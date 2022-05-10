Даты назвали в том числе для «Чёрного Адама» и сиквела «Шазама!», но не факт, что фильмы выйдут в стране в запланированный срок.

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О том, что местное подразделение Universal объявило обновлённое расписание крупнейших релизов, рассказали в издании «Бюллетень кинопрокатчика». Многие из фильмов в графике — релизы Warner Bros., так как за их прокат в стране отвечает именно российский офис Universal.

«Суперпитомцы» — 28 июля 2022

— 28 июля 2022 «Чёрный Адам» — 20 октября 2022

— 20 октября 2022 «Шазам! 2» — 22 декабря 2022

— 22 декабря 2022 «Аквамен и Потерянное царство» — 16 марта 2023

— 16 марта 2023 «Флэш» — 22 июня 2023

— 22 июня 2023 «Мег 2» — 3 августа 2023

— 3 августа 2023 «Вилли Вонка» — 14 декабря 2023



При этом компания не объявляла о потенциальном возобновлении работы на территории РФ. Судя по всему, это лишь предварительные планы на случай, если прокат фильмов удастся вновь запустить вновь — всё по-прежнему будет зависеть от того, когда завершатся боевые действия в Украине.

Возможно, именно Universal и Warner Bros. обсуждали планы на возобновление проката в середине апреля — об этом ранее также сообщали источники «БК».

На данный момент выпускать свои фильмы на территории России прекратили все пять американских киностудий-мейджоров, а также кинокомпании Lionsgate и A24.