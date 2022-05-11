Актёр Джеймс Кромвелл «приклеил» себя к столешнице в «Старбаксе» в знак протеста из-за надбавки за альтернативное молоко Статьи редакции
Сыгравший в «Зелёной миле», «Американской истории ужасов» и «Наследниках» актёр возглавил акцию за права животных.
82-летний американский актёр возглавил акцию PETA, борющуюся за права животных. Он приклеил руку к столешнице в нью-йоркском «Старбаксе» в знак протеста из-за надбавок за веганское молоко в напитках. Об этом пишут The Rolling Stone и Variety.
Кромвелл просидел «приклееным» к стойке около 35 минут. «Нет никаких причин для этого [введения надбавок], кроме жадности. Когда вы перестанете получать огромную прибыль, в то время как страдают клиенты, животные и окружающая среда?», — заявил актёр. К нему присоединились и другие активисты.
Сотрудники «Старбакса» вызвали полицию и кафе закрыли. Все посетители разошлись, а Кромвелл и ещё один человек некоторое время пытались «оторвать» актёра от прилавка.
После акции PETA пресс-секретарь «Старбакса» заявил, что дополнительная цена за веганские заменители молочных продуктов, аналогичная другим изменениям в напитках, таким как двойная порция эспрессо или сиропа, варьируется по рынку.
Это не первый раз, когда актёр, известный по ролям начальника тюрьмы Хола Мурса в «Зелёной миле», доктора Артура Ардена в «Американской истории ужасов» и Юэна Роя в «Наследниках», участвует в зоозащитных акциях. В 2013 году Кромвелла арестовали за то, что он прервал заседание Совета регентов Университета Висконсина, показывая фотографию кошки — так он выступал против жестокого обращения с животными на территории кампуса. В 2015 году актёра и ещё пятерых его сторонников арестовали за акцию против строительства электростанции в Нью-Йорке. В 2017 году за отказ платить штраф из-за акции Кромвелла приговорили к одной неделе в тюрьме.
Проблемы белых людей.
Проблемы деменции
И азиатов
Зачем, спросите вы?
А ЭТО, ДЕТЕКТИВ, ПРАВИЛЬНЫЙ ВОПРОС!
- Нахуя?
- В ответах я ограничен! Правильно задавайте вопросы!
въебал по ностальгии
А я бы хотел, чтобы россиян волновало только такое
Так их только это и интересует
они вобще в курсе цепочек производства, для выработки 1л обычного молока и веганского затрачиваются кратно разные ресурсы. Причем основные типы веганского это миндальное и кешью которые затрачивают огромные обьемы пресной воды для роста, и фактически осушивают земли, в Калифорнии уже засуха больше десятка лет из-за ферм с миндалем.
им похуй
леваки долбоёбы, им похрен, главное, чтобы "веган" было
а есть обширная статья на эту тему? гугл сёрч интересного не выдает. Давно было интересно как себестоимость веганского молока формируется
Сколько нужно выжать веганов, чтобы получить 1 литр молока?
Его борьба
Дед ебанулся. Бывает.
Мне кажется, что это производители веганского молока просто наживаются на покупателях. То же самое с аналогами продуктов, в которых меньше сахара, но они почему-то стоят больше.
На самом деле веганское молоко невыгодно производить и хранить. Чтоб хоть как-то это компенсировать то нужно повышать на него цены. А то что старый дед ебанулся и думает что всех веганов водят вокруг ануса то это его пожилое мнение и с реальностью не имеет почти ничего общего
Да просто массовость производства
Он вообще видел цены на Alpro??!
Поэтому покупаем ІдеальнеМолоко
В /животные
какая-то логика в этом есть. если СБ повышает цену не только потому что миндальное молоко дороже но ещё и докидывает денег за услугу которая заключается просто в том, что льют другое молоко.
но, были ли какие-то другие попытки с этим разобраться, или сразу в ход пошли липкие бандиты
Так веганское молоко рил дороже ведь, сильно при чём
Может и были. Да даже вот этот ход он привлекает внимание, наверное в этом случае это главное
Ладно
Mein Kampf
Вот это у людей проблемы.
Всё из-за того, что эту раститульную хрень называют молоком.
Ебнутые
Нужно просто увеличить стоимость обычного молока до стоимости растительного и проблема с расходами решена. А цена будет одинакова.
В @Приорат шизов
вот если бы он гвоздём прибил свою руку
или мошонку
Тогда уже почему бы не приклеить себя, например, к забору фермы или завода по производствоу молочной продукции
Как там сейчас PETA, уже перестали убивать питомцев?
Мужик круут
Rich people problems
White people problems
Пускай тогда это старое быдло компенсирует мне расходы на это молоко, его зачастую и так в 0 продают. Пускай в следующий раз прибьёт себя яйцами к поставщикам этого молока и борется с причиной, к не следствием
Не понимаю, почему срок в 15 лет не дали, загнивающий Запад
Соевый мир победил