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Кино и сериалы
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Кинотеатр во Владивостоке нелегально показал «Бэтмена» и «Соника 2», поменяв названия на «Летучую мышь» и «Синего ёжика» Статьи редакции

Они уже удалены из расписания.

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Роберт Паттинсон в «Бэтмене». Фото Jonathan Olley

На нелегальный показ фильмов владивостокского кинотеатра «Москва» в твиттере обратили внимание ещё 13 мая, но по сети афиши разошлись 15-го. Релиз этин картин, вышедших в 2022 году, не состоялся в России из-за последствий вооружённого конфликта с Украиной.

Помимо «Бэтмена», переименованного в «Летучую мышь», и «Соника 2» («Синий ёжик 2»), в расписании «Москвы» также был мультфильм «Красная панда». Его оригинальное название — «Я краснею» (Turning Red).

Sergesolid @sergesolid
Чуваки, на что сходить в кино? Синий ёжик 2?

Судя по всему, таким образом кинотеатр обходил ограничения на показ, связанные с уходом кинокомпаний из России. Однако на момент написания заметки афиши из расписания уже убрали, а на страницах фильмов написано, что показов нет.

Некоторые российские кинотеатры начали проводить неофициальные показы «Бэтмена» Мэтта Ривза и мультфильма «Я краснею» ещё во второй половине апреля 2022 года. Также кинозалы стали арендовать предприниматели, чтобы организовывать неофициальные показы фильмов без лицензии.

#новости #санкции

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16 комментариев
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Чрезвычайный ихтиандр

Только-только Россию начали приучать к подпискам..

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Европейский якорь

Странный врач 2

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Vandal Savage

Хоттабыч

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Отвратительный турник

Золотая эпоха Фаргуса возвращается

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Отвратительный турник

блять аж захотелось подсайт создать

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Отвратительный турник

https://tjournal.ru/s/481417-oblozhki-fargus

Обложки Фаргус — Cообщество на TJ
Настоящие и фейковые обложки Фаргуса . Или иные "переведенные" издания.
tjournal.ru
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Обложки Фаргус

Привет

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Стратегический блик

респект

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Хитрый корабль

мокрушник’s девиз сук

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Синий кит

о, видеосалоны возвращаются

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Сергей Дворниченко

За это они могут получить по шапке?

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Моральный Артем

Скорее всего нет

⚠️🇷🇺#россия #today #бизнес

Все чаще российский бизнес объясняет нарушения законов и договоров санкциями и действиями «недружественных стран», а суды признают эти обоснования легитимными - Ъ

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Sdafs 156

орнул

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Искусственный кубок

Бизнес борется за выживание, это нормально. Я уж думал, кинотеатры всё. Но вот теперь понятно, что нет. Нормальные телевизоры будут очень дорогими для россиян, поэтому сходить посмотреть пиратский фильм в кино под сиську пива - вполне понятный ход. Жаль конечно, что ролбэк до уровня африканских стран произошёл в индустрии, но такова цена победы! Надо немного потерпеть

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плюшевый батон
Синий ёжик

Понятно для чего освобождали название «зелёный слоник»

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Одинокий лолипоп
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