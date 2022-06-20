Лента выйдет в кинотеатрах 1 января 2023 года.

Фильм расскажет о похождениях Чебурашки, который оказывается настоящим мохнатым зверьком, живущим в апельсиновой роще в далёкой стране. Главного героя воссоздали с помощью компьютерной графики.

В фильме снялись Сергей Гармаш, Фёдор Добронравов, Дмитрий Лысенков, Елена Яковлева и другие. Производством ленты занимались «Союзмультфильм» вместе со студией Yellow, Black and White и телеканалами «Россия 1» и СТС.

Режиссёром выступает Дмитрий Дьяченко, снявший трилогию «Последний богатырь».