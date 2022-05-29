Главные герои «Треугольника печали» — пара супермоделей, несколько миллиардеров, капитан-марксист и уборщица, которые оказались на необитаемом острове после крушения яхты. В «Решение уйти» рассказывается о детективе, который приехал в горную деревушку, чтобы расследовать смерть упавшего со скалы мужчины. Вдова покойного сотрудничает со следствием, но чем дальше продвигается дело, тем больше детектив её подозревает и тем сильнее влюбляется.