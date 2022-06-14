Безумный концепт разделил зрителей на два лагеря — скептиков и любителей всего необычного. Но если подумать, то мюзикл по Джокеру был ожидаем.

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В начале июня режиссёр Тодд Филлипс сообщил подписчикам в соцсетях, что ведёт работу над продолжением «Джокера». Автор уже закончил сценарий и вручил его исполнителю главной роли Хоакину Фениксу, а сам фильм получил подзаголовок Folie à deux (с французского — «Безумие для двоих») — термин, означающий бредовое расстройство, затрагивающее двух человек.

13 июня появилось ещё немного подробностей о грядущей картине. Источники журнала The Hollywood Reporter рассказали, что «Джокер 2» будет мюзиклом, а на одну из главных ролей авторы хотят взять Леди Гагу — студия уже начала переговоры с поп-звездой. Судя по всему, она может сыграть вечную спутницу злодея Харли Куинн, на что намекает и название фильма.

Новость о неожиданных жанре и актрисе вызвали даже больший резонанс со стороны фанатов, чем анонс сиквела за несколько дней до этого. Первая часть отличалась мрачностью и серьёзностью не только на фоне фильмов Marvel, но и среди других супергеройских картин в киновселенной DC Comics — а теперь «взрослый» фильм якобы превращают в нечто легкомысленное и «попсовое».

Из-за этого часть зрителей с осторожностью отнеслась как к идеям Филлипса, так и к источникам THR: пока одни находились в стадии отрицания, остальные уже убедили себя, что таким образом франшизу испортят. Другая половина пользователей, наоборот, оценила концепт мюзикла про Джокера и заявила, что будет неиронично ждать фильм, на который до этого не возлагала надежд.

The Moonlight Warrior 🌙 @BlackMajikMan90 Me: “I don’t want Joker 2”



Warner Brothers: “It’s a musical”



Me: “Two tickets please” Я: «Я не хочу „Джокера 2“». Warner Bros.: «Это мюзикл!» Я: «Два билета, пожалуйста»

Alkor @Alkor_yt Joker 2 sera une COMÉDIE MUSICALE… WTF ??? «Джокер 2» будет МЮЗИКЛОМ... ЧТО ЗА ХРЕНЬ?

kamala khan's lawyer @Targ_Nation Ответ на публикацию @THR it's so funny that joker was THE movie for straight men and now the sequel is a musical starring Lady Gaga...this is the biggest yassification in cinematic history 😭 #Joker2 Так смешно, что «Джокер» был фильмом для «настоящих мужиков», а сиквел теперь будет мюзиклом с Леди Гагой в главной роли... Это самая масштабная яссификация в истории кинематографа

Jacob @JacobFisherDF joker 2 getting a theater full of incels and theater kids and combining them into incel-music theater kids will create an unstoppable force that hasn’t been seen since j robert oppenheimer created the atomic bomb, lives will be changed forever. «Джокер 2» соберёт кинотеатры, полные инцелов и детей-актёров, и соединит их в инцелов-театралов, что создаст непреодолимую силу, которую мир не видел со времён создания атомной бомбы Робертом Оппенгеймером, жизнь навсегда изменится

OhYeahIt’sThatGuy @OSthatguy mfs be complaining about Joker 2 being a musical like this ain't the best episode of The Flash since S2 Придурки жалуются, что «Джокер 2» будет мюзиклом, как будто не это было лучшим эпизодом «Флэша», начиная со второго сезона

Некоторые пользователи твиттера отметили, что если задуматься, то идея сделать из второй части мюзикл — не такая уж неожиданная и безумная. В первом фильме Филлипс вдохновлялся культовыми «Таксистом» и «Королём комедии» Мартина Скорсезе, а между ними вышел ещё один фильм режиссёра с Робертом Де Ниро в главной роли — музыкальный «Нью-Йорк, Нью-Йорк».

Mr. Chau @Srirachachau If Joker 1 was a combo of Taxi Driver and King of Comedy then maybe the Harley Quinn featuring Joker 2 will combine New York, New York and Shutter Island Если «Джокер» был комбинацией из «Таксиста» и «Короля комедии», то может быть Харли Куинн в «Джокере 2» соединит в себе «Нью-Йорк, Нью-Йорк» и «Остров проклятых»

Le Cinéphiles @LeCinephiles joker 2 is going to hit us with a fucking saxophone solo here we go «Джокер 2» вынесет нас грёбаным соло на саксофоне, погнали

Многие решили пофантазировать, как может выглядеть мрачный мюзикл про психически нездоровых суперзлодеев. Оказалось, что кроме фильма Скорсезе есть ещё немало референсов — например, музыкальные номера из фильмов и игр про Бэтмена или пародийные ролики. Кто-то нашёл и намёки на появление во вселенной Леди Гаги — однажды она назвала себя «Леди Хаха», а в одной из серий мультфильма «Харли Куинн» с поп-звездой перепутали Мистера Фриза.

Некоторые пользователи продолжили представлять продолжение «Джокера» самостоятельно: одни рисовали постеры к фильму, другие находили сцены из других мюзиклов, которые вписались бы в сюжет, а третьи сосредоточились на образе Леди Гаги, чтобы максимально приблизить её к новой роли.

BossLogic @Bosslogic Many years ago I did a version of this as a parody, never thought I'd see a Joker musical 😁 #Joker2 Много лет назад я делал похожую версию этого постера в качестве пародии, никогда не думал, что увижу мюзикл про Джокера

strainja @dogesatiric joker 2 gotta have this kind of poster У «Джокера 2» будет постер в похожем стиле

Gaga Daily @gagadaily Lady Gaga’s first day on the set of Joker 2: Леди Гага в первый день на съёмках «Джокера 2»: «Вы можете знать меня как Леди Гагу, но сегодня я Леди Хаха»

tabitha @cinedruig joker and harley in joker 2 Джокер и Харли в «Джокере 2»

El Geek Sin Nombre @ElGeekSinNombre Yo cuando Harley Quinn aparezca en Joker 2: Это я, когда Харли Куинн появится в «Джокере 2»: «Боже мой, это Леди Гага»

isaac @absentserotonin hope they introduce characters in joker 2 like this Надеюсь, они будут представлять персонажей в «Джокере 2» вот так

annalisa @uncvtgcms JOKER 2 LEAK Слив фрагмента из «Джокера 2»