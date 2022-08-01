Владельцы крупнейшей сети не стали уточнять, где взяли копии мультфильма.

{"id":696284,"type":1,"typeStr":"content","showTitle":false,"initialState":{"isActive":false},"gtm":""} {"id":696284,"gtm":null} 1719 просмотров

Как пишут «Ведомости», для показа голливудских релизов объединённая сеть «Синема парк» и «Формула кино» ввела услугу «кинопродукт». В графике кинотеатров появились объединённые показы, где сперва зрителям показывают голливудскую картину в рамках «бесплатного предсеансового обслуживания», а затем включают отечественную ленту.

В «Синема парке» и «Формуле кино» пока есть только последние «Миньоны» — их показывают перед российским мультфильмом «Кощей». Сеансы уже есть во всех крупных городах, где представлены кинотеатры «Синема парка» и «Формулы кино».

Гендиректор сети Алексей Васясин уточнил, что в будущем по такому принципу можно будет показывать любой фильм от студии, которая приостановила бизнес в России. Запуск новой услуги он назвал вынужденной мерой на фоне огромных затрат и ухода голливудских компаний.

Официально проката «Миньонов» в России не было и ему не выдавали прокатного удостоверения. В объединённой киносети не уточнили, где именно они взяли копии последних «Миньонов».