Для всех, кто хочет «поморбить» ещё немного.

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То, что американский прокат супергеройского фильма от Sony и Marvel с Джаредом Лето, продолжится 3 июня, подтвердили несколько СМИ.

По их данным, сеансы «Морбиуса», который вышел 1 апреля и стал кассовым провалом, собрав по всему миру чуть больше 163 миллионов долларов, снова появятся более чем в тысяче кинотеатров США.

Для прокатчиков это нетипичный ход, так как кинокомикс выпустили в «цифре» за две с лишним недели до возвращения в кинотеатры.

Судя по всему, этому поспособствовала популярность мемов о «Морбиусе», которая резко возросла после цифрового релиза. Зрители шутили над тем, что фильм о вампире собрал «больше морбиллиона долларов», повторяли «коронную фразу» главного героя (которую он на самом деле не произносит), а также транслировали кино на Twitch целиком.