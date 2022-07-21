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Кино и сериалы

Фанаты при помощи дипфейков сняли короткометражку про Человека-паука Эндрю Гарфилда и Гвен-паука Эммы Стоун Статьи редакции

Смотрится убедительно.

321 просмотров

Студия Movila, не аффилированная с Disney или Marvel, придумала альтернативную послетитровую сцену для фильма «Человек-паук: Нет пути домой». Автор снял её в качестве дипломной работы в Академии изящных искусств в итальянском городе Катания.

В этой сцене супергерой в «исполнении Эндрю Гарфилда» встречается с Гвен Стейси/Гвен-пауком в исполнении «Эммы Стоун». Это стало возможным благодаря замене лиц на известных актёров с помощью дипфейков.

Согласно сюжету, после событий «Нет пути домой» Человек-паук Гарфилда пытается вернуться в свою вселенную, но случайно встречается с Гвен Стейси, которая, казалось бы, погибла.

На то, как выглядели настоящие актёры в фанатской короткометражке, можно посмотреть во второй части видео, посвящённой съёмкам.

#дипфейки #человекпаук

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10 комментариев
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 Anti-gravity cake

оказывается есть баба-паучиха? когда уже сварят железную леди?

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Владимир Винокурощуп

баб-паучих даже несколько. как и железных леди, впрочем.

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Anti-gravity cake

их тоже покусали?

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Владимир Винокурощуп

конкретно эту - да.

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Anti-gravity cake

а других? изнасилования пауком были?

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Владимир Винокурощуп

одну облучили, другую сывороткой кололи.
можешь ознакомиться, ежели интересно.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D1%83%D0%BA

Женщина-паук
Женщина-паук может означать: Женщина-паук — псевдоним нескольких персонажей серий комиксов Marvel…
ru.wikipedia.org
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Григорий Охтин против ху...

Дипфейки предназначены для другого жанра костюмированного порно. Тьфу, костюмированного кино.

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Аккаунт заморожен

Думаю через пару лет в кино можно будет выбрать актера который будет играть в фильме. Можно будет знатно покекать :D

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Владимир Винокурощуп

K P A C U B O

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Городской Валера

голова чуть больше тела

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