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Журналист Андрей Лошак выпустил фильм «Разрыв связи» — историю семи семейных пар, которые расколол конфликт в Украине Статьи редакции

Автор рассказал, что хотел снять картину с 2014 года, после присоединения Крыма к России.

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19 июня на ютуб-канале «Настоящее время» вышел документальный фильм Андрея Лошака «Разрыв связи». В 16:00 по московскому времени началась прямая трансляция премьеры, после её завершения работа будет доступна в записи.

Фильм рассказывает о нескольких семьях, в которых после начала военных действий в Украине произошёл конфликт между родственниками. По словам Лошака, с того момента российское общество разделилось на сторонников и противников «военной операции», и он решил осветить семь таких историй.

Съёмки фильма начались ещё в начале весны, но никто из героев, как пишут авторы, с тех пор не изменил своё отношение к ситуации и властям России.

Родители разрывают отношения с детьми, жёны с мужьями, сёстры с братьями. Никакие аргументы не работают, пропагандистам из телевизора верят больше, чем родным.

из описания фильма на ютубе

Режиссёр также опубликовал пост в телеграме «Настоящего времени». Там он рассказал, что идея фильма возникла ещё в 2014 году, после присоединения Крыма к России: «Тогда отношение к спецоперации Путина раскололо страну. Кого-то распирало от гордости, кто-то сгорал от стыда». Однако к работе автор приступил только спустя восемь лет, после резкой эскалации конфликта.

Власть теперь требует полного подчинения и единомыслия — кто не с нами, тот против нас. Миллионы россиян, для которых наступившая [«спецоперация»] — это катастрофа, почувствовали себя одинокими, несчастными, с кошмарным грузом вины и страха перед будущим. В то же время другая часть страны, возможно бОльшая её часть, [«спецоперацию»] приняла и поддержала. И те, и другие люди — это Россия.

Андрей Лошак
режиссёр
Гость TJ
Аня Бегиашвили
«Я вот больше не пишу „Путин — х****“, а раньше случалось»: главное из общения Андрея Лошака с TJ Статьи редакции

Журналист и режиссёр о «Холиваре», цензуре и автономном рунете.

​Андрей Лошак Фото Валерии Карабан, Esquire.kz

Российские власти требуют от СМИ называть события в Украине «специальной военной операцией». Мы вынуждены придерживаться этого правила.

#новости #конфликтвукраине #кино

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15 комментариев
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пепси

Ну, так и должно быть. Есть фундаментальные вещи, с которыми мириться нельзя.

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Областной диод

Журналист Андрей Лошак выпустил фильм «Разрыв очка» — историю о том, как скукоженый карлик хотел поработить Европу начиная с Украины, но дал жидкого.

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Noname nonamer

Путин наш отец — на этом я совсем зафейспалмился. Путин блин это старый пердун из-за которого я никогда спокойно к родителям не поеду. К Хорошим, настоящим родителям а не роже из телека.

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Виталя Вентилятор

продублирую

Миллионы россиян, для которых наступившая война – это катастрофа, почувствовали себя одинокими, несчастными, с кошмарным грузом вины и страха перед будущим.

Всего-то нужно, чтобы из этих "миллионов" россиян хотя бы сотня тысяч научилась драться и стрелять. Иначе у этих миллионов будущее так и не наступит.

Это ведь не так много, правда?

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Astraeus

Ни сотня тысяч, не миллион, ничего не изменит. Нужно намного больше.

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пепси

Нужно желание. А его нет.

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Зянон

Нужна готовность умереть. А её нет.

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Dr. Acula

еще предоставить оружие, да?

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Виталя Вентилятор

кто ищет тот найдет, тем более в России

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Dr. Acula

кто ищет, тот сидит, тем более в россии

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Мюллер против войны

пока так называемому среднему классу есть чем питаться, никто нихуя не начнёт выходить

когда начнётся разъёб по базовым потребностям, который затронет бОльшую часть россиян, тогда уже что-то будет возможно

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Dr. Acula

в россии больше 20 млн человек, проживающих меньше, чем на 11к в месяц
а сколько тех, кто меньше на 20к, 25к
это не коммунизм, тут голода показного не будет

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Виталя Вентилятор

выходить уже поздно, пора начинать крушить

скоро пригожинские вагнеровцы с кадыровскими кадыровцами вернуться и начнут вам показывать, как родину любить.

Обучение агрессии и насилию - это ваш способ выжить в будущем)

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Виталя Вентилятор

вы еще про гражданское общество что-то напишите

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Зянон

Умеет ли сотня тысяч украинцев драться и стрелять? 🤔

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