В Альбукерке открыли памятник Уолтеру Уайту и Джесси Пинкману из сериала «Во все тяжкие» Статьи редакции
Монумент представили при помощи актёров.
В американском городе Альбукерке (штат Нью-Мексико), где разворачивались события сериала «Во все тяжкие» (Breaking Bad), представили бронзовые сути персонажей. Об этом сообщают Rolling Stone и Deadline.
Монумент впервые показали в городском конференц-центре — там же он и останется. На открытии присутствовали мэр Альбукерке Тим Келлер, актёры Брайн Крэнстон (Уолтер Уайт) и Аарон Пол (Джесси Пинкман), а также шоураннер Винса Гиллигана. Памятник, заказанный компанией Sony Pictures Television (продюсер сериала для AMC), отлил скульптор Тревор Гроув.
Гиллиган подарил памятник Альбукерке в знак благодарности за 15-летний успех сериала: «Во все тяжкие» считается в индустрии и среди зрителей одной из лучших телевизионных драм в истории. Как отмечает AP, Нью-Мексико привлекателен для съёмок фильмов и сериалов, поскольку предлагает значительные скидки на производство. По словам мэра, благодаря сериалу штат получил 385 миллионов долларов в качестве вливаний в экономику.
Че каво, с****ы. Альбукерке жжёт
Царьград уже отчитался, что в сша ставят памятники наркоманам и наркоторговцам?
У них памятник Хайзенбергу, у нас памятник Голштейну.
а почему нет нигде Боба Оденкерка (адвокат)?
Наверное потому что все таки Сол это уже персонаж второго плана и он не был настолько важен для сериала и его популярности, как эти двое
Так Ким на месте а она еще неважнее
была ли Ким вообще в breaking bad?
Ким была только в Соле.
Не знаю, почему Сола не было, надеюсь это из за личных причин, потому что все таки Breaking Bad и Better Call Saul это одна семья, выросшая из одного места - актеры, режиссеры, продюсеры тесно связаны друг с другом.
Второй слева (Говард Хэмлин) тоже в оригинальном сериале не снимался
кстати да
да, но я смотрю и за better call saul он не получил премий...только номинации
На церемонии открытия Сола самого не было, но может упоминалось почему он не смог присутствовать https://youtu.be/ZSphSoZRdQA
Прошлым летом писали, что у него были проблемы со здоровьем на съёмочной площадке и вроде как доснимали с проблемами из-за этого, может поэтому и не было
они там молчком... видимо какой-то разлад с актёром...
Джесси практически не изменился
У Боба Оденкирка был инфаркт год назад, на съемках вроде
Где Боб?
Не знаю, правда или нет, но на реддите написали что он в Омахе. Отдыхает, видимо
Памятник наркоторговцам? Ну хз
а ещё они столько людей убили и всё по настоящему было
Понятно, что кино, но персонажи отвратные
честно говоря пздц,да, но с другой стороны - вот памятник бандосам из Бриллиантовой руки в Сочи.
наверно тут идет вопрос о культурной значимости для фильма города
Ну Воробьянинов конечно пытался убить Бендера, но тот воскрес в золотом теленке.
А Бендер чтил уголовный кодекс.
Но да, я бы тоже сфоткался с памятником в Альбукерке)
та неее, не из 12 стульев, а из Брильянтовой руки памятник))
А, тупанул, сори
ПОЧЕМУ ДЖЕССИ УЛЫБАЕТСЯ И ОБНИМАЕТ ХЭНКА???!!! ОН ЧТО, ПРОДАЛСЯ ПОЛИЦИИ???
нифигасе я классную статью написал