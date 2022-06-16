Актёр, который был «депрессивной иконой думеров», неожиданно сменил образ на джинсовую жилетку поверх голого торса и розовые декорации.

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15 июня Warner Bros. показала первый снимок с Райаном Гослингом в образе Кена из фильма «Барби». Промо-фото опубликовали в официальном твиттер-аккаунте студии, на нём актёр предстал в джинсовом костюме на голое тело и с осветлёнными волосами.

Исполнителя главной мужской роли анонсировали ещё в октябре 2021 года, но больше полугода зрители могли только фантазировать, как будет выглядеть популярная кукла в исполнении Гослинга — Марго Робби в образе самой Барби показали чуть раньше, в конце апреля.

Хотя Райан Гослинг нередко играл обаятельных персонажей, в последние годы за ним закрепился образ депрессивного героя с томным взглядом, особенно после культовой роли молчаливого водителя в «Драйве». В похожем образе он появился также в фильмах «Только бог простит», «Бегущий по лезвию 2049» и «Место под соснами».

Из-за этого Гослинг, наравне с героями фильмов «Американский психопат», «Таксист» или «Джокер», стал ироничным примером для подражания многих думеров и фанатов кино — частью так называемого синдрома «Буквально я». Для пользователей новый, почти доведённый до абсурда образ актёра стал неожиданностью.

В твиттере стали шутить о том, что Кен Гослинга «перевернёт жизни» фанатов актёра, которым придётся либо отвернуться от своего кумира, либо принять смазливую внешность и приторно-розовые декорации фильма (телеведущий Конан О'Брайен, например, выбрал второй вариант).

Conan O'Brien @ConanOBrien I can’t believe Ryan Gosling is playing Ken in the Barbie movie, I’ll put my smooth mound up against his any day. Не могу поверить, что Райан Гослинг играет Кена в фильме «Барби». Я готов в любой день приложить к его «холмику» свой

pop culture @notgwendalupe the barbie movie is gonna be the hot people's joker [{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/9341eca8-fb85-5f21-9d71-f830c84cefd9\/","width":1200,"height":1200}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/a853b759-3ff4-519a-a91a-d48638ede003\/","width":1440,"height":1800}}}] Фильм «Барби» станет «Джокером» для привлекательных людей

Michael (earth 838 variant) @bashful_michael Freddie Prinze Jr's Fred walked so Ryan Gosling's Ken could run [{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/51512661-ab06-57a4-b180-def88053087c\/","width":443,"height":442}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/2d0557c4-396b-5d5a-9412-9083b1d004ea\/","width":1639,"height":2048}}}] Фред [из «Скуби-ду»] Фредди Принца-младшего ходил, чтобы Кен Райана Гослинга мог бежать

GOTHICC @frankenfemme_ Ответ на публикацию @wbpictures This looks like a SNL skit where Ken is tryna cope with being in his 40’s Это выглядит как скетч из SNL, в котором Кен пытается смириться с тем, что ему уже за 30

AlternateHistoryHub @AltHistoryHub Ответ на публикацию @wbpictures All gamers who base their personality on Gosling roles https://twitter.com/wbpictures/status/1537102719525081089 Все геймеры, которые строили свою личность на ролях Гослинга: «Ты пошёл по пути, на который я не могу ступить!»

В сети оперативно появились шутки и мемы про гламурный образ Гослинга. Авторы в основном обыгрывали контраст между более привычными ролями актёра, противопоставляя их или, наоборот, объединяя их в вымышленный кроссовер. Кто-то добавлял персонажа и в другие декорации, не связанные с прошлыми работами Гослинга — в игры, шоу из нулевых или «Морбиуса».

Americana at Brand Memes @americanamemes Ryan Gosling as the Santa Monica houses: Райан Гослинг как дома в Санта-Монике

Nickronomicon @nickeldoodle this is what happens when you get exposed to bisexual lighting [{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/efb4e041-c057-5253-a604-6341f155bea4\/","width":1280,"height":720}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/0ec407c2-d96b-5650-92a3-67d47a43d0bd\/","width":1200,"height":1500}}}] Вот что случается, когда попадаешь под бисексуальное освещение

Paul McCallion @OrangePaulp Джефф, 18 лет: работает промоутером в клубах; фанатеет по Гвен Стефани; носит женские джинсы

MikeEhrmantrautGaming @bartsimsonreal [staring into space for five minutes in silence]

come on, barbie

[staring off again for another 30 seconds]

let's...go party [пять минут молча пялится в никуда] «Come on, Barbie» [залипает ещё на 30 секунд] «Let's... go party»

Re:Buche @rembuchelover Inside of you there are 2 Ryan Goslings: [{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/f28938ca-0762-5811-9213-8d3e56060d0d\/","width":451,"height":680}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/f9f7caf1-0c9f-520a-9e7c-17846f65691d\/","width":851,"height":1064}}}] Внутри тебя два Райана Гослинга:

🦝 targeted raccoonologist 🦝 @raccoonology Can't wait to steal Ryan Gosling's new personality Не могу дождаться, когда смогу скопировать новую личность Райана Гослинга. [На картинке: «Три билета на фильм „Барби“, пожалуйста»]

Alex Payne @Paynota Мы с пацанами едем смотреть «Барби» с Райаном Гослингом в главной роли

Пока о фильме, который поставит Грета Гервиг, известно мало подробностей. По слухам, там будет несколько версий Барби и Кена — в мужской роли могут появиться также Шути Гатва («Сексуальное просвещение») и Симу Лю («Шан-чи и легенда десяти колец»). Поэтому некоторые пользователи представили, как в образе Кена будут выглядеть другие актёры — просто одев их в розовое.

low poly rat @idkpaulina First look at Jeremy Strong as Ken in Greta Gerwig’s BARBIE Первый взгляд на Джереми Стронга в роли Кена в «Барби» Греты Гервиг