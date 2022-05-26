Фото: Актёр Уиллем Дефо получает почётную докторскую степень Висконсинского университета Статьи редакции
Теперь он и впрямь своего рода учёный.
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Уиллем Дефо в 1973 и 1974 годах был студентом Висконсинского университета в Милуоки, но не окончил его — вместо этого он присоединился к авангардному театру Theatre X. В 2022 году актёру всё же присвоили в университете почётную степень доктора искусствоведения.
В своей речи Дефо рассказал, что он приехал из небольшого города Эпплтона в Милуоки в 17 лет и остался впечатлён новым местом. Актёру потом приходилось работать на двух работах, так как он сам платил за своё обучение, а театр в университете его привлёк после того, как он увидел постановку по «Пролетая над гнездом кукушки».
Студентам он пожелал оставаться в мире с собой, найти любимое дело и заниматься им, несмотря ни на что.
Красава. Доказал всем, что теперь и он в своём роде ученый :)
Теперь ученые могут сказать: я и сам своего рода Уиллем Дефо
Сам своего рода учёный
Рад за дядьку)
Теперь пизда человеку-пауку!
Хотела предложить по этому поводу пересмотреть Взвод, но это жесть. Давайте лучше кино про ван Гога с ним
Вот кстати лучший фильм про Ван Гога: https://ru.kinorium.com/1546824/
Доктор Уильям Дефо - звучит.