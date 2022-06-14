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Кино и сериалы
Интернет

Леди Хаха — «Joker Face»: как интернет отреагировал на слухи о продолжении «Джокера» с Леди Гагой в роли Харли Куинн Статьи редакции

Безумный концепт разделил зрителей на два лагеря — скептиков и любителей всего необычного. Но если подумать, то мюзикл по Джокеру был ожидаем.

336 просмотров

В начале июня режиссёр Тодд Филлипс сообщил подписчикам в соцсетях, что ведёт работу над продолжением «Джокера». Автор уже закончил сценарий и вручил его исполнителю главной роли Хоакину Фениксу, а сам фильм получил подзаголовок Folie à deux (с французского — «Безумие для двоих») — термин, означающий бредовое расстройство, затрагивающее двух человек.

13 июня появилось ещё немного подробностей о грядущей картине. Источники журнала The Hollywood Reporter рассказали, что «Джокер 2» будет мюзиклом, а на одну из главных ролей авторы хотят взять Леди Гагу — студия уже начала переговоры с поп-звездой. Судя по всему, она может сыграть вечную спутницу злодея Харли Куинн, на что намекает и название фильма.

Новость о неожиданных жанре и актрисе вызвали даже больший резонанс со стороны фанатов, чем анонс сиквела за несколько дней до этого. Первая часть отличалась мрачностью и серьёзностью не только на фоне фильмов Marvel, но и среди других супергеройских картин в киновселенной DC Comics — а теперь «взрослый» фильм якобы превращают в нечто легкомысленное и «попсовое».

Из-за этого часть зрителей с осторожностью отнеслась как к идеям Филлипса, так и к источникам THR: пока одни находились в стадии отрицания, остальные уже убедили себя, что таким образом франшизу испортят. Другая половина пользователей, наоборот, оценила концепт мюзикла про Джокера и заявила, что будет неиронично ждать фильм, на который до этого не возлагала надежд.

The Moonlight Warrior 🌙 @BlackMajikMan90
Me: “I don’t want Joker 2”

Warner Brothers: “It’s a musical”

Me: “Two tickets please”
Я: «Я не хочу „Джокера 2“». Warner Bros.: «Это мюзикл!» Я: «Два билета, пожалуйста»
Alkor @Alkor_yt
Joker 2 sera une COMÉDIE MUSICALE… WTF ???
«Джокер 2» будет МЮЗИКЛОМ... ЧТО ЗА ХРЕНЬ?
kamala khan's lawyer @Targ_Nation
Ответ на публикацию @THR
it's so funny that joker was THE movie for straight men and now the sequel is a musical starring Lady Gaga...this is the biggest yassification in cinematic history 😭 #Joker2
Так смешно, что «Джокер» был фильмом для «настоящих мужиков», а сиквел теперь будет мюзиклом с Леди Гагой в главной роли... Это самая масштабная яссификация в истории кинематографа
Jacob @JacobFisherDF
joker 2 getting a theater full of incels and theater kids and combining them into incel-music theater kids will create an unstoppable force that hasn’t been seen since j robert oppenheimer created the atomic bomb, lives will be changed forever.
«Джокер 2» соберёт кинотеатры, полные инцелов и детей-актёров, и соединит их в инцелов-театралов, что создаст непреодолимую силу, которую мир не видел со времён создания атомной бомбы Робертом Оппенгеймером, жизнь навсегда изменится
OhYeahIt’sThatGuy @OSthatguy
mfs be complaining about Joker 2 being a musical like this ain't the best episode of The Flash since S2
Придурки жалуются, что «Джокер 2» будет мюзиклом, как будто не это было лучшим эпизодом «Флэша», начиная со второго сезона

Некоторые пользователи твиттера отметили, что если задуматься, то идея сделать из второй части мюзикл — не такая уж неожиданная и безумная. В первом фильме Филлипс вдохновлялся культовыми «Таксистом» и «Королём комедии» Мартина Скорсезе, а между ними вышел ещё один фильм режиссёра с Робертом Де Ниро в главной роли — музыкальный «Нью-Йорк, Нью-Йорк».

