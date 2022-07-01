Редакция и пользователи разбирают 11 сериалов месяца — что стоит просмотреть, а на что лучше не тратить время.

{"id":666717,"type":1,"typeStr":"content","showTitle":false,"initialState":{"isActive":false},"gtm":""} {"id":666717,"gtm":null} 1283 просмотров

Промо 3 сезона «Пацанов»

TJ рассказывает о новых сериалах, которые редакция посмотрела за последний месяц. Мы не претендуем на максимально объективный обзор, а делимся впечатлениями. Для удобства каждая мини-рецензия разделена на три части: краткое описание, впечатления автора и мнение о том, стоит ли вообще тратить на сериал время.

Можно воспользоваться оглавлением:

Премьеры

Первое убийство

First Kill

Где легально смотреть: Netflix

Автор: Евгения Евсеева, редактор vc.ru

О чём: Есть две девушки, Джульетта — из семьи вампиров, и Каллиопа — из семьи охотников на монстров. Им обеим нужно совершить первое убийство, но между девушками завязываются романтические отношения.

Впечатление: Сама завязка звучит довольно интересно, хоть очередной пересказ истории про двух возлюбленных из противоборствующих кланов — это довольно скучный ход. История могла бы быть интересной, если бы зрителю объясняли, как именно между персонажами зародилась химия, потому что как таковой её нет.

Сюжет довольно скучный, а персонажи, которые могли бы хоть сколько-нибудь интересными, появляются только ненадолго. А так получается слишком сумбурно и непонятно, факт, что девушки влюблены, озвучивают, но по их поведению этого не видно. Как и противостояния, которое могло быть возникнуть, потому что они вроде как враги. Достаточно трогательной была история родителей Джульетты, у которой мать — чистокровный вампир, а отец — обращённый, из-за чего к семье относятся, как к изгоям.

Стоит ли смотреть: Я сдалась на пятой серии и решила никогда не досматривать этот сериал. И никому не советую тратить на это время.

Доисторическая планета

Prehistoric Planet

Где легально смотреть: Apple TV+

Автор: Сергей Звезда, главред TJ

О чём: Пятисерийный фильм про динозавров, который выглядит так, будто это настоящая документалка.

Впечатления: Динозавры — это моя яркая детская любовь, погасшая в средней школе. Много лет спустя она успешно загорелась благодаря Apple TV+ с лучшими из лучших, включая продюсера Джона Фавро, композитора Ханса Циммера и закадрового рассказчика в лице Дэвида Аттенборо.

Правда, с последним у меня нет такой эмоциональной связи, как у англоязычной аудитории, так что я предпочёл комментарии Николая Дроздова. Именно он, кстати, озвучивал и классические «Прогулки с динозаврами» 20-летней давности. В дубляже вообще ничего не теряется (сравнивал), а погружение становится ещё более глубоким.

Шок от технологического скачка не проходит и на финальных титрах. Команда Фавро, наловчившегося с фотореализмом в «Короле Льве» и «Книге Джунглей», мастерски скрещивает это направление графики с эффектными приёмами реальных документалок. «Нарисованы» доисторические животные не на основе голого воображения, а после штудирования последних научных работ. Даже при этом зрителя легко было бы убаюкать, но сценарий каждой из «миниатюр» держит за все нужные места до последнего.

Стоит ли смотреть: Определённо стоит. Во мне сейчас заговорит Мартин Скорсезе: советую смотреть не на телефоне, а на самом большом экране и в наиболее высоком качестве.

Женщина в состоянии развода

Где легально смотреть: KION

Автор: Полина Лааксо, редактор vc.ru

О чём: 32-летней хирургу-стоматологу Вере (Мария Машкова) жаловаться не приходится: работает в частной клинике, полностью себя обеспечивая, в свободное время ходит с подругами на йогу и уроки французского и, кажется, наконец-то может пожить в своё удовольствие, потому что недавно развелась с мужем-изменщиком. Правда, с последним (не мужем — жизнью в радость) в итоге не ладится: оказывается, у неё есть всего полгода, чтобы зачать ребёнка.

