Редакция и пользователи разбирают 18 сериалов месяца — что стоит просмотреть, а на что лучше не тратить время.

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Кадр из «Очень странных дел»

TJ рассказывает о новых сериалах, которые редакция посмотрела за последний месяц. Мы не претендуем на максимально объективный обзор, а делимся впечатлениями.

Для удобства каждая мини-рецензия разделена на три части: краткое описание, впечатления автора и мнение о том, стоит ли вообще тратить на сериал время.

Можно воспользоваться оглавлением:

Премьеры

Оби-Ван Кеноби

Obi-Wan Kenobi

Где смотреть легально: Disney+

Автор: Анатолий Чиквин, автор TJ

О чём: После поражения джедаев в Войне Клонов генерал Кеноби отправляется в изгнание на Татуин. Там он совершенно отвыкает от прошлой жизни, его целью остаётся приглядывать за подрастающим Люком Скайуокером.

Впечатления: Уникальность именно этого сериала по вселенной «Звёздных войн» в том, что здесь рассказывается история канонических главных героев. До сих пор Lucas Film только заигрывали с аудиторией, представляя в редких эпизодах персонажей из оригинальной трилогии. Здесь же уже в первых двух сериях сразу показали не только Кеноби, но и маленьких Лею и Люка, Оуэна Ларса и сенатора Органа. Фан-сообщество замерло в ожидании появления Дарта Вейдера, чьё тяжёлое дыхание в каждом трейлере интригует не хуже фамилии Хайдена Кристенсена в списке актёров.

С таким замахом даже удивительно, что в шоу всего шесть серий. Получается, что у Оби-Вана не так много времени, чтобы стать тем самым старым Беном, который появится в Эпизоде IV. Впрочем, первоначальный оптимизм может быстро испариться. Все мы знаем, как любит Дисней одни и те же заезженные сюжетные схемы, и как легко авторы сериала могут скатиться в самоповторяющийся фан-сервис. Инквизиторы в сериале словно переняли эстафету глупости у штурмовиков и тоже поступают не самым умным образом. Ну что ж, сюжет никогда не был сильной стороной саги, не за это мы её все любим.

Стоит ли смотреть: Пока непонятно. Начало хорошее, Юэн Макгрегор прекрасен, но надо посмотреть, чем закончится!

Нулевой пациент

Где легально смотреть: «Кинопоиск HD»

Автор: Роман Персианинов, в представлении не нуждается

О чём: Российская драма о первой крупной вспышке ВИЧ-инфекции в СССР. Главные герои пытаются рассказать о надвигающейся опасности, но им мешают власти и КГБ. Тем временем в больнице начинают заражаться дети.

Впечатления: Я посмотрел три серии из семи и жалею, что их выпускают не сразу, а раз в неделю вплоть до 23 июня. Это хорошо поставленная драма, которая убедительно воспроизводит реальные события, хоть и со множеством художественных допущений. Порой главные герои выглядят несколько карикатурно, но это и не главное — на первом плане сами обстоятельства, в которые они попадают.

Им то приходится бегать по всей Москве в поисках потенциально зараженных военнослужащих, что имели гомосексуальные отношения с носителем. То наблюдать, как банда гопников избивает геев, ищущих себе партнера в парке по вечерам. То сообщать родителям тяжелую весть — их ребенок болен, и лекарства не существует.

В России нечасто выходят проекты, что способны смело критиковать власть и напрямую показывать, к чему приводит халатность и желание не решить проблему, а замолчать её, чтобы избежать ответственности. «Нулевой пациент» — как раз такой случай.

Стоит ли смотреть: Если вам нравится «Чернобыль» от телеканала HBO, то почти наверняка понравится и «Нулевой пациент». Оба сериала похожи в стремлении рассказывать сложную и важную историю о человеческих пороках и слабостях, которые приводили к катастрофам. И при этом делать это не скучно, а так, чтобы зритель точно не заскучал.

