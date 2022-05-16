Они уже удалены из расписания.

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Роберт Паттинсон в «Бэтмене». Фото Jonathan Olley

На нелегальный показ фильмов владивостокского кинотеатра «Москва» в твиттере обратили внимание ещё 13 мая, но по сети афиши разошлись 15-го. Релиз этин картин, вышедших в 2022 году, не состоялся в России из-за последствий вооружённого конфликта с Украиной.

Помимо «Бэтмена», переименованного в «Летучую мышь», и «Соника 2» («Синий ёжик 2»), в расписании «Москвы» также был мультфильм «Красная панда». Его оригинальное название — «Я краснею» (Turning Red).

Sergesolid @sergesolid Чуваки, на что сходить в кино? Синий ёжик 2? [{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/70f25b2a-567e-5079-a523-e68ddb0c3833\/","width":1170,"height":952}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/4ffdb46d-3e18-58e6-bd25-f4576c11b40d\/","width":1170,"height":1908}}}]

Судя по всему, таким образом кинотеатр обходил ограничения на показ, связанные с уходом кинокомпаний из России. Однако на момент написания заметки афиши из расписания уже убрали, а на страницах фильмов написано, что показов нет.