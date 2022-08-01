Объединённая киносеть «Синема парк» и «Формула кино» начала показывать голливудские фильмы — пока только «Миньонов» Статьи редакции
Владельцы крупнейшей сети не стали уточнять, где взяли копии мультфильма.
Как пишут «Ведомости», для показа голливудских релизов объединённая сеть «Синема парк» и «Формула кино» ввела услугу «кинопродукт». В графике кинотеатров появились объединённые показы, где сперва зрителям показывают голливудскую картину в рамках «бесплатного предсеансового обслуживания», а затем включают отечественную ленту.
В «Синема парке» и «Формуле кино» пока есть только последние «Миньоны» — их показывают перед российским мультфильмом «Кощей». Сеансы уже есть во всех крупных городах, где представлены кинотеатры «Синема парка» и «Формулы кино».
Гендиректор сети Алексей Васясин уточнил, что в будущем по такому принципу можно будет показывать любой фильм от студии, которая приостановила бизнес в России. Запуск новой услуги он назвал вынужденной мерой на фоне огромных затрат и ухода голливудских компаний.
Официально проката «Миньонов» в России не было и ему не выдавали прокатного удостоверения. В объединённой киносети не уточнили, где именно они взяли копии последних «Миньонов».
Стоимость «кинопродукта» будет зависеть от города и времени сеанса и составит от 168 до 670 рублей. Киносеть планирует делиться доходами от продажи новой услуги, включающей голливудский фильм, но только с российскими прокатчиками и продюсерами.
Художественный фильм "Спиздили"
Кавычки здесь лишние.
а прикольно, наверно, посмотрел миньонов "бесплатно", потом встал и ушел.
кассу и просмотр записывают отечественному кощею!
profit
Наконец-то российкое кино полюбят!
Не зря мединский старался
Надо наоборот сделать коллаб с рутракером
Я бы еще перед фильмом крутил бы рекламу жойказино
На рутрекере уже не первый год вся такая реклама запрещена)
Борятся за качество продукта, не то что там всякие.
Кинопродукт. Звучит как "продукт сметановый с ЗМЖ".
Вы думали я вас не переиграю , я вас не спирачу? Я вас спирачу.
Они же в апреле:
"Незаконная публичная демонстрация пиратских, а точнее и правильнее – ворованных, копий фильмов в кинотеатрах выводит российский бизнес кинотеатров из правового поля и возвращает нас в темные времена нелегального бизнеса 90-х годов прошлого столетия."
В Казахстане, наверное. Здесь с русским дубляжом прокрутили его
Ммм, возрождается такое совковое понятие как «нагрузка».
Тем временем в кинотеатрах Владивостока показывают следующие голливудские фильмы:
- Морбиус
- Бэтмен
- Варяг
- Морской монстр
- Миньоны Грювитация
- Плохие парни (мультфильм)
- Мир Юрского периода Господство
- Фантастические твари Тайны Дамблдора
- Соник 2
- Монстры на каникулах Трансформация
- Тор: Любовь и гром
- Доктор Стрэндж В мультивселенной безумия
- Чип и Дейл спешат на помощь
- Я краснею
- Сумерки Сага Затмение
- Топ Ган Мэверик 🔥
- Ледниковый период Приключения Бака
https://kino.vl.ru
Вот интересно, если это пиратка, то могу ли я снимать это сам на телефон и распространять
Зачем? Попроси пусть на флешку скинут.
После просмотра фильма зрители вправе подойти к оператору и по дружески попросить скинуть на флешку. А при желании и наличии денег можно прийти со своим и включить своё.
Приходишь со своим "Во все тяжкие" и смотришь в течении нескольких месяцев, параллельно обсуждая с киноэстетами.
Скинь по братски, а?!
Технически да, но потом придётся посидеть на бутылке какое-то время
Звучит неплохо
Зато узнает "владельца" прав на фильм во время судебного процесса
импортозамещение)
Ждем в прокатах африканские боевики
https://youtu.be/7OY1Rq0t6yQ
ну что пиздить будет это понятно было, у меня вопрос: где кинотеатры берут фильмы в высоком качестве для показа?
Может быть делают копии у тех стран, в которых показы легальны, но они колонии России?
Думаю закупают у условного Казахстана. Если никто из иностранных прокатчиков не возбудится в течении недели, то думаю все это оговорено и с ними. Позиция позицией, но бабло побеждает всегда.
Сильно сомневаюсь, что закупают, правообладатель обычно шлет цифровую копию с ключем для открытия фильма, для каждого кинотеатра ключ свой
Так если с ними оговорено будто, но деньги идут только отечественным - это что за куколд-студии иностранные, которым деньги не нужны?
Порнуха в лице российских фильмов есть, сдвоенные сеансы есть. Вот и вернулись грайндхаусы!
Бля лол
А дубляж или лостфильм?)
Принципиально не хочется идти на такой вид наебалова
Я вот больше охреневаю с этого позора. Они же сами признались, что "отечественный" кинематограф - говно
Это обычный русский дубляж или закадровая озвучка типа Lostfilm, Кубик в кубе и т.п.?
Типичная русня