Под знаменем небес

Under the Banner of Heaven

Где легально смотреть: Hulu

Автор: Полина Лааксо, редактор vc.ru

О чём: 1984 год, американский и облюбованный мормонами штат Юта. Религиозный городок потрясён, увы, невымышленным убийством молодой последовательницы Церкви Иисуса Христа Святых последних дней, или СПД, Бренды Лафферти (Дэйзи Эдгар-Джонс) и её 15-месячной дочери, в котором подозревают её мужа и его семью. За расследование берётся детектив Джеб Пайр (Эндрю Гарфилд) — праведный мормон, чья собственная вера в поисках правосудия оказывается под сомнением.

Впечатления: «Мормонский» мини-сериал (сценаристом выступил выходец из семьи мормонов Дастин Лэнс Блэк, обладатель «Оскара» за «Харви Милка») — не процедурал и даже не детектив: настоящего «убийцу» арестовали в том же году, а сама история давно изложена в одноимённой книге Джона Кракауэра. «Под знаменем небес» про более эфемерные, но по-своему понятные каждому сущности — про извращение догм, про безропотное молчание институтов — не суть даже важно, церковных ли — в угоду собственным интересам и про кризис веры, порождающий переломы внутри и отвращающий от неё в принципе.

Здесь не столь важно «кто» — мормон или атеист, муж или брат: важнее «почему». Возможно, поэтому вымышленный персонаж Гарфилда — тоже последователь СПД. Его доброта порой чересчур абсолютна, но симбиоз чисто человеческой чувствительности и профессиональной непоколебимости превращает его из «детективной функции» в живого человека, благодаря которому фанатики-мормоны на экране — не редкие зверушки «ютовского» цирка, а тоже люди. Имена героев, эпоха и даже сам мормонизм — вообще условности. Сюжет живёт вне времени: женщины по-прежнему выгрызают причитающиеся им права, святые общины всё так же способны на грех, а грех и сейчас должен быть скрыт, если совершён тем, чей авторитет нельзя подрывать.

Неловкая в сериале разве что хроника про становление мормонизма в XIX веке — вставки недостаточно самобытны, чтобы претендовать на отдельную линию, но именно столько экранного времени занимают. Мормоны-пионеры плоские и потому теряются на фоне «современников», которые вынуждены вслух объяснять их мотивы (le cringe), а сами реконструкции больше напоминают бюджетные инсценировки в каждой второй теледокументалке.

Стоит ли смотреть: Да — чтобы увидеть, к чему приводит соперничество между чувством долга и верой, а также верой и инстинктами, и где начинается подлог и кончается истина. (Ну а здесь что-то про вкрадчивый голос и слезящиеся глаза Гарфилда).

Звёздный путь: Странные новые миры

Star Trek: Strange New Worlds

Где легально смотреть: Paramount+

Автор: Александра Сызранцева, пользовательница TJ

О чём: Приквел оригинального «Звёздного пути» и продолжение «Звездный путь: Дискавери», в котором капитан Кристофер Пайк (Энсон Маунт) после трагических событий возвращается за штурвал легендарного звездолёта Энтерпрайз. Вместе со старым товарищем Споком (Итан Пек) и подготовленной командой они отправляются в путешествие длиною 5 лет для исследования странных новых миров, поиска новых форм жизни и новых цивилизаций.

Впечатления: Дорогая красивая картинка, немного философских идей, приправленных классическим юмором и неплохой актерской игрой. Заслуженно заработал высокую оценку зрителей (8.1 на IMDb). Основной вопрос, поставленный нам с самого начала сериала: «Будущее предопределено, или ты сам вершишь свою судьбу?». Каждый эпизод можно окрестить притчей, где отдельное приключение экипажа корабля заключает в себе нравственное поучение или мораль. Посыл оных довольно прост и понятен, но крайне важен для напоминания в современном мире. Некоторые комментаторы отметили, что части историй являются переосмыслением событий оригинального произведения 1966 года, что можно назвать уважением и данью памяти. Приятно удивило раскрытие второстепенных персонажей, их мотивов, характеров, тайн.

Стоит ли смотреть: Любителям приключений, космоса, фантастики и экшена определенно советую провести время в компании отважной команды Звездного флота. Но могу сыграть плохого копа, сказав, что сюжеты примитивные, есть киноляпы и расхождения с основной версией Вселенной. Но зачем, когда можно порадовать внутреннего ребёнка и дать ему поверить в чудо.

