезон

Где легально смотреть: Premier

Автор — Максим Друковский

О чём: Продолжение истории о группе людей, которые сбежали от загадочного вируса из Москвы вглубь Карелии.

Впечатления: Первый сезон, выходивший в конце 2019 года, немного опередил своё время, но почти через год удачно вышел на Netflix и стал мировым хитом. Продолжения пришлось ждать ещё больше двух лет — и снова авторы немного не угадали с таймингом: тема эпидемии сама по себе уже не так интересна, а незадолго до релиза начались события, из-за которых почти все в России про коронавирус забыли окончательно. Да и международная премьера теперь под большим вопросом.

Впрочем, создатели сериала и сами стали уделять вирусу меньше внимания — по крайней мере, в первых трёх сериях, которые успели выйти в апреле. За три часа экранного времени не показали ни одного заболевшего персонажа, а главные герои озабочены не происхождением заразы и попытками излечения, а выживанием в новых условиях. Сюжет третьего эпизода, например, вообще можно целиком вывести из контекста шоу, убрав одну строчку диалога.

Подобный «выживач» и новые временные (?) герои напоминают другой сериал — «Ходячих мертвецов». Если «Эпидемию» продолжат активно смотреть, у неё есть потенциал превратиться в успешную, но мучительно затянутую франшизу. Но даже «Ходячие» стали невыносимыми не сразу: первые несколько сезонов хвалят до сих пор. Остаётся надеяться, что сценаристы продержатся подольше (ну или хотя бы до конца сезона), а цензура не убьёт проект раньше времени.

Стоит ли смотреть: Вполне, особенно если нравится первый сезон и подобный жанр в целом — первые серии смотрятся бодро и достаточно интересно.

«Жизни матрёшки»

Russian Doll, 2 сезон

Где смотреть легально: Netflix, в России — никак

Автор — Александра Сызранцева, пользовательница TJ

О чём: В преддверии 40-го дня рождения главную героиню Надю вселенная снова затягивает в приключение со временем. После поездки на метро она оказывается в 1982 году, да ещё и в теле своей беременной матери.

Впечатления: Повествование стало менее динамичным, а история — более мелодраматичной и рассчитанной на широкую аудиторию. Весь сезон (семь серий по 30 минут) смотрится легко, а в моменты, когда начинает пропадать интерес, авторы добавляют остроты фирменными приёмами из первого сезона. И если тот был чем-то между «Счастливого дня смерти» и «Дрянью», то второй сезон больше напоминает «Назад в будущее» с нотками «Твин Пикса».

Сюжетной линии Алана (друга главной героини по несчастью из первого сезона) уделено совсем мало времени, из-за чего возникает небольшое ощущение недосказанности. Однако хочу отметить потрясающее музыкальное сопровождение и операторскую работу — эти две вещи значительно усилили приятные впечатления от второго сезона и сериала в целом. А также Наташу Лионн, которая вдохнула в главную героиню жизнь и подарила ей харизму и прекрасное чувство чёрного юмора.

Стоит ли смотреть: Да, если вам интересны сюжетные и временные переплетения, которые подают в атмосфере мелодрамы, приправленной черным юмором и прекрасным музыкальным сопровождением. Нет — если вы остались в восторге после просмотра первого сезона за его умение сочетать жанр юмора, драмы и трэша. Так как первый сезон имеет логическое и сюжетное завершение, можно остаться с этим необычным послевкусием и не смотреть второй сезон.

«Лучше звоните Солу»

Better Call Saul, 6 сезон

Где смотреть легально: Netflix, в России — никак

Автор — Карина Назарова, пользовательница TJ

О чём: В отличие от артистической натуры жулика из «Во все тяжкие», в сольнике Сол Гудман только ищет себя. К 6 сезону он научился оптимизировать свои сделки с дьяволом, но с совестью не всё так просто.

Впечатления: Можно бесконечно удивляться таланту Винса Гиллигана передавать состояния настоящего через монтажные путешествия в сцены предшествующих или будущих событий. Он мастер медитативного саспенса. Давящая атмосфера удалась шоураннерам и за счёт прежнего внимания к деталям и неторопливому повествованию. Теперь молчаливые планы всё чаще оставляют нас по эту сторону четвёртой стены, намеренно скрывая подробности решений героев.

