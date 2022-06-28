«Первый канал» и Okko снимут сериал во вселенной российской экшен-RPG «Смута» — авторы планируют свою метавселенную Статьи редакции
Шоу и игра должны выйти примерно в одно время.
Как пишет «Коммерсантъ», АНО «Институт развития интернета» поддержит производство масштабного сериала во вселенной игры «Смута» от студии Cyberia Limited. В самом ИРИ отмечают, что хотят создать некий проообраз метавселенной.
Сериал и игра должны выйти примерно в одно время — в конце 2023 года или начале 2024-го. Шоу получит 16 эпизодов.
Продюсером сериала по «Смуте» выступит гендиректор Okko Джаник Файзиев. Авторы отмечают, что это может быть первый случай, когда два разных проекта совмещаются уже на этапе производства.
Сумму, которую ИРИ вложит в сериал, определят после того, как создатели оценят бюджет и собственные инвестиции. Источник издания, знакомый с проектом, заявил, что стоимость производства может составить 400-600 миллионов рублей, то есть 25-37 миллионов рублей за эпизод. Гендиректор «Экспоконтента» Александра Модестова считает такой ценник заниженным, отмечая, что «в декабре 2021 года крутой исторический проект стоил 50–60 миллионов рублей за час, а сейчас это минимум плюс 20%».
Документ образца 2020 года с презентацией экшен-RPG «Смута» от российских разработчиков попал в сеть в конце мая. В нём говорилось, что ИРИ выделил на разработку 260 миллионов рублей. По задумке авторов, которые вдохновлялись «Ведьмаком 3», в игре можно будет сражаться с историческими личностями, посещать знаковые места и грабить караваны.
Я знаю как комментировать такие новости. Я буду тащить коменты с дтф)
устраиваем топ лучших.
Хулахуп
Гантелька для пиписьки по РУССКИ
Гантель не русское слово, используйте замещение:
спортивный снаряд для выполнения физических упражнений с отягощениями, направленных на развитие мышц
какой то пиздец )))
Моча и говно выйдут примерно в одно и тоже время
У игры ещё даже срока выхода нет и даже трейлера. У неё вообще ничего нет, кроме инфы, что на неё 200 или 300 миллионов из бюджета выделили.
Честно говоря и на трейлер посрать, нужен видос геймплея.
Я как будто на форуме snowball в 2003 в теме про Всеслава Чародея
Прикорнул на минуточку, сейчас тебя разбудят, а ты такой: ребят, как там ВСУ против российских войск обороняется? Тут тебе дурку и вызовут.
Был ещё well online - убийца ВОВа.
Примерно никогда.
Институт развития интернета)))
чет уебищно персонаж выглядит
дождись кастинга для сирика, еще с теплотой этого перса вспомнишь
Если чему-то учит игровая индустрия, то никогда не делай сторонние проекты по игре, которая ДАЖЕ НЕ ВЫШЛА
какая же это скукотища
Надеюсь доживу до релиза. Хочу увидеть какое же говно выйдет и как её обсирать будут.
Слава богу волноваться не нужно. Ничего хорошего у них не получится. даже если ещё раз сверху выделят столько же никто через год не вспомнит про эту шумиху, играть в это не будут
У русского кинематографа давно своего лица нет,плохая копия запада,суррогат.