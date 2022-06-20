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«Ты что такое?»: первый тизер полнометражного фильма «Чебурашка» Статьи редакции

Лента выйдет в кинотеатрах 1 января 2023 года.

Фильм расскажет о похождениях Чебурашки, который оказывается настоящим мохнатым зверьком, живущим в апельсиновой роще в далёкой стране. Главного героя воссоздали с помощью компьютерной графики.

В фильме снялись Сергей Гармаш, Фёдор Добронравов, Дмитрий Лысенков, Елена Яковлева и другие. Производством ленты занимались «Союзмультфильм» вместе со студией Yellow, Black and White и телеканалами «Россия 1» и СТС.

Режиссёром выступает Дмитрий Дьяченко, снявший трилогию «Последний богатырь».

#новости #союзмультфильм

2221 просмотров
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73 комментария
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Питерский шар
Главного героя воссоздали с помощью компьютерной графики

Ох нихуя себе! А я думал реально нашли такое животное...

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Антон Баралгинович

могли использовать куклу

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Человек кусает собаку

Тестовая группа настолько часто задавала вопрос "а не из говна ли это сделано?" создателям, что тем пришлось отдельно обозначить, что нет, не из говна, а очень даже из "компьютерной графики" (хоть и выглядит как из говна).

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Сельский Никита

Йода из классической трилогии смотрит с изумлением

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Рабочий завод

АХАХАХАХАХАХАХАХАХАХ

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Рабочий завод
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1 комментарий
xqdc

почему у него анимеглаза?

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4 комментария
Дорожный историк

@Artem меняй аву

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4 комментария
Виталий Лановой
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Пластиковое Окно

Почему у него брови крашеные?

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Длинный каякер
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Добро и позитив

Чип и Дейл охуенные

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СвободуПопугаям
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xqdc
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Повышенный татарин
Ты что такое?
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Добро и позитив

Always has been

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1 комментарий
SirDarkWolf

Тут уже накреативили

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Годовой ящик

Настоящий тизер

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Just Greg

Двойственные чувства. Очень говно или чуть-чуть говно?

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Jerod alp

Очень

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Чужой звук

Как так ужасно можно было сделать звук в этом тизере?

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Анатолий Смолов

Просто сжать его до 12 кбит, а потом в ролик вставить.
Только вот зачем было его так сжимат.

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1 комментарий
Перша приватна цвяхарня
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Котан Котаныч

главное не мочить манту)

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Satanex Machina

Интересно, когда это говнище провалиться в прокате, будут россиян насильно загонять в кинотеатры?

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Александр Прохоренко

С чего бы провалилось? Конкуренции нет, на диснеевский мульт не пойдёшь, так что с лопаты фильмы тоже зайдут, тем более в новогодние

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4 комментария
xqdc

СРОЧНО МЕМЫ ДЕЛАЙТЕ

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Генерал Рофлин

Медвежонок Падингтон героинового наркомана

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Веб Инструменты

Повытаскивали старых скелетов... и зачем они музыку стырили из один дома?

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А станет ли лучше

вообще-то это классика..

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Виталий Лановой

Я б посмотрел хоррор с чебурашка против винипуха

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Marat Khamadeev

Без Чебурашки только
https://www.imdb.com/title/tt19623240/

Winnie-The-Pooh: Blood and Honey - IMDb
Winnie-The-Pooh: Blood and Honey: Directed by Rhys Frake-Waterfield. With Natasha Tosini, Amber…
www.imdb.com
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Имбирный пряник
Лента выйдет в кинотеатрах 1 января 2023 года.

А что толку, если к 2023 году все кинотеатры закроются?

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Леонид Гудимов

Иви ру и прочее такое будет жить, к 23му их будут называть кинотеатрами. В чем проблема-то?)

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1 комментарий
Evgeny Lukin
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Андрей Васильев
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Dennis Ko
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Блюющая конечность

Из подбитого малазийского боинга, доставляющего генно-модифицированные апельсины от Си (для создания рузке-армии зомби в ответ на укро-наркоманов), выпадает сцп-нёх и боевой почтобанкольён Гармаш расследует вот это вот всё?

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Борат Сагдиев

хуйня

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Glory to Ukraine

Опять говно

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Неведомый клуб
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Jerod alp

Итак, Гармаш в роли крокодила, но это гармаш. И Чебурашка с лицом уродливого Соника. Общая идиотия на экране.

Кто-то надеялся на что-то кроме кринжа?

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temnemenee

Посрут еще и на чебурашку?

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Заслуженный микрофон

не чебурашкай

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Dmytry Kovalsky

Простите пожалуйста , я просто хотел спросить...
Вы там вообще ебанулись блядь !!??

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отображаемое имя

Отвергающие всё западное оскверняют российскую культуру, выдавая такое непотребство в голливудском стиле

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Перша приватна цвяхарня
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darkAlert

Карлик Чебурашка лежит в закрытом гробу
Глаза нет, поломан, не хватает куска в мозгу
Сейчас Чебу закопают, и его начнут забывать
Чему быть походу, того ебать не миновать

Ты лежи там, Чебурашка, и не поднимайся
Шевели в земле ушами, нам оттуда улыбайся
Ну, а мы тут как-то сверху дальше поживём
Заебеним макарошек и сырочка в них натрём

Шило (с)

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Умный танк88

съешь меня нахуй

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Alexander Fo

Немного чернухи в этот милый чатик: Когда весной 2020 года Российская государственная детская библиотека объявила о проведении конкурса на логотип премии «Большая сказка» имени Эдуарда Успенского, его дочь Татьяна призвала не присваивать новой литературной премии имя её отца, заявив, что он не достоин такой чести, и выступила с открытым письмом. По словам дочери, её отец злоупотреблял алкоголем, применял к детям домашнее насилие, и несколько десятилетий материально поддерживал секту парамедика Виктора Столбуна, практиковавшего изуверские методики воспитания детей своих сторонников. При жизни Успенский лишил Татьяну наследства и упрекал дочь в жадности.

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Арсений Зябликов

Так. И?

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Times Roman

Русськай фильм!!! Уаа, надо обязательно засрать без причины! *пыщ-пыщ-пыщ*

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Капитан Сосулька
Режиссёром выступает Дмитрий Дьяченко, снявший трилогию «Последний богатырь».

Как можно было снять сначала кинематографически прекрасное "О чем говорят мужчины?", а потом так резко переобуться на беспросветную кринжатину?

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Арсений Зябликов

А что кинематографически прекрасного в "ОЧГМ?"?

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Romario

Опоздали лет на 50. Чебурашка как персонаж уже прошёл свой путь от сердец детей (коими были наши мамы и папы) до анекдотов старых алкашей, лет 20 назад начал уходить в небытие и лучше бы там и оставался. Сейчас история непонятной мохнатой ушастой х*йни не торкает, потому что у меня в голове это персонаж тех лет, когда взоврался Чернобыль. И вот, спустя столько лет решили натянуть сову на глобус, выкинули крокодила, вставили гармаша (тоже крокодил, кстати) и поедут с этим в загибающиеся кинотеатры разбавлять сеансы первых матриц и фильмов начала 2000-х. Блестяще.

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Иван Цыревич

чуть лучше всратого пудингтона с нафталиновой королевой.

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Котан Котаныч
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