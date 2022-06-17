Студия А24 выпустила свечу в виде секс-игрушки из фильма «Всё везде и сразу» Статьи редакции
Такую награду по сюжету получила налоговый инспектор.
70 просмотров
А24 выпустила свечу в виде секс-игрушки из фильма «Всё везде и сразу». Она имеет размер 11х22 сантиметра, полностью состоит из пчелиного воска и весит чуть больше половины килограмма, сообщается на сайте.
По сюжету фильма награду «Аудитор месяца» от своего руководства получила налоговый инспектор Дейдра Бобейдра.
Свечка стоит 60 долларов. Продажа начнётся в августе, пока можно оформить предзаказ.
«Всё везде и сразу» стартовал в России 7 апреля. В свой первый уикэнд картина собрала 26,4 миллиона рублей — это лучший стартовый результат среди проектов A24 в России. В сюрреалистичном боевике с элементами кунг-фу рассказывается о китайской эмигрантке в центре мультивселенной.
Я понимаю, что тем не особо много.
Но блять. Сосиска ещё не успела долететь до пола
А это секс игрушка? Я думал шахматная фигура...
Это так охуенно выглядит. Пойду почитаю о том как делать свечи в домашних условиях.