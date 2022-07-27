Кино и сериалы
DTF

«Ленфильм» не смог перейти на отечественное оборудование для съёмок кино — его попросту нет Статьи редакции

Киностудия признала, что выполнить поручение властей по импортозамещению невозможно.

  • О том, что у руководства «Ленфильма» не получилось заместить иностранное оборудование продукцией российского производства по поручению президента и правительства РФ, стало известно из отчёта киностудии за 2021 год.
  • В «Ленфильме» сообщили, что сделать этого не удалось, поскольку «такое оборудование отсутствует». Глава компании Фёдор Щербаков заявил, что студия «внимательно мониторит рынок», отслеживая появление отечественной техники, которую можно использовать в качестве аналога зарубежной. При этом с запасами иностранного «железа» пока проблем нет.
  • Представители «Ленфильма» заявили, что среди партнёров студии отсутствует спрос на аренду российской техники для съёмок кино.
  • Весь съёмочный процесс у российских студий построен на зарубежном оборудовании и «софте», заявили опрошенные изданием РБК эксперты. Более того, проверка ассортимента в магазине продукции для съёмки фильмов «Киносклад» показала, что даже рабочие перчатки для операторов выпускает американский производитель.
  • Основатель компании «Нон-Стоп Продакшн» Сергей Мелькумов подтвердил, что в настоящее время не существует отечественных аналогов иностранной технике и ПО. По его словам, в последний раз он видел отечественное «железо» на съёмочной площадке «году в 1989-м». Эксперт считает, что создать собственные аналоги зарубежной продукции можно, но на это потребуется много времени и денег.
  • У звукорежиссёров уже возникли проблемы с использованием зарубежного софта без обновлений, к которым российским компаниям закрыли доступ, заявил Мелькумов. В «Союзмультфильме» сообщили, что студию тоже затронули ограничения, связанные с ПО.

#новости #кино #импортозамещение

5052 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
115 комментариев
Написать комментарий...
 Панорама

Да бля, это уже не смешно...

Ответить
Развернуть ветку
Панорама

Вперёд в прошлое!

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
испанский смех

Кокрастыке это смешно, збс есть пропогандонский кал будут меньше выстрать

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Kibizoid

Пусть пленочные достают, как диды

Ответить
Развернуть ветку
Клювом ништ клац-клас

Пленка, хехе, импортная

Ответить
Развернуть ветку
12 комментариев
Щячло Попячтса

А плёнку у нас ещё умеют делать?
Так то до сих пор фильмы на плёнку снимают неплохо. Даже на фото из поста плёночная.

Ответить
Развернуть ветку
15 комментариев
Roma Dmitriev

ты не шаришь. каждый нормальный оператор/режиссер мечтает снимать на пленку. это совершенно другая фактура рисунка и глубина кадра. и это гораздо сложней и дороже, чем на флешку поливать - для этого реально учиться надо, кто попало не справится

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Дамбили Бамбас Бас Бас

после этого на дтф начался ссущий кошмар

Ответить
Развернуть ветку
Лысина Арика

Ты про кеки от новости?

Ответить
Развернуть ветку
Предвыборный динозавр

Да там в топах комменты похлеще, чем тут) словно на филиал ТЖ попал

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Григорий Охтин против ху...
ссущий

Мало того, что кошмар, так ещё и ссыт.

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Станислав Вершилло

Да ви что…А как так?Смехдержава ничего не производит для сьемок?Вот єто поворот!

Ответить
Развернуть ветку
Щячло Попячтса

Справедливости ради, их не так много стран и производит.

Ответить
Развернуть ветку
8 комментариев
Имбирный пряник

Так пусть обратятся во фсин, там быстренько сделают аналог более высокого качества

Ответить
Развернуть ветку
Mazay
Ответить
Развернуть ветку
Конь Федерации

На смартфоны снимают пусть. Ах, бля, точно…

Ответить
Развернуть ветку
Алексей Логачев

Очевидно же, что пиздят. Как нет, а чем снимали в 40-50х годах? Куда это оборудование все делось? Доставайте со складов или объясняйте кому вы его продали все!

Ответить
Развернуть ветку
Гордон Фриман

ЮРА МЫ ФСЕ ПРОСРАЛИ

Ответить
Развернуть ветку
April Smith

На трофейное снимали тогда.

Ответить
Развернуть ветку
Cлоновьи хоботы

Норм, меньше говна будут снимать.

Ответить
Развернуть ветку
Emmet Brown, Dr.

Будут на мобильники и зеркалки снимать, реально.

