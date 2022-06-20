Zoinks! Прошло 20 лет с тех пор, как я сыграл Шэгги в первом фильме «Скуби-Ду» от Warner Bros., но его дух остаётся со мной с тех пор. В честь этого я верну 2002 год крутым отдыхом в Мистической машине, монстры не включены.