Линкольн для адвоката

The Lincoln Lawyer

Где легально смотреть: Netflix

Автор: Таня Боброва, редактор vc.ru

О чём: Талантливый адвокат Микки Холлер возвращается к практике после долгого отсутствия — и сразу получает громкое дело об убийстве, которое должно стать поворотным и для клиента, и для него самого. Ещё одна экранизация по мотивам романов Майкла Коннелли, который в этот раз стал сопродюсером сериала.

Впечатления: Герой Мануэля Рульфо готов на многое, чтобы выиграть дело — блефовать, хитрить, идти на сделки с совестью — но он никогда не «продаст» своего клиента и всегда добьётся справедливости для него. Это помогает ему в работе, но мешает в личной жизни — у Микки Холлера две бывшие жены (Нив Кэмпбелл из «Карточного домика» и Беки Ньютон — «Как я встретил вашу маму») и дочь-подросток, которая лавирует между родителями.

Сам Холлер, работая из «офиса» — на заднем сидении своего «Линкольна», лавирует между судебными заседаниями, попытками разобраться в убийстве коллеги, благодаря которому он смог вернуться к практике, и внутренними переживаниями о том, сможет ли он по-настоящему вернуться в игру после несчастного случая и борьбы с зависимостью. Это желание одновременно придаёт ему сил и ослепляет.

Сперва сериал может показаться не таким бодрым, как обещает трейлер. Возможно, тому виной множество сюжетных линий, о которых авторы подробно рассказывают вначале, и то и дело встречающиеся лирические отступления самого героя о том, что нужно хорошему адвокату. Но к десятой серии, по мере того, как Холлер собирает своё дело по кусочкам, а пазл всё быстрее складывая в нужном порядке, остановиться — и не увидеть в итоге полную картину — почти невозможно.

Стоит ли смотреть: Да, если вам нравятся юридические триллеры-детективы с успешным в карьере (но не личной жизни) главным героем, судами присяжных и показом судебной системы США и бодрой развязкой, где добро побеждает зло.

Ночное небо

Night Sky

Где легально смотреть: Amazon Prime Video

Автор: Сергей Звезда

О чём: У пожилой пары есть грандиозный секрет — тайный портал, переносящий на другую планету. Там никогда ничего не происходит, пока они случайно не встречают там незнакомца.

Впечатления: По ночам прожившая всю жизнь вместе пара пенсионеров выходит из дома к мастерской. Оттуда они перемещаются в «комнату» в космосе с фантастическим видом. Выйти из «комнаты» на поверхность другой планеты опасно: кажется, это грозит смертью. Они пользуются порталом десятилетиями и просто наблюдают за пейзажами. Пока муж (Дж.К. Симмонс, дирижёр из «Одержимости», Джей Джона Джеймсон из «Человека-паука») намекает, что стоит бросить такие путешествия, жена (оскароносная Сисси Спейсек) чувствует, что они «избраны» не просто так.

Это очень круто, что один из топовых стриминг-сервисов сделал ставку на сериал про пожилых супругов, где исследует вопросы жизни и смерти. Ещё более круто, что роли достались не трендовым молодым звёздам, а 67-летнему актёру и 72-летней актрисе. «Ночным небом» Prime обращает внимание на ещё один пласт тех, кто (в разной степени в зависимости от кучи факторов) выключен из общественной жизни. И выдаёт что-то вроде «Метода Комински», но без «ситкомовщины».

Главная претензия, которую я наблюдаю в соцсетях, связана с ритмом. В «Ночном небе» действительно всё происходит медленнее, чем в ряде других сериалов. Но это на 100% соответствует теме и жанру. В жизни главных героев нет никакого места спешке, так что и зрителю нужно потрудиться, чтобы построить с ними связь.

Стоит ли смотреть: Настоятельно рекомендую. Все восемь эпизодов сериала уже вышли.

