Стриминговый сервис Peacock показал изменённую заставку сериала «Офис». Вместо сотрудников Dunder Mifflin — миньоны Статьи редакции
Ролик приурочен к цифровому релизу «Миньоны: Грювитация», который состоится 1 июля.
Главного героя мультфильма Грю озвучил Стив Каррелл. Актёр играл босса Dunder Mifflin Майкла Скотта.
269 просмотров
Кто то еще любит миньенов? Помоему, даже детям на них пофиг стало
Ну первый "гадкий я" в 10ом вышел,так что те дети уже выросли,А новые наверное не слышали про него
так падажжи емана
а, нет, показалось
Отвратительно, никогда не понимал дроча на них.
Так для детей же. Чего тут понимать..
Для детей много годного делают
я дрочу на офис