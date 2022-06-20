«Ты что такое?»: первый тизер полнометражного фильма «Чебурашка» Статьи редакции
Лента выйдет в кинотеатрах 1 января 2023 года.
Фильм расскажет о похождениях Чебурашки, который оказывается настоящим мохнатым зверьком, живущим в апельсиновой роще в далёкой стране. Главного героя воссоздали с помощью компьютерной графики.
В фильме снялись Сергей Гармаш, Фёдор Добронравов, Дмитрий Лысенков, Елена Яковлева и другие. Производством ленты занимались «Союзмультфильм» вместе со студией Yellow, Black and White и телеканалами «Россия 1» и СТС.
Режиссёром выступает Дмитрий Дьяченко, снявший трилогию «Последний богатырь».
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Ох нихуя себе! А я думал реально нашли такое животное...
могли использовать куклу
Тестовая группа настолько часто задавала вопрос "а не из говна ли это сделано?" создателям, что тем пришлось отдельно обозначить, что нет, не из говна, а очень даже из "компьютерной графики" (хоть и выглядит как из говна).
Йода из классической трилогии смотрит с изумлением
АХАХАХАХАХАХАХАХАХАХ
почему у него анимеглаза?
@Artem меняй аву
Почему у него брови крашеные?
Чип и Дейл охуенные
Always has been
Тут уже накреативили
Настоящий тизер
Двойственные чувства. Очень говно или чуть-чуть говно?
Очень
Как так ужасно можно было сделать звук в этом тизере?
Просто сжать его до 12 кбит, а потом в ролик вставить.
Только вот зачем было его так сжимат.
главное не мочить манту)
Интересно, когда это говнище провалиться в прокате, будут россиян насильно загонять в кинотеатры?
С чего бы провалилось? Конкуренции нет, на диснеевский мульт не пойдёшь, так что с лопаты фильмы тоже зайдут, тем более в новогодние
СРОЧНО МЕМЫ ДЕЛАЙТЕ
Медвежонок Падингтон героинового наркомана
Повытаскивали старых скелетов... и зачем они музыку стырили из один дома?
вообще-то это классика..
Я б посмотрел хоррор с чебурашка против винипуха
Без Чебурашки только
https://www.imdb.com/title/tt19623240/
А что толку, если к 2023 году все кинотеатры закроются?
Иви ру и прочее такое будет жить, к 23му их будут называть кинотеатрами. В чем проблема-то?)
Из подбитого малазийского боинга, доставляющего генно-модифицированные апельсины от Си (для создания рузке-армии зомби в ответ на укро-наркоманов), выпадает сцп-нёх и боевой почтобанкольён Гармаш расследует вот это вот всё?
хуйня
Опять говно
Итак, Гармаш в роли крокодила, но это гармаш. И Чебурашка с лицом уродливого Соника. Общая идиотия на экране.
Кто-то надеялся на что-то кроме кринжа?
Посрут еще и на чебурашку?
не чебурашкай
Простите пожалуйста , я просто хотел спросить...
Вы там вообще ебанулись блядь !!??
Отвергающие всё западное оскверняют российскую культуру, выдавая такое непотребство в голливудском стиле
Карлик Чебурашка лежит в закрытом гробу
Глаза нет, поломан, не хватает куска в мозгу
Сейчас Чебу закопают, и его начнут забывать
Чему быть походу, того ебать не миновать
Ты лежи там, Чебурашка, и не поднимайся
Шевели в земле ушами, нам оттуда улыбайся
Ну, а мы тут как-то сверху дальше поживём
Заебеним макарошек и сырочка в них натрём
Шило (с)
съешь меня нахуй
Немного чернухи в этот милый чатик: Когда весной 2020 года Российская государственная детская библиотека объявила о проведении конкурса на логотип премии «Большая сказка» имени Эдуарда Успенского, его дочь Татьяна призвала не присваивать новой литературной премии имя её отца, заявив, что он не достоин такой чести, и выступила с открытым письмом. По словам дочери, её отец злоупотреблял алкоголем, применял к детям домашнее насилие, и несколько десятилетий материально поддерживал секту парамедика Виктора Столбуна, практиковавшего изуверские методики воспитания детей своих сторонников. При жизни Успенский лишил Татьяну наследства и упрекал дочь в жадности.
Так. И?
Русськай фильм!!! Уаа, надо обязательно засрать без причины! *пыщ-пыщ-пыщ*
Как можно было снять сначала кинематографически прекрасное "О чем говорят мужчины?", а потом так резко переобуться на беспросветную кринжатину?
А что кинематографически прекрасного в "ОЧГМ?"?
Опоздали лет на 50. Чебурашка как персонаж уже прошёл свой путь от сердец детей (коими были наши мамы и папы) до анекдотов старых алкашей, лет 20 назад начал уходить в небытие и лучше бы там и оставался. Сейчас история непонятной мохнатой ушастой х*йни не торкает, потому что у меня в голове это персонаж тех лет, когда взоврался Чернобыль. И вот, спустя столько лет решили натянуть сову на глобус, выкинули крокодила, вставили гармаша (тоже крокодил, кстати) и поедут с этим в загибающиеся кинотеатры разбавлять сеансы первых матриц и фильмов начала 2000-х. Блестяще.
чуть лучше всратого пудингтона с нафталиновой королевой.