{"id":2124,"url":"\/distributions\/2124\/click?bit=1&hash=cb486ad033fc4681144b9dcb5bea9174c7b1186d3f634c0396acf30d50ab5312","title":"\u0422\u0435\u0441\u0442 \u0434\u043b\u044f \u0442\u0435\u0445, \u043a\u0442\u043e \u0432\u0441\u0451 \u0435\u0449\u0451 \u0441\u043c\u0435\u0451\u0442\u0441\u044f \u0441 \u0448\u0443\u0442\u043e\u043a \u043e \u0432\u0435\u0447\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 \u0441\u043e\u0434\u044b","buttonText":"\u041f\u0440\u043e\u0439\u0442\u0438","imageUuid":"0c8184f5-e991-5fb1-805a-302a5e5fb506","isPaidAndBannersEnabled":false}
Кино и сериалы

Студия А24 выпустила свечу в виде секс-игрушки из фильма «Всё везде и сразу» Статьи редакции

Такую награду по сюжету получила налоговый инспектор.

70 просмотров

А24 выпустила свечу в виде секс-игрушки из фильма «Всё везде и сразу». Она имеет размер 11х22 сантиметра, полностью состоит из пчелиного воска и весит чуть больше половины килограмма, сообщается на сайте.

По сюжету фильма награду «Аудитор месяца» от своего руководства получила налоговый инспектор Дейдра Бобейдра.

Кадр из фильма «Всё везде и сразу»
Кадр из фильма «Всё везде и сразу»

Свечка стоит 60 долларов. Продажа начнётся в августе, пока можно оформить предзаказ.

«Всё везде и сразу» стартовал в России 7 апреля. В свой первый уикэнд картина собрала 26,4 миллиона рублей — это лучший стартовый результат среди проектов A24 в России. В сюрреалистичном боевике с элементами кунг-фу рассказывается о китайской эмигрантке в центре мультивселенной.

Кино и сериалы
Дорогой супер_стар
«Всё везде и сразу»​ — это абсурдная история от студии A24 о китайской эмигрантке в центре мультивселенной. Обзор TJ Статьи редакции

Сюрреалистичный боевик с элементами кунг-фу, где персонажи получают суперсилы от самих себя из альтернативных реальностей, а главная героиня пытается спасти мир от бублика и заплатить налоги. Рассказываем о фильме без серьёзных спойлеров.

#кино #a24

Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
3 комментария
Осенний теркин30см

Я понимаю, что тем не особо много.
Но блять. Сосиска ещё не успела долететь до пола

Ответить
Развернуть ветку
Броньк

А это секс игрушка? Я думал шахматная фигура...

Ответить
Развернуть ветку
aliftin

Это так охуенно выглядит. Пойду почитаю о том как делать свечи в домашних условиях.

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 3 комментария
null