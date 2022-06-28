В шоу «Форт Боярд» живых тигров заменят 3D-моделями Статьи редакции
Насекомые и рептилии останутся.
В следующем сезоне французской телевизионной игры «Форт Боярд», стартующем на канале France 2, не будет живых тигров, охраняющих сокровищницу крепости. Их заменят 3D-моделями, пишет The Huffington Post.
Тигры Кашмир и Тоска больше не будут участвовать в шоу из-за «эволюции менталитета» зрителей, обеспокоенных благополучием животных. Совсем отказаться от символа телеигры организаторы не смогли. Они решили «оживить» статуи тигров в сокровищнице форта, «как гаргулий в "Горбуне из Нотр-Дама" или существ в «Фантастических тварях».
Проектом занималась французская студия Seed Factory. На разработку ушло четыре месяца.
В 2020 году журналист Хьюго Клеман, участвовавший в телевизионной игре, раскритиковал организаторов и призвал сделать версию шоу без животных. «Тиграм не место за решёткой посреди океана. Рептилии или насекомые — не те объекты, с которыми я хочу играть», — заявил он.
Такой всратый CGI, уровень 2000х годов.
и в чем смысл
Тигр новый волк и в цирке больше не выступает АУУФ!!!
лучше бы наоборот ужесточили правила , особенно там где вот клетка закрывается в конце
Эволюция мент комитета
Просить жрать не будут.
Мне всегда было интересно, был ли кто-то, кто вдохновился этой картинкой и захотел повторить рисунок на своём теле?
Ну, после того, как эта дичь разлетелась по интернету, она ведь стала дико популярной. Сложно поверить, что в мире не нашлось ценителей треша, которые захотели бы носить такую татуировку - возможно, не в таком крупном формате, а в уменьшенном, в числе каких-то прочих татуировок, но тем не менее. Это же как мем набить, а татуировки с популярными мемами - не то чтобы редкость.
Совсем не вижу проблемы в самой замене живых тигров на рисованных, но вашу ж мать за ногу, закажите их у студии, которая в принципе знает что делает, а не просто у школоты впервые увидевшей софт для 3д моделирования
Тигры теперь без работы, медстраховки и доп пайка. Менталитет, как понимаю, изменился в сторону коммунизма
Теперь старый тигр будет грустно рассказывать внукам как снимался в крутом шоу, а потом его заменили на дерьмовое 3д
Годно
Херово анимированными 3D моделями.
Что за шоу?
Форт Боярд. ну это карлики паспорту, кринжовые загадки , отетаданеможетбыть испытания, шахматы с мэтрами , пожирание сверчков и тупые шутки от бурунова в ру версии
Значит эксплуатация карликов останется.
«Мэри-мать-её-в-сраку-Поппинс.
Лондон.»
Вот бы эту херь с участием тжшников и дтферов заценить
Вместо старца фура кого-нибудь из олдов, а в гонг будет бить нейроорлов и верещать про народный ультиматум вахтеру
JAL
скажи жаль
Одно другому не мешает
дебил
Сообщение удалено
А вместо загадки будет вопрос участникам: "Кто охуел?". Того кто охуел выкидывают из команды.
Кто порвался
Если человек громче всех кричит, то это не значит, что он представляет доминирующую точку зрения в обществе.
Левые активисты уничтожают все прекрасное
Ох уж эти левые активисты, громогласное меньшинство, бессильная мелочь, которая при этом почему-то обладает властью всё вокруг менять. Как думаете, может это потому что центро-правое большинство не такое уж и большинство? Или может потому что никто из центро-правых не устраивает митинги "нас ебало благополучие животных Дуров верни тигров", потому что на самом деле всем похуй, и тогда почему бы не поменять что-то в угоду тем, кому важно?
но ведь шоу было интересным именно потому что подавалось что тех кто лоханется в конце с сокровищницей, сожрут тигры.
А еще есть люди, которые не правые и не левые, прикинь. Люди, которым нравилось смотреть шоу с тиграми. И никакие шизоиды не должны диктовать им, что смотреть
Если человек не орет как левый шизоид, это не значит, что ему что-либо неважно
А карликов когда моделями заменят?
Какая великолепная формулировка мысли. Как круто они назвали душнил.
Зачем, а главное нахуя
А оно еще идет?
Фелиндра без работы останется : (
ого оно ещё идёт