Разговоры с друзьями

Conversations with Friends

Где легально смотреть: «Кинопоиск HD»

Автор: Полина Лааксо, редактор vc.ru

О чём: Студентки Фрэнсис и Бобби знакомятся на поэтическом вечере с эссеисткой Мелиссой (Джемайма Кёрк из «Девчонок» и «Полового воспитания»), а позже с её мужем, актёром Ником, и невольно вовлекают друг друга в любовный четырёхугольник. Экранизация дебютного романа о взрослении от ирландки Салли Руни, известной по «пандемийному» телехиту «Нормальные люди».

Впечатления: «Достойная пьеса, и какое-никакое действо есть» — так, словно предупреждение, звучит одна из реплик в первом же эпизоде. Иронично, что в «Разговорах с друзьями» даже какого-никакого действа нет: ни разговоров, ни друзей — одно тягостное молчание да косые взгляды четырёх чужаков, лишь изредка прерывающихся на хоть и словесное, но всё равно пустое сотрясание воздуха.

Ответ на напрашивающееся «почему» дала Бобби в беседе с Фрэнсис: «Твоё молчание заставляет народ думать, что ты вся из себя загадочная и интересная. Вот даже сейчас. Ты ведь о чём-то размышляешь, но ничего не говоришь». В книге Фрэнсис — рассказчица, а сам текст — её интроспекция: мысли о себе, «разговорах», «друзьях». На первых же страницах она признаётся, что заранее готовит комплименты, много думает о богатых, с завистью пытается повторить мимику эссеистки, видит себя на фоне Бобби «скучающей и интересной». В фильме же оправдания ужимкам зритель ищет сам, что так-то неплохо — было бы за что цепляться.

Остальная троица — почти что мебель без намёка на «химию». Её нет ни между тюфяком-невротиком Ником и Фрэнсис (как ты их ни положи после постельных сцен), ни между Фрэнсис и Бобби (последняя на фоне безжизненной подружки вообще карикатура), ни между Ником и не столько Мелиссой, сколько «женой» (у них и сцен-то практически нет). Очарования не добавляет даже Дублин, который в «Нормальных людях» играл отдельную роль наряду с остальными героями (теми, что и молчали, и мычали, но раскрывались с каждой серией).

Стоит ли смотреть: Разве что первую серию. Прилóжите руку к лицу больше трёх раз — выключайте. Ровно столько раз я поморщилась, наблюдая за второй встречей персонажей. В книге их знакомство в баре логично перетекает в ужин у Мелиссы, а в фильме студентки, не угадаете, едут со взрослой тётей купаться в море. Пошли бы уж в сауну, что ли, — там хоть тепло.

Полиция Токио

Tokyo Vice

Где легально смотреть: HBO Max

Автор: Максим Друковский, редактор TJ

О чём: Экранизация мемуаров Джейка Адельштейна — журналиста, который в юности переехал в Токио, устроился в местную газету и начал расследовать деятельность местных Якудза.

Впечатления: HBO даже в эпоху стриминговых сервисов особо не экспериментирует с форматом сериалов. Их можно понять — зачем ломать то, что и так до сих пор работает. Логика сохраняется и для «Полиции Токио» — это качественный классический детектив, в котором интересно наблюдать даже за второстепенными сюжетами.

Джейк из-за собственного максимализма с самого начала втягивается во все возможные конфликты между репортёрами, полицией и гангстерами (причём в каждой сфере есть и внутренние разногласия), а параллельно пытается ужиться в неприветливой к гайдзинам стране.

Всё это обрамлено в привлекательный сеттинг Токио конца девяностых - начала нулевых со всеми узнаваемыми признаками: бесконечным неоном, элитными клубами с хостесс и андерграундными с евробитом, японскими традициями и электроникой тех лет. Местами чувствуются даже вайбы видеоигровой «Якудзы» — не только в сюжетной линии с кланами, но и в редких юмористических сценах.

Стоит ли смотреть: Да, особенно, если нравится тема и стилистика.

Сияющие

Shining Girls

Где легально смотреть: Apple TV+

Автор: Сергей Звезда

О чём: Элизабет Мосс («Рассказ служанки»), работая в архивном отделе газеты, вместе с другим журналистом пытается отыскать серийного маньяка, который, вероятно, связан с покушением на неё.

