Главный приз 75-го Каннского кинофестиваля получил сатирический фильм шведа Рубена Эстлунда «Треугольник печали» Статьи редакции
Лучший режиссёр — Пак Чхан-ук из Южной Кореи.
Во Франции завершился юбилейный Каннский кинофестиваль. Победителем стал фильм «Треугольник печали» шведского режиссёра Рубена Эстлунда, а приз за лучшую режиссуру получил кореец Пак Чхан-ук с картиной «Решение уйти», сообщается на сайте мероприятия.
Главные герои «Треугольника печали» — пара супермоделей, несколько миллиардеров, капитан-марксист и уборщица, которые оказались на необитаемом острове после крушения яхты. В «Решение уйти» рассказывается о детективе, который приехал в горную деревушку, чтобы расследовать смерть упавшего со скалы мужчины. Вдова покойного сотрудничает со следствием, но чем дальше продвигается дело, тем больше детектив её подозревает и тем сильнее влюбляется.
- Гран-при получили картина «Звёзды в полдень» французского режиссёра Клер Дени и фильм «Близко» бельгийского режиссёра Лукаса Донта.
- Лучшей актрисой признана иранка Зар Амир-Эбрахими («Священный паук»).
- Приз за лучшую мужскую роль достался южнокорейскому актёру Сон Кан Хо («Посредник»).
- Приз за лучший сценарий вручили шведу Тарику Салеху за фильм «Мальчик с небес».
- Приз «Золотая камера» достался картине «Воинственный пони» Райли Кио и Джины Гаммелл.
- Специальный приз жюри получили режиссёры Феликс ван Грёнинген и Шарлотта Вандермеерш за фильм «Восемь гор» и Ежи Сколимовский за картину «Ео».
- Почетный приз в честь годовщины фестиваля получил фильм «Тори и Локита» братьев Дарденн.
В Каннах представили фильм украинского режиссёра Сергея Лозницы «Естественная история разрушения» и картину «Жена Чайковского» российского режиссёра Кирилла Серебренникова.