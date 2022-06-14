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Кино и сериалы
DTF

Netflix работает над реалити-шоу с соревнованиями в духе «Игры в кальмара» и крупнейшим призовым фондом в истории ТВ Статьи редакции

Убивать участников на нём не будут. Скорее всего.

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  • В шоу под названием Squid Game: The Challenge («Игра в кальмара: Испытание»), как и в оригинальном корейском сериале, будут соперничать 456 игроков. Они примут участие в соревнованиях, вдохновлённых первоисточником, но организаторы собираются ввести и испытания, которых в нём не было.
  • Проигравшие на каждом этапе будут выбывать, пока не останется только один участник.
  • Победитель получит самый крупный денежный приз в истории телевидения — 4,56 миллиона долларов. Как отмечают в Netflix, состав игроков тоже будет крупнейшим для реалити-шоу.
  • Netflix не уточнил насколько близко это шоу будет копировать саму «Игру в кальмара». Будут ли держать всех участников в одном помещении, и собираются ли убивать выбывших, неясно.
  • Запись соревнования планируют разделить на десять эпизодов.
  • Кастинг участников «Испытания» начался на специальном сайте, причём подать заявку могут люди со всего мира. Единственное условие — хорошее владение разговорным английским языком, чтобы понимать правила игры. Общаться на других языках в ходе соревнований при этом не запретят.
  • В случае успеха Netflix планирует адаптировать это реалити-шоу и на других языках.
  • Когда начнутся съёмки и когда выйдет «Испытание», на данный момент неизвестно.

Это уже не первый раз, когда идею «Игры в кальмара» пытаются повторить в реальной жизни. В ноябре видеоблогер, известный как MrBeast опубликовал ролик, для которого организовал похожие соревнования (без убийства участников), воссоздав многие интерьеры из сериала. Тогда некоторые раскритиковали блогера, посчитав, что такой подход обесценивает идеи оригинала — в том числе критику капиталистической системы и вопросы классового неравенства.

За несколько дней до анонса реалити-шоу Netflix дал «зелёный свет» второму сезону «Игры в кальмара», который выпустят не раньше конца 2023 года.

Интернет
Максим Друковский
Американский ютубер детально воссоздал «Игру кальмара» в реальности с призом в 456 тысяч долларов Статьи редакции

Одних впечатлили декорации и масштабы проекта, а другие осудили блогера за обесценивание идей оригинального сериала.

#новости #сериалы #netflix

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13 комментариев
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outsider man

если не убивать, то какой смысл?

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Горячий бутерброд

Было шоу, где ебали

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Nick Rosenberg

Это для японского нетфликса

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Роман Благородный

Нетfucksa

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Дешевый колос

После этих слов лилипут запустил свою "спецоперацию"

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Jereyaut

Отправят отряд добровольцев в пехоту воевать за РФ, и снимать это.

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Anti-gravity cake
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Yggdrasil

Получится перерождение Форд-Боярда, только под новой этикеткой

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Конь Федерации

Ну, раз Нетфликс уже подобным занимается, значит, скоро пойдет по пизде банкротства. Уж больно похоже на паническую попытку заткнуть дыру в бюджете еще большей дырой.

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Оборонный файл

Ну наконец-то годная критика капитализма!)

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Гордон Фриман

ладно

это не 30 лет ждать Mad Max и продолжение халвы)

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Строгий Петя
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Ирина Китаева

самый гоовеный сериал ни о чем
такой вымученый пятикратно переваренный кал

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