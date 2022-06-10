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Кино и сериалы
Интернет

Хрущёвки, Храм Христа Спасителя и Jane Air: герои сериала «Пацаны» отправились в Россию Статьи редакции

За несколько секунд авторы шоу, кажется, показали культуру страны точнее, чем многие фильмы о России до этого.

3298 просмотров
Фрагмент сериала «Пацаны»

10 июня вышел четвёртый эпизод третьего сезона «Пацанов» — сериала от Amazon об отряде мстителей, борющемся с супергероями, вышедшими из под контроля. В новой серии герои приехали в Россию в поисках сверхмощного советского оружия.

Перед основными событиями в новой локации авторы сериала показали 20-секундный монтаж с видами России. В кадр попали как исторические здания, так и привычные многочисленные хрущёвки в спальных районах — правда, в мире «Пацанов» почти все здания изрисованы граффити с Хоумлендером и другими супергероями вселенной. На одном из них главный антагонист даже пожирает силуэт человека с изображением двуглавого орла.

Но больше всего зрители из России оценили выбор саундтрека для сцены. В эпизоде играет песня «Junk» группы Jane Air. Сингл вышел ещё в 2004 году, но стал одним из главных символов конца нулевых и «поколения-2007» — эпохи, которую ностальгирующие миллениалы постоянно просят «вернуть».

REBIS 🦊天使 @tenshinorevlvr
JANE AIR - JUNK ИГРАЕТ В ПАЦАНАХ Я В КАКОЙ ВСЕЛЕННОЙ?!!
💙💛Американская Мечта @loki_lyo
Окей, это не учебная тревога: В ПАЦАНАХ ИГРАЕТ ДЖАНК. Повторяю, это не учебная тревога. JANE AIR В ТЕЛЕВИЗОРЕ.
Ебать тебя конём, Кира @eXPhluzXz4hVGcP
I want to explain a little about the Russian song in the 4th series of the boys. this is the legendary punk song of the 00s, (Jane Air - Junk). it's an old underground. in 2004, such a mixture of genres blew everyone's brains. Kripke is a genius.
#TheBoys #TheBoysSeason3
Я хочу немного объяснить о российской песне в четвёртой серии «Пацанов». Это легендарная панк-песня из нулевых (Jane Air — «Junk»). Это старый андерграунд. В 2004 году такая смесь жанров взрывала всем мозги. [Шоураннер сериала] Крипке — гений

Теперь о культовом треке узнали и за рубежом — пользователи уже делятся клипом и выкладывают результаты поиска из сервиса Shazam. Если песня действительно разойдётся на западе, для участников группы Антона Лиссова и Сергея Макарова это станет успехом уже со вторым проектом — они также участвуют в группе Little Big, которые стали известны на весь мир благодаря вирусному клипу «SKIBIDI».

#сериалы #пацаны

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40 комментариев
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Невероятный блик

Я лет до 12 так же охреневала, когда слышала где-то знакомую песню или узнавала актера

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enooough

я бы удивился если б услышал джанк даже в российском проекте, что уж говорить об амазоне. мне не 12 если шо

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Невероятный блик

Ну в российском и я бы удивилась, потому что это, скорее всего, просто не пропустили бы на экраны. А тут чуваки просто взяли популярную песню.

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Ледяной кофе

Самая популярная песня в России в 2022, ага.

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Невероятный блик

*известная, пусть так. И популярная в юности возбудившихся миллениалов

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Ледяной кофе
возбудившихся миллениалов

Как будто это что-то плохое

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Невероятный блик

Это прекрасное и напоминающее о прекрасных временах )

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Невероятный блик

Отличный комментарий, так держать

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Stanley

Jane Air - это конечно круто, но мне кажется, что мы уже все проебали.

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Облачко1984

О, новый сезон выходит, пропустил, спасибо, это мы смотрим.

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Verum

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Verum

Так же у них есть аддоны для ff и хрома, пример:

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Грузинский корабль

щя бы вернуться во времена, когда я слушала эту песню

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Ирина Китаева

сериалы вторичны
читайте книги

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enooough

а комиксы?

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Ирина Китаева

https://youtu.be/GoysWf3oMq4

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enooough

по превью уже понятно, что этого авторитета мысли слушать не стоит, но все же: «комиксы дают нашим хрестянским детям ложные понятия о добре и зле, жаль, что сейчас не ссср, где можно было ввести цензуру и запретить их распространение, ведь я не люблю мужиков в разноцветных трусах»

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enooough

а книги можно читать любые или которые партия одобрила?

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Ирина Китаева
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enooough

ааа так вы одна из этих… как их…

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Комментарий удален модератором

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TJaba
10 апреля
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aliftin

Хватит спойлерить сюжет.

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Q-fresh

Дак в прошлой серии Бутчер сказал «мы едем в Россию». Что тут спойлерить-то лол

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aliftin

Ты не поверишь, но есть те кто не смотрят что-то день в день, а ждут выходных или того хуже, пока выйдет весь сезон.

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Q-fresh

Дак прошлая серия и была перед выходными - уже неделя прошла. Не душни, здесь вообще про Россию спойлер не спойлер

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Антон Сциталов

А можно сюжет серии, которая вышла сегодня не сливать сразу в канал телеги? Сколько часов прошло? 8?

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Андрей Скоров

Песня говно😁

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Веселый молочник

Старый андеграунд...

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George Jejeya

Что ты можешь рассказать об этой малолетке?

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Yggdrasil

Джанк это я, я это ДЖААААААНК

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Тэнк

спасибо, нах. Меня ещё со стренгер сингс триггерит

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Виталий Лановой

почему? хороший сезон же

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Тэнк

на середине сезона и у меня смешанные впечатления. Но точно воротит от отображения армейских вертухаев в тюряжке - просто когда практически риллайф видишь, какие подобные им на самом деле чмони

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Виталий Лановой

Их там разве хорошими показали?

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Тэнк

нет, у дафферов всё то же клише про "они сломают любого"

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Виталий Лановой

я тока 2 серии посмотрел

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Тэнк

я втянулась и есть желание с середины смотреть запоем

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Alexander Fo

Офигеть!!! Jane Air и Little Big - это одни люди.

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Ajj

Мы не локализуем названия шипов, поэтому #ДомашнийСвет в телевизоре выглядело удручающе

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Математический звук

Люблю такие истории лично для себя:

2 дня назад я ни с того, ни с сего («пацаны» не смотрю) вспомнил Junk и ходил весь день напевал себе под нос как придурок, и тряс головой как в 2006

И тут такое …

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