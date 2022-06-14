Это уже не первый раз, когда идею «Игры в кальмара» пытаются повторить в реальной жизни. В ноябре видеоблогер, известный как MrBeast опубликовал ролик, для которого организовал похожие соревнования (без убийства участников), воссоздав многие интерьеры из сериала. Тогда некоторые раскритиковали блогера, посчитав, что такой подход обесценивает идеи оригинала — в том числе критику капиталистической системы и вопросы классового неравенства.