Впечатления: Развод в сериале — не конец жизни, а освобождение, дети — точно соковыжималки и никакие не цветы, мама — хоть порой и поддерживает, тот ещё манипулятор, а совместный быт — не апогей конфетно-букетного периода, а сплошной разрушительный компромисс. Иллюзий никто не строит, поэтому здесь же женщина без ребёнка — не человек, женщина на нервах — истеричка, у которой давно не было секса, ну а одинокая женщина так вообще — бракованный товар.

Быстро съехаться с парнем — срам, родить неважно от кого, лишь бы было, — мудрость. Бросить жену одну, потому что она переживательнее, чем ты, — поступок настоящего мужика, а сходить на свидание, чтобы этого мужика в ответ позлить, — путанство. Ну а ещё не хотят детей только инфантилы, которые в 30 лет всё ещё читают комиксы, играют с друзьями в «Крокодила» и гогочут с карапуза на горшке.

С попытки сломать традиционные представления о сосуществовании мужчин и женщин сериал быстро скатывается в их гротескное раздувание — просто потому, что стереотипы здесь прописаны лучше, чем та самая попытка их переломить. Мир тут вообще словно консервная банка, которую закрутили ещё лет 15 назад. Взять хотя бы то, что самодостаточная Вера, на которую засматриваются почти что все мужчины, идёт на инфоцыганские тренинги учиться у хамоватого юнца искусству охмурения.

Стоит ли смотреть: Юмора здесь нет и драмы тоже — хотя всё, что сказано выше, конечно, вызывает депрессию. Но досмотреть вполглаза можно, если хоть чем-то зацепит героиня Машковой (или её сосед Вадим — тогда в будущем вы узнаете, что и хамоватый юнец с тренингов тоже не такой уж болван).

Дурак от Бога

God's Favorite Idiot

Где легально смотреть: Netflix

Автор: Иван Трифонов, пользователь TJ

О чём: В обычного офисного клерка средних лет по имени Кларк (Бен Фальконе) бьёт молния, и тот начинает светиться и получает различные сверхспособности, полезные и не очень. Вместе с чудаковатой коллегой Амили (Мелисса Маккарти) Кларк начинает разбираться в происходящем и узнаёт, что был избран Богом, чтобы предотвратить апокалипсис.

Впечатления: Совершенно непонятно, чего я ожидал от воссоединения семейной и творческой пары Фальконе-Маккарти, ответственной за такие проекты, как «Сила грома», «Тэмми» и «Душа компании». «Дурак от Бога» пытается зайти на территорию «Офиса», а также сериалов о столкновении земного и божественного: «В лучшем мире», «Чудотворцы» и «Благие знамения», но проваливается абсолютно в каждом компоненте.

За исключением пары первых серий в офисном сеттинге за действиями героев крайне скучно наблюдать, юмор оставляет желать лучшего, а взгляд на рай и ад как бюрократические конторы с кучей бумажной волокиты устарел лет на 15-20. Было очень тяжело дать этому сериалу возможность задержать меня больше чем на 3 серии, и спустя пару недель после просмотра он уже практически выветрился из моей памяти.

Стоит ли смотреть: Лучше посмотрите (или пересмотрите) «В лучшем мире».

Старик

The Old Man

Где легально смотреть: FX

Автор: Александра Сызранцева, пользовательница TJ

О чём: Дэн Чейз (Джефф Бриджес) – 72-летний вдовец, живущий тихой одинокой жизнью. Боясь потерять рассудок, как покойная жена, он проходит медицинские обследования. Хоть результаты и оказались в норме, его продолжают пугать навязчивые мысли. Пока одной ночью в его дом не входит наёмный убийца. Старик даёт отпор, понимая, что пришло время отвечать за своё прошлое в качестве агента ЦРУ, нарушившего правила и скрывшегося от наказания.

