The Wrap: большая часть зрительских голосов за «Армию мертвецов» и «Лигу справедливости» на «Оскаре» принадлежит ботам Статьи редакции
Похоже, фильмы Зака Снайдера победили благодаря им.
В 2022 году «Оскар» впервые в истории церемонии включил награду за лучший фильм по мнению зрителей. Помимо этого киноакадемия добавила ещё одну категорию со зрительским голосованием — за лучший момент из фильма.
В первой номинации по мнению зрителей победила «Армия мертвецов», а во второй — сцена с Флэшем из «Лиги справедливости». Голосование проводили в твиттере при поддержке самой соцсети.
Победа фильмов Зака Снайдера в этих категориях вызвала много вопросов среди зрителей, а спустя полтора месяца журналисты The Wrap выяснили, что самыми активными в голосовании за эти картины были боты.
Использование ботов привлекло к скачкам количества голосов в конкретные дни. Например, 27 февраля было отдано свыше 25 тысяч голосов, в то время как в другие дни в среднем было от 4 до 15 тысяч.
Источник The Wrap отметил, что с одного аккаунта в Твиттере можно было отправить только 20 голосов, и к голосованию не допускались профили, которым не было хотя бы 24 часа с момента создания.
Однако, как показали аналитические инструменты для работы с хештегами твиттера, такие меры предосторожности не помогли.
Эту новость также прокомментировал ведущий и продюсер The Game Awards Джефф Кили, заявив, что именно из-за таких ситуаций выбор победителей на его шоу не доверяют на 100% зрителям.
Лига затянутое гавно
меня за такой камент заминусовали нахуй
Можем повторить
"Мы потратили на фильм миллионы долларов. Неужели вы думали, что мы скупимся на огромную армию ботов и грамотных ботоводов для продвижения результата такой крупной инвестиции?"
Поэтому такого рода голосования могут иметь смысл лишь для фильмов с маленьким бюджетом, меньше ресурсов для всякого рода манипуляций.
Чего-то в этом году Оскар вообще мимо меня прошёл. Даже итоги до сих пор не посмотрел.
А как же мем с пощёчиной?
Мем да, но видео самого инцидента так и не посмотрел.