Впечатления: Название триллера объясняется уже в первые минуты – каждая жертва серийного маньяка чем-то отличается, то есть «сияет». Чтобы понять, чем, стоит внимательно следить за второстепенной линией учёной из планетария. На «звёздах» нам постепенно объясняют как идею, так и фантастический элемент, раскрытие которого было бы спойлером. Но он уместен и не вызывает большого числа нудных вопросов!

История героини Мосс — это постоянные попытки контроля над собственной жизнью, ускользающего с невиданной скоростью. Да ещё и после психологической и физической травмы, от которой она страдает уже шесть лет. Поиск маньяка — это не самый здоровый способ излечиться, но в итоге он для жертвы работает и помогает вырасти над собой. На мой взгляд, это ещё одна выдающаяся роль Мосс, которая передаёт подобные эмоции лучше чем кто-либо ещё.

Сверхъестественная же деталь показывает, чем может обернуться излишняя фиксация на прошлом. В общем, всё это неплохо уживается в восьми эпизодах, пусть и не вызывает щенячьего восторга.

Стоит ли смотреть: Скорее да, чем нет. Я посмотрел финальный эпизод заранее, но в пятницу, 3 июня, он будет доступен всем, так что есть вариант «съесть» сериал за выходные.

Два холма

Где легально смотреть: START (но лучше нигде не надо)

Автор: Иван Трифонов, пользователь TJ

О чём: «Первый матриархальный сериал» от команды режиссёров, сценаристов и продюсеров, среди которых нет ни одной женщины. Что может пойти не так? В гротескной комедийной антиутопии от сервиса START после биологической войны были уничтожены почти все мужчины, и женщины построили идеальное справедливое государство с высокими технологиями, идеальной экологией, матчествами вместо отчеств, пьют «одну кофе», гуляют на площади Греты Тунберг и наслаждаются практически полным отсутствием мужчин. За пределами этой утопии живут «приматы» — одичавшие мужчины и женщины, которым с лопаты кидают леденцы, а руководит ими Барон в исполнении Владимира Епифанцева. Жительницам Двух Холмов запрещено приближаться к дикарям, но однажды учительница Рада Еленовна сталкивается с приматом Герой и влюбляется в него. Дальше — хуже.

Впечатления:

Стоит ли смотреть: Как писал Артур Конан Дойл, «если рассудок и жизнь дороги вам, держитесь подальше от сериала „Два холма“».

Звук волшебства

Annarasumanara / The Sound of Magic

Где легально смотреть: Netflix

Автор: Александра Сызранцева, пользовательница TJ

О чём: Мини-сериал про старшеклассницу Юн А-и, вынужденную самостоятельно заботиться о себе и своей младшей сестре. Однажды вечером ветер вырывает деньги из её рук, погнавшись за ними, она оказывается в заброшенном парке развлечений, где встречает загадочного фокусника, о котором в школе ходит множество слухов.

Впечатления: Тяжелая история в облике сказки. К заявленным жанрам (мелодрама, драма, мюзикл) я бы добавила триллер, так как в некоторых моментах становится по-настоящему тревожно от происходящего. Сериал умело маскирует сложные моральные и философские вопросы под волшебный рассказ, иногда разряжая атмосферу нелепыми и неожиданными юмористическими вставками, создающими эмоциональные американские горки, на которых до последнего непонятно, к чему все идёт, кому доверять, и что на самом деле происходит с героями этого приключения. Повествование движется медленно, крупицами подавая информацию, из которых постепенно складывается мозаика сюжета. Нелёгкая фантазия про взросление, принятие себя и своего жизненного пути, общепринятые ценности, устои, и можно ли во взрослом мире сохранить веру в волшебство.

Стоит ли смотреть: Да, если любите дорамы, готовы изредка слушать песни и увидеть куда больше, чем просто фантастическую мелодраму.

Кларк

Clark

Где легально смотреть: Netflix

Автор: Максим Друковский, редактор TJ

О чём: Гипертрофированная биография одного из самых известных шведских преступников Кларка Улофссона, ответственного за появление термина «Стокгольмский синдром». Правда, тому самому ограблению посвящают лишь одну серию.

