Смотрится убедительно.

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Студия Movila, не аффилированная с Disney или Marvel, придумала альтернативную послетитровую сцену для фильма «Человек-паук: Нет пути домой». Автор снял её в качестве дипломной работы в Академии изящных искусств в итальянском городе Катания.

В этой сцене супергерой в «исполнении Эндрю Гарфилда» встречается с Гвен Стейси/Гвен-пауком в исполнении «Эммы Стоун». Это стало возможным благодаря замене лиц на известных актёров с помощью дипфейков.

Согласно сюжету, после событий «Нет пути домой» Человек-паук Гарфилда пытается вернуться в свою вселенную, но случайно встречается с Гвен Стейси, которая, казалось бы, погибла.