Более половины музыкальных и аудиовизуальных произведений, находящихся в легальном обороте в России, происходят из стран, входящих в актуальный перечень недружественных государств. Среди наиболее популярных и востребованных произведений доля иностранного контента ещё выше и составляет 70–75%.



С учётом масштаба это можно назвать легализацией пиратства. Каждый факт нелицензионного использования произведений может и будет использован иностранными правообладателями против российских хозяйствующих субъектов, несмотря на то, что они действовали в рамках российского права.