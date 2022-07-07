«Кинопоиск» начал съёмки сериала «Король и Шут» — первые кадры Статьи редакции
Горшок жив (но это неточно).
О том, что начались съёмки сериала об истории группы «Король и шут», в «Кинопоиске» сообщили 7 июля 2022 года. Роль лидера коллектива Михаила Горшенева исполнил Константин Плотников — актёр, известный по фильму «Общага», сериалу «Вертинский» и выступлениям в театре «Цехъ».
Команда уже отсняла ряд ключевых сцен, в том числе знакомство Горшенева и Андрея Князева, а также концерт группы в московском байкерском клубе Sexton, ставший для коллектива одним из первых. Съёмки продлятся до октября 2022 года.
«Король и Шут» — биографический сериал об истории группы «Король и Шут». Шоу покажет процесс становления группы, её путь к успеху и взаимоотношения между музыкантами. В сериале будет восемь эпизодов, релиз которых состоится в 2023 году на «Кинопоиске».
Исполнители главных ролей
- Михаил «Горшок» Горшенев — Константин Плотников («Общага», театр «Цехъ»)
- Андрей «Князь» Князев — Влад Коноплев (выпускник ВГИКа)
- Бас-гитарист Александр «Балу» Балунов — Даниил Вахрушев ( «Физрук», «Ёлки»)
- Барабанщик Александр «Поручик» Щиголев — Илья Ловкий («Воронины»)
- Гитарист Яков Цвиркунов — Данила Рассомахин («Кухня»)
- Скрипачка Мария Нефедова — Васса Бокова («Метод»)
- Гитарист Александр «Ренегат» Леонтьев — Ян Ильвес («Дикая»)
- Первая жена «Горшка» Анфиса Горшенева — Валерия Зоидова («Милиционер с Рублевки»)
- Вторая жена «Горшка» Ольга Горшенева — Дарья Мельникова («ЮЗЗЗ»).
Снимите про сектор газа
Израиль будет против
про красную плесень
Сервис говна снимет сериал про говнарей
Надо будет посмотреть
Замученный дорогой я выбился из сил
и в комментах тэджэй я мемасов попросил
Пойдём, приятель, в лес
Кринж и шут
ну я очень понимаю Секс Пистолз. пионеры, флагманы, протест, по монархии прошлись. а это. какие-то беззубые частушки про Бабу Ягу
как сказала мне одна эмочка в вап чате в 2009 году: "Это мои любимые сказочники!"
но кукла колдуна — это на века, без рофлов))00
Накладные сиськи у Арьи
))
По моему каеф
а по моему кринж
АААХАХАХАААА
Пока что кадры выглядят ультравсрато в плохом смысле, как явный фейл подходящий для публики ТНТ.
Прям перепись говнарей в коментах
Рэп - это кал
ЕЛИ МЯСО МУЖИКИ
ПИВОМ ЗАПИВАЛИ
Я думал про Путина и Медведева снимают.
Что делает Дэйв Грол на первой фотографии?
Мне больно видеть этот бред
Мне лучше в полной темноте
Скотный двор, сэр.
Прям перепись не говнарей в коментах.
oh yes sir
Разбежавшись прыгну со скалы
Не делай, подумай.
По определению будет зашквар.
why?
Горшок - алкаш, наркоман, панк, анархист... и вдруг сериал для девочек 16 лет про "нитакихкаквсе" мальчиков. Все остальной группе вот так продать жопу совсем не стыдно?
А типа спекулировать на долбоёбах типа Сида и Нэнси - это другое?
"панк, анархист"- как раз в целевую аудиторию попал)
" алкаш, наркоман"- ну да, эт только с 18-ти
Дичка якась
Был дед да помер,
Слепой и жутко злой,
Никто не вспомнил
О нём с зимы холодной той.
_____
Про какого деда пела группа тащемто, например? Увидели будущее, например? Не про бункерного ли?
Миша, прости, мы всё просрали
Сериал про беззубого наркомана это сильно.
если бы он не собирал Лужники, то да.
Блин, чё это за уроды... а... подождите
Zиги будут?
Хороший каст, будем ждать.
Остин Пауэрс
Нужно больше хавна
Ещё не видел ничего более подходящего под слово "кринж"
Посмотрю, выдающаяся группа, теперь уже классика
Мискаст, совсем мимо горшка.
Соседи не стали
Его тогда хоронить.
Лишь доски достали,
Решили заколотить
Дверь и окна…
кто делал клипы на их музыку в мувимейкере?