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Главный приз 75-го Каннского кинофестиваля получил сатирический фильм шведа Рубена Эстлунда «Треугольник печали» Статьи редакции

Лучший режиссёр — Пак Чхан-ук из Южной Кореи.

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Вуди Харрельсон и Рубен Эстлунд на съёмках фильма «Треугольник печали». Фото Deadline 

Во Франции завершился юбилейный Каннский кинофестиваль. Победителем стал фильм «Треугольник печали» шведского режиссёра Рубена Эстлунда, а приз за лучшую режиссуру получил кореец Пак Чхан-ук с картиной «Решение уйти», сообщается на сайте мероприятия.

Главные герои «Треугольника печали» — пара супермоделей, несколько миллиардеров, капитан-марксист и уборщица, которые оказались на необитаемом острове после крушения яхты. В «Решение уйти» рассказывается о детективе, который приехал в горную деревушку, чтобы расследовать смерть упавшего со скалы мужчины. Вдова покойного сотрудничает со следствием, но чем дальше продвигается дело, тем больше детектив её подозревает и тем сильнее влюбляется.

Кадр из фильма «Треугольник печали». Фото FilmAffinity
Кадр из фильма «Решение уйти». Фото Collider 
  • Гран-при получили картина «Звёзды в полдень» французского режиссёра Клер Дени и фильм «Близко» бельгийского режиссёра Лукаса Донта.
  • Лучшей актрисой признана иранка Зар Амир-Эбрахими («Священный паук»).
  • Приз за лучшую мужскую роль достался южнокорейскому актёру Сон Кан Хо («Посредник»).
  • Приз за лучший сценарий вручили шведу Тарику Салеху за фильм «Мальчик с небес».
  • Приз «Золотая камера» достался картине «Воинственный пони» Райли Кио и Джины Гаммелл.
  • Специальный приз жюри получили режиссёры Феликс ван Грёнинген и Шарлотта Вандермеерш за фильм «Восемь гор» и Ежи Сколимовский за картину «Ео».
  • Почетный приз в честь годовщины фестиваля получил фильм «Тори и Локита» братьев Дарденн.

В Каннах представили фильм украинского режиссёра Сергея Лозницы «Естественная история разрушения» и картину «Жена Чайковского» российского режиссёра Кирилла Серебренникова.

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