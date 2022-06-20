{"id":2125,"url":"\/distributions\/2125\/click?bit=1&hash=89238676801d5d52609e0cf7b95f56bd163e3f1f2be52e7a643a121b966f9157","title":"\u0415\u0441\u0442\u044c \u043b\u0438 \u0432 \u043c\u0438\u0440\u0435 \u0447\u0442\u043e-\u0442\u043e \u0432\u0435\u0447\u043d\u043e\u0435? \u041e\u043f\u0440\u0435\u0434\u0435\u043b\u044f\u0435\u043c \u0432 \u043d\u0435\u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e\u043c \u0442\u0435\u0441\u0442\u0435","buttonText":"\u041f\u0440\u043e\u0439\u0442\u0438","imageUuid":"bd03226a-78e0-5dec-98aa-32a959bc2943","isPaidAndBannersEnabled":false}
Кино и сериалы

Фургон из «Скуби-Ду» разместили для бронирования на Airbnb Статьи редакции

Цена аренды — около тысячи рублей за ночь.

479 просмотров

Актёр Мэттью Лиллард, сыгравший Шэгги Роджерса в киноадаптации мультсериала «Скуби-Ду», выставил на Airbnb фургон The Mystery Machine.

Zoinks! Прошло 20 лет с тех пор, как я сыграл Шэгги в первом фильме «Скуби-Ду» от Warner Bros., но его дух остаётся со мной с тех пор. В честь этого я верну 2002 год крутым отдыхом в Мистической машине, монстры не включены.

Мэттью Лиллард
актёр

Арендовать фургон, который припаркован на побережье Малибу, можно 24, 25 и 26 июня. Постояльцы смогут сыграть в мистические игры, «съесть, всё что смогут», включая фирменные гамбургеры из баклажанов, а также посмотреть фильм «Скуби-Ду» на ретро-телевизоре. Цена аренды — 20 долларов за ночь (около 1100 рублей).

#фильмы #airbnb

Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
6 комментариев
Написать комментарий...
Adel Prokurov
20 долларов за ночь (около 110 рублей).

Вот это рубль похорошел

Ответить
Развернуть ветку
aliftin

Сколько реквизита для порно и всего за 20$.

Ответить
Развернуть ветку
Соросята спасают Темнова

Не для русских написано

Ответить
Развернуть ветку
Пятая колонка

Интересно УАЗ буханку если так покрасить... Взлетит?)

Ответить
Развернуть ветку
Killboy Powerhead

Делали

Ответить
Развернуть ветку
Пыхнувший кот

Ничоси он постарел

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 6 комментариев
null