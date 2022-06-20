Фургон из «Скуби-Ду» разместили для бронирования на Airbnb Статьи редакции
Цена аренды — около тысячи рублей за ночь.
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Актёр Мэттью Лиллард, сыгравший Шэгги Роджерса в киноадаптации мультсериала «Скуби-Ду», выставил на Airbnb фургон The Mystery Machine.
Арендовать фургон, который припаркован на побережье Малибу, можно 24, 25 и 26 июня. Постояльцы смогут сыграть в мистические игры, «съесть, всё что смогут», включая фирменные гамбургеры из баклажанов, а также посмотреть фильм «Скуби-Ду» на ретро-телевизоре. Цена аренды — 20 долларов за ночь (около 1100 рублей).
Вот это рубль похорошел
Сколько реквизита для порно и всего за 20$.
Не для русских написано
Интересно УАЗ буханку если так покрасить... Взлетит?)
Делали
Ничоси он постарел