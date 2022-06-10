За несколько секунд авторы шоу, кажется, показали культуру страны точнее, чем многие фильмы о России до этого.

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Фрагмент сериала «Пацаны»

10 июня вышел четвёртый эпизод третьего сезона «Пацанов» — сериала от Amazon об отряде мстителей, борющемся с супергероями, вышедшими из под контроля. В новой серии герои приехали в Россию в поисках сверхмощного советского оружия.

Перед основными событиями в новой локации авторы сериала показали 20-секундный монтаж с видами России. В кадр попали как исторические здания, так и привычные многочисленные хрущёвки в спальных районах — правда, в мире «Пацанов» почти все здания изрисованы граффити с Хоумлендером и другими супергероями вселенной. На одном из них главный антагонист даже пожирает силуэт человека с изображением двуглавого орла.

Но больше всего зрители из России оценили выбор саундтрека для сцены. В эпизоде играет песня «Junk» группы Jane Air. Сингл вышел ещё в 2004 году, но стал одним из главных символов конца нулевых и «поколения-2007» — эпохи, которую ностальгирующие миллениалы постоянно просят «вернуть».

REBIS 🦊天使 @tenshinorevlvr JANE AIR - JUNK ИГРАЕТ В ПАЦАНАХ Я В КАКОЙ ВСЕЛЕННОЙ?!!

💙💛Американская Мечта @loki_lyo Окей, это не учебная тревога: В ПАЦАНАХ ИГРАЕТ ДЖАНК. Повторяю, это не учебная тревога. JANE AIR В ТЕЛЕВИЗОРЕ.

Ебать тебя конём, Кира @eXPhluzXz4hVGcP

#TheBoys I want to explain a little about the Russian song in the 4th series of the boys. this is the legendary punk song of the 00s, (Jane Air - Junk). it's an old underground. in 2004, such a mixture of genres blew everyone's brains. Kripke is a genius. #TheBoys Season3 Я хочу немного объяснить о российской песне в четвёртой серии «Пацанов». Это легендарная панк-песня из нулевых (Jane Air — «Junk»). Это старый андерграунд. В 2004 году такая смесь жанров взрывала всем мозги. [Шоураннер сериала] Крипке — гений