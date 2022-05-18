Продюсер Александр Роднянский начал работу над сериалом в духе «Карточного домика» о Владимире Путине Статьи редакции
Шоу будет основано на книге «Вся кремлёвская рать».
Как пишет Variety, сериал Роднянского будет основан на книге «Вся кремлёвская рать» журналиста Михаила Зыгаря, которая написана по интервью с внутренним кругом Путина.
Сам Роднянский описывает грядущий сериал как «российский „Карточный домик“». В шоу уделят внимание приближённым президента России, однако на переднем плане будет именно сам Путин.
За производство будет отвечать студия Роднянского AR Content, расположенная в Лос-Анджелесе. Кто будет отвечать за съёмки и сценарий, пока неизвестно. Актёрский состав тоже не раскрывают.
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Вся Кремлёвская мразь
Карличный домик
Разбирайте 2 хороших названия
Карточный гномик
*каличный домик
вся кремлевская моль
«Хуйло и его команда»
подпишитесь на инсту Роднянского, если ещё нет.
Хуйло и Ко
Это неуважительно
Лучше "Вся путинская шобла"
шобла ебла
Больше культа личности богу культа личности
Кстати подписывайтесь
лучше бы день опричника взяли за основу
зачем экранизировать реальность
Гойда!
Это нереалистичная книга
Считаю о Путине нужно снимать только фильмы, похожие на Смерть Сталина
называться будет "карточный бункер"
чычас соберем.
я и карты принес.
"The Lake"
Охуенные книги. И Рать и 1996г.
вся кремлевская врать
Вся кремлёвская блядь
хоспаде ну кринж
@Ян Дарбиев хватит меня минусами преследовать
че лол. я не виноват что ты пишешь чепуху под разными постами
тогда ладно, спорить тут сложно
На самом деле есть отличный российский сериал "Последний министр". Даже не знаю как его вообще разрешили стеб там жестокий.
Последний эпизод так и не вышел
Мемориальный проект?
За производство будет отвечать студия Роднянского AR Content, расположенная в Лос-Анджелесе.
Это означает что не с положительной стороны будет показана империя?
Можешь интервью недавнее с Родянским посмотреть.
Спойлер: Да, он против войны и закрыл свои проекты в России.
Угадай
Я не шарю, но скролю камменты и люди словно пишут что будет путинский зализз
Потому что людям лишь бы что-нибудь высрать раньше всех и плюсиков собрать
Книга не патриотическая
"...о Владимире Путине..."
кто ето
Ху-ло
Что-то из Мортал Комбат.
Больше бы подошло в духе Thick of It или Yes Minister
В духе "Молоха" и "Тельца" Сокурова можно было бы хорошее кино снять
Класс! Лайк, подписка
Спиздят карточный домик и сделают это супер хуево?
кукла из крошки Цахеса в главной роли
Карточный свинарник
Не снимет...
Пускай еще по этой книге снимут фильм. Топовая сатира будет