Кино и сериалы
DTF

«Universal Pictures Россия» обновила график релизов впервые с начала марта, но не объявляла о возобновлении работы Статьи редакции

Даты назвали в том числе для «Чёрного Адама» и сиквела «Шазама!», но не факт, что фильмы выйдут в стране в запланированный срок.

931 просмотров

О том, что местное подразделение Universal объявило обновлённое расписание крупнейших релизов, рассказали в издании «Бюллетень кинопрокатчика». Многие из фильмов в графике — релизы Warner Bros., так как за их прокат в стране отвечает именно российский офис Universal.

  • «Суперпитомцы» — 28 июля 2022
  • «Чёрный Адам» — 20 октября 2022
  • «Шазам! 2» — 22 декабря 2022
  • «Аквамен и Потерянное царство» — 16 марта 2023
  • «Флэш» — 22 июня 2023
  • «Мег 2» — 3 августа 2023
  • «Вилли Вонка» — 14 декабря 2023

При этом компания не объявляла о потенциальном возобновлении работы на территории РФ. Судя по всему, это лишь предварительные планы на случай, если прокат фильмов удастся вновь запустить вновь — всё по-прежнему будет зависеть от того, когда завершатся боевые действия в Украине.

Возможно, именно Universal и Warner Bros. обсуждали планы на возобновление проката в середине апреля — об этом ранее также сообщали источники «БК».

На данный момент выпускать свои фильмы на территории России прекратили все пять американских киностудий-мейджоров, а также кинокомпании Lionsgate и A24.

Разборы
Обязанный звук
Кто ушёл: список компаний, остановивших работу в России из-за конфликта на Украине Статьи редакции

Приостановка работы, отказ от инвестиций и поставок и другие меры, которые принимают иностранные компании.

Последний день работы IKEA, фото TJ

#новости #кинотеатры #ктоушёл

Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
3 комментария
ДЕДос Атака

Забейте, просто планы проката время от времени обновляют. Это не значит ничего

Ответить
Развернуть ветку
Dan

Показываете? Дразним. Красивое

Ответить
Развернуть ветку
Кирилл Запоржин

Конфликт конфликтом, а кассовые сборы сами собираться не будут

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 3 комментария
null