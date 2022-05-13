Похоже, фильмы Зака Снайдера победили благодаря им.

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Кадр из фильма «Лига справедливости»

В 2022 году «Оскар» впервые в истории церемонии включил награду за лучший фильм по мнению зрителей. Помимо этого киноакадемия добавила ещё одну категорию со зрительским голосованием — за лучший момент из фильма.

В первой номинации по мнению зрителей победила «Армия мертвецов», а во второй — сцена с Флэшем из «Лиги справедливости». Голосование проводили в твиттере при поддержке самой соцсети.

Победа фильмов Зака Снайдера в этих категориях вызвала много вопросов среди зрителей, а спустя полтора месяца журналисты The Wrap выяснили, что самыми активными в голосовании за эти картины были боты.

Использование ботов привлекло к скачкам количества голосов в конкретные дни. Например, 27 февраля было отдано свыше 25 тысяч голосов, в то время как в другие дни в среднем было от 4 до 15 тысяч.

Источник The Wrap отметил, что с одного аккаунта в Твиттере можно было отправить только 20 голосов, и к голосованию не допускались профили, которым не было хотя бы 24 часа с момента создания.

Однако, как показали аналитические инструменты для работы с хештегами твиттера, такие меры предосторожности не помогли.

Эту новость также прокомментировал ведущий и продюсер The Game Awards Джефф Кили, заявив, что именно из-за таких ситуаций выбор победителей на его шоу не доверяют на 100% зрителям.