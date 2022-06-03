«Морбиус» вернётся в прокат США благодаря волне популярности мемов о фильме Статьи редакции
Для всех, кто хочет «поморбить» ещё немного.
То, что американский прокат супергеройского фильма от Sony и Marvel с Джаредом Лето, продолжится 3 июня, подтвердили несколько СМИ.
По их данным, сеансы «Морбиуса», который вышел 1 апреля и стал кассовым провалом, собрав по всему миру чуть больше 163 миллионов долларов, снова появятся более чем в тысяче кинотеатров США.
Для прокатчиков это нетипичный ход, так как кинокомикс выпустили в «цифре» за две с лишним недели до возвращения в кинотеатры.
Судя по всему, этому поспособствовала популярность мемов о «Морбиусе», которая резко возросла после цифрового релиза. Зрители шутили над тем, что фильм о вампире собрал «больше морбиллиона долларов», повторяли «коронную фразу» главного героя (которую он на самом деле не произносит), а также транслировали кино на Twitch целиком.
ЛОВУШКА МОРБИУСА
Конспирология, что за этими мемами стоят маркетологи, все меньше становится конспирологией
Хуже российских сериалов?
Да
Бедный Лето
Бедное лето, начинающееся с Лето
Всё, моё мышление синхронизировалось с думками Верника.
МАМА, СПАСИ
Поздравляем с прохождением процедуры вернификации личности
ЗАРОДИЛСЯ ГОМУНКУЛ ВЕРНИКА
ХУЯРЬ ЕГО РУССКО-ВЕРНИКСКИМ СЛОВАРЁМ, ПОКА ОН НЕ ПЛЮНУЛ!!!
ОРУ
Третий день уже.
Фить-ХА.
It's morbin' time!
Фильм хоть и нелепое говно, родом из нулевых, все же получше венома будет, хотя бы на Лето было приятно посмотреть