Впечатления: Потрясающая картина, включающая лучшее из заявленных жанров. Казалось, куда банальнее — бывший агент ЦРУ снова вступает в схватку. Но сериал раскапывает историю человека, а не стандартного непобедимого бойца, умеющего уложить толпу без капли пота. С первых минут нам показывают, что главный герой столкнулся с проблемами своего возраста. Да, Чейз побеждает в драках, но отнюдь не так легко, как привыкли подавать в фильмах. Хочется отметить великолепную игру Джеффа Бриджеса, сумевшего показать слабость старика, харизматичность и обаяние, явно присущее ещё с молодых лет, а также жёсткость и холод в глазах отлично подготовленного солдата, прошедшего войну. Размеренное повествование, пронизано душевными разговорами, где не даёт заскучать напряжённая атмосфера погони, возглавляемой старым товарищем Дэна — Гарольдом Харпером, в роли которого замечательный актёр Джон Литгоу.

Стоит ли смотреть: Определённо заслуживает внимания. Да, здесь не обошлось без клише и лирических отступлений, но всё это меркнет на фоне качества основного контента. Пока вышло всего три серии, так что неизвестно, смогут ли создатели придерживаться высокой планки на протяжении всех эпизодов.

Взгляд в будущее

The Future Of

Где легально смотреть: Netflix

Автор: Иван Трифонов, пользователь TJ

О чём: Документальный сериал, посвящённый одной концепции — будущему привычных нам вещей, объектов и взаимодействий. 12 серий проекта рассказывают о том, как в будущем могут измениться: общение с собаками и другими животными; дэйтинг; игровая индустрия; взаимодействие с растениями; космический туризм; спорт; еда; жизнь после смерти; мода; небоскрёбы; здоровье; наушники и другие носимые устройства.

Впечатления: Каждый «Взгляд в будущее» будет мимолётным и неглубоким — не стоит ждать от 20-минутных эпизодов глубокого погружения в изучаемую тему. Кажется, что задача, которую поставили авторы сериала — вкратце познакомить зрителя с той или иной темой, вызвать к ней интерес, пробудить желание исследовать тему поглубже, и с этим «Взгляд в будущее», на мой взгляд, неплохо справляется.

В каждом эпизоде, помимо комментариев экспертов и визуализаций, есть и «мнение звезды» — так, в пилотной серии о взаимодействии с собаками своими впечатлениями о возможном будущем делится рэпер Bad Boi, который также является заводчиком собак.

Стоит ли смотреть: Интересные интервью, визуализация взаимодействий через простенькую анимацию и комментарии экспертов делают «Взгляд в будущее» довольно любопытным проектом, определённо стоящим знакомства.

Пистолет

Pistol

Где легально смотреть: FX

Автор: Анатолий Чиквин, автор TJ

О чём: Это Sex Pistols, детка! Краткая история взлёта и падения панк-группы, которую сейчас считают культовой, а 45 лет назад не пускали на радио и ТВ.

Впечатления: Про Sex Pistols снято уже, казалось бы, столько всего, что удивить зрителя сложно. Новому сериалу, однако, это удаётся в полной мере. Реакция на него, судя по отзывам в соцсетях, крайне противоречивая, что вполне передаёт ту атмосферу, которая окружала панк-группу в годы её славы. Как и музыкантов, сериал одновременно любили и клеймили за пошлость и разврат; отмечали как гениальную игру, так и бездарное мычание в микрофон.

Режиссёром шоу выступил оскароносный Дэнни Бойл, благодаря которому в полной мере раскрылся замечательный актёрский ансамбль: Мэйси Уильямс, Томас Сэнгстер, Тоби Уоллес. На сложную и трагичную роль Сида Вишеса позвали Луиса Патриджа, последние две серии стали практически его бенефисом. Интересно было, вытянет ли он всю героиновую историю с Нэнси — получилось очень трогательно и пронзительно.

Своим успехом сериал обязан ещё и музыке, которая здесь составляет половину всего тайминга. Недаром серии названы «треками», как на пластинке. Создатели устроили целое путешествие по всем источникам вдохновения Sex Pistols. Отдали должное Дэвиду Боуи, детально обсудили Битлз, прошлись по многим рок-группам и неожиданно остановились на Синатре. Финальная «My way», перепетая хриплым и безголосым Вишесом, пробирает до глубины души.

