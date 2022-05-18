Кино и сериалы
DTF

Продюсер Александр Роднянский начал работу над сериалом в духе «Карточного домика» о Владимире Путине Статьи редакции

Шоу будет основано на книге «Вся кремлёвская рать».

Как пишет Variety, сериал Роднянского будет основан на книге «Вся кремлёвская рать» журналиста Михаила Зыгаря, которая написана по интервью с внутренним кругом Путина.

Сам Роднянский описывает грядущий сериал как «российский „Карточный домик“». В шоу уделят внимание приближённым президента России, однако на переднем плане будет именно сам Путин.

За производство будет отвечать студия Роднянского AR Content, расположенная в Лос-Анджелесе. Кто будет отвечать за съёмки и сценарий, пока неизвестно. Актёрский состав тоже не раскрывают.

#новости #путин

1792 просмотров
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47 комментариев
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Ze Katze

Вся Кремлёвская мразь
Карличный домик

Разбирайте 2 хороших названия

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Хенрик Квинто

Карточный гномик

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морская улиточка

*каличный домик

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Подозрительный волк

вся кремлевская моль

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он вам не Люся

«Хуйло и его команда»

подпишитесь на инсту Роднянского, если ещё нет.

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Жы Dogolonoga

Хуйло и Ко

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Arionde

Это неуважительно

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Подозрительный волк
Вся кремлёвская рать

Лучше "Вся путинская шобла"

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Сергеич

шобла ебла

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Roman Gromov

Больше культа личности богу культа личности

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Собачий алмаз

Кстати подписывайтесь

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AA

лучше бы день опричника взяли за основу

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Подозрительный волк

зачем экранизировать реальность

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морская улиточка

Гойда!

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Arionde

Это нереалистичная книга

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Перпендикулярный ТЖ

Считаю о Путине нужно снимать только фильмы, похожие на Смерть Сталина

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Собачий Макс

называться будет "карточный бункер"

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Научный кран

чычас соберем.
я и карты принес.

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Сомнительный ящик

"The Lake"

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Чапаев и Пустота

Охуенные книги. И Рать и 1996г.

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звездолёт хуёвый

вся кремлевская врать

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Жы Dogolonoga

Вся кремлёвская блядь

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Care

хоспаде ну кринж

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Care

@Ян Дарбиев хватит меня минусами преследовать

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Далекий Даниль

че лол. я не виноват что ты пишешь чепуху под разными постами

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Care

тогда ладно, спорить тут сложно

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Сергей Кузнецов

На самом деле есть отличный российский сериал "Последний министр". Даже не знаю как его вообще разрешили стеб там жестокий.

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Заметный Слава

Последний эпизод так и не вышел

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Железный занавес

Мемориальный проект?

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Petr Friendship

За производство будет отвечать студия Роднянского AR Content, расположенная в Лос-Анджелесе.

Это означает что не с положительной стороны будет показана империя?

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Denis Voznyuk

Можешь интервью недавнее с Родянским посмотреть.
Спойлер: Да, он против войны и закрыл свои проекты в России.

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Заметный Слава

Угадай

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Petr Friendship

Я не шарю, но скролю камменты и люди словно пишут что будет путинский зализз

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Заметный Слава

Потому что людям лишь бы что-нибудь высрать раньше всех и плюсиков собрать

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Roman Pridanov

Книга не патриотическая

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Письменный украинец

"...о Владимире Путине..."

кто ето

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морская улиточка

Ху-ло

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Письменный украинец

Что-то из Мортал Комбат.

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Clair Spiegel

Больше бы подошло в духе Thick of It или Yes Minister

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сверхчеловек

В духе "Молоха" и "Тельца" Сокурова можно было бы хорошее кино снять

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SvetlyDen

Класс! Лайк, подписка

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Гражданин постиронии

Спиздят карточный домик и сделают это супер хуево?

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Синий мангал
И это не новость ИА Панорама.
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James Baxter

кукла из крошки Цахеса в главной роли

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Ленинградский холод

Карточный свинарник

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Joel Miller

Не снимет...

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Angel Predochranitel

Пускай еще по этой книге снимут фильм. Топовая сатира будет

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