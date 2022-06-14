Netflix работает над реалити-шоу с соревнованиями в духе «Игры в кальмара» и крупнейшим призовым фондом в истории ТВ Статьи редакции
Убивать участников на нём не будут. Скорее всего.
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- В шоу под названием Squid Game: The Challenge («Игра в кальмара: Испытание»), как и в оригинальном корейском сериале, будут соперничать 456 игроков. Они примут участие в соревнованиях, вдохновлённых первоисточником, но организаторы собираются ввести и испытания, которых в нём не было.
- Проигравшие на каждом этапе будут выбывать, пока не останется только один участник.
- Победитель получит самый крупный денежный приз в истории телевидения — 4,56 миллиона долларов. Как отмечают в Netflix, состав игроков тоже будет крупнейшим для реалити-шоу.
- Netflix не уточнил насколько близко это шоу будет копировать саму «Игру в кальмара». Будут ли держать всех участников в одном помещении, и собираются ли убивать выбывших, неясно.
- Запись соревнования планируют разделить на десять эпизодов.
- Кастинг участников «Испытания» начался на специальном сайте, причём подать заявку могут люди со всего мира. Единственное условие — хорошее владение разговорным английским языком, чтобы понимать правила игры. Общаться на других языках в ходе соревнований при этом не запретят.
- В случае успеха Netflix планирует адаптировать это реалити-шоу и на других языках.
- Когда начнутся съёмки и когда выйдет «Испытание», на данный момент неизвестно.
Это уже не первый раз, когда идею «Игры в кальмара» пытаются повторить в реальной жизни. В ноябре видеоблогер, известный как MrBeast опубликовал ролик, для которого организовал похожие соревнования (без убийства участников), воссоздав многие интерьеры из сериала. Тогда некоторые раскритиковали блогера, посчитав, что такой подход обесценивает идеи оригинала — в том числе критику капиталистической системы и вопросы классового неравенства.
За несколько дней до анонса реалити-шоу Netflix дал «зелёный свет» второму сезону «Игры в кальмара», который выпустят не раньше конца 2023 года.
если не убивать, то какой смысл?
Было шоу, где ебали
Это для японского нетфликса
Нетfucksa
После этих слов лилипут запустил свою "спецоперацию"
Отправят отряд добровольцев в пехоту воевать за РФ, и снимать это.
Получится перерождение Форд-Боярда, только под новой этикеткой
Ну, раз Нетфликс уже подобным занимается, значит, скоро пойдет по пизде банкротства. Уж больно похоже на паническую попытку заткнуть дыру в бюджете еще большей дырой.
Ну наконец-то годная критика капитализма!)
ладно
это не 30 лет ждать Mad Max и продолжение халвы)
самый гоовеный сериал ни о чем
такой вымученый пятикратно переваренный кал