Стоит ли смотреть: Осторожно! Сериал вызывает глубокую ностальгию по панк-молодости и желание выбросить телевизор из окна!

Спригган

Spriggan

Где легально смотреть: Netflix

Автор: Александра Сызранцева, пользовательница TJ

О чём: Приключенческий мини-сериал в стиле научной фантастики, снятый по мотивам манги Хироси Такасигэ. На Земле обнаруживают артефакты, оставленные древнейшими и гораздо более развитыми цивилизациями. Охоту за ними и их могуществом ведут все великие державы, желая использовать их для достижения корыстных целей.

Впечатления: Качественно сделанная адаптация от Netflix, оказавшаяся, на удивление, ближе к оригинальной манге, чем экранизация 1998 года. Каждая серия рассказывает историю одного из найденных артефактов, изучать и оберегать который отправляется Спригган. Отличный экшен с кровавым контентом, разбавленный юмором и повседневными тяготами ученика старшей школы, что типично для аниме.

Визуальная составляющая напоминает работы 90-х. Хоть моментами и была 3D-графика, наблюдать приятно. Все эпизоды самостоятельны, повествование не перегружено драмой, жестокостью или философским подтекстом. Здесь и приключения в стиле Индианы Джонса, и претворившиеся в жизнь мрачные легенды, и даже Ноев Ковчег. Ожидая проходной развлекательный контент, впечатления после просмотра остались исключительно положительные.

Стоит ли смотреть: Если принять факт, что сериал не претендует на звание великого и гениального, то стоит, чтобы хорошо провести время в компании с отважными, забавными и иногда нелепыми персонажами.

Продолжения

Пацаны

The Boys, 3 сезон

Где легально смотреть: Amazon Prime Video

Автор: Сергей Звезда, главред TJ

О чём: В мире, где супергерои — это главные звёзды, позволяющие себе всё на свете, им противостоит отряд (практически) обычных людей. «Пацаны» — это всё, что не позволяют себе на экране Marvel и DC.

Впечатления: К третьему сезону «Пацаны», несмотря на конфликты и обещания уйти, собираются. Отряд держится на честном слове и вот-вот распадётся. Но объединяет всех желание убить Хоумлендера — супермена, выжившего из ума и готового стереть всё с лица Земли. Теперь, как говорят, нашлось крутейшее оружие против него! То есть…всё, как в предыдущих сезонах.

Самоповторов в «Пацанах» много, а некоторые сюжетные линии (вроде мучений между обычным человеком и супергероиней в отношениях) кажутся бесконечными. Но, несмотря на это, было бы преступлением назвать сериал скучным. И дело даже не в взрывающихся пенисах, куче кровищи и тяжёлой судьбе осьминога, служившего секс-объектом для местного Аквамена.

«Пацаны» стали для меня странного рода comfort show — сериалом, который обнимает тебя после долгого дня и показывает, что не всё в реальном мире так уж и ужасно.

Стоит ли смотреть: А почему вы ещё не смотрите? Что с вами не так?

С любовью, Виктор

Love, Victor, 3 сезон

Где легально смотреть: Disney+

Автор: Анатолий Чиквин, автор TJ

О чём: 16-летний Виктор Салазар влюбляется, загоняется, страдает и переживает другие сложности взросления вместе со своими друзьями уже третий сезон. Это мелодрама, которую непонятно почему начинаешь смотреть и потом уже не можешь оторваться.

Впечатления: От первоисточника, по которому снимался самый первый фильм, «Саймон и программа Homo sapiens», сюжет к третьему сезону уже совершенно ушёл. По сути, от него осталась только школа Криквуд. Однако в финале авторы сериала делают неожиданный оммаж истории того самого Саймона и вновь сводят героев на той самой карусели, которая стала местом решающей встречи влюблённых в фильме. Хотя тема осознания ЛГБТ-подростками своей идентичности в соцсетях до сих пор является бурно обсуждаемой и весьма противоречивой, третий сезон смотрится легко и словно на одном дыхании. Конфликты в нём не такие острые, а глобального сюжета как будто нет и вовсе, так что сериал можно смотреть, не опасаясь сильных нервных потрясений.

