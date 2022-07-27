«Ленфильм» не смог перейти на отечественное оборудование для съёмок кино — его попросту нет Статьи редакции
Киностудия признала, что выполнить поручение властей по импортозамещению невозможно.
- О том, что у руководства «Ленфильма» не получилось заместить иностранное оборудование продукцией российского производства по поручению президента и правительства РФ, стало известно из отчёта киностудии за 2021 год.
- В «Ленфильме» сообщили, что сделать этого не удалось, поскольку «такое оборудование отсутствует». Глава компании Фёдор Щербаков заявил, что студия «внимательно мониторит рынок», отслеживая появление отечественной техники, которую можно использовать в качестве аналога зарубежной. При этом с запасами иностранного «железа» пока проблем нет.
- Представители «Ленфильма» заявили, что среди партнёров студии отсутствует спрос на аренду российской техники для съёмок кино.
- Весь съёмочный процесс у российских студий построен на зарубежном оборудовании и «софте», заявили опрошенные изданием РБК эксперты. Более того, проверка ассортимента в магазине продукции для съёмки фильмов «Киносклад» показала, что даже рабочие перчатки для операторов выпускает американский производитель.
- Основатель компании «Нон-Стоп Продакшн» Сергей Мелькумов подтвердил, что в настоящее время не существует отечественных аналогов иностранной технике и ПО. По его словам, в последний раз он видел отечественное «железо» на съёмочной площадке «году в 1989-м». Эксперт считает, что создать собственные аналоги зарубежной продукции можно, но на это потребуется много времени и денег.
- У звукорежиссёров уже возникли проблемы с использованием зарубежного софта без обновлений, к которым российским компаниям закрыли доступ, заявил Мелькумов. В «Союзмультфильме» сообщили, что студию тоже затронули ограничения, связанные с ПО.
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Да бля, это уже не смешно...
Вперёд в прошлое!
Кокрастыке это смешно, збс есть пропогандонский кал будут меньше выстрать
Пусть пленочные достают, как диды
Пленка, хехе, импортная
А плёнку у нас ещё умеют делать?
Так то до сих пор фильмы на плёнку снимают неплохо. Даже на фото из поста плёночная.
ты не шаришь. каждый нормальный оператор/режиссер мечтает снимать на пленку. это совершенно другая фактура рисунка и глубина кадра. и это гораздо сложней и дороже, чем на флешку поливать - для этого реально учиться надо, кто попало не справится
после этого на дтф начался ссущий кошмар
Ты про кеки от новости?
Да там в топах комменты похлеще, чем тут) словно на филиал ТЖ попал
Мало того, что кошмар, так ещё и ссыт.
Да ви что…А как так?Смехдержава ничего не производит для сьемок?Вот єто поворот!
Справедливости ради, их не так много стран и производит.
Так пусть обратятся во фсин, там быстренько сделают аналог более высокого качества
На смартфоны снимают пусть. Ах, бля, точно…
Очевидно же, что пиздят. Как нет, а чем снимали в 40-50х годах? Куда это оборудование все делось? Доставайте со складов или объясняйте кому вы его продали все!
ЮРА МЫ ФСЕ ПРОСРАЛИ
На трофейное снимали тогда.
Норм, меньше говна будут снимать.
Будут на мобильники и зеркалки снимать, реально.
Наверное стоит задать вопрос месье мединскому, почему до сих пор не сняли отечественного бэтмена на отечественную камеру "зенит", ведь умеем же, могём. А ведь сколько еще предстоит снять. От комедий, например, "операция пу и другие приключения жмурика" и "Мария Владимировна меняет профессию" до исторических драм "и на сортирах растут деревья" и "бутылка - дочь мента".
Зенит — это фотоаппарат, зумер
нет оборудования = нет плохого кино
Немного не так - плохое кино будет ещё хуже.
Комментарий недоступен
В принципе, если бы Ленфильм не существовал, это бы всё равно не помешало Путину отжать ему распоряжение что-то импортозаместить.
"Поручили". Ну заебись теперь. Пусть дед из макушки волос вырвет и "ахалай-махалай" наколдует.
че за хуйня, пусть по сусекам поскребут там или ещё где
Полно стран, в которых мало своего киноборудования. Мало стран, в которых престарелый больной чемоданный засранец решил повоевать со всем миром только потому, что не хочет умирать один.
Та пох, есть ведь театр.
Точно еще есть?
Ну это вопрос времени. Театр требует читать. Читать требует думать. Думает порождает инакомыслие, режиму неугодное.
Выйдет соловей, споет про "в театре одни нацисты и почетные члены почетного госдепа" и пизда театру...
Третий (или четвёртый?) раз за сегодня.
У Лен своих фильмы смотри теперь.
Будто долбоёбов это когда-либо останавливало от распила бюджета. Пилите блять, пока возможность есть.
На Z Cam теперь будут снимать, в ногу со временем
Кина не будет, здесь съёмка запрещена, камеру убрал нах!!
И в Иране не купишь, и Эритрея не поможет и в Украине не спиздишь... Померла так померла
Импортозамещение не удалось из-за отсутствия импортных комплектующих.
Что вы вот все врете?! :) Не может такого быть! :) Сверхдержава же! :)
В этой новости прекрасно всё!
Российский Давинчи Резолв — интересно посмотреть 😂
Сейчас бьі в 2022 переходить на полностью отечественное оборудование – примерно, как в Сибири банаьі пьітаться вьіращивать.
Блять, чуваки, а может все таки не стоит войньі с соседями вести, если уж так получилось, что вьі в мировое сообщество плотно интегрированьі (були)? Неее, бред какой-то.
Картинка для привлечения внимания шыкарная
Кина не будет
Это он "Hateful Eight" снимает?
А раньше мог, кажется тупо спиздили деньги, щас под шумок это все изза спецоперации вашец
Будет, значит, Пхеньянфильм.
А что случилось?!
Нет оборудования?!? Как же так! Никто не ожидал, вот это нож в спину!!
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И смех и грех. А чего они блядь ждали?...
захват страны за неделю и что мир это проглотит