Кино и сериалы
DTF

«Морбиус» вернётся в прокат США благодаря волне популярности мемов о фильме Статьи редакции

Для всех, кто хочет «поморбить» ещё немного.

836 просмотров

То, что американский прокат супергеройского фильма от Sony и Marvel с Джаредом Лето, продолжится 3 июня, подтвердили несколько СМИ.

По их данным, сеансы «Морбиуса», который вышел 1 апреля и стал кассовым провалом, собрав по всему миру чуть больше 163 миллионов долларов, снова появятся более чем в тысяче кинотеатров США.

Для прокатчиков это нетипичный ход, так как кинокомикс выпустили в «цифре» за две с лишним недели до возвращения в кинотеатры.

Судя по всему, этому поспособствовала популярность мемов о «Морбиусе», которая резко возросла после цифрового релиза. Зрители шутили над тем, что фильм о вампире собрал «больше морбиллиона долларов», повторяли «коронную фразу» главного героя (которую он на самом деле не произносит), а также транслировали кино на Twitch целиком.

Интернет
It's Morbin' Time: «Морбиус» оказался настолько плох, что его превратили в «главный мемный фильм 2022 года» Статьи редакции

История про вампира-врага Человека-паука получилась хуже самых скромных ожиданий зрителей — и они решили обернуть всё в шутку, которая тянется уже два месяца.

#новости #marvel #мемы #морбиус

Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
15 комментариев
Написать комментарий...
Делакруа

ЛОВУШКА МОРБИУСА

Ответить
Развернуть ветку
Актуальный кофе

Конспирология, что за этими мемами стоят маркетологи, все меньше становится конспирологией

Ответить
Развернуть ветку
Коровка спасла Россию

Хуже российских сериалов?

Ответить
Развернуть ветку
Рот eбaл этого путина

Да

Ответить
Развернуть ветку
Igor Baklan

Бедный Лето

Ответить
Развернуть ветку
Игорь Херник

Бедное лето, начинающееся с Лето

Ответить
Развернуть ветку
Делакруа

Всё, моё мышление синхронизировалось с думками Верника.
МАМА, СПАСИ

Ответить
Развернуть ветку
Игорь Херник

Поздравляем с прохождением процедуры вернификации личности

Ответить
Развернуть ветку
Делакруа

ЗАРОДИЛСЯ ГОМУНКУЛ ВЕРНИКА

Ответить
Развернуть ветку
Игорь Херник

ХУЯРЬ ЕГО РУССКО-ВЕРНИКСКИМ СЛОВАРЁМ, ПОКА ОН НЕ ПЛЮНУЛ!!!

Ответить
Развернуть ветку
Делакруа

ОРУ

Ответить
Развернуть ветку
Игорь Херник
Ответить
Развернуть ветку
Делакруа

Третий день уже.
Фить-ХА.

Ответить
Развернуть ветку
Паисий Пчельник

It's morbin' time!

Ответить
Развернуть ветку
Alexander D

Фильм хоть и нелепое говно, родом из нулевых, все же получше венома будет, хотя бы на Лето было приятно посмотреть

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 15 комментариев
null