Кино и сериалы
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«Это можно назвать легализацией пиратства»: российские онлайн-кинотеатры выступили против принудительного лицензирования Статьи редакции

Ассоциация, в которую входят ivi, Okko, «Амедиатека», START и viju, оценила финансовый ущерб от законопроекта в десятки миллиардов рублей.

Кадр из фильма «Бэтмен» (2022)
  • Против законопроекта о принудительной лицензии, который начнёт распространяться на музыку, фильмы и сериалы из «недружественных стран», выступила ассоциация «Интернет-видео» — в неё входят крупные российские онлайн-кинотеатры: ivi, Okko, «Амедиатека», START и viju.
  • Письмо направили в администрацию президента, Минкультуры, Минцифры, Минэкономразвития, Минюст, профильные комитеты Госдумы и Совет Федерации. Подлинность письма и факт его отправления «Ведомостям» подтвердил гендиректор ассоциации Алексей Бырдин.
  • Авторы обращения заявили, что планируемая инициатива конфликтует с действующими нормами международного права и в итоге приведёт только к легализации пиратства.

Более половины музыкальных и аудиовизуальных произведений, находящихся в легальном обороте в России, происходят из стран, входящих в актуальный перечень недружественных государств. Среди наиболее популярных и востребованных произведений доля иностранного контента ещё выше и составляет 70–75%.

С учётом масштаба это можно назвать легализацией пиратства. Каждый факт нелицензионного использования произведений может и будет использован иностранными правообладателями против российских хозяйствующих субъектов, несмотря на то, что они действовали в рамках российского права.

ассоциация «Интернет-видео»
  • Среди главных минусов внедрения принудительной лицензии на фильмы, сериалы и музыку отмечают возможную остановку работы российских онлайн-кинотеатров на иностранных устройствах и платформах, включая iOS, Android, Huawei, а также телевизорах со Smart TV. Через них контент видеосервисов смотрят порядка 70–90% зрителей. Владельцы сервисов рискуют потерять десятки миллиардов рублей, вложенных в развитие платформ.
  • Авторы письма заявили, что российские онлайн-кинотеатры вряд ли воспользуются принудительной лицензией из-за риска потерять большую часть аудитории, однако этим механизмом могут заинтересоваться другие лица.
Кино и сериалы
DTF
«Ведомости»: фильмы, сериалы и музыку из «недружественных стран» хотят легализовать в РФ через принудительную лицензию Статьи редакции

#новости #кино #право

2552 просмотров
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34 комментария
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aliftin

Ребята все ещё надеятся не потерять лицо перед западными компаниями и в перспективе продолжить поставлять нам легальный контент. Похвально, но тем кому они направили это письмо глубока поебать на этот рынок.

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Вирусный калькулятор

Им стоит понять, что назад пути нет. Они либо подстроятся, либо все потеряют

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aliftin

Пока, судя по этому письму, они этого не понимают.

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Вирусный калькулятор

Когда поймут, будет поздно. Уже поздно. Вангую, у них все отберут в пользу государства

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Артур Габитов

Атлант расправил плечи)

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Женатый спрей
Среди наиболее популярных и востребованных произведений доля иностранного контента ещё выше и составляет 70–75%.

База

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Arugin

Это как бы алфавит.

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Женатый спрей

Если бы жизнь была игрой в цивку, то это как бы культурное поражение когда на 75 процентов у тебя в ходу иностранная культура

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Вирусный калькулятор

Ответ от пользователя с 10к часов в цивке

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Женатый спрей

ну почти . 1к

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Статистический Гоша

В президенты пойдёшь?

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Женатый спрей

к жидомасонам

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Статистический Гоша

У них верховный жрец

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Женатый спрей

разберемся

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Максим

А можно я? У меня в циве/еу4/крусадерах в каждой по 1000+ часов.

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Trident Force

У нас был таунхолл, я работаю в одной из этих компаний, там нам сказали что если че и пиратки будем крутить, хули нам). А тут решили передумать и "оценить ущерб". Интересно.

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Женатый спрей

да это же обоюдная ситуация в перспективе. если можно пиратить забугорное, значит можно и отечественное.

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Рондо

Коммунизм же!

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Trident Force

На западе люди какие-то больно ужимистые в плане пиратства, для них это почему-то большой грех. Да и насколько большие будут объемы пиратства отечественного контента за рубежом, это вообще значимая сумма? У нас же не мировое кинопроизводство, если это не предложили на главной странице Netflix'а, то зарубежный потребитель и не заинтересуется. Западные медиахолдеры могут сказать что за каждую попытку показа фильма нелегально будут переставать показывать 10 российских фильмов и сериалов на своих сервисах, но я думаю к этому пойдет и без легализации пиратства в России.

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Гордон Фриман

На западе ужимистые в плане воровства. Вон Санна Марин на какой-то завтрак Финляндию объела и пришлось возмещать

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пепси

У отечественного крыша есть

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Женатый спрей

отечественное делается ради распила в надежде что в кассе отобьётся .

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IvanDurov

Пиратить откуда? Кто оплачивает дубляж на русском?

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Многолетний холод

А них выбор есть? Будут стоять тогда

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Wonderful Semen

У них в принципе нет выбора.
А пиратство — это всё равно что вырыть себе могилу. Возможно, перспективы в нынешних обстоятельствах действительно будут, но вот в дальнейшем это повлечёт неприятнее последствия, как война кончится.

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Wonderful Semen

Печально будет, если останутся в потоке только российские фильмы.

С другой стороны, я бы посмотрел на русского Бэтмена, который раздаёт пиздюлей русским чиновникам.

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Пiгулка

Скорее русский Бетмен вместе с чиновниками будет раздавать пиздюлей русскому народу.

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Женатый спрей

оппозиционерам.
у чиновников имба - они воруют прям у тебя на глазах, а хуле ты им сделаешь взять его

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Рондо

Своего делать будут ещё меньше, с меньшим качеством и размахом. Просто будут воровать чужое и лепить шильдик с триколором. Как, собственно, и во всём.

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Уверенный будильник

Майор гром же

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Веб Инструменты

Пригрели гадюку на груди (я про законодателей).

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Вирусный калькулятор

Будем смотреть Бората

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Геноцид чекистов

Пиратство это креатура медиаиндустрии ,равно как прочая ебанина типа контрактов на показ брендов в кино и т.д. и т.п.

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Noname

Пиздить контент и технологии стран, уклад жизни которых почему-то презираешь…ох уж эта рашка.

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