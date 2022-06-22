Кино и сериалы

Стриминговый сервис Peacock показал изменённую заставку сериала «Офис». Вместо сотрудников Dunder Mifflin — миньоны Статьи редакции

Ролик приурочен к цифровому релизу «Миньоны: Грювитация», который состоится 1 июля.

Главного героя мультфильма Грю озвучил Стив Каррелл. Актёр играл босса Dunder Mifflin Майкла Скотта.

#мультфильмы #кроссоверы

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8 комментариев
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Токен

Кто то еще любит миньенов? Помоему, даже детям на них пофиг стало

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Феминист

Ну первый "гадкий я" в 10ом вышел,так что те дети уже выросли,А новые наверное не слышали про него

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Андрей Лагутин

так падажжи емана

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Младший самолет

а, нет, показалось

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apple

Отвратительно, никогда не понимал дроча на них.

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Jared

Так для детей же. Чего тут понимать..

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apple

Для детей много годного делают

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испанский смех

я дрочу на офис

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