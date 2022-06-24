Тайке Вайтити не хватало денег на «Реальных упырей». Чтобы сделать декорации, пришлось красть доски с площадки «Хоббита» Статьи редакции
Питеру Джексону режиссёр в этом так и не признался.
Съёмки комедии о вампирах «Реальные упыри» (What We Do in the Shadows) начались в 2012 году в Новой Зеландии, где незадолго до этого Питер Джексон завершил работу над «Хоббитом». Тайка Вайтити и его соавтор Джемейн Клемент тогда были не слишком известны, поэтому бюджет на фильм у них был небольшой и денег на декорации не хватало. В итоге съёмочная группа решила позаимствовать материалы у коллег.
Художник-постановщик «Реальных упырей», по словам Вайтити, ночью с помощниками проник на площадку «Хоббита» и взял оттуда доски и другие принадлежности. Из них потом и соорудили интерьер дома, в котором в «Реальных упырях» живут вампиры Виаго, Владислав, Дикон и Петир.
«Реальные упыри» вышли в 2014 году и собрали в прокате лишь около 7,3 миллиона долларов, но получили высокие оценки как от критиков, так и от зрителей.
Тайка Вайтити благодаря фильму приобрёл известность и позже снял «Тор: Рагнарёк» и «Кролика Джоджо». В июле 2022 года выйдет его новый кинокомикс «Тор: Любовь и гром».
Такой натужный юмор в фильме. По кринжовой шкале на первом месте.
Причём когда снято норм, в целом задумка норм и ты заставляешь смотреть себя, но не понимаешь зачем.
Однажды смотря этот фильм с тянучкой под предлогом что это один из ее любимых крепко задумался что мы совсем разные люди и вскоре мы расстались
У меня сказала говно и мы поженились
У нас могло быть так же если бы не этот фильм
По мне так первый Дедпул по кринжовости далеко впереди.
Вот тут не поддержу. Хотя задумался, что на разных языках это по сути разный фильм, слишком много наполнения локального в переводе
What We Do in the Shadows первые два сезона нормик)