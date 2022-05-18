Шоу будет основано на книге «Вся кремлёвская рать».

Как пишет Variety, сериал Роднянского будет основан на книге «Вся кремлёвская рать» журналиста Михаила Зыгаря, которая написана по интервью с внутренним кругом Путина.

Сам Роднянский описывает грядущий сериал как «российский „Карточный домик“». В шоу уделят внимание приближённым президента России, однако на переднем плане будет именно сам Путин.

За производство будет отвечать студия Роднянского AR Content, расположенная в Лос-Анджелесе. Кто будет отвечать за съёмки и сценарий, пока неизвестно. Актёрский состав тоже не раскрывают.