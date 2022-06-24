Питеру Джексону режиссёр в этом так и не признался.

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Съёмки комедии о вампирах «Реальные упыри» (What We Do in the Shadows) начались в 2012 году в Новой Зеландии, где незадолго до этого Питер Джексон завершил работу над «Хоббитом». Тайка Вайтити и его соавтор Джемейн Клемент тогда были не слишком известны, поэтому бюджет на фильм у них был небольшой и денег на декорации не хватало. В итоге съёмочная группа решила позаимствовать материалы у коллег.

Художник-постановщик «Реальных упырей», по словам Вайтити, ночью с помощниками проник на площадку «Хоббита» и взял оттуда доски и другие принадлежности. Из них потом и соорудили интерьер дома, в котором в «Реальных упырях» живут вампиры Виаго, Владислав, Дикон и Петир.

Наш художник-постановщик — не знаю, стоит ли рассказывать, ну да ладно, расскажу — со своей командой глубокой ночью забрался на площадку «Хоббита» и стащил оттуда все сломанные и разобранные «зелёные экраны», все доски. И мы построили из них дом.

Питеру Джексону об этом я не говорил. Я люблю рассказывать эту историю на вечеринках, но не знаю, знает ли о ней он.

Тайка Вайтити актёр, режиссёр

«Реальные упыри» вышли в 2014 году и собрали в прокате лишь около 7,3 миллиона долларов, но получили высокие оценки как от критиков, так и от зрителей.

Тайка Вайтити благодаря фильму приобрёл известность и позже снял «Тор: Рагнарёк» и «Кролика Джоджо». В июле 2022 года выйдет его новый кинокомикс «Тор: Любовь и гром».