В сети впервые появилось фото Райана Гослинга в образе Кена из фильма «Барби» — и сразу стало мемом о контрастах Статьи редакции
Актёр, который был «депрессивной иконой думеров», неожиданно сменил образ на джинсовую жилетку поверх голого торса и розовые декорации.
15 июня Warner Bros. показала первый снимок с Райаном Гослингом в образе Кена из фильма «Барби». Промо-фото опубликовали в официальном твиттер-аккаунте студии, на нём актёр предстал в джинсовом костюме на голое тело и с осветлёнными волосами.
Исполнителя главной мужской роли анонсировали ещё в октябре 2021 года, но больше полугода зрители могли только фантазировать, как будет выглядеть популярная кукла в исполнении Гослинга — Марго Робби в образе самой Барби показали чуть раньше, в конце апреля.
Хотя Райан Гослинг нередко играл обаятельных персонажей, в последние годы за ним закрепился образ депрессивного героя с томным взглядом, особенно после культовой роли молчаливого водителя в «Драйве». В похожем образе он появился также в фильмах «Только бог простит», «Бегущий по лезвию 2049» и «Место под соснами».
Из-за этого Гослинг, наравне с героями фильмов «Американский психопат», «Таксист» или «Джокер», стал ироничным примером для подражания многих думеров и фанатов кино — частью так называемого синдрома «Буквально я». Для пользователей новый, почти доведённый до абсурда образ актёра стал неожиданностью.
В твиттере стали шутить о том, что Кен Гослинга «перевернёт жизни» фанатов актёра, которым придётся либо отвернуться от своего кумира, либо принять смазливую внешность и приторно-розовые декорации фильма (телеведущий Конан О'Брайен, например, выбрал второй вариант).
В сети оперативно появились шутки и мемы про гламурный образ Гослинга. Авторы в основном обыгрывали контраст между более привычными ролями актёра, противопоставляя их или, наоборот, объединяя их в вымышленный кроссовер. Кто-то добавлял персонажа и в другие декорации, не связанные с прошлыми работами Гослинга — в игры, шоу из нулевых или «Морбиуса».
Пока о фильме, который поставит Грета Гервиг, известно мало подробностей. По слухам, там будет несколько версий Барби и Кена — в мужской роли могут появиться также Шути Гатва («Сексуальное просвещение») и Симу Лю («Шан-чи и легенда десяти колец»). Поэтому некоторые пользователи представили, как в образе Кена будут выглядеть другие актёры — просто одев их в розовое.
Знаем мы какая у этого Кена будет Барби
Не видел ни одного фильма с ним. Да, я существую.
Мне кажется ты говоришь неправду ради того что бы показаться крутым и срубить лайков.
соболезную
Ого как давно не слышал эту фразу.
Это твоя осознанная позиция или так вышло?
Вау, ты такой необычный
это не настоящие фанаты тогда
Неповторимый оригинальный мем о контрастах:
Я приму Гослинга любым
Кроме "Дневника памяти", нахуй это дерьмо