Впечатления: Главное и самое очевидное достоинство сериала — Билл Скарсгард в главной роли. Именно его силами киноверсия Улофссона обретает ту «обоятельность», благодаря которой его реальный прототип влюблял в себя не только заложников в стокгольмском банке, но и сотни поклонниц. Но проникнуться к нему теми же чувствами не получается: каждым своим комментарием, действием и решением Кларк доказывает, что он неисправимый преступник. Играй его кто-то другой, и он не вызывал бы ничего, кроме явного отвращения.

Вероятно, в этом и была задумка авторов: показать, что тяга к злодеям — скорее отклонение, чем какая-то романтика. Сочувствовать герою не помогают даже неплохая, пусть и достаточно карикатурная линия с флешбэками в тяжёлое детство. Кларк избегает саморефлексии и не учится на совсем свежих ошибках. Из-за этого весь сериал выглядит как постоянный самоповтор. Чуть ли не в каждой серии герой обязательно кого-то грабит, попадает в тюрьму, сбегает и находит «любовь всей своей жизни» — и так по кругу.

Чтобы как-то разнообразить шоу, авторы часто меняют локации, эпохи и картинку в целом — в том числе с помощью безумного монтажа. Но до настоящих мастеров похожей техники — Эдгара Райта или Дэниелов из недавнего «Всё, везде и сразу» — им ещё далеко. Выкручивание насыщенности в какой-то момент перестаёт работать, а на сцене телефонного разговора заложницы с премьером Швеции от картинки буквально начинает кружиться голова.

Стоит ли смотреть: Лучше сперва посмотреть трейлер — если вам он понравится настолько, что вы будете готовы смотреть на него ещё 6 часов, то можно включать сериал. В противном случае, можно и пропустить.

Кэнди

Candy

Где легально смотреть: Hulu

Автор: Евгения Евсеева, редактор vc.ru

О чём: Основанный на реальных событиях триллер рассказывает историю Кэнди Монтгомери, которая в 1970 году убила Бетти Гор, жену своего любовника, зарубив её топором. Она нанесла женщине больше 40 ударов, а в суде заявила, что убийство было непреднамеренным — Бетти напала первой, а Кэнди лишь защищалась. В итоге её признали невиновной.

Впечатления: История начинается с развязки — дня, когда Кэнди убивает свою подругу Бетти. Нам сразу показывают, что и когда произошло, никакой загадки или детективной составляющей здесь нет. Есть будни Кэнди, матери двоих детей, энергичной женщины, которая крутится в делах, и есть будни Бетти — в день своей смерти она провожает мужа в командировку, в очередной раз жалуясь, что он уезжает. Вот момент, когда Кэнди заезжает к Бетти забрать купальник её дочери, которая ночевала у семьи Монтгомери, а вот — когда она смывает с себя кровь.

После первой серии повествование откатывается на несколько лет назад, чтобы показать предысторию этих событий: что заставило одну из женщин взяться за топор и как дело дошло до убийства. С этого момента сериал больше похож на скучноватую историю про семейные бытовые проблемы — усталость от брака, недоверие, измены, отсутствие секса. При этом даже на встречи Кэнди с Аланом, мужем Бетти, смотреть довольно уныло: их связь — секс без обязательств, без чувств и искр. Единственная загадка, которая может удержать зрителя, это вопрос «почему Кэнди оправдали?», но история слишком известная, чтобы ради этого смотреть все пять серий.

Хотя сериал заявлен как триллер, здесь нет никакого саспенса, да и вообще эмоций, за которые стоит зацепиться. Чувства героев и их реакции блеклые и тусклые, сцена осмотра места преступления полицией — забавная в неумении копов обращаться с уликами, сцена в суде — скомканная и обрывочная.

Стоит ли смотреть: Если вы любите истории по реальным событиям и сюжеты про маленькие города, где у местных жителей куча внутренних проблем. Но без особых надежд на захватывающее зрелище: сериал вполне можно сократить серий до двух, не потеряв ничего важного.