Психологическая война двух конкурирующих наркокартелей доведена до предела. Мир уже невозможен. Старик Саламанка ехидно бьёт пальцем в колокольчик, узнав, что Лало жив, Майк держит руку на пульсе, а Гус Фринг ловит панические атаки. На фоне этих событий Сол со спутницей Ким весело пытаются разрушить карьеру бывшего коллеги Говарда Хэмлина.

Ким, кстати, с блеском отвоёвывает внимание сценаристов. Именно она отныне генерирует самые коварные и изобретательные планы. Ким строга к преступникам, а Сол очень хочет их пожалеть. В этом и состоит гудмановская магия – пока все именитые адвокаты обхаживают бизнесменов и несчастных порядочных людей, Сол даёт шанс отпетым подонкам. Ведь, как завещал Уэллс в упомянутой книге, социальное неравенство — это плохо.

Стоит ли смотреть: Да, сезон восхищает перфекционизмом авторов по отношению к форме и содержанию, поэтому ничуть не сдает позиций. Вдобавок, в шестом сезоне сюжет вплотную приблизился к долгожданной встрече Сола с Уолтером Уайтом и Джесси Пинкманом.

«Удивительная Миссис Мейзел»

The Marvelous Mrs. Maisel, 4 сезон

Где легально смотреть: Amazon Prime Video, в России — никак

Автор — Сергей Звезда

О чём: Нью-Йорк, 1960-е. Стендап-комедиантка пытается покорить мужской мир, натыкаясь на все возможные грабли. В новом сезоне, после крупнейшего поражения в карьере, она начинает с нуля и устраивается ведущей в стриптиз-клуб.

Впечатления: Рекомендовать признанный зрителями и критиками сериал, отмеченный «Эмми» и «Золотыми глобусами», — это так себе занятие. Но «Мейзел», кажется, до сих пор не получила того внимания, которого заслуживает. А это всё-таки новаторский ситком, в котором каждый диалог — это смертельная перестрелка, а стендап-бит — программное для эпохи заявление.

В четвёртом сезоне «Мейзел» будто бы ничего не происходит. В этом и суть: главная героиня упала на дно и находится в лимбе. Она отказывается бороться и уверяет окружающих, что действует по плану (его уже нет). В растерянности и без гроша в кармане она идёт на то, чего раньше избегала — от низкосортной рекламы до работы в стриптиз-клубе, где пахнет мочой, а посетители мастурбируют на выступающих. Пожалуй, именно то, как это заведение меняется, отражает состояние самой комедиантки.

Не передать, как я обрадовался тому, что авторы не перескочили важный период фрустрации творческих (да и любых в принципе) людей. Победы в мире «Мейзел» не следуют сразу же за поражениями. Хотя это всё ещё ситком, он не щадит персонажей и не стремится разрешить проблемы к концу эпизода. Это делает «удивительный» сериал особенным.

Стоит ли смотреть: Да. Этот сериал — это ещё и важное событие в поп-культуре десятых годов. Пятый сезон давно подтверждён, и в нём мы увидим, как Мейзел выполнила работу над ошибками.

«Элита»

Elite, 5 сезон

Где смотреть легально: Netflix, в России — никак

Автор — Анатолий Чиквин

О чём: После того, как скатился «Ривердейл», титул главного молодёжного шоу планеты плавно перешёл к «Элите». И это всё ещё самый популярный испаноязычный сериал.

Впечатления: Нравы частной школы, если бы их увидели российские радетели традиционных ценностей, впечатлили бы их донельзя. Такого разгибания «скреп», вероятно, не допускали ни в «Эйфории», ни в «Поколении». Думаю, любой серии из шоу достаточно, чтобы Роскомнадзор заблокировал Netflix навсегда, и неважно, что он уже в России не показывает.

За одних персонажей переживаешь, другие откровенно раздражают, но оторваться невозможно. Кто-то умирает, кто-то после долгой разлуки осознаёт, что хочет, наконец, с семьёй встретить Рождество, кто-то улаживает длительную ссору.

