Леди Хаха — «Joker Face»: как интернет отреагировал на слухи о продолжении «Джокера» с Леди Гагой в роли Харли Куинн Статьи редакции
Безумный концепт разделил зрителей на два лагеря — скептиков и любителей всего необычного. Но если подумать, то мюзикл по Джокеру был ожидаем.
В начале июня режиссёр Тодд Филлипс сообщил подписчикам в соцсетях, что ведёт работу над продолжением «Джокера». Автор уже закончил сценарий и вручил его исполнителю главной роли Хоакину Фениксу, а сам фильм получил подзаголовок Folie à deux (с французского — «Безумие для двоих») — термин, означающий бредовое расстройство, затрагивающее двух человек.
13 июня появилось ещё немного подробностей о грядущей картине. Источники журнала The Hollywood Reporter рассказали, что «Джокер 2» будет мюзиклом, а на одну из главных ролей авторы хотят взять Леди Гагу — студия уже начала переговоры с поп-звездой. Судя по всему, она может сыграть вечную спутницу злодея Харли Куинн, на что намекает и название фильма.
Новость о неожиданных жанре и актрисе вызвали даже больший резонанс со стороны фанатов, чем анонс сиквела за несколько дней до этого. Первая часть отличалась мрачностью и серьёзностью не только на фоне фильмов Marvel, но и среди других супергеройских картин в киновселенной DC Comics — а теперь «взрослый» фильм якобы превращают в нечто легкомысленное и «попсовое».
Из-за этого часть зрителей с осторожностью отнеслась как к идеям Филлипса, так и к источникам THR: пока одни находились в стадии отрицания, остальные уже убедили себя, что таким образом франшизу испортят. Другая половина пользователей, наоборот, оценила концепт мюзикла про Джокера и заявила, что будет неиронично ждать фильм, на который до этого не возлагала надежд.
Некоторые пользователи твиттера отметили, что если задуматься, то идея сделать из второй части мюзикл — не такая уж неожиданная и безумная. В первом фильме Филлипс вдохновлялся культовыми «Таксистом» и «Королём комедии» Мартина Скорсезе, а между ними вышел ещё один фильм режиссёра с Робертом Де Ниро в главной роли — музыкальный «Нью-Йорк, Нью-Йорк».
Многие решили пофантазировать, как может выглядеть мрачный мюзикл про психически нездоровых суперзлодеев. Оказалось, что кроме фильма Скорсезе есть ещё немало референсов — например, музыкальные номера из фильмов и игр про Бэтмена или пародийные ролики. Кто-то нашёл и намёки на появление во вселенной Леди Гаги — однажды она назвала себя «Леди Хаха», а в одной из серий мультфильма «Харли Куинн» с поп-звездой перепутали Мистера Фриза.
Некоторые пользователи продолжили представлять продолжение «Джокера» самостоятельно: одни рисовали постеры к фильму, другие находили сцены из других мюзиклов, которые вписались бы в сюжет, а третьи сосредоточились на образе Леди Гаги, чтобы максимально приблизить её к новой роли.
Без собчак в роли Жокера смотреть не имеет смысла
Спасибо, это видео окончательно дало понять, что пора мне идти к мозгоправу.
Да ну блин(
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Все таки Собчак ахуенная шоуменша, даже Бар Ебухи расслаиваются
А мне зашла она в Доме Гуччи.
Потом она, правда, в хату зашла
Первый джокер кринж лютый, так они решили еще продолжение снять
Один из худших фильмов, которые я видел
Не понимаю, почему все так дрочат на него
ну хуй его знает, хуй его знает
Без паники! Строй держать! Приказа слушать! Прорвемся!
Гага хороша, я плакал когда смотрел "звезда родилась". Возможно это будет крутой фильм.