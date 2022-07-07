Горшок жив (но это неточно).

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О том, что начались съёмки сериала об истории группы «Король и шут», в «Кинопоиске» сообщили 7 июля 2022 года. Роль лидера коллектива Михаила Горшенева исполнил Константин Плотников — актёр, известный по фильму «Общага», сериалу «Вертинский» и выступлениям в театре «Цехъ».

Команда уже отсняла ряд ключевых сцен, в том числе знакомство Горшенева и Андрея Князева, а также концерт группы в московском байкерском клубе Sexton, ставший для коллектива одним из первых. Съёмки продлятся до октября 2022 года.

«Король и Шут» — биографический сериал об истории группы «Король и Шут». Шоу покажет процесс становления группы, её путь к успеху и взаимоотношения между музыкантами. В сериале будет восемь эпизодов, релиз которых состоится в 2023 году на «Кинопоиске».

Исполнители главных ролей

Михаил «Горшок» Горшенев — Константин Плотников («Общага», театр «Цехъ»)

Андрей «Князь» Князев — Влад Коноплев (выпускник ВГИКа)

Бас-гитарист Александр «Балу» Балунов — Даниил Вахрушев ( «Физрук», «Ёлки»)

Барабанщик Александр «Поручик» Щиголев — Илья Ловкий («Воронины»)

Гитарист Яков Цвиркунов — Данила Рассомахин («Кухня»)

Скрипачка Мария Нефедова — Васса Бокова («Метод»)

Гитарист Александр «Ренегат» Леонтьев — Ян Ильвес («Дикая»)

Первая жена «Горшка» Анфиса Горшенева — Валерия Зоидова («Милиционер с Рублевки»)

Вторая жена «Горшка» Ольга Горшенева — Дарья Мельникова («ЮЗЗЗ»).