Ответить
Развернуть ветку
Печеньки Госдепа

Наверное стоит задать вопрос месье мединскому, почему до сих пор не сняли отечественного бэтмена на отечественную камеру "зенит", ведь умеем же, могём. А ведь сколько еще предстоит снять. От комедий, например, "операция пу и другие приключения жмурика" и "Мария Владимировна меняет профессию" до исторических драм "и на сортирах растут деревья" и "бутылка - дочь мента".

Ответить
Развернуть ветку
Длительный паук например

Зенит — это фотоаппарат, зумер

Ответить
Развернуть ветку
20 комментариев
Alexander

нет оборудования = нет плохого кино

Ответить
Развернуть ветку
Emmet Brown, Dr.

Немного не так - плохое кино будет ещё хуже.

Ответить
Развернуть ветку
Здешний бокал

Комментарий недоступен

Ответить
Развернуть ветку
Emmet Brown, Dr.

В принципе, если бы Ленфильм не существовал, это бы всё равно не помешало Путину отжать ему распоряжение что-то импортозаместить.

Ответить
Развернуть ветку
Emmet Brown, Dr.

"Поручили". Ну заебись теперь. Пусть дед из макушки волос вырвет и "ахалай-махалай" наколдует.

Ответить
Развернуть ветку
дорогой БРАТ Донателло

че за хуйня, пусть по сусекам поскребут там или ещё где

Ответить
Развернуть ветку
neimovirne
Ответить
Развернуть ветку
taff

Полно стран, в которых мало своего киноборудования. Мало стран, в которых престарелый больной чемоданный засранец решил повоевать со всем миром только потому, что не хочет умирать один.

Ответить
Развернуть ветку
GoodComedian

Та пох, есть ведь театр.

Ответить
Развернуть ветку
Solomon Samsonovich

Точно еще есть?
Ну это вопрос времени. Театр требует читать. Читать требует думать. Думает порождает инакомыслие, режиму неугодное.
Выйдет соловей, споет про "в театре одни нацисты и почетные члены почетного госдепа" и пизда театру...

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Длительный паук например

Третий (или четвёртый?) раз за сегодня.

Ответить
Развернуть ветку
За сотню в аэропорт поехали

У Лен своих фильмы смотри теперь.

Ответить
Развернуть ветку
Григорий Охтин против ху...
Эксперт считает, что создать собственные аналоги зарубежной продукции можно, но на это потребуется много времени и денег.

Будто долбоёбов это когда-либо останавливало от распила бюджета. Пилите блять, пока возможность есть.

Ответить
Развернуть ветку
Одиночный Пхукет

На Z Cam теперь будут снимать, в ногу со временем

Ответить
Развернуть ветку
Всякий историк

Кина не будет, здесь съёмка запрещена, камеру убрал нах!!

Ответить
Развернуть ветку
Solomon Samsonovich

И в Иране не купишь, и Эритрея не поможет и в Украине не спиздишь... Померла так померла

Ответить
Развернуть ветку
Mefa

Импортозамещение не удалось из-за отсутствия импортных комплектующих.

Ответить
Развернуть ветку
Байрактар

Что вы вот все врете?! :) Не может такого быть! :) Сверхдержава же! :)

Ответить
Развернуть ветку
Домашний Данила

В этой новости прекрасно всё!

Ответить
Развернуть ветку
Лондонская Шаурма

Российский Давинчи Резолв — интересно посмотреть 😂

Ответить
Развернуть ветку
СвободуПопугаям

Сейчас бьі в 2022 переходить на полностью отечественное оборудование – примерно, как в Сибири банаьі пьітаться вьіращивать.
Блять, чуваки, а может все таки не стоит войньі с соседями вести, если уж так получилось, что вьі в мировое сообщество плотно интегрированьі (були)? Неее, бред какой-то.

Ответить
Развернуть ветку
Arterton

Картинка для привлечения внимания шыкарная

Ответить
Развернуть ветку
Jack Turner

Кина не будет

Ответить
Развернуть ветку
Фархад Азимов

Это он "Hateful Eight" снимает?

Ответить
Развернуть ветку
у дракона понос

А раньше мог, кажется тупо спиздили деньги, щас под шумок это все изза спецоперации вашец

Ответить
Развернуть ветку
Зинаида Тракторенко

Будет, значит, Пхеньянфильм.

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Анатольевич

А что случилось?!
Нет оборудования?!? Как же так! Никто не ожидал, вот это нож в спину!!
-
И смех и грех. А чего они блядь ждали?...

Ответить
Развернуть ветку
Петров-Васечкин.

захват страны за неделю и что мир это проглотит

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 115 комментариев
null