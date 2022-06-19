Автор рассказал, что хотел снять картину с 2014 года, после присоединения Крыма к России.

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19 июня на ютуб-канале «Настоящее время» вышел документальный фильм Андрея Лошака «Разрыв связи». В 16:00 по московскому времени началась прямая трансляция премьеры, после её завершения работа будет доступна в записи.

Фильм рассказывает о нескольких семьях, в которых после начала военных действий в Украине произошёл конфликт между родственниками. По словам Лошака, с того момента российское общество разделилось на сторонников и противников «военной операции», и он решил осветить семь таких историй.

Съёмки фильма начались ещё в начале весны, но никто из героев, как пишут авторы, с тех пор не изменил своё отношение к ситуации и властям России.

Родители разрывают отношения с детьми, жёны с мужьями, сёстры с братьями. Никакие аргументы не работают, пропагандистам из телевизора верят больше, чем родным. из описания фильма на ютубе

Режиссёр также опубликовал пост в телеграме «Настоящего времени». Там он рассказал, что идея фильма возникла ещё в 2014 году, после присоединения Крыма к России: «Тогда отношение к спецоперации Путина раскололо страну. Кого-то распирало от гордости, кто-то сгорал от стыда». Однако к работе автор приступил только спустя восемь лет, после резкой эскалации конфликта.

Власть теперь требует полного подчинения и единомыслия — кто не с нами, тот против нас. Миллионы россиян, для которых наступившая [«спецоперация»] — это катастрофа, почувствовали себя одинокими, несчастными, с кошмарным грузом вины и страха перед будущим. В то же время другая часть страны, возможно бОльшая её часть, [«спецоперацию»] приняла и поддержала. И те, и другие люди — это Россия. Андрей Лошак режиссёр