«Universal Pictures Россия» обновила график релизов впервые с начала марта, но не объявляла о возобновлении работы Статьи редакции
Даты назвали в том числе для «Чёрного Адама» и сиквела «Шазама!», но не факт, что фильмы выйдут в стране в запланированный срок.
О том, что местное подразделение Universal объявило обновлённое расписание крупнейших релизов, рассказали в издании «Бюллетень кинопрокатчика». Многие из фильмов в графике — релизы Warner Bros., так как за их прокат в стране отвечает именно российский офис Universal.
- «Суперпитомцы» — 28 июля 2022
- «Чёрный Адам» — 20 октября 2022
- «Шазам! 2» — 22 декабря 2022
- «Аквамен и Потерянное царство» — 16 марта 2023
- «Флэш» — 22 июня 2023
- «Мег 2» — 3 августа 2023
- «Вилли Вонка» — 14 декабря 2023
При этом компания не объявляла о потенциальном возобновлении работы на территории РФ. Судя по всему, это лишь предварительные планы на случай, если прокат фильмов удастся вновь запустить вновь — всё по-прежнему будет зависеть от того, когда завершатся боевые действия в Украине.
Возможно, именно Universal и Warner Bros. обсуждали планы на возобновление проката в середине апреля — об этом ранее также сообщали источники «БК».
На данный момент выпускать свои фильмы на территории России прекратили все пять американских киностудий-мейджоров, а также кинокомпании Lionsgate и A24.
Забейте, просто планы проката время от времени обновляют. Это не значит ничего
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