Но самое удивительное в этом сериале – это вовсе не осознание героями своей сексуальности, а вменяемость большинства персонажей. Они, бывает, ссорятся, но при этом довольно быстро находят нужные слова, умеют говорить о действительно волнующих их проблемах. Герои с пониманием и вниманием относятся к собеседнику, учатся прощать и поддерживать друг друга. В таких случаях принято говорить, что нам есть, чему поучиться у них.

Стоит ли смотреть: Стоит ли смотреть: Сериал отличный, на него быстро подсаживаешься, но есть ощущение, что история затягивается и пора бы уже её закончить, хотя бы третьим сезоном.

Второе мнение: Евгения Евсеева, редактор vc.ru

Впечатление: Тут должно быть ровно противоположное мнение об этом сериале. Я смотрела три сезона — и все три сезона будто ползла непонятно куда по битому стеклу. Если первый сезон было интересно смотреть из-за связи с «С любовью, Саймон», то с каждой серией интерес угасал, а оставалось только желание понять, чем это всё закончится. Смотрится сериал легко, но единственное, что может вызвать раздражение — абсолютный эгоизм персонажей и их полнейшее равнодушие друг к другу и чужим проблемам. Они говорят правильные фразы, просят прощения и потом заново поступают некрасиво — и в какой-то момент начинает казаться, что у персонажей это обыденность: что на любой проступок можно сказать «прости», и всё будет в порядке. Пожалуй, закончить сериал стоило на втором сезоне, метания и драма в третьем кажутся абсолютно бестолковыми, и даже концовка с отсылкой на «С любовью, Саймон» с поцелуем на колесе обозрения не радует, а скорее вызывает чувство, что красивую сцену испортили. Спасибо, что сериал закончился.

Стоит ли смотреть: Cмотрится довольно легко, а серии короткие, так что на него не уйдёт много времени. Но к драмам и поступкам персонажей лучше не относиться серьёзно.

Академия «Амбрелла»

The Umbrella Academy, 3 сезон

Где легально смотреть: Netflix

Автор: Анатолий Чиквин, автор TJ

О чём: Новый сезон приключений неудержимой семейки Хагриверс. Да, в этот раз они снова предотвращают апокалипсис, который сами же и устроили в прошлом сезоне.

Впечатления: «Академия Амбрелла» почти обогнала «Очень странные дела» по количеству просмотров, что уже говорит само за себя. Стоит ли удивляться – если в одной команде собрались Эллиот Пейдж, Том Хоппер, Роберт Шиэн и Эйдан Галлахер, то обязательно получится что-то огненное. Количество угара и абсурда на минуту времени вновь превысило к концу сюжета предельно допустимые концентрации. Чтобы избежать апокалипсиса, герои попали во временной парадокс, который сам по себе приводит к новому апокалипсису, а чтобы избежать его, нужно придумать ещё одно парадоксальное решение. Кажется, создатели шоу поставили себе целью отменить слово «невозможно». И ещё – это тот сериал, после просмотра которого вопросов остаётся больше, чем ответов.

Знание предыдущих сезонов тут определённо не помешает, так как каждый новый резкий поворот сюжета объясняется флэшбеком из предыдущих серий, один даже прямо из самой первой. Так выясняется, наконец, какой сумасшедший и далеко идущий план имел миллиардер Харгриверс, что для него потребовался параллельный таймлайн, который опять-таки сбросили, чтобы вернуть всё в норму. Но можно ли считать, что всё кончилось? И если да, то можно ли это считать хорошим финалом? Теперь у преданных фанатов сериала есть куча времени, чтобы обсудить, как же на самом деле сложилась дальнейшая судьба героев.