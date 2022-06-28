Шоу и игра должны выйти примерно в одно время.

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Как пишет «Коммерсантъ», АНО «Институт развития интернета» поддержит производство масштабного сериала во вселенной игры «Смута» от студии Cyberia Limited. В самом ИРИ отмечают, что хотят создать некий проообраз метавселенной.

Сериал и игра должны выйти примерно в одно время — в конце 2023 года или начале 2024-го. Шоу получит 16 эпизодов.

Продюсером сериала по «Смуте» выступит гендиректор Okko Джаник Файзиев. Авторы отмечают, что это может быть первый случай, когда два разных проекта совмещаются уже на этапе производства.

Сумму, которую ИРИ вложит в сериал, определят после того, как создатели оценят бюджет и собственные инвестиции. Источник издания, знакомый с проектом, заявил, что стоимость производства может составить 400-600 миллионов рублей, то есть 25-37 миллионов рублей за эпизод. Гендиректор «Экспоконтента» Александра Модестова считает такой ценник заниженным, отмечая, что «в декабре 2021 года крутой исторический проект стоил 50–60 миллионов рублей за час, а сейчас это минимум плюс 20%».

Документ образца 2020 года с презентацией экшен-RPG «Смута» от российских разработчиков попал в сеть в конце мая. В нём говорилось, что ИРИ выделил на разработку 260 миллионов рублей. По задумке авторов, которые вдохновлялись «Ведьмаком 3», в игре можно будет сражаться с историческими личностями, посещать знаковые места и грабить караваны.