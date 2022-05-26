Теперь он и впрямь своего рода учёный.

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Уиллем Дефо в 1973 и 1974 годах был студентом Висконсинского университета в Милуоки, но не окончил его — вместо этого он присоединился к авангардному театру Theatre X. В 2022 году актёру всё же присвоили в университете почётную степень доктора искусствоведения.

В своей речи Дефо рассказал, что он приехал из небольшого города Эпплтона в Милуоки в 17 лет и остался впечатлён новым местом. Актёру потом приходилось работать на двух работах, так как он сам платил за своё обучение, а театр в университете его привлёк после того, как он увидел постановку по «Пролетая над гнездом кукушки».