Хрущёвки, Храм Христа Спасителя и Jane Air: герои сериала «Пацаны» отправились в Россию Статьи редакции
За несколько секунд авторы шоу, кажется, показали культуру страны точнее, чем многие фильмы о России до этого.
10 июня вышел четвёртый эпизод третьего сезона «Пацанов» — сериала от Amazon об отряде мстителей, борющемся с супергероями, вышедшими из под контроля. В новой серии герои приехали в Россию в поисках сверхмощного советского оружия.
Перед основными событиями в новой локации авторы сериала показали 20-секундный монтаж с видами России. В кадр попали как исторические здания, так и привычные многочисленные хрущёвки в спальных районах — правда, в мире «Пацанов» почти все здания изрисованы граффити с Хоумлендером и другими супергероями вселенной. На одном из них главный антагонист даже пожирает силуэт человека с изображением двуглавого орла.
Но больше всего зрители из России оценили выбор саундтрека для сцены. В эпизоде играет песня «Junk» группы Jane Air. Сингл вышел ещё в 2004 году, но стал одним из главных символов конца нулевых и «поколения-2007» — эпохи, которую ностальгирующие миллениалы постоянно просят «вернуть».
Теперь о культовом треке узнали и за рубежом — пользователи уже делятся клипом и выкладывают результаты поиска из сервиса Shazam. Если песня действительно разойдётся на западе, для участников группы Антона Лиссова и Сергея Макарова это станет успехом уже со вторым проектом — они также участвуют в группе Little Big, которые стали известны на весь мир благодаря вирусному клипу «SKIBIDI».
Я лет до 12 так же охреневала, когда слышала где-то знакомую песню или узнавала актера
я бы удивился если б услышал джанк даже в российском проекте, что уж говорить об амазоне. мне не 12 если шо
Ну в российском и я бы удивилась, потому что это, скорее всего, просто не пропустили бы на экраны. А тут чуваки просто взяли популярную песню.
Самая популярная песня в России в 2022, ага.
*известная, пусть так. И популярная в юности возбудившихся миллениалов
Как будто это что-то плохое
Это прекрасное и напоминающее о прекрасных временах )
Отличный комментарий, так держать
Jane Air - это конечно круто, но мне кажется, что мы уже все проебали.
О, новый сезон выходит, пропустил, спасибо, это мы смотрим.
Пользуйся:
https://myshows.me
и больше не пропустишь ничего.
Так же у них есть аддоны для ff и хрома, пример:
щя бы вернуться во времена, когда я слушала эту песню
сериалы вторичны
читайте книги
а комиксы?
https://youtu.be/GoysWf3oMq4
по превью уже понятно, что этого авторитета мысли слушать не стоит, но все же: «комиксы дают нашим хрестянским детям ложные понятия о добре и зле, жаль, что сейчас не ссср, где можно было ввести цензуру и запретить их распространение, ведь я не люблю мужиков в разноцветных трусах»
а книги можно читать любые или которые партия одобрила?
ааа так вы одна из этих… как их…
Комментарий удален модератором
Хватит спойлерить сюжет.
Дак в прошлой серии Бутчер сказал «мы едем в Россию». Что тут спойлерить-то лол
Ты не поверишь, но есть те кто не смотрят что-то день в день, а ждут выходных или того хуже, пока выйдет весь сезон.
Дак прошлая серия и была перед выходными - уже неделя прошла. Не душни, здесь вообще про Россию спойлер не спойлер
А можно сюжет серии, которая вышла сегодня не сливать сразу в канал телеги? Сколько часов прошло? 8?
Песня говно😁
Старый андеграунд...
Что ты можешь рассказать об этой малолетке?
Джанк это я, я это ДЖААААААНК
спасибо, нах. Меня ещё со стренгер сингс триггерит
почему? хороший сезон же
на середине сезона и у меня смешанные впечатления. Но точно воротит от отображения армейских вертухаев в тюряжке - просто когда практически риллайф видишь, какие подобные им на самом деле чмони
Их там разве хорошими показали?
нет, у дафферов всё то же клише про "они сломают любого"
я тока 2 серии посмотрел
я втянулась и есть желание с середины смотреть запоем
Офигеть!!! Jane Air и Little Big - это одни люди.
Мы не локализуем названия шипов, поэтому #ДомашнийСвет в телевизоре выглядело удручающе
Люблю такие истории лично для себя:
2 дня назад я ни с того, ни с сего («пацаны» не смотрю) вспомнил Junk и ходил весь день напевал себе под нос как придурок, и тряс головой как в 2006
И тут такое …