Такую награду по сюжету получила налоговый инспектор.

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А24 выпустила свечу в виде секс-игрушки из фильма «Всё везде и сразу». Она имеет размер 11х22 сантиметра, полностью состоит из пчелиного воска и весит чуть больше половины килограмма, сообщается на сайте.

По сюжету фильма награду «Аудитор месяца» от своего руководства получила налоговый инспектор Дейдра Бобейдра.

Кадр из фильма «Всё везде и сразу»

Кадр из фильма «Всё везде и сразу»

Свечка стоит 60 долларов. Продажа начнётся в августе, пока можно оформить предзаказ.

«Всё везде и сразу» стартовал в России 7 апреля. В свой первый уикэнд картина собрала 26,4 миллиона рублей — это лучший стартовый результат среди проектов A24 в России. В сюрреалистичном боевике с элементами кунг-фу рассказывается о китайской эмигрантке в центре мультивселенной.