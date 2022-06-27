На «Кинопоиске» выйдет комедия «Кибердеревня» про российскую глубинку в эстетике киберпанка Статьи редакции
Молоко коров доят андроиды компании Izhevsk Dynamics, корреспонденцию развозят летающие вагоны «Почты России», а разрушенные исторические зданий «восстанавливают» с помощью голограмм.
Продюсерский центр «Кинопоиска» «Плюс Студия», представленный 24 июня, займётся производством оригинальных проектов для онлайн-кинотеатра. Среди них — научно-фантастический сериал «Кибердеревня», рассказали TJ в компании.
Разрабатывать шоу будет «Место силы» продюсеров Валерия Федоровича и Евгения Никишова («Эпидемия», «Анна К»). 10-серийная сай-фай-комедия «Кибердеревня» расширит вселенную, сделанную авторами ютуб-канала Birchpunk. Режиссёром выступит Сергей Васильев — создатель Birchpunk.
Сюжет сериала посвящён Николаю, который живёт с семьёй в кибердеревне на Марсе. Он спокойно ведёт роботизированное хозяйство, пока на планету не прилетает глава большой корпорации, которая хочет построить на месте деревни новый завод. «В „Кибердеревне“ мы создаем мир, смешивая нашу национальную органику и высокие технологии, комедию и научную фантастику, космос и сельское хозяйство. Это как если бы в одном сценарии сошлись „Любовь и голуби“ и „Звездные войны“», — рассказали продюсеры проекта.
Начать съёмки должны до конца 2022 года.
Пятиминутный ролик в формате мокьюментари «Русская кибердеревня» канал Birchpunk опубликовал 19 ноября (тогда должна была выйти игра Cyberpunk 2077, но релиз перенесли на декабрь). Видео быстро набрало популярность в соцсетях. В нём главный герой, фермер Николай из Рязанской области, записывает но ломаном английском видеоблог о своём хозяйстве. В видео декорации российской деревни пересекаются с киберпанком: молоко доят андроиды компании Izhevsk Dynamics, почту развозят летающие вагоны «Почты России», за теплицами следят дроны, а разрушенные исторические зданий «восстанавливают» с помощью голограмм. Периодически звучит стилизованная русская народная песня со словами вроде «На земле сидел андроид, опустивши голову, отчего тоскует робот? От апгрейда нового».
После Birchpunk выпустил сюжет о компании «Ижевск Дайнемикс», одну из ролей в котором исполнил вымышленный депутат Виталий Наливкин, видео про «русский космопоезд» о буднях плацкартного вагона, следующего по маршруту Земля-Нептун, а также «Кибербольницу», в которой рассказывается о скорых-наноботах.
Уже не смешно.
Интересная идея, но на выходе будет как обычно говно
Ролики на Ютубе - просто огонь. Фрактал кукумбер, йопта!
Нет, кибердеревня топчик
неужели хоть что-то годное в этой стране делают?
Беда только в том, что Яндекс, как обычно, всё испортит, с высокой долей вероятности.
Или наше доблестное государство скажет "снимайте пропаганду или не будет никакого сериала".
Конкретно в способностях команды Кибердеревни я не сомневаюсь, если что.
Должны же быть исключения
Уже по описанию заебавший жанр хай тек лоу лайф. Потому что это романтично в фантазиях, а когда уже проблескивает в реальности — это тоскливо.
О, собрались таки на полный метр. А я то думал, чего они на ютубе замолчали
даже на Марсе все успели превратить в колхоз
Так точно (последний кадр из нашего финского Iron Sky 2, они там с Луны летят на Марс)
так, ну тут главное не обосраться ребятам. многие просили полный метр, но даже получасовая серия это не короткометражка, и то, что работало там может отвалиться здесь. но очень сильно желаю ребятам удачи, пока у бирчпанка нет плохих роликов. (и зачем вот было робопса убивать в серии про ментов, я прям как сучка расплакался)
Боже, у Эпидемии появится конкурент
Эпидемия сама кому-то конкурент?
Лично я блеванул с ущербных типичных диалогов на первых 5 минутах и просто включил другое дерьмо.
Смотрела ее исключительно в профессиональном восторге (я режиссер) - сколько всякого говна можно запихать отбивая бюджеты