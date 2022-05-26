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Фото: Актёр Уиллем Дефо получает почётную докторскую степень Висконсинского университета Статьи редакции

Теперь он и впрямь своего рода учёный.

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Уиллем Дефо в 1973 и 1974 годах был студентом Висконсинского университета в Милуоки, но не окончил его — вместо этого он присоединился к авангардному театру Theatre X. В 2022 году актёру всё же присвоили в университете почётную степень доктора искусствоведения.

В своей речи Дефо рассказал, что он приехал из небольшого города Эпплтона в Милуоки в 17 лет и остался впечатлён новым местом. Актёру потом приходилось работать на двух работах, так как он сам платил за своё обучение, а театр в университете его привлёк после того, как он увидел постановку по «Пролетая над гнездом кукушки».

Студентам он пожелал оставаться в мире с собой, найти любимое дело и заниматься им, несмотря ни на что.

#образование #новости

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10 комментариев
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Andrey Frolov
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ВTopHuk
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Бронебойный Слон

Красава. Доказал всем, что теперь и он в своём роде ученый :)

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Коровка спасла Россию

Теперь ученые могут сказать: я и сам своего рода Уиллем Дефо

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Добровольный паук например

Сам своего рода учёный

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Избирательный браслет

Рад за дядьку)

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sahk.com

Теперь пизда человеку-пауку!

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Тэнк

Хотела предложить по этому поводу пересмотреть Взвод, но это жесть. Давайте лучше кино про ван Гога с ним

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Sail

Вот кстати лучший фильм про Ван Гога: https://ru.kinorium.com/1546824/

«Ван Гог. С любовью, Винсент» (2017, Loving…
Фильм о жизни и загадочной смерти Винсента Ван Гога.
ru.kinorium.com
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Добро и позитив

Доктор Уильям Дефо - звучит.

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