Змей в Эссексе

The Essex Serpent

Где легально смотреть: Apple TV+

Автор: Александра Сызранцева, пользовательница TJ

О чём: Только потерявшая мужа Кора Сиборн отправляется из викторианского Лондона в маленькую деревушку в Эссексе. Движимая натуралистическим интересом, она намерена узнать правду о появившемся там существе из легенд, именуемое Змеем Эссекса.

Впечатления: Сериал снят по одноименному роману Сары Перри. Главное действующее лицо — святой отец Уильям Рэнсом (Том Хиддлстон), который на фоне остальных жителей деревушки выделяется благородным, утонченным обликом и образованностью. Священник, пытающийся вразумить обезумевшую от страха толпу и убедить, что дьявол — лишь плод их воображения. Часто такое встречали?

Посмотрев взахлёб вышедшие четыре серии, могу только восхищаться визуальной составляющей и способностью удерживать в легком напряжении, приковывающим внимание к каждой сюжетной линии. События разворачиваются неспешно, постепенно нагнетая, усиливая атмосферу тревоги и смятения, обволакивающую героев. Великолепные виды и прекрасно подобранная цветовая гамма позволяет почти почувствовать промозглый и сырой воздух. История о столкновении веры и науки, старых взглядов и новых идей, разума и чувств.

Стоит ли смотреть: Мини-сериал с прекрасным подбором актёров, хорошей игрой, красивыми пейзажами, интригующей историей, с легкой феминистической повесткой и любовными переплетениями. Возможно, смотри я днем и по одной серии, сочла бы его слишком медленным, переполненным метафорами, с явной романтизацией автора людей той эпохи. Но посмотреть бессонной ночью оказалось поистине приятно.

Продолжения

Очень странные дела

Stranger Things, 4 сезон

Где смотреть легально: Netflix

Автор: Анатолий Чиквин, автор TJ

О чём: Новый сезон приключений в Хоукинсе и в мире Изнанки, и он необыкновенно хорош! Этот сериал слишком известен, чтобы представлять его.

Впечатления: Хотя во второй половине сезона серии растянулись, каждая стала занимать больше часа, а седьмая вообще шла полтора часа, кажется, что даже этого мало. Прекрасная история разворачивается поэтапно, в ней много действующих лиц, сюжетных линий, о каждой авторы обстоятельно и со вкусом рассказывают. В сериале множество культурных и исторических отсылок. Врата в Изнанку на дне озера герои иронично называют Уотергейт, поиски убийцы сравнивают с поимкой Теда Банди, и так далее. Особый шик — участие Роберта Инглунда, актёра, сыгравшего Фредди Крюгера в классической серии фильмов про кошмар на улице Вязов. Ну и, конечно, когда в роли второстепенного охранника в лаборатории, в которой держат Оди, появляется Джейми Кэмпбелл Бауэр, то уже понимаешь, что это неспроста.

Воздали авторы должное и восьмидесятым. Мода, причёски, музыкальные новинки — сериал ненадолго стал настоящим окном в прошлое. Первые попытки выйти в сеть, звук матричного принтера, звук диал-ап модема вызывают суровую техническую ностальгию.

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Отдельно надо упомянуть сюжетную линию Джима Хоппера, действие в которой происходит на Камчатке. В ней полный набор развесистой советской клюквы: морозы, лагерь, КГБ, шапка-ушанка, водка, только медведя не хватает. Приятно отметить, что создатели сериала тщательно выверили детали, всё показано красиво и достоверно. Русские говорят и пишут именно на русском языке, на фоне звучит классическая «Песня защитников Москвы» в исполнении хора Красной Армии. Мелкая неувязка только со строительством железной дороги зэками, но её можно простить как несущественную. Джим Хоппер имеет гордую нашивку «американец» (у всех остальных указана фамилия). Чем закончится эта сюжетная арка — пока неизвестно, но каков накал страстей!

Стоит ли смотреть: Конечно, да, что за вопрос вообще!

Любовь, смерть и роботы

Love, Death + Robots, 3 сезон

Где смотреть легально: Netflix

Автор: Анатолий Чиквин, автор TJ

О чём: Новый выпуск популярного альманаха. Девять несвязанных между собой историй про мрачное будущее (а иногда прошлое и настоящее) человечества.

