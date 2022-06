Съёмки комедии о вампирах «Реальные упыри» (What We Do in the Shadows) начались в 2012 году в Новой Зеландии, где незадолго до этого Питер Джексон завершил работу над «Хоббитом». Тайка Вайтити и его соавтор Джемейн Клемент тогда были не слишком известны, поэтому бюджет на фильм у них был небольшой и денег на декорации не хватало. В итоге съёмочная группа решила позаимствовать материалы у коллег.