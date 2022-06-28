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Кино и сериалы
DTF

«Первый канал» и Okko снимут сериал во вселенной российской экшен-RPG «Смута» — авторы планируют свою метавселенную Статьи редакции

Шоу и игра должны выйти примерно в одно время.

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Как пишет «Коммерсантъ», АНО «Институт развития интернета» поддержит производство масштабного сериала во вселенной игры «Смута» от студии Cyberia Limited. В самом ИРИ отмечают, что хотят создать некий проообраз метавселенной.

Сериал и игра должны выйти примерно в одно время — в конце 2023 года или начале 2024-го. Шоу получит 16 эпизодов.

Продюсером сериала по «Смуте» выступит гендиректор Okko Джаник Файзиев. Авторы отмечают, что это может быть первый случай, когда два разных проекта совмещаются уже на этапе производства.

Сумму, которую ИРИ вложит в сериал, определят после того, как создатели оценят бюджет и собственные инвестиции. Источник издания, знакомый с проектом, заявил, что стоимость производства может составить 400-600 миллионов рублей, то есть 25-37 миллионов рублей за эпизод. Гендиректор «Экспоконтента» Александра Модестова считает такой ценник заниженным, отмечая, что «в декабре 2021 года крутой исторический проект стоил 50–60 миллионов рублей за час, а сейчас это минимум плюс 20%».

Документ образца 2020 года с презентацией экшен-RPG «Смута» от российских разработчиков попал в сеть в конце мая. В нём говорилось, что ИРИ выделил на разработку 260 миллионов рублей. По задумке авторов, которые вдохновлялись «Ведьмаком 3», в игре можно будет сражаться с историческими личностями, посещать знаковые места и грабить караваны.

Интернет
Щит с дыркой, плагиат и прогнозы продаж: в сети нашли презентацию игры, на которую выделили 260 миллионов рублей Статьи редакции

Пользователи раскритиковали идею ещё после новости о получении гранта, а питч-дек проекта от 2020 года только усилил сомнения в успехе.

#новости #сериалы #игры #метавселенные

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25 комментариев
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xqdc

Я знаю как комментировать такие новости. Я буду тащить коменты с дтф)

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Вероятный парфюмер

устраиваем топ лучших.

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Вероятный парфюмер
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Вероятный парфюмер
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Эстетический шар

Хулахуп

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Вероятный парфюмер

Гантелька для пиписьки по РУССКИ

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Майка Ника

Гантель не русское слово, используйте замещение:

спортивный снаряд для выполнения физических упражнений с отягощениями, направленных на развитие мышц

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Вероятный парфюмер

какой то пиздец )))

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Самарский крюк
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max payne

Моча и говно выйдут примерно в одно и тоже время

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xqdc

У игры ещё даже срока выхода нет и даже трейлера. У неё вообще ничего нет, кроме инфы, что на неё 200 или 300 миллионов из бюджета выделили.

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Leo Bonhart

Честно говоря и на трейлер посрать, нужен видос геймплея.

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Крепкий инструмент

Я как будто на форуме snowball в 2003 в теме про Всеслава Чародея

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Арсений Зябликов

Прикорнул на минуточку, сейчас тебя разбудят, а ты такой: ребят, как там ВСУ против российских войск обороняется? Тут тебе дурку и вызовут.

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Jerod alp

Был ещё well online - убийца ВОВа.

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xqdc
Шоу и игра должны выйти примерно в одно время.

Примерно никогда.

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Всрато
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Соросята спасают Темнова

Институт развития интернета)))

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Some1 Else

чет уебищно персонаж выглядит

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Скороход

дождись кастинга для сирика, еще с теплотой этого перса вспомнишь

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Лмао

Если чему-то учит игровая индустрия, то никогда не делай сторонние проекты по игре, которая ДАЖЕ НЕ ВЫШЛА

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Вероятный парфюмер

какая же это скукотища

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Пук

Надеюсь доживу до релиза. Хочу увидеть какое же говно выйдет и как её обсирать будут.

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INNOспички

Слава богу волноваться не нужно. Ничего хорошего у них не получится. даже если ещё раз сверху выделят столько же никто через год не вспомнит про эту шумиху, играть в это не будут

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Alex Ivanov

У русского кинематографа давно своего лица нет,плохая копия запада,суррогат.

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