Впечатления: В этом выпуске стало гораздо меньше роботов, зато гораздо больше смерти. Этим новый сезон сильно отличается от предыдущих. Впрочем, все истории внутри него тоже очень разные.

Серия «Три робота: стратегии выхода» радует поклонника сериала тем, что в ней вновь появляются герои ещё из первого сезона. Серия «Плохая поездка» — восторг и трепет сердца, настоящий мастер-класс от Дэвида Финчера. «Живой пульс машины» — спорная серия, больше похожая на наркотический приход. «Ночь мини-мертвецов» очень короткая, привлекает за счёт техники исполнения кукольного фильма. «Убей, команда, убей» — просто бешеный расколбас! Всё в кровище, руки, ноги и мозги по стенке, ммм, милое онирическое зрелище. «Рой» — философская зарисовка о сущности человеческой природы. «Крысы Мейсона» напротив, ироничная комедия с неожиданным хэппи-эндом. «Погребенные в сводчатых залах» похоже на один большой вьетнамский флэшбек с отчётливым привкусом чертовщины.

Наконец, «Джибаро» — немой эпизод, эпизод-танец, в котором всё понятно без слов и в то же время непонятно ничего. Поначалу он вообще кажется лишним в этом сборнике, но мастерство Альберто Мьелго делает своё дело, захватывая внимание зрителя без остатка. По итогу просмотра всех эпизодов остаётся, как и должен, яркий калейдоскоп впечатлений. А это значит, что альманах удался.

Стоит ли смотреть: Конечно, да, а потом ещё и пересмотреть!

Призрак в доспехах: Синдром одиночки 2045

Koukaku Kidoutai: SAC_2045, 2 сезон

Где легально смотреть: Netflix

Автор: Александра Сызранцева, пользовательница TJ

О чём: После воссоединения 9-ого отряда ради зашиты от новой угрозы, которую ознаменовали «постлюдьми», группа под предводительством майора Мотоко Кусанаги выходит на след инженера Кукушкина, обладающего по его словам кодом создания постчеловека.

Впечатления: Второй сезон отличается немного улучшенной графикой и более динамичным сюжетом, что, несомненно, улучшает впечатления от происходящего. Также хочется отметить достойное музыкальное сопровождение. Что касается всего сериала в целом, то это определенно не худшая адаптация оригинальной истории. Приятно было увидеть любимых персонажей даже в непривычном облике. Во многом сюжет вторичен и рассчитан на более юную аудиторию, нежели оригинал, но события рассказаны хорошо.

Стоит ли смотреть: Из противопоказаний к просмотру могу отметить только острую непереносимость 3D-анимации и категоричное отношение к любым новым интерпретациям классики.

Хитрости

Hacks, 2 сезон

Где легально смотреть: HBO Max

Автор: Иван Трифонов

О чём: В первом сезоне «Хитростей», получившем 15 номинаций на «Эмми» и взявшем три статуэтки, Дебора Вэнс в исполнении Джин Смарт столкнулась с серьёзной проблемой: она, некогда легенда стенд-апа, больше не собирает полные залы, и новое поколение требует новые голоса. Вернуться в игре ей помогает молодая неудачливая комедиантка Ава (Ханна Эйнбиндер), и в конце первого сезона Дебора и Ава отправляются в тур по городам Америки.

Впечатления: Шесть из восьми вышедших серий второго сезона посвящены этой поездке, во время которой Ава и Дебора совершенствуют не только комедийный материал, но и себя — примиряются с прошлым, учатся прощать, рисковать и совершать поступки, на которые раньше не решались.

Как ни странно, но создатели «Хитростей» умудрились не только не опустить планку, заданную первым сезоном, от которого были в восторге и зрители, и критики, но и превзойти себя — смена локаций и обстоятельств помогает рассказать множество историй на самые разные темы, а Джин Смарт, кажется, собралась взять все премии мира. Кажется, у «Теда Лассо» в этом году есть все шансы покинуть подиум.