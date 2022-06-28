Насекомые и рептилии останутся.

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В следующем сезоне французской телевизионной игры «Форт Боярд», стартующем на канале France 2, не будет живых тигров, охраняющих сокровищницу крепости. Их заменят 3D-моделями, пишет The Huffington Post.

Тигры Кашмир и Тоска больше не будут участвовать в шоу из-за «эволюции менталитета» зрителей, обеспокоенных благополучием животных. Совсем отказаться от символа телеигры организаторы не смогли. Они решили «оживить» статуи тигров в сокровищнице форта, «как гаргулий в "Горбуне из Нотр-Дама" или существ в «Фантастических тварях».

Проектом занималась французская студия Seed Factory. На разработку ушло четыре месяца.

В 2020 году журналист Хьюго Клеман, участвовавший в телевизионной игре, раскритиковал организаторов и призвал сделать версию шоу без животных. «Тиграм не место за решёткой посреди океана. Рептилии или насекомые — не те объекты, с которыми я хочу играть», — заявил он.