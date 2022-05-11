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Кино и сериалы

Актёр Джеймс Кромвелл «приклеил» себя к столешнице в «Старбаксе» в знак протеста из-за надбавки за альтернативное молоко Статьи редакции

Сыгравший в «Зелёной миле», «Американской истории ужасов» и «Наследниках» актёр возглавил акцию за права животных.

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Фото: Los Angeles Times

82-летний американский актёр возглавил акцию PETA, борющуюся за права животных. Он приклеил руку к столешнице в нью-йоркском «Старбаксе» в знак протеста из-за надбавок за веганское молоко в напитках. Об этом пишут The Rolling Stone и Variety.

В заявлении на сайте PETA отмечается, что молочная промышленность несёт ответственность за страдания животных, а также является крупным «производителем» парниковых газов, усугубляющих климатический кризис. Коров, используемых для молочных продуктов, искусственно оплодотворяют с помощью металлических стержней, а когда тела животных изнашиваются, их отправляют на убой.

Кромвелл просидел «приклееным» к стойке около 35 минут. «Нет никаких причин для этого [введения надбавок], кроме жадности. Когда вы перестанете получать огромную прибыль, в то время как страдают клиенты, животные и окружающая среда?», — заявил актёр. К нему присоединились и другие активисты.

Мы с друзьями из PETA призываем «Старбакс» прекратить наказывать добрых и экологически сознательных клиентов за выбор растительного молока. Мы все заинтересованы в вопросе жизни и смерти климатической катастрофы, и «Старбакс» должен внести свой вклад, убрав веганские надбавки.

Джеймс Кромвелл
актёр
Видео из твиттера PETA

Сотрудники «Старбакса» вызвали полицию и кафе закрыли. Все посетители разошлись, а Кромвелл и ещё один человек некоторое время пытались «оторвать» актёра от прилавка.

После акции PETA пресс-секретарь «Старбакса» заявил, что дополнительная цена за веганские заменители молочных продуктов, аналогичная другим изменениям в напитках, таким как двойная порция эспрессо или сиропа, варьируется по рынку.

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Равный утюг
Нет, Starbucks не перестанет брать дополнительную плату за растительное молоко в напитках Статьи редакции

В сообщениях СМИ говорилось, что компания решила таким образом бороться с «диетическим расизмом», но это выдумка неизвестных.

Это не первый раз, когда актёр, известный по ролям начальника тюрьмы Хола Мурса в «Зелёной миле», доктора Артура Ардена в «Американской истории ужасов» и Юэна Роя в «Наследниках», участвует в зоозащитных акциях. В 2013 году Кромвелла арестовали за то, что он прервал заседание Совета регентов Университета Висконсина, показывая фотографию кошки — так он выступал против жестокого обращения с животными на территории кампуса. В 2015 году актёра и ещё пятерых его сторонников арестовали за акцию против строительства электростанции в Нью-Йорке. В 2017 году за отказ платить штраф из-за акции Кромвелла приговорили к одной неделе в тюрьме.

#новости #starbucks #протесты

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56 комментариев
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Уютный Багажник

Проблемы белых людей.

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Украинский дебаркадер

Проблемы деменции

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Ежегодный танк88

И азиатов

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Украинский дебаркадер

Зачем, спросите вы?

А ЭТО, ДЕТЕКТИВ, ПРАВИЛЬНЫЙ ВОПРОС!

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ИгорьOK

- Нахуя?
- В ответах я ограничен! Правильно задавайте вопросы!

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1 комментарий
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пек сруньк

въебал по ностальгии

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Дед Макар

А я бы хотел, чтобы россиян волновало только такое

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Бишбармак Кибердвач

Так их только это и интересует

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1 комментарий
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horus

они вобще в курсе цепочек производства, для выработки 1л обычного молока и веганского затрачиваются кратно разные ресурсы. Причем основные типы веганского это миндальное и кешью которые затрачивают огромные обьемы пресной воды для роста, и фактически осушивают земли, в Калифорнии уже засуха больше десятка лет из-за ферм с миндалем.

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Альтернативный Валера

им похуй

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muiren
они вобще в курсе цепочек производства

леваки долбоёбы, им похрен, главное, чтобы "веган" было

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5 комментариев
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Таня Гредюшко

а есть обширная статья на эту тему? гугл сёрч интересного не выдает. Давно было интересно как себестоимость веганского молока формируется

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2 комментария
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Подлинный инструмент

Сколько нужно выжать веганов, чтобы получить 1 литр молока?

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Anthropocide Apostle

Его борьба

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Китайский месяц

Дед ебанулся. Бывает.

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Альтернативный Валера

Мне кажется, что это производители веганского молока просто наживаются на покупателях. То же самое с аналогами продуктов, в которых меньше сахара, но они почему-то стоят больше.

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Ze Katze

На самом деле веганское молоко невыгодно производить и хранить. Чтоб хоть как-то это компенсировать то нужно повышать на него цены. А то что старый дед ебанулся и думает что всех веганов водят вокруг ануса то это его пожилое мнение и с реальностью не имеет почти ничего общего

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Злой Гринго

Да просто массовость производства

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3 комментария
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Анастасия Белая

Он вообще видел цены на Alpro??!

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Дима Вешкин

Поэтому покупаем ІдеальнеМолоко

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Верующий месяц

В /животные

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Igor Gorbenko

какая-то логика в этом есть. если СБ повышает цену не только потому что миндальное молоко дороже но ещё и докидывает денег за услугу которая заключается просто в том, что льют другое молоко.

но, были ли какие-то другие попытки с этим разобраться, или сразу в ход пошли липкие бандиты

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Диплодок

Так веганское молоко рил дороже ведь, сильно при чём

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3 комментария
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Солидный томагавк_два

Может и были. Да даже вот этот ход он привлекает внимание, наверное в этом случае это главное

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Запасной танк88

Ладно

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Rostilj je najbolje

Mein Kampf

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Ржавый Тромбон

Вот это у людей проблемы.

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Легкий пистолет

Всё из-за того, что эту раститульную хрень называют молоком.

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Бишбармак Кибердвач

Ебнутые

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Синий кiт

Нужно просто увеличить стоимость обычного молока до стоимости растительного и проблема с расходами решена. А цена будет одинакова.

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Trident Force

В @Приорат шизов

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Бесплатный калькулятор

вот если бы он гвоздём прибил свою руку

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Легкий пистолет

или мошонку

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Ім'я та По-батькові

Тогда уже почему бы не приклеить себя, например, к забору фермы или завода по производствоу молочной продукции

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Bulky Blackcrappy против войны

Как там сейчас PETA, уже перестали убивать питомцев?

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Солидный томагавк_два

Мужик круут

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Diana Igorevna

Rich people problems

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FrozenYogurt

White people problems

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Глупый супер_стар

Пускай тогда это старое быдло компенсирует мне расходы на это молоко, его зачастую и так в 0 продают. Пускай в следующий раз прибьёт себя яйцами к поставщикам этого молока и борется с причиной, к не следствием

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Афанасий Алексин

Не понимаю, почему срок в 15 лет не дали, загнивающий Запад

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vamislenet

Соевый мир победил

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