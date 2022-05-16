Кинотеатр во Владивостоке нелегально показал «Бэтмена» и «Соника 2», поменяв названия на «Летучую мышь» и «Синего ёжика» Статьи редакции
Они уже удалены из расписания.
На нелегальный показ фильмов владивостокского кинотеатра «Москва» в твиттере обратили внимание ещё 13 мая, но по сети афиши разошлись 15-го. Релиз этин картин, вышедших в 2022 году, не состоялся в России из-за последствий вооружённого конфликта с Украиной.
Помимо «Бэтмена», переименованного в «Летучую мышь», и «Соника 2» («Синий ёжик 2»), в расписании «Москвы» также был мультфильм «Красная панда». Его оригинальное название — «Я краснею» (Turning Red).
Судя по всему, таким образом кинотеатр обходил ограничения на показ, связанные с уходом кинокомпаний из России. Однако на момент написания заметки афиши из расписания уже убрали, а на страницах фильмов написано, что показов нет.
Некоторые российские кинотеатры начали проводить неофициальные показы «Бэтмена» Мэтта Ривза и мультфильма «Я краснею» ещё во второй половине апреля 2022 года. Также кинозалы стали арендовать предприниматели, чтобы организовывать неофициальные показы фильмов без лицензии.
Только-только Россию начали приучать к подпискам..
Странный врач 2
Хоттабыч
Золотая эпоха Фаргуса возвращается
блять аж захотелось подсайт создать
https://tjournal.ru/s/481417-oblozhki-fargus
Привет
респект
мокрушник’s девиз сук
о, видеосалоны возвращаются
За это они могут получить по шапке?
Скорее всего нет⚠️🇷🇺#россия #today #бизнес
Все чаще российский бизнес объясняет нарушения законов и договоров санкциями и действиями «недружественных стран», а суды признают эти обоснования легитимными - Ъ
орнул
Бизнес борется за выживание, это нормально. Я уж думал, кинотеатры всё. Но вот теперь понятно, что нет. Нормальные телевизоры будут очень дорогими для россиян, поэтому сходить посмотреть пиратский фильм в кино под сиську пива - вполне понятный ход. Жаль конечно, что ролбэк до уровня африканских стран произошёл в индустрии, но такова цена победы! Надо немного потерпеть
Понятно для чего освобождали название «зелёный слоник»