Но обычной жизнью героям жить не удастся. С прошлого сезона за ними тянется кровавый след в виде их коллективного нераскрытого убийства, что только усугубляет нервную и без того напряжённую обстановку. В итоге каждая серия играется как последняя, на последнем натянутом нерве. И кто-то явно сорвётся в финале. Похоже, создателям шоу вновь придётся обновлять каст к следующему сезону.

Стоит ли смотреть: Сериал собрал все актуальные темы социальной повестки, так что однозначно да. Равнодушными вы точно не останетесь.

«Восхождение героя щита»

Tate no Yuusha no Nariagari, 2 сезон

Где смотреть легально: Crunchyroll, в России — никак

Автор — Анатолий Чиквин

О чём: Продолжение приключений любителя видеоигр Наофуми Иватани в альтернативной Японии, в которой ему приходится противостоят все те, кто обычно встречался только в игре. Шоу выполнено в духе лёгкой иронии над жанрами исекай (про попаданцев) и сериалами по компьютерным играм.

Впечатления: Первый сезон подкупал своей новизной и общим язвительным отношением к стандартам жанра, за счёт чего выгодно выделялся на фоне других аниме. Ко второму сезону это ощущение развеялось, теперь сюжет увлекает судьбой героев, которые успели создать себе хорошую харизму.

Наофуми, как и прежде, удачно эксплуатирует амплуа антигероя, который не спешит спасать мир, но каждый раз оказывается в ситуации, когда волей неволей это приходится делать. Его взвешенный и разумный подход ко всем опасностям граничит с равнодушием: «Что? Опять спасать? Пусть кто-нибудь другой! Как, не справился?»

Герой щита — один из немногих персонажей, который не бесит. Остальные, как на подбор, любят создавать проблемы внезапными и беспричинными поступками. От этого даже приближение очередного вселенского хтонического ужаса не кажется чем-то плохим: думаешь, скорее бы уже раскидали этих идиотов. Ко второму сезону забываешь, что герои видят мир как бы через экран (в специальных окнах, которые появляются в их сознании, засчитывается прокачка силы, получение лута, добавление в команду сподвижников), и каждое напоминание об этом сбивает градус пафоса происходящего, что хорошо.

Стоит ли смотреть: Да, если вы любитель тёмного фэнтези в аниме и не возражаете против попаданцев.

«Воины пограничья»

Kyoukai Senki, 2 сезон

Где смотреть легально: Crunchyroll, в России — никак

Автор — Анатолий Чиквин

О чём: Закоренелый интроверт Сиба Амо продолжает сражаться в рядах японского сопротивления с помощью огромного человекоподобного робота Гая. Хотя идёт 2062 год, значительную часть страны всё ещё контролируют североамериканские солдаты.

Впечатления: Продолжение истории про Амо и Тэдзуку смотрящая аудитория восприняла противоречиво. Те, кому концепция понравилась, писали, что рекомендуют её фанатам «Гандама» и даже «Евангелиона» — так они смогут снова погрузиться в постапокалиптический мир будущего с гигантскими роботами-мехами.

Те, кого шоу не впечатлило, говорили, что оно слишком похоже, подчас даже буквально цитирует «Гандам», и в этом смысле смотрится довольно вторично по сравнению с классикой. Создатели шоу, кстати, формально не объявляли новый сезон, просто продолжив нумерацию серий и сопроводив новый эпизод заставкой «Прошло восемь месяцев».

Неоднозначность восприятия отразилась на оценках: на многих киносайтах, включая IMDb, шоу получило довольно средние оценки. Это в целом логично — рассказать качественно новую историю про боевых человекоподобных роботов всё сложнее, в этом жанре много конкурентов. В итоге «Воин пограничья» получился больше похожим не на самостоятельное произведение, а на бесконечное цитирование предыдущих лент. Аллюзии, оммажи и гиперссылки — вот из чего он состоит. Личная история протагониста Амо на этом фоне блекнет и уже не привлекает такого внимания, как в первом сезоне.

Стоит ли смотреть: Вероятно, сериал будет интересен любителям жанра, а вот начинать своё знакомство с мехами с него вряд ли стоит.