Mr. Chau @Srirachachau
If Joker 1 was a combo of Taxi Driver and King of Comedy then maybe the Harley Quinn featuring Joker 2 will combine New York, New York and Shutter Island
Если «Джокер» был комбинацией из «Таксиста» и «Короля комедии», то может быть Харли Куинн в «Джокере 2» соединит в себе «Нью-Йорк, Нью-Йорк» и «Остров проклятых»
Chris Evangelista @cevangelista413
JOKER 2
Le Cinéphiles @LeCinephiles
joker 2 is going to hit us with a fucking saxophone solo here we go
«Джокер 2» вынесет нас грёбаным соло на саксофоне, погнали

Многие решили пофантазировать, как может выглядеть мрачный мюзикл про психически нездоровых суперзлодеев. Оказалось, что кроме фильма Скорсезе есть ещё немало референсов — например, музыкальные номера из фильмов и игр про Бэтмена или пародийные ролики. Кто-то нашёл и намёки на появление во вселенной Леди Гаги — однажды она назвала себя «Леди Хаха», а в одной из серий мультфильма «Харли Куинн» с поп-звездой перепутали Мистера Фриза.

Некоторые пользователи продолжили представлять продолжение «Джокера» самостоятельно: одни рисовали постеры к фильму, другие находили сцены из других мюзиклов, которые вписались бы в сюжет, а третьи сосредоточились на образе Леди Гаги, чтобы максимально приблизить её к новой роли.

BossLogic @Bosslogic
Many years ago I did a version of this as a parody, never thought I'd see a Joker musical 😁 #Joker2
Много лет назад я делал похожую версию этого постера в качестве пародии, никогда не думал, что увижу мюзикл про Джокера
strainja @dogesatiric
joker 2 gotta have this kind of poster
У «Джокера 2» будет постер в похожем стиле
Gaga Daily @gagadaily
Lady Gaga’s first day on the set of Joker 2:
Леди Гага в первый день на съёмках «Джокера 2»: «Вы можете знать меня как Леди Гагу, но сегодня я Леди Хаха»
G🌈 @ItsMeADoughnut
Ответ на публикацию @DiscussingFilm
Woah the first scene looks great!! https://twitter.com/discussingfilm/status/1536500917146624001
Вау, первый фрагмент выглядит отлично!
tabitha @cinedruig
joker and harley in joker 2
Джокер и Харли в «Джокере 2»
ؘ @mothermonstrr
Joker 2. 2024.
El Geek Sin Nombre @ElGeekSinNombre
Yo cuando Harley Quinn aparezca en Joker 2:
Это я, когда Харли Куинн появится в «Джокере 2»: «Боже мой, это Леди Гага»
Zach Raffio @zachraffio
«Мы живём в обществе»
isaac @absentserotonin
hope they introduce characters in joker 2 like this
Надеюсь, они будут представлять персонажей в «Джокере 2» вот так
Jacob Conroy @J4cob_conroy
Ответ на публикацию @DiscussingFilm
Joker on his way to insight another riot https://twitter.com/DiscussingFilm/status/1536502684768948224
Джокер разжигает новый бунт
annalisa @uncvtgcms
JOKER 2 LEAK
Слив фрагмента из «Джокера 2»
ً @crdanexo
the joker (2025)
Интернет
Стабильный мангал
Джокер танцует, бросается под машину, смеётся голосами знаменитостей: мемы с персонажем Феникса заполонили соцсети Статьи редакции

Можно сказать точно — фильм окончательно ушёл в народ.

Промо-фото «Джокера»

#кино #соцсети #мемы

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10 комментариев
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Привлекательный дебаркадер

Без собчак в роли Жокера смотреть не имеет смысла

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Лесной браслет

Спасибо, это видео окончательно дало понять, что пора мне идти к мозгоправу.

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Привлекательный дебаркадер

Да ну блин(
_
Все таки Собчак ахуенная шоуменша, даже Бар Ебухи расслаиваются

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Практический химик

А мне зашла она в Доме Гуччи.

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Практический химик

Потом она, правда, в хату зашла

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Человек-человек

Первый джокер кринж лютый, так они решили еще продолжение снять

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Дмитрий Царь

Один из худших фильмов, которые я видел
Не понимаю, почему все так дрочат на него

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Педагогический ГОСТ

ну хуй его знает, хуй его знает

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Галина Перидольская

Без паники! Строй держать! Приказа слушать! Прорвемся!

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aliftin

Гага хороша, я плакал когда смотрел "звезда родилась". Возможно это будет крутой фильм.

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