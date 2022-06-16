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Кино и сериалы
Интернет

В сети впервые появилось фото Райана Гослинга в образе Кена из фильма «Барби» — и сразу стало мемом о контрастах Статьи редакции

Актёр, который был «депрессивной иконой думеров», неожиданно сменил образ на джинсовую жилетку поверх голого торса и розовые декорации.

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15 июня Warner Bros. показала первый снимок с Райаном Гослингом в образе Кена из фильма «Барби». Промо-фото опубликовали в официальном твиттер-аккаунте студии, на нём актёр предстал в джинсовом костюме на голое тело и с осветлёнными волосами.

Warner Bros. Pictures @wbpictures
#BARBIE
July 21, 2023
Only in theaters.

Исполнителя главной мужской роли анонсировали ещё в октябре 2021 года, но больше полугода зрители могли только фантазировать, как будет выглядеть популярная кукла в исполнении Гослинга — Марго Робби в образе самой Барби показали чуть раньше, в конце апреля.

Хотя Райан Гослинг нередко играл обаятельных персонажей, в последние годы за ним закрепился образ депрессивного героя с томным взглядом, особенно после культовой роли молчаливого водителя в «Драйве». В похожем образе он появился также в фильмах «Только бог простит», «Бегущий по лезвию 2049» и «Место под соснами».

Из-за этого Гослинг, наравне с героями фильмов «Американский психопат», «Таксист» или «Джокер», стал ироничным примером для подражания многих думеров и фанатов кино — частью так называемого синдрома «Буквально я». Для пользователей новый, почти доведённый до абсурда образ актёра стал неожиданностью.

В твиттере стали шутить о том, что Кен Гослинга «перевернёт жизни» фанатов актёра, которым придётся либо отвернуться от своего кумира, либо принять смазливую внешность и приторно-розовые декорации фильма (телеведущий Конан О'Брайен, например, выбрал второй вариант).

Conan O'Brien @ConanOBrien
I can’t believe Ryan Gosling is playing Ken in the Barbie movie, I’ll put my smooth mound up against his any day.
Не могу поверить, что Райан Гослинг играет Кена в фильме «Барби». Я готов в любой день приложить к его «холмику» свой
pop culture @notgwendalupe
the barbie movie is gonna be the hot people's joker
Фильм «Барби» станет «Джокером» для привлекательных людей
🐛 Emma Stefansky 🐛 @stefabsky
Ответ на публикацию @wbpictures
can't believe they yassified the place beyond the pines
Не могу поверить, что они яссифицировали «Место под соснами»
Michael (earth 838 variant) @bashful_michael
Freddie Prinze Jr's Fred walked so Ryan Gosling's Ken could run
Фред [из «Скуби-ду»] Фредди Принца-младшего ходил, чтобы Кен Райана Гослинга мог бежать
GOTHICC @frankenfemme_
Ответ на публикацию @wbpictures
This looks like a SNL skit where Ken is tryna cope with being in his 40’s
Это выглядит как скетч из SNL, в котором Кен пытается смириться с тем, что ему уже за 30
AlternateHistoryHub @AltHistoryHub
Ответ на публикацию @wbpictures
All gamers who base their personality on Gosling roles https://twitter.com/wbpictures/status/1537102719525081089
Все геймеры, которые строили свою личность на ролях Гослинга: «Ты пошёл по пути, на который я не могу ступить!»

В сети оперативно появились шутки и мемы про гламурный образ Гослинга. Авторы в основном обыгрывали контраст между более привычными ролями актёра, противопоставляя их или, наоборот, объединяя их в вымышленный кроссовер. Кто-то добавлял персонажа и в другие декорации, не связанные с прошлыми работами Гослинга — в игры, шоу из нулевых или «Морбиуса».

Americana at Brand Memes @americanamemes
Ryan Gosling as the Santa Monica houses:
Райан Гослинг как дома в Санта-Монике
Nickronomicon @nickeldoodle
this is what happens when you get exposed to bisexual lighting
Вот что случается, когда попадаешь под бисексуальное освещение
Paul McCallion @OrangePaulp
Джефф, 18 лет: работает промоутером в клубах; фанатеет по Гвен Стефани; носит женские джинсы
MikeEhrmantrautGaming @bartsimsonreal
[staring into space for five minutes in silence]
come on, barbie
[staring off again for another 30 seconds]
let's...go party
[пять минут молча пялится в никуда] «Come on, Barbie» [залипает ещё на 30 секунд] «Let's... go party»
Re:Buche @rembuchelover
Inside of you there are 2 Ryan Goslings:
Внутри тебя два Райана Гослинга:
🦝 targeted raccoonologist 🦝 @raccoonology
Can't wait to steal Ryan Gosling's new personality
Не могу дождаться, когда смогу скопировать новую личность Райана Гослинга. [На картинке: «Три билета на фильм „Барби“, пожалуйста»]
ecto🦠drome @ecto_fun
Alex Payne @Paynota
Мы с пацанами едем смотреть «Барби» с Райаном Гослингом в главной роли
St. Bobson Q. Dugnutt III Esq. @Wrathtower05
@DiscussingFilm Ryan Gosling stars as Ken Masters in Street Fighter the Movie 2
Райан Гослинг в роли Кена Мастерса в экранизации игры Street Fighter 2
Барбиус
Всратые открытки

Пока о фильме, который поставит Грета Гервиг, известно мало подробностей. По слухам, там будет несколько версий Барби и Кена — в мужской роли могут появиться также Шути Гатва («Сексуальное просвещение») и Симу Лю («Шан-чи и легенда десяти колец»). Поэтому некоторые пользователи представили, как в образе Кена будут выглядеть другие актёры — просто одев их в розовое.

low poly rat @idkpaulina
First look at Jeremy Strong as Ken in Greta Gerwig’s BARBIE
Первый взгляд на Джереми Стронга в роли Кена в «Барби» Греты Гервиг
catarina. @cacmrg
first look at sergio leone as ken in greta gerwig's barbie.
Первый взгляд на Серджио Леоне в роли Кена в «Барби» Греты Гервиг

#соцсети #мемы #кино #резонанс

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11 комментариев
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anoice

Знаем мы какая у этого Кена будет Барби

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Ху Эмай

Не видел ни одного фильма с ним. Да, я существую.

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aliftin

Мне кажется ты говоришь неправду ради того что бы показаться крутым и срубить лайков.

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Криминальный крюк

соболезную

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Наивный глобус
Да, я существую.

Ого как давно не слышал эту фразу.

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Валютный космос

Это твоя осознанная позиция или так вышло?

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Человек-человек

Вау, ты такой необычный

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Вооруженный рак
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Dr. Acula
Кен Гослинга «перевернёт жизни» фанатов актёра, которым придётся либо отвернуться от своего кумира, либо принять смазливую внешность и приторно-розовые декорации фильма

это не настоящие фанаты тогда

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Ненужный корабль

Неповторимый оригинальный мем о контрастах:

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Massey Ferguson

Я приму Гослинга любым

Кроме "Дневника памяти", нахуй это дерьмо

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