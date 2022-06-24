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Кино и сериалы
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Тайке Вайтити не хватало денег на «Реальных упырей». Чтобы сделать декорации, пришлось красть доски с площадки «Хоббита» Статьи редакции

Питеру Джексону режиссёр в этом так и не признался.

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Съёмки комедии о вампирах «Реальные упыри» (What We Do in the Shadows) начались в 2012 году в Новой Зеландии, где незадолго до этого Питер Джексон завершил работу над «Хоббитом». Тайка Вайтити и его соавтор Джемейн Клемент тогда были не слишком известны, поэтому бюджет на фильм у них был небольшой и денег на декорации не хватало. В итоге съёмочная группа решила позаимствовать материалы у коллег.

Художник-постановщик «Реальных упырей», по словам Вайтити, ночью с помощниками проник на площадку «Хоббита» и взял оттуда доски и другие принадлежности. Из них потом и соорудили интерьер дома, в котором в «Реальных упырях» живут вампиры Виаго, Владислав, Дикон и Петир.

Наш художник-постановщик — не знаю, стоит ли рассказывать, ну да ладно, расскажу — со своей командой глубокой ночью забрался на площадку «Хоббита» и стащил оттуда все сломанные и разобранные «зелёные экраны», все доски. И мы построили из них дом.
Питеру Джексону об этом я не говорил. Я люблю рассказывать эту историю на вечеринках, но не знаю, знает ли о ней он.

Тайка Вайтити
актёр, режиссёр

«Реальные упыри» вышли в 2014 году и собрали в прокате лишь около 7,3 миллиона долларов, но получили высокие оценки как от критиков, так и от зрителей.

Тайка Вайтити благодаря фильму приобрёл известность и позже снял «Тор: Рагнарёк» и «Кролика Джоджо». В июле 2022 года выйдет его новый кинокомикс «Тор: Любовь и гром».

Вечернее шоу Стивена Кольбера, где Вайтити рассказал о съёмках «Реальных упырей»

#кино #хоббит

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7 комментариев
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плюшевый батон

Такой натужный юмор в фильме. По кринжовой шкале на первом месте.

Причём когда снято норм, в целом задумка норм и ты заставляешь смотреть себя, но не понимаешь зачем.

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Великолепный пёс_анон

Однажды смотря этот фильм с тянучкой под предлогом что это один из ее любимых крепко задумался что мы совсем разные люди и вскоре мы расстались

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плюшевый батон

У меня сказала говно и мы поженились

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Великолепный пёс_анон

У нас могло быть так же если бы не этот фильм

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Dmitry Smirnoff

По мне так первый Дедпул по кринжовости далеко впереди.

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плюшевый батон

Вот тут не поддержу. Хотя задумался, что на разных языках это по сути разный фильм, слишком много наполнения локального в переводе

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Гордон Фриман

What We Do in the Shadows первые два сезона нормик)

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