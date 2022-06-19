Журналист Андрей Лошак выпустил фильм «Разрыв связи» — историю семи семейных пар, которые расколол конфликт в Украине Статьи редакции
Автор рассказал, что хотел снять картину с 2014 года, после присоединения Крыма к России.
19 июня на ютуб-канале «Настоящее время» вышел документальный фильм Андрея Лошака «Разрыв связи». В 16:00 по московскому времени началась прямая трансляция премьеры, после её завершения работа будет доступна в записи.
Фильм рассказывает о нескольких семьях, в которых после начала военных действий в Украине произошёл конфликт между родственниками. По словам Лошака, с того момента российское общество разделилось на сторонников и противников «военной операции», и он решил осветить семь таких историй.
Съёмки фильма начались ещё в начале весны, но никто из героев, как пишут авторы, с тех пор не изменил своё отношение к ситуации и властям России.
Режиссёр также опубликовал пост в телеграме «Настоящего времени». Там он рассказал, что идея фильма возникла ещё в 2014 году, после присоединения Крыма к России: «Тогда отношение к спецоперации Путина раскололо страну. Кого-то распирало от гордости, кто-то сгорал от стыда». Однако к работе автор приступил только спустя восемь лет, после резкой эскалации конфликта.
Российские власти требуют от СМИ называть события в Украине «специальной военной операцией». Мы вынуждены придерживаться этого правила.
Ну, так и должно быть. Есть фундаментальные вещи, с которыми мириться нельзя.
Журналист Андрей Лошак выпустил фильм «Разрыв очка» — историю о том, как скукоженый карлик хотел поработить Европу начиная с Украины, но дал жидкого.
Путин наш отец — на этом я совсем зафейспалмился. Путин блин это старый пердун из-за которого я никогда спокойно к родителям не поеду. К Хорошим, настоящим родителям а не роже из телека.
продублируюМиллионы россиян, для которых наступившая война – это катастрофа, почувствовали себя одинокими, несчастными, с кошмарным грузом вины и страха перед будущим.
Всего-то нужно, чтобы из этих "миллионов" россиян хотя бы сотня тысяч научилась драться и стрелять. Иначе у этих миллионов будущее так и не наступит.
Это ведь не так много, правда?
Ни сотня тысяч, не миллион, ничего не изменит. Нужно намного больше.
Нужно желание. А его нет.
Нужна готовность умереть. А её нет.
еще предоставить оружие, да?
кто ищет тот найдет, тем более в России
кто ищет, тот сидит, тем более в россии
пока так называемому среднему классу есть чем питаться, никто нихуя не начнёт выходить
когда начнётся разъёб по базовым потребностям, который затронет бОльшую часть россиян, тогда уже что-то будет возможно
в россии больше 20 млн человек, проживающих меньше, чем на 11к в месяц
а сколько тех, кто меньше на 20к, 25к
это не коммунизм, тут голода показного не будет
выходить уже поздно, пора начинать крушить
скоро пригожинские вагнеровцы с кадыровскими кадыровцами вернуться и начнут вам показывать, как родину любить.
Обучение агрессии и насилию - это ваш способ выжить в будущем)
вы еще про гражданское общество что-то напишите
Умеет ли сотня тысяч украинцев драться и стрелять? 🤔