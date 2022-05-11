Сыгравший в «Зелёной миле», «Американской истории ужасов» и «Наследниках» актёр возглавил акцию за права животных.

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Фото: Los Angeles Times

82-летний американский актёр возглавил акцию PETA, борющуюся за права животных. Он приклеил руку к столешнице в нью-йоркском «Старбаксе» в знак протеста из-за надбавок за веганское молоко в напитках. Об этом пишут The Rolling Stone и Variety.

В заявлении на сайте PETA отмечается, что молочная промышленность несёт ответственность за страдания животных, а также является крупным «производителем» парниковых газов, усугубляющих климатический кризис. Коров, используемых для молочных продуктов, искусственно оплодотворяют с помощью металлических стержней, а когда тела животных изнашиваются, их отправляют на убой.

Кромвелл просидел «приклееным» к стойке около 35 минут. «Нет никаких причин для этого [введения надбавок], кроме жадности. Когда вы перестанете получать огромную прибыль, в то время как страдают клиенты, животные и окружающая среда?», — заявил актёр. К нему присоединились и другие активисты.

Мы с друзьями из PETA призываем «Старбакс» прекратить наказывать добрых и экологически сознательных клиентов за выбор растительного молока. Мы все заинтересованы в вопросе жизни и смерти климатической катастрофы, и «Старбакс» должен внести свой вклад, убрав веганские надбавки. Джеймс Кромвелл актёр

Видео из твиттера PETA

Сотрудники «Старбакса» вызвали полицию и кафе закрыли. Все посетители разошлись, а Кромвелл и ещё один человек некоторое время пытались «оторвать» актёра от прилавка.

После акции PETA пресс-секретарь «Старбакса» заявил, что дополнительная цена за веганские заменители молочных продуктов, аналогичная другим изменениям в напитках, таким как двойная порция эспрессо или сиропа, варьируется по рынку.

Новости Равный утюг 9.12.2021 напитках Статьи редакции Нет, Starbucks не перестанет брать дополнительную плату за растительное молоко в В сообщениях СМИ говорилось, что компания решила таким образом бороться с «диетическим расизмом», но это выдумка неизвестных.