«Это можно назвать легализацией пиратства»: российские онлайн-кинотеатры выступили против принудительного лицензирования Статьи редакции
Ассоциация, в которую входят ivi, Okko, «Амедиатека», START и viju, оценила финансовый ущерб от законопроекта в десятки миллиардов рублей.
- Против законопроекта о принудительной лицензии, который начнёт распространяться на музыку, фильмы и сериалы из «недружественных стран», выступила ассоциация «Интернет-видео» — в неё входят крупные российские онлайн-кинотеатры: ivi, Okko, «Амедиатека», START и viju.
- Письмо направили в администрацию президента, Минкультуры, Минцифры, Минэкономразвития, Минюст, профильные комитеты Госдумы и Совет Федерации. Подлинность письма и факт его отправления «Ведомостям» подтвердил гендиректор ассоциации Алексей Бырдин.
- Авторы обращения заявили, что планируемая инициатива конфликтует с действующими нормами международного права и в итоге приведёт только к легализации пиратства.
- Среди главных минусов внедрения принудительной лицензии на фильмы, сериалы и музыку отмечают возможную остановку работы российских онлайн-кинотеатров на иностранных устройствах и платформах, включая iOS, Android, Huawei, а также телевизорах со Smart TV. Через них контент видеосервисов смотрят порядка 70–90% зрителей. Владельцы сервисов рискуют потерять десятки миллиардов рублей, вложенных в развитие платформ.
- Авторы письма заявили, что российские онлайн-кинотеатры вряд ли воспользуются принудительной лицензией из-за риска потерять большую часть аудитории, однако этим механизмом могут заинтересоваться другие лица.
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Ребята все ещё надеятся не потерять лицо перед западными компаниями и в перспективе продолжить поставлять нам легальный контент. Похвально, но тем кому они направили это письмо глубока поебать на этот рынок.
Им стоит понять, что назад пути нет. Они либо подстроятся, либо все потеряют
Пока, судя по этому письму, они этого не понимают.
Когда поймут, будет поздно. Уже поздно. Вангую, у них все отберут в пользу государства
Атлант расправил плечи)
База
Это как бы алфавит.
Если бы жизнь была игрой в цивку, то это как бы культурное поражение когда на 75 процентов у тебя в ходу иностранная культура
Ответ от пользователя с 10к часов в цивке
ну почти . 1к
В президенты пойдёшь?
к жидомасонам
У них верховный жрец
разберемся
А можно я? У меня в циве/еу4/крусадерах в каждой по 1000+ часов.
У нас был таунхолл, я работаю в одной из этих компаний, там нам сказали что если че и пиратки будем крутить, хули нам). А тут решили передумать и "оценить ущерб". Интересно.
да это же обоюдная ситуация в перспективе. если можно пиратить забугорное, значит можно и отечественное.
Коммунизм же!
На западе люди какие-то больно ужимистые в плане пиратства, для них это почему-то большой грех. Да и насколько большие будут объемы пиратства отечественного контента за рубежом, это вообще значимая сумма? У нас же не мировое кинопроизводство, если это не предложили на главной странице Netflix'а, то зарубежный потребитель и не заинтересуется. Западные медиахолдеры могут сказать что за каждую попытку показа фильма нелегально будут переставать показывать 10 российских фильмов и сериалов на своих сервисах, но я думаю к этому пойдет и без легализации пиратства в России.
На западе ужимистые в плане воровства. Вон Санна Марин на какой-то завтрак Финляндию объела и пришлось возмещать
У отечественного крыша есть
отечественное делается ради распила в надежде что в кассе отобьётся .
Пиратить откуда? Кто оплачивает дубляж на русском?
А них выбор есть? Будут стоять тогда
У них в принципе нет выбора.
А пиратство — это всё равно что вырыть себе могилу. Возможно, перспективы в нынешних обстоятельствах действительно будут, но вот в дальнейшем это повлечёт неприятнее последствия, как война кончится.
Печально будет, если останутся в потоке только российские фильмы.
С другой стороны, я бы посмотрел на русского Бэтмена, который раздаёт пиздюлей русским чиновникам.
Скорее русский Бетмен вместе с чиновниками будет раздавать пиздюлей русскому народу.
оппозиционерам.
у чиновников имба - они воруют прям у тебя на глазах, а хуле ты им сделаешь взять его
Своего делать будут ещё меньше, с меньшим качеством и размахом. Просто будут воровать чужое и лепить шильдик с триколором. Как, собственно, и во всём.
Майор гром же
Пригрели гадюку на груди (я про законодателей).
Будем смотреть Бората
Пиратство это креатура медиаиндустрии ,равно как прочая ебанина типа контрактов на показ брендов в кино и т.д. и т.п.
Пиздить контент и технологии стран, уклад жизни которых почему-то презираешь…ох уж эта рашка.