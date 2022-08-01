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Кино и сериалы
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Объединённая киносеть «Синема парк» и «Формула кино» начала показывать голливудские фильмы — пока только «Миньонов» Статьи редакции

Владельцы крупнейшей сети не стали уточнять, где взяли копии мультфильма.

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Как пишут «Ведомости», для показа голливудских релизов объединённая сеть «Синема парк» и «Формула кино» ввела услугу «кинопродукт». В графике кинотеатров появились объединённые показы, где сперва зрителям показывают голливудскую картину в рамках «бесплатного предсеансового обслуживания», а затем включают отечественную ленту.

В «Синема парке» и «Формуле кино» пока есть только последние «Миньоны» — их показывают перед российским мультфильмом «Кощей». Сеансы уже есть во всех крупных городах, где представлены кинотеатры «Синема парка» и «Формулы кино».

Гендиректор сети Алексей Васясин уточнил, что в будущем по такому принципу можно будет показывать любой фильм от студии, которая приостановила бизнес в России. Запуск новой услуги он назвал вынужденной мерой на фоне огромных затрат и ухода голливудских компаний.

Официально проката «Миньонов» в России не было и ему не выдавали прокатного удостоверения. В объединённой киносети не уточнили, где именно они взяли копии последних «Миньонов».

Стоимость «кинопродукта» будет зависеть от города и времени сеанса и составит от 168 до 670 рублей. Киносеть планирует делиться доходами от продажи новой услуги, включающей голливудский фильм, но только с российскими прокатчиками и продюсерами.

#новости #кинотеатры #параллельныйимпорт

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Довольный ГОСТ

Художественный фильм "Спиздили"

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Dmitriy Zorin

Кавычки здесь лишние.

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Родной спрей

а прикольно, наверно, посмотрел миньонов "бесплатно", потом встал и ушел.
кассу и просмотр записывают отечественному кощею!
profit

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Nick Rosenberg

Наконец-то российкое кино полюбят!

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Nick Rosenberg

Не зря мединский старался

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Московский
Владельцы крупнейшей сети не стали уточнять, где взяли копии мультфильма

Надо наоборот сделать коллаб с рутракером

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Московский

Я бы еще перед фильмом крутил бы рекламу жойказино

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Гордон Фриман

На рутрекере уже не первый год вся такая реклама запрещена)

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Григорий Охтин против ху...

Борятся за качество продукта, не то что там всякие.

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За сотню в аэропорт поехали

Кинопродукт. Звучит как "продукт сметановый с ЗМЖ".

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Трогательный американец

Вы думали я вас не переиграю , я вас не спирачу? Я вас спирачу.

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Anton Petukhov

Они же в апреле:
"Незаконная публичная демонстрация пиратских, а точнее и правильнее – ворованных, копий фильмов в кинотеатрах выводит российский бизнес кинотеатров из правового поля и возвращает нас в темные времена нелегального бизнеса 90-х годов прошлого столетия."

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VIPER
Владельцы крупнейшей сети не стали уточнять, где взяли копии мультфильма

В Казахстане, наверное. Здесь с русским дубляжом прокрутили его

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Korelin

Ммм, возрождается такое совковое понятие как «нагрузка».

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Элементарный колос

Тем временем в кинотеатрах Владивостока показывают следующие голливудские фильмы:

- Морбиус
- Бэтмен
- Варяг
- Морской монстр
- Миньоны Грювитация
- Плохие парни (мультфильм)
- Мир Юрского периода Господство
- Фантастические твари Тайны Дамблдора
- Соник 2
- Монстры на каникулах Трансформация
- Тор: Любовь и гром
- Доктор Стрэндж В мультивселенной безумия
- Чип и Дейл спешат на помощь
- Я краснею
- Сумерки Сага Затмение
- Топ Ган Мэверик 🔥
- Ледниковый период Приключения Бака

https://kino.vl.ru

Кино Владивостока. Киноафиша на сегодня…
Расписание кинотеатров Владивостока. Владивосток, Галактика, Иллюзион, Киномакс-Сапфир, Москва…
kino.vl.ru
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Вагинальный выпук

Вот интересно, если это пиратка, то могу ли я снимать это сам на телефон и распространять

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Jereyaut

Зачем? Попроси пусть на флешку скинут.

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Григорий Охтин против ху...

После просмотра фильма зрители вправе подойти к оператору и по дружески попросить скинуть на флешку. А при желании и наличии денег можно прийти со своим и включить своё.
Приходишь со своим "Во все тяжкие" и смотришь в течении нескольких месяцев, параллельно обсуждая с киноэстетами.

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Фильтрованная хрюканина

Скинь по братски, а?!

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Подлинный чувак

Технически да, но потом придётся посидеть на бутылке какое-то время

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KazanExpress

Звучит неплохо

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qweqwe

Зато узнает "владельца" прав на фильм во время судебного процесса

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Гражданин концлагеря Путлера

импортозамещение)
Ждем в прокатах африканские боевики
https://youtu.be/7OY1Rq0t6yQ

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Доступный Артем

ну что пиздить будет это понятно было, у меня вопрос: где кинотеатры берут фильмы в высоком качестве для показа?

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Подлинный чувак

Может быть делают копии у тех стран, в которых показы легальны, но они колонии России?

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aliftin

Думаю закупают у условного Казахстана. Если никто из иностранных прокатчиков не возбудится в течении недели, то думаю все это оговорено и с ними. Позиция позицией, но бабло побеждает всегда.

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Доступный Артем

Сильно сомневаюсь, что закупают, правообладатель обычно шлет цифровую копию с ключем для открытия фильма, для каждого кинотеатра ключ свой

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Практический Мика

Так если с ними оговорено будто, но деньги идут только отечественным - это что за куколд-студии иностранные, которым деньги не нужны?

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Игорь Херник

Порнуха в лице российских фильмов есть, сдвоенные сеансы есть. Вот и вернулись грайндхаусы!

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Муниципальный микроскоп

Бля лол

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Гордон Фриман

А дубляж или лостфильм?)

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Имбирный пряник

Принципиально не хочется идти на такой вид наебалова

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Wlodzimierz

Я вот больше охреневаю с этого позора. Они же сами признались, что "отечественный" кинематограф - говно

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Garsia

Это обычный русский дубляж или закадровая озвучка типа Lostfilm, Кубик в кубе и т.п.?

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Rоndо

Типичная русня

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