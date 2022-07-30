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Кино и сериалы
Пожарный корабль

В Альбукерке открыли памятник Уолтеру Уайту и Джесси Пинкману из сериала «Во все тяжкие» Статьи редакции

Монумент представили при помощи актёров.

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Брайан Крэнстон и Аарон Пол возле памятников. Фото AP

В американском городе Альбукерке (штат Нью-Мексико), где разворачивались события сериала «Во все тяжкие» (Breaking Bad), представили бронзовые сути персонажей. Об этом сообщают Rolling Stone и Deadline.

Монумент впервые показали в городском конференц-центре — там же он и останется. На открытии присутствовали мэр Альбукерке Тим Келлер, актёры Брайн Крэнстон (Уолтер Уайт) и Аарон Пол (Джесси Пинкман), а также шоураннер Винса Гиллигана. Памятник, заказанный компанией Sony Pictures Television (продюсер сериала для AMC), отлил скульптор Тревор Гроув.

Когда я смотрю на эти произведения искусства, я вижу одним из самых лучших актёров, которых когда-либо вырастали в Америке. Я вижу и персонажей — две невероятно трагические фигуры с поучительными историями, к тому же известными по всему миру.

Винc Гиллиган на открытии памятника

Гиллиган подарил памятник Альбукерке в знак благодарности за 15-летний успех сериала: «Во все тяжкие» считается в индустрии и среди зрителей одной из лучших телевизионных драм в истории. Как отмечает AP, Нью-Мексико привлекателен для съёмок фильмов и сериалов, поскольку предлагает значительные скидки на производство. По словам мэра, благодаря сериалу штат получил 385 миллионов долларов в качестве вливаний в экономику.

Брайан Крэнстон и Аарон Пол возле памятников. Фото Getty Images
Фото AP
Брайан Крэнстон c фанатом перед открытием памятника. Фото AP 

#новости

Материал дополнен редакцией
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28 комментариев
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 Кумыс Изпакетов

Че каво, с****ы. Альбукерке жжёт

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Алексей Гришин

Царьград уже отчитался, что в сша ставят памятники наркоманам и наркоторговцам?

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Николай Гришин

У них памятник Хайзенбергу, у нас памятник Голштейну.

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Elena

а почему нет нигде Боба Оденкерка (адвокат)?

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Судебный американец

Наверное потому что все таки Сол это уже персонаж второго плана и он не был настолько важен для сериала и его популярности, как эти двое

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Дармен Есназаров

Так Ким на месте а она еще неважнее

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Elena

была ли Ким вообще в breaking bad?

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Печеньки Госдепа

Ким была только в Соле.

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Судебный американец

Не знаю, почему Сола не было, надеюсь это из за личных причин, потому что все таки Breaking Bad и Better Call Saul это одна семья, выросшая из одного места - актеры, режиссеры, продюсеры тесно связаны друг с другом.

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April Smith

Второй слева (Говард Хэмлин) тоже в оригинальном сериале не снимался

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Elena

кстати да

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Elena

да, но я смотрю и за better call saul он не получил премий...только номинации

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Судебный американец

На церемонии открытия Сола самого не было, но может упоминалось почему он не смог присутствовать https://youtu.be/ZSphSoZRdQA

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April Smith

Прошлым летом писали, что у него были проблемы со здоровьем на съёмочной площадке и вроде как доснимали с проблемами из-за этого, может поэтому и не было

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Elena

они там молчком... видимо какой-то разлад с актёром...

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stepan ua

Джесси практически не изменился

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Ас Пушкин

У Боба Оденкирка был инфаркт год назад, на съемках вроде

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Дармен Есназаров

Где Боб?

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Судебный американец

Не знаю, правда или нет, но на реддите написали что он в Омахе. Отдыхает, видимо

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Lev Tolstoy

Памятник наркоторговцам? Ну хз

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Пожарный корабль

а ещё они столько людей убили и всё по настоящему было

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Lev Tolstoy

Понятно, что кино, но персонажи отвратные

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Олег Веснин

честно говоря пздц,да, но с другой стороны - вот памятник бандосам из Бриллиантовой руки в Сочи.
наверно тут идет вопрос о культурной значимости для фильма города

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Lev Tolstoy

Ну Воробьянинов конечно пытался убить Бендера, но тот воскрес в золотом теленке.
А Бендер чтил уголовный кодекс.

Но да, я бы тоже сфоткался с памятником в Альбукерке)

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Олег Веснин

та неее, не из 12 стульев, а из Брильянтовой руки памятник))

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Lev Tolstoy

А, тупанул, сори

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kilya

ПОЧЕМУ ДЖЕССИ УЛЫБАЕТСЯ И ОБНИМАЕТ ХЭНКА???!!! ОН ЧТО, ПРОДАЛСЯ ПОЛИЦИИ???

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Пожарный корабль

нифигасе я классную статью написал

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