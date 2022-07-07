Кино и сериалы
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«Кинопоиск» начал съёмки сериала «Король и Шут» — первые кадры Статьи редакции

Горшок жив (но это неточно).

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О том, что начались съёмки сериала об истории группы «Король и шут», в «Кинопоиске» сообщили 7 июля 2022 года. Роль лидера коллектива Михаила Горшенева исполнил Константин Плотников — актёр, известный по фильму «Общага», сериалу «Вертинский» и выступлениям в театре «Цехъ».

Команда уже отсняла ряд ключевых сцен, в том числе знакомство Горшенева и Андрея Князева, а также концерт группы в московском байкерском клубе Sexton, ставший для коллектива одним из первых. Съёмки продлятся до октября 2022 года.

«Король и Шут» — биографический сериал об истории группы «Король и Шут». Шоу покажет процесс становления группы, её путь к успеху и взаимоотношения между музыкантами. В сериале будет восемь эпизодов, релиз которых состоится в 2023 году на «Кинопоиске».

Исполнители главных ролей

  • Михаил «Горшок» Горшенев — Константин Плотников («Общага», театр «Цехъ»)
  • Андрей «Князь» Князев — Влад Коноплев (выпускник ВГИКа)
  • Бас-гитарист Александр «Балу» Балунов — Даниил Вахрушев ( «Физрук», «Ёлки»)
  • Барабанщик Александр «Поручик» Щиголев — Илья Ловкий («Воронины»)
  • Гитарист Яков Цвиркунов — Данила Рассомахин («Кухня»)
  • Скрипачка Мария Нефедова — Васса Бокова («Метод»)
  • Гитарист Александр «Ренегат» Леонтьев — Ян Ильвес («Дикая»)
  • Первая жена «Горшка» Анфиса Горшенева — Валерия Зоидова («Милиционер с Рублевки»)
  • Вторая жена «Горшка» Ольга Горшенева — Дарья Мельникова («ЮЗЗЗ»).

Первые кадры

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Кино и сериалы
DTF
«КиноПоиск» выпустит сериал об истории группы «Король и Шут» и её фронтмене Горшке Статьи редакции

Режиссёром выступит Рустам Мосафир, снявший «Скифа».

Фото пресс-службы «Лига Фильм»

#новости #музыка #сериалы

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67 комментариев
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Радикальный Кирилл

Снимите про сектор газа

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TOMYMM

Израиль будет против

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Нурлан Самбуров

про красную плесень

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2 комментария
max payne

Сервис говна снимет сериал про говнарей

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RAA

Надо будет посмотреть

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Токен

Замученный дорогой я выбился из сил

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Кирилл Головкин

и в комментах тэджэй я мемасов попросил

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6 комментариев
Серёга Гы

Пойдём, приятель, в лес

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Jerod alp

Кринж и шут

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FlamBoyAnt

ну я очень понимаю Секс Пистолз. пионеры, флагманы, протест, по монархии прошлись. а это. какие-то беззубые частушки про Бабу Ягу

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пепси

как сказала мне одна эмочка в вап чате в 2009 году: "Это мои любимые сказочники!"

но кукла колдуна — это на века, без рофлов))00

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3 комментария
Jerod alp

Накладные сиськи у Арьи

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Беспонтовый пирожок
беззубые частушки про Бабу Ягу

))

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2 комментария
Лига Опасного Интернета

По моему каеф

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tt

а по моему кринж

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Нурлан Самбуров

АААХАХАХАААА

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Рациональный Данила

Пока что кадры выглядят ультравсрато в плохом смысле, как явный фейл подходящий для публики ТНТ.

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Уютный Багажник

Прям перепись говнарей в коментах

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Транспортный супер_стар

Рэп - это кал

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Транспортный супер_стар

ЕЛИ МЯСО МУЖИКИ
ПИВОМ ЗАПИВАЛИ

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Cлоновьи хоботы

Я думал про Путина и Медведева снимают.

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Фархад Азимов

Что делает Дэйв Грол на первой фотографии?

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Евгений Тарасов

Мне больно видеть этот бред
Мне лучше в полной темноте

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Украинский украинец

Скотный двор, сэр.

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aliftin

Прям перепись не говнарей в коментах.

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пепси

oh yes sir

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Своеобразный ключ

Разбежавшись прыгну со скалы

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aliftin

Не делай, подумай.

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2 комментария
Человек кусает собаку

По определению будет зашквар.

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Заслуженный Гоша

why?

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3 комментария
Северин

Горшок - алкаш, наркоман, панк, анархист... и вдруг сериал для девочек 16 лет про "нитакихкаквсе" мальчиков. Все остальной группе вот так продать жопу совсем не стыдно?

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Деревенский инструмент

А типа спекулировать на долбоёбах типа Сида и Нэнси - это другое?

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outsider man

"панк, анархист"- как раз в целевую аудиторию попал)
" алкаш, наркоман"- ну да, эт только с 18-ти

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Богдан Пухальский

Дичка якась

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Печеньки Госдепа

Был дед да помер,
Слепой и жутко злой,
Никто не вспомнил
О нём с зимы холодной той.
_____
Про какого деда пела группа тащемто, например? Увидели будущее, например? Не про бункерного ли?

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Чатланин

Миша, прости, мы всё просрали

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Pavel Cree

Сериал про беззубого наркомана это сильно.

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outsider man

если бы он не собирал Лужники, то да.

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Боковой Слава

Блин, чё это за уроды... а... подождите

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Внутренний Влад

Zиги будут?

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Алексей Нимандов

Хороший каст, будем ждать.

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Деревенский инструмент
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Транспортный супер_стар

Остин Пауэрс

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ан

Нужно больше хавна

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Точка У

Ещё не видел ничего более подходящего под слово "кринж"

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nnm

Посмотрю, выдающаяся группа, теперь уже классика

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Украинский украинец

Мискаст, совсем мимо горшка.

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Марта Сапожонкова

Соседи не стали
Его тогда хоронить.
Лишь доски достали,
Решили заколотить
Дверь и окна…

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Хлопак

кто делал клипы на